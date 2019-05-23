Президент Республики Конго: Россия должна занять свое место в Африке

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в Москве с официальным визитом, 23 мая он встретится с российским лидером Владимиром Путиным. В эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману Сассу-Нгессо обсудил отношения Конго с Москвой, роль РФ в Африке и вызовы, стоящие перед Африканским континентом. — Большое спасибо за эту возможность встретиться с вами. Мы встречаемся с вами буквально в центре, в самом сердце Москвы, у стен Московского Кремля. И буквально через несколько часов состоится ваша встреча с президентом России Путиным. У вас очень официальный, важный визит в нашу страну. Что вы собираетесь обсуждать — откройте небольшой секрет — с нашим президентом? И какие основные задачи вы ставите в рамках этого визита в нашу столицу, в нашу страну? — Встретиться снова с президентом Путиным — это большая честь и удовольствие для меня. Нам уже доводилось встречаться несколько раз, за рубежом, и здесь, в Москве, в октябре 2012 года. Президент Путин очень тепло меня принял, и тогда здесь мы обсудили вопросы укрепления сотрудничества между нашими двумя странами и мы подняли их до уровня взаимовыгодного стратегического партнерства. Мы наметили определенные цели, а теперь я снова приехал с официальным визитом в Россию, и я очень счастлив встретиться с ним снова. Мы подведем итоги этого сотрудничества, мы примем решение укрепить его, а также мы обсудим проблемы, которые сейчас заботят весь мир и в особенности Африку. Таким образом, это очень важный момент для меня. — Вы сказали ключевые слова: что Россия и ваша страна — стратегические партнеры. В этом году, кстати, исполняется 55 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. В каких направлениях, вы считаете, надо активизировать наши связи, интенсифицировать их? Где вы видите самые большие перспективы развития контактов между Конго и Россией? — Да, сотрудничеству уже 55 лет. Нужно знать, что в течение этих 55 лет наше сотрудничество развивалось во многих областях. И я должен указать, что наиболее важным было образование. Здесь, в России, обучалось много руководящих работников, как гражданских, так и военных. Также мы сотрудничали и в других областях, например в сфере горнодобывающей промышленности, а также и в области культуры — сегодня имеется культурный обмен между нашими двумя странами. Мы нацелены на диверсификацию нашей экономики, которая не должна зависеть только от нефти. Мы думаем, что с тем потенциалом, который есть у нашей страны, мы можем двигаться дальше в этом сотрудничестве и охватывать и другие сектора общественно-экономической деятельности в рамках диверсификации нашей экономики. — Вы знаете, господин президент, у России, на мой взгляд, очень хороший и дипломатический, и политический багаж в Африке. Россия никогда не была колониальной державой, никогда не вела военные действия в Африке. Никогда не оккупировала ни одну африканскую страну, наоборот, Россия и Советский Союз всегда помогали Африке, помогали национально-освободительному движению в Африке, в том числе и в вашей стране. Вы справедливо сказали — тысячи конголезцев учились в советских, сейчас — российских вузах. На ваш взгляд, какова роль сегодня, может быть, России в Африке? Какой бы вы видели эту роль — России в Африке сегодня? С другой стороны, какова роль Республики Конго на Африканском континенте сегодня? — Действительно, Россия не имела колоний в Африке, но Россия активно участвовала в борьбе за освобождение Африки. С этой точки зрения мы, Конго и Россия, работали плечом к плечу в совместной борьбе, на островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, в Анголе, в других странах.

Мы думаем, что Россия — это важная страна, которая могла бы сегодня играть существенную роль в тот момент, когда Африка находится в поиске партнеров для того, чтобы отстроить себя. В области инфраструктуры, в области экономики и даже в области своей безопасности в этом суровом мире

Мы думаем, что в то время, как народ Африки желает развивать свою экономику, Россия может утвердиться в мире, Россия должна занять свое место в Африке после того, как Россия поучаствовала в борьбе за ее освобождение. Теперь настал момент поучаствовать в борьбе за строительство Африки. И предстоит сделать много работы. — Вас хорошо знают в Африке да и во всем мире как успешного миротворца. Вам неоднократно приходилось участвовать в самых различных переговорах на Африканском континенте, чтобы помирить те или иные страны, которые находились в военных конфликтах. Я знаю, что вы даже награждены "Золотой оливковой ветвью", которой награждаются главы государств за успешный вклад в миротворческую деятельность. На ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить коллективную безопасность на столь непростом Африканском континенте? Какие шаги нужно предпринять? Какой может быть роль России в этом? И что сделать так, чтобы Африка стала действительно континентом мира? — Ну миротворец — это слишком сильно сказано! Миротворец — это очень сильное выражение. Но да, мы в меру наших скромных сил старались внести свой вклад в поиск решений кризиса в Африке. Мы всегда думали, что нужно отдавать предпочтение диалогу, и мы полагали, что именно через диалог можно найти решение этих проблем. Кроме того, диалог — это африканская традиция. В Африке есть такое выражение: "лава-аталаба" — "посидеть поговорить под деревом", чтобы найти решение проблемы. Такова африканская традиция — диалог. В нашей стране мы это восстановили и даже записали в нашей конституции, там предусмотрен такой конституционный орган, отвечающий за продвижение диалога.

Описание Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман © ТАСС

Мы думаем, что Россия — это великая страна, постоянный член Совета Безопасности ООН, которая внесла свой вклад в поиск решения африканских проблем, которых очень много. И да, мы полагаем, что Россия могла бы встать рядом с Африканским союзом, который занят поиском решений проблем в Африке, и в остальном мире, используя в качестве инструмента диалог как среди народа, так и на международном уровне. И мы верим, что, заняв такую позицию в Африке, рядом с Африканским союзом, Россия может играть важную роль в сегодняшнем мире. — Я имел честь встречаться с вами некоторое время назад в вашей столице. Вы тогда говорили о необходимости сохранения панафриканских ценностей. Вы уже третий раз на посту президента, много лет во власти. Какие шаги, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы укреплять эти панафриканские ценности? Что вот за этот период, который вы во власти, вы считаете своим достижением? И какие вы ставите себе цели, задачи на ближайшее будущее? — Вы имеете в виду ближайшее будущее Конго или вы говорите об Африке? — И в Конго, и во всей Африке. — Сначала про Африку. Я думаю, что сначала стоит сказать об Африке. Как я только что говорил, Африка находится на этапе строительства после борьбы за свое освобождение. Сегодня перед Африкой стоят многочисленные вызовы. Но на африканском уровне нам удалось добиться интеграции на уровне отдельных субрегионов Африки. Африка организационно подразделяется на несколько субрегионов: Союз арабского Магриба, Экономическое сообщество западноафриканских государств, Экономическое сообщество центральноафриканских государств, Союз восточноафриканских государств, Сообщество развития Юга Африки. Все это — для того, чтобы мы могли двигаться к интеграционному развитию Африки с перспективой до 2063 года. Существует Стратегия развития Африки до 2063 года. И в рамках этой стратегии мы уже решили создать на африканском уровне зону свободной торговли в Африке. Мы будет отмечать это решение в июле в Ниамее, в Нигере, — создание зоны свободной торговли в Африке. И мы решили — на африканском уровне — строить базовую инфраструктуру, в том числе — электрическую, так как сейчас в Африке не хватает электроэнергии, а без электричества невозможно заниматься развитием.

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Нужно производить электроэнергию в Африке, строить пути сообщения, железные дороги, автодороги, линии телекоммуникации. И эти программы были приняты на уровне всего континента. Все эти программы отражены в проектах различных государств — осуществлять реальную интеграцию, строить инфраструктуру, продвигать диверсификацию экономик, а сверх этого всего — давать образование молодым людям, обучать молодых, поскольку Африка — это очень молодой континент. Нужно формировать элиту, обучать молодых людей и привлекать женщин к участию в этом развитии. Эти континентальные проекты на самом деле отражают те подходы, которые есть у нас внутри нашей собственной страны. — Во время нашего визита в вашу страну, в вашу прекрасную столицу мы видели и побывали в Центре народных ремесел — Пото-Пото. Это уникальное место, где представлены все народные ремесла вашей страны. Что делается для того, чтобы сохранить традиции этих ремесел, традиций культуры Конго? И как это достигается, какими вы видите пути развития культуры вашей страны? — Я думаю, вы говорите о школе живописи Пото-Пото, где работают самые выдающиеся живописцы нашей страны... Но культура в Конго очень разнообразна. В Конго мы поддерживаем развитие культуры, потому что народ, который теряет свою культуру, теряет затем и свою душу. Мы поддерживаем этот сектор с помощью имеющихся у нас средств. У нас в Конго есть проект строительства большого музея, где бы хранились произведения культуры нашей страны, такой проект сейчас рассматривается. — Должен сказать, что Конго еще уникальна тем, что там в очень многих местах сохранена природа в ее первозданном виде. Это уникальные водопады, прекрасные джунгли. Животные там самые разные в своей естественной среде обитания. С другой стороны — можете посчитать, что я немножко критикую в этом плане, — но мне кажется, еще недостаточно делается правительством Конго для развития туризма в вашей стране. Вот что, вы считаете, насколько важно, чтобы больше туристов, больше путешественников приезжало в Конго? Потому что там действительно есть уникальные места, которые стоит посмотреть. — Конечно! Я уже говорил моим друзьям в Государственной думе о том, что Конго — это 22 млн 500 тыс. гектаров лесов, есть тысячи видов животных, десятки тысяч видов растительности, имеются большие реки, охраняемые территории. Более 11% территории страны — это охраняемые территории, где есть обезьяны, слоны, буйволы, шимпанзе, горные и равнинные гориллы, короче, там есть все. И вы правы, говоря, что мы еще недостаточно поработали над тем, чтобы продвигать туризм, имея все эти богатства, но мы над этим трудимся. Мы работаем, в наших проектах мы предполагаем, что один только туризм сможет приносить 10% ВВП нашей страны. И мы сейчас стараемся стимулировать туристический сектор, чтобы он стал фактором развития. — Что меня еще заинтересовало и очень привлекло в Конго — это его такая многоконфессиональность. Большинство жителей Конго придерживаются традиционных культов, своих верований. Но там же проживают и христиане, и мусульмане. Вот эта многокультурность, многоконфессиональность Конго, конечно, очень интересна. И при этом все это происходит в достаточно мирной атмосфере. Что делается для того, чтобы сохранить единение конголезского народа, сохранить его мультикультурность, мультиконфессиональность? — Прежде всего нужно сказать, что Конго — это светское государство. Конституция Конго ясно заявляет о свободе вероисповедания. И кроме того, это должно осуществляться в духе терпимости, уважения к другим. Мы полагаем, что в нашей стране христиане, мусульмане и даже анимисты и другие — каждый свободен исповедовать религию по своему выбору, уважая законы светского государства и уважая других людей. На сегодняшний день мы считаем, что все это происходит гармонично, и мы с удовлетворением это отмечаем. — Знаете, что мне понравилось? Что конголезцы — такой, в общем-то, веселый, искренний народ и отмечают все праздники. И христианские, и мусульманские, и традиционные, и государственные. И такое впечатление, что каждый день какой-то праздник происходит на земле Конго. Вот у вас, господин президент, какие любимые праздники? И как вы их вообще отмечаете? — Конголезцы — это люди, которые любят музыку, конголезская музыка широко известна в Африке и в других уголках мира. Конголезцы устраивают праздники, когда могут, на свадьбах, есть также религиозные праздники, государственные праздники, как, например, 15 августа, Новый год… Все это проходит в атмосфере радости, несмотря на те трудности, которые перенес весь народ.

Мы счастливы видеть, что у нашего народа есть и такая сторона жизни. И если он может жить счастливо, мирно и безопасно в этой части мира, почему бы и нет?