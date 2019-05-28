Глава НПО машиностроения: противокорабельные крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

Создатель ракетного комплекса "Авангард" — НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") в настоящее время занимается совершенствованием крылатых ракет "Оникс", разрабатывает новый космический аппарат "Кондор-ФКА-М", ведет техническое сопровождение межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. О том, как продвигаются эти и другие работы, рассказал в интервью ТАСС гендиректор — генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. — Какими вы видите направления совершенствования крылатых ракет, и в частности, как будет изменяться "Оникс"? — Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет — увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия, а также универсальность ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы. В этом направлении мы и движемся. — Сколько еще смогут находиться на боевом дежурстве межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ?

— Ракеты УР-100Н УТТХ имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве, сейчас эти сроки продлены свыше 36 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире. Потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу. Определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние стенок топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов ракетного комплекса. Задача по дальнейшему продлению сроков эксплуатации УР-100Н УТТХ также стоит.

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— Есть ли перспективы использования ракет-носителей "Стрела"? Если нет, что будет с шахтной пусковой установкой под нее на Байконуре? — В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается. При этом пока на боевом дежурстве находится МБР УР-100Н УТТХ, шахтная пусковая установка на космодроме Байконур должна поддерживаться в рабочем состоянии. — Известно, что НПО машиностроения занимается эксплуатацией районов падения на Байконуре. Выполняет ли предприятие аналогичную миссию на Восточном? — Предприятие на сегодняшний день обеспечивает все пуски с космодрома Байконур. Что касается нового космодрома Восточный на Дальнем Востоке, то НПО машиностроения обеспечивало только один пуск с него, все остальные — предприятие Роскосмоса ФГУП "ЦЭНКИ". — Как идет работа по подготовке к запуску космических аппаратов "Кондор-ФКА"? — Одним из крупнейших проектов в области космоса на сегодняшний день является создание космических аппаратов "Кондор-ФКА" и космической системы по заказу госкорпорации "Роскосмос". Необходимо отметить, что наземный комплекс приема, обработки и распространения информации "Кондор-ФКА" одним из первых интегрирован в Единую территориально-распределительную информационную систему. Продолжается серийное изготовление двух космических аппаратов. Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА" мы планируем в 2020 году, второй — в 2021-м. — Какими еще перспективными направлениями занимается НПО машиностроения в части космоса? — В августе прошедшего года предприятие выиграло конкурс по модернизации космической системы "Кондор-ФКА". В этой связи начаты работы по космическому аппарату "Кондор-ФКА-М" — радиолокационному космическому аппарату нового поколения с заявленными техническими характеристиками на уровне мировых. Идея разработки КА "Кондор-ФКА-М" лежит в русле мировых трендов развития космической радиолокации, а наше предприятие на сегодняшний день является одним из лидеров в освоении современных информационных технологий в космическом направлении, таких как обработка радиолокационных данных с использованием облачных технологий и распределенных вычислительных систем.

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Также на данный момент подготовлена вся документация и доведен до габаритно-массового макета малый космический аппарат — совместная разработка АО "ВПК "НПО машиностроения" и Молодежного космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кстати, он впервые будет представлен публике на авиационно-космическом салоне МАКС-2019. В ходе работы над космическим аппаратом удалось создать смешанную команду из профессионалов и увлеченных молодых талантливых ребят. Это позволяет студентам увидеть, как в реальности опытные специалисты работают над созданием спутников, получить собственный практический опыт работы над проектом и принять осознанное решение о выборе дальнейшего трудового пути. Перспективным направлением также является орбитальное обслуживание космических аппаратов. Сейчас ведутся исследования различных аспектов автоматического орбитального обслуживания. Первоочередными направлениями исследований стали проработка средств для обеспечения орбитальной буксировки космических аппаратов, а также средств обеспечения дозаправки в космосе и соответствующих схемно-технических решений перспективных двигательных установок. — Памятуя о славной истории НПО машиностроения, в частности, по космическим аппаратам ИС-1 (Истребитель спутников — серия советских спутников-перехватчиков), не имеет ли отношение предприятие к космическим аппаратам "Космос-2519", "Космос-2521", "Космос-2523", "Космос-2552", которые западные СМИ наделили инспекционными возможностями? — Нет, не имеет. — Какая доля ГОЗ в общем объеме продукции предприятия? Что делается и что будет сделано по ГОЗ в текущем году? — Начиная с 2013 года мы наблюдаем заметное ежегодное увеличение объемов выручки на предприятии, одновременно растет производительность труда, а также показатели эффективности работы. Так, в прошлом году объем выполненных работ превысил 45 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам года составила около 4 млрд рублей. Стабильно растет заработная плата, в 2018 году она составила 79 тыс. рублей. Что касается соотношения гособоронзаказа к экспорту, то в 2018 году это было 50% на 50%, а в 2019 году гособоронзаказ опережает и соотношение будет примерно 60% к 40% при увеличении экспорта. — Какие перспективы у крымского берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес"? — В 2014 году мы начали восстановительные работы комплекса. Была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок. БРК "Утес" — это действительно грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км. Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя. Успешные пуски после проведенных ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья. Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет.

' Минобороны России'

— Сегодня проходит Международная молодежная научно-техническая конференция "Аэрокосмические технологии", а насколько активно молодежь предприятия участвует в подобных научных мероприятиях? — Молодые специалисты предприятия очень активно принимают участие в конференциях, организованных нашим предприятием. Сегодняшняя конференция уже третья в этом году. В Челомеевских чтениях, которые прошли в январе, процент участников, я имею в виду выступающих с докладами, среди молодежи, к примеру, составил более 60%. А в научно-технической конференции по перспективным разработкам ракетно-космической техники, прошедшей в апреле, этот процент составил более 50%. Также наши молодые специалисты с начала года приняли активное участие в ряде конференций, организованных другими предприятиями по всей России. — Как вы готовите кадры "под себя", исходя из уникальной специфики предприятия? Я имею в виду направления деятельности. — У нас на предприятии разработана многоступенчатая система подготовки кадров, позволяющая привлекать и закреплять наиболее одаренных и мотивированных на созидательный труд молодых специалистов. Одной из составляющих является масштабная профориентационная работа среди старшеклассников Реутова, Балашихи, Железнодорожного и Восточного административного округа Москвы. В течение учебного года Музей истории и достижений НПО машиностроения знакомит тысячи школьников с богатой историей и уникальными разработками предприятия.

Описание Жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Стрела" в НПО машиностроения © Станислав Красильников/ТАСС