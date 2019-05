Первый вице-президент Газпромбанка: России нужен собственный финансовый супермаркет

Это не так далеко и страшно. В начале года уже вышло законодательство, позволяющее делать прямые выпуски. Вот Российская Федерация — прямой выпуск, нет никакой специальной финансовой организации промежуточной. Российская Федерация всегда выпускает напрямую.

Корпораты же, выпуская свои облигации за рубежом, до последнего времени все используют структуры специальных финансовых организаций, создаваемых также за рубежом. Законодательство — мы, в том числе с коллегами из других банков, активно работали над тем, чтобы оно случилось. И это случилось. Соответствующие изменения внесены, стали законом, и с начала этого года — прямые корпоративные выпуски законодательно допустимы. Теперь нужно сделать практику, позволяющую делать прямые выпуски. За этим следующим шагом должно последовать именно размещение международных выпусков, используя российское законодательство и российскую платформу.

Но для этого в этом законодательстве должны быть положения, не ущемляющие интересы иностранных инвесторов ни в какой форме по сравнению с еврооблигациями. Вот если все эти маленькие вещи доработать, то мы получим достаточно стройную картину. По сравнению с тем, что было, когда я начинал заниматься рынками капитала в 2012 году и сейчас, мы прошли просто гигантскую дистанцию. Не все безошибочно, не все гладко. Но вот эта сделка Минфина задает следующее направление движения и совершенствования нашего рынка.

— Но все-таки выпуск в юанях… О нем говорят с 2014 года, и все никак. Вы верите в то, что он в этом году может состояться?

— Верят, как правило, в то, в чем не могут разобраться. В то, где можно разобраться, — уже можно не верить, а сделать какой-то план. Почему так сложно все идет? Я вам рассказал про российскую динамику, и Китай в чем-то проходит такой же процесс. На них никто таких санкций не накладывал, но с точки зрения совершенствования и регулирования своего рынка, Китай у себя еще не внедрил те практики, которые уже есть у нас. И его рынок той степени открытости, которой обладает наш, еще не имеет.

Там сохраняется режим контроля вывода капитала за пределы страны, и это то препятствие, которое мешает выпуску случиться. Потому что этот выпуск планируется как российский выпуск с участием китайских инвесторов. И задача выпуска состоит в том, чтобы в нем приняли участие не только китайские офшорные инвесторы, но и китайские оншорные. Для этих инвесторов существует определенная система регулирования и ограничений.

Снятие этих ограничений или умелое использование возможностей ввиду этих ограничений и является основой этой сделки. Но это очень тонкие настройки. То есть сделать так, чтобы ввиду этих ограничений у китайцев были возможности поучаствовать, но при этом это было российское законодательство, российская платформа, российский формат, — сложно. У самих китайских инвесторов такого опыта немного. Он есть, избирательный, но в основном, когда они инвестируют, делают это со своих зарубежных точек, где уже накоплена ликвидность в юанях.

Мы же хотим, чтобы этот канал заработал между двумя рынками, на своем примере делая шаг со своей стороны первыми. Но вообще, для того чтобы эта сделка получилась, как в известной фразе "it takes two to tango" (идиома "для танго нужны двое" — прим. ТАСС), нужны определенные движения с их стороны. Мы работаем над тем, чтобы максимально приблизить эту дату, и хотелось бы видеть эту транзакцию в этом году.

— С какой стороны идет именно спрос: это российские инвесторы?

— Нет, наша задача приблизить этот инструмент к желаниям китайских инвесторов.

— То есть они будут основными потребителями этого инструмента?