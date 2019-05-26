Актер Джеймс Макэвой: для меня история "Людей Икс" закончена

Один из самых востребованных западных актеров Джеймс Макэвой впервые приехал в Россию с новым фильмом. Картина "Люди Икс: Темный Феникс" выйдет в прокат 6 июня, а за несколько недель до этого артист вместе с исполнительницей главной роли Джессикой Честейн, режиссером Саймоном Кинбергом и продюсером Хатчем Паркером представили картину в Москве.

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Приезд Макэвоя, которого зрители знают по фильмам о людях Икс, а также по картинам "Искупление", "Джейн Остин", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Сплит" и "Особо опасен", вызвал ажиотаж среди юных российских зрителей (в основном, конечно, женского пола). Они оккупировали отель, в котором остановился артист, и буквально следовали за ним по пятам. В интервью ТАСС Джеймс Макэвой рассказал про новый фильм, поделился мнением по поводу своего героя, признался, что хотел бы увидеть продолжение картины "Особо опасен", и сообщил, приедет ли в Россию еще раз. — Джеймс, представляете ли вы, что творится за пределами отеля? Там толпы девушек, которые практически хватают журналистов за руки, просят передать вам подарок, взять автограф, сфотографировать... Догадывались, насколько популярны в России? — (Джеймс подбегает к окну, пытается разглядеть людей.) Да? Правда? Конечно, я не знал. Это очень приятно. И это меня очень удивляет. В день моего приезда мы гуляли ночью по Красной площади, и я был поражен тому рвению, с которым люди пытались получить мой автограф. Такой реакции, такого энтузиазма не видел ни в одном городе мира. — Будем надеяться, что после выхода нового фильма количество поклонников только увеличится. В этой картине, как и в других лентах франшизы — "Люди Икс: Первый класс", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Люди Икс: Апокалипсис", — вы играете профессора Икс, супергероя, лидера всех мутантов. Как думаете, ваш герой как-то изменился с последней картины?

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— В нем много тщеславия, много эго. Это всегда ему было свойственно, но в последней части это особенно заметно. Он как бы переходит от роли учителя и мастера к роли человека, который больше работает на публику, чем общается со своими близкими. — Да, в фильме один из героев упрекает профессора в том, что он делает людей Икс слишком публичными, что ему слишком важна оценка руководства страны и таким образом он начинает участвовать в политике. Как думаете, справедлив этот упрек? — Да. Считаю, что он совершает ошибку. Он должен соблюдать баланс. С одной стороны, его семья — это его сотрудники, люди Икс. И он должен их защищать. С другой стороны, он должен продвигать их интересы, рассказывать миру, что они, в общем-то, хорошие. Однако использовать их в политике — неправильно. — Сценарист и продюсер большинства кинокартин про приключения людей Икс Хатч Паркер сказал в Москве, что надеется на продолжение франшизы. Видите себя в следующем фильме, если все-таки он будет снят? — Нет! На данный момент — вот точно нет.

Для меня история людей Икс, история моего персонажа закончена. Насколько я знаю, и Disney, и Marvel публично заявляют, что фильмов про людей Икс больше не будет, что их оставят пока в покое

Возможно, потом и придумают какое-то продолжение франшизы, но мне по крайней мере об этом ничего не известно. — Десять лет назад вышла картина с вашим участием о последних днях жизни Льва Толстого. Какие еще русские классики могли бы вас заинтересовать, в экранизации какого произведения хотели бы сыграть? — Честно говоря, даже не знаю. Просто жду следующий хороший сценарий, который попадет мне в руки. Какое-то время назад я очень хотел сыграть Левина из "Анны Карениной" Толстого. Но пока это не случилось. Может быть, когда-нибудь я его и сыграю. — Не могу сказать про Америку, но в России много было разговоров про продолжение фильма "Особо опасен" Тимура Бекмамбетова, в котором вы сыграли вместе с Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли. Как считаете, стоит ли снимать "Особо опасен — 2"? — Да, несколько лет назад я читал сценарий второго фильма, но потом почему-то это никуда дальше не пошло и никак не продвинулось. Но мне было бы очень интересно узнать, как продолжилась история моего героя. Возможно, его сменил бы кто-то другой. Но это интересно, мне кажется, стоит снять все-таки. — А если в принципе рассматривать российских режиссеров... Вы хотели бы сняться у кого-нибудь, кроме Бекмамбетова? — Я не разделяю работу на имена и национальности. Мне все это безразлично. Самое важное — это материал, это хороший сценарий. Если он будет и если будет русский режиссер, скажу: "Да, я согласен".