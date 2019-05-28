Ректор УрФУ: будущее связано с онлайн-обучением и сохранением традиции "учитель-ученик"

Виктор Кокшаров рассказал ТАСС о приемной кампании, новых образовательных программах, работе с наукой и бизнесом и о мировой интеграции в одном из крупнейших университетов РФ.

По его словам, Уральский федеральный университет – один из самых больших по бюджетному приему в России. Он уверенно входит в первую тройку, соперничая с Московским государственным университетом и Сибирским федеральным университетом. В этом году работа приемной комиссии УрФУ стартует 19 июня; на первый курс набирают 3588 человек на бакалавриат, 2089 - на магистратуру, 465 - в специалитет и 238 - в аспирантуру. Прием на бюджетные места превышает 6 тыс. человек, планируется, что 5-6 тыс. человек придут на контрактное обучение.

Как всегда ожидается обширная география приема. В УрФУ поступают ребята из более чем 60 субъектов РФ. Основная часть – абитуриенты из Екатеринбурга, традиционно это треть поступающих, примерно столько же - из Свердловской области и ближайших регионов Большого Урала и Поволжья.

— Виктор Анатольевич, какова зарубежная география приема УрФУ?

— Ставим задачу не снижать прием абитуриентов из-за рубежа. Сейчас у нас обучается 3800 человек из 84 стран мира. Мы полагаем, что в этом году к нам поступят около тысячи абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

— Чьи диаспоры самые большие?

— Самая большая – китайская диаспора, 1240 человек. Чуть больше тысячи – из Казахстана. Достаточно представительна доля Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, есть студенты из Армении, Азербайджана. Представлены страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. География приема очень широкая.

— Какой средний балл вашего "среднестатистического" абитуриента?

— Нас радует то, что год от года растет число высокобалльников. Если абитуриент поступает на инженерные направления подготовки с баллом ЕГЭ 260 и выше, а на гуманитарные 280 и больше, то мы ему платим стипендию с первого семестра 10 тыс. рублей.

Все больше к нам приходят ребят в статусе победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников. В прошлом году их было 63, в этом году, надеемся, будет больше. Это связываем с расширением масштабов олимпиадного движения. Олимпиады, которые проводит УрФУ, входят в перечень олимпиад Российского Союза ректоров, победы в них засчитываются за 100 баллов. Победители поступают к нам практически вне конкурсного приема. Олимпиадники тоже получают различные стипендии – до 40 тыс. рублей.

В этом году мы проводили олимпиады по шести предметам, из них пять – физика, русский язык и литература, история и обществознание - признаются в качестве основания для приема. Поскольку география олимпиад постоянно растет, в том числе пополняясь участниками из ближнего зарубежья, рассчитываем на получение права и на другие предметы – в частности, планируем добавить математику, химию, информатику и ряд других.

Все это, полагаем, повлияет на увеличение балла ЕГЭ. В прошлом году средний балл поступивших был 75,12, в нынешнем ставим перед собой задачу довести его до 75,5.

— А есть ли контрольные цифры приема на 2020 год?

— Нас ожидает прирост на 3%. Это существенная величина. В целом, Уральскому федеральному университету дается более 200 дополнительных мест, чтобы принять больше талантливых абитуриентов. Количество бюджетных мест на первом курсе без учета аспирантуры составит 6341, сейчас - 6142. Основной рост числа бюджетных мест будет достигнут за счет направлений IT, машиностроения, физкультуры и спорта, социально-культурной деятельности, химических технологий, политических наук, образования и педагогических наук, ряда других.

Национальные проекты

— Национальные проекты сейчас пронизывают в России все. Как с ними интегрируется бюджетный прием?

— Я уже упомянул, что наиболее серьезно в 2020 году увеличится число бюджетных мест на направлении информационных технологий. В рамках национального проекта "Цифровая экономика" к 2024 году включительно в РФ надо подготовить дополнительно 2 млн человек. Серьезная задача. Значительная доля усилий, кроме приема абитуриентов и их обучения, будет приходиться на переподготовку кадров. Мы создали у себя сертифицированный центр по переподготовке кадров в сфере IT, в том числе по переобучению сотрудников сферы государственного и муниципального управления, работников предприятий на отечественные программные средства. Готовы начинать эту переподготовку уже сейчас.

— Национальные проекты реализуются вузами через партнерство с бизнесом и академической наукой. Что делается для развития научно-образовательных центров?

— Партнерство реализуется в форме консорциумов, где участвуют и ведущие вузы, и академические учреждения, институты Уральского отделения РАН, а также Южно-Уральский государственный университет.

Кроме того, в рамках национального проекта "Наука" предусматривается реализация сразу нескольких форматов. В частности, речь идет о создании научно-образовательных центров. В следующем году пройдет конкурс на их создание, и уже сейчас мы ведем очень серьезную подготовку. Объединяем свои усилия с Челябинской и Курганской областями, надеемся, что на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в июле будет подписано соглашение об этом между тремя губернаторами. Головной организацией, на базе которой создается НОЦ, определяется Уральский федеральный университет в сотрудничестве с ЮУрГУ, Курганским государственным университетом и рядом других. Будем действовать совместно. Самая главная идея НОЦа – организация при содействии государства прикладных научных исследований в интересах промышленных предприятий и внедрение в промышленности разработок, которые есть в университетах и академических институтах.

Мы договорились с правительством Свердловской области, и эту идею поддерживает губернатор, о том, что на следующий год в региональном бюджете будут предусматриваться средства на субсидирование промышленных предприятий с тем, чтобы они могли заказывать разработки у институтов Академии наук и вузов на территории региона. Примерно такие же меры поддержки должны предусмотреть и другие регионы, которые создают Уральский НОЦ.

В рамках НОЦов очень серьезная роль будет принадлежать и созданию новых образовательных программ в интересах подготовки высококвалифицированных кадров для народного хозяйства. И здесь мы тоже очень серьезно работаем, в том числе предлагая цифровую платформу, в которой будут реализовываться новейшие форматы в том числе онлайн-образования, сетевых программ и программ, в которых основная роль будет отводиться проектному обучению и проектным форматам, реализуемым совместно с промышленными предприятиями, а также участию специалистов промпредприятий и организаций в создании и реализации этих программ.

— Какова ожидаемая результативность НОЦов?

— Уже сегодня мы имеем "портфель" от промышленных предприятий, в котором 56 проектов на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Из них 20 предприятий уже полностью подтвердили свое участие. Есть соответствующие заявки. Как только этот НОЦ будет создан и реализуются предусмотренные меры поддержки со стороны регионального бюджета, мы все это будем делать.

Сам НОЦ, не дожидаясь федерального конкурса, мы предполагаем создать уже в этом году, как я уже сказал, в ходе ИННОПРОМа ожидаем подписания соглашений на уровне глав регионов УрФО. Буквально на днях, 21 мая, мы подписали четырехстороннее соглашение с губернатором Свердловской области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральским отделением РАН, предусматривающее взаимодействие по созданию научно-образовательного центра и другие форматы участия в национальном проекте "Наука".

— Есть ли успешные примеры взаимодействия?

— В качестве успешного примера могу назвать наше взаимодействие с IT-компаниями, например, с одним из первых разработчиков программного обеспечения в России – компанией СКБ Контур. Совместно с ней создается несколько продуктов, в том числе программа для магистратуры в области фундаментальной информатики. Ведут занятия специалисты СКБ Контура, участвуют в составлении программ и реализуют практическую часть, проектная деятельность будет во многом осуществляться на территории СКБ Контура. Яркое событие, которые мы делаем вместе с компанией для студентов и школьников – Пик IT. Это дни открытых дверей отрасли, которые позволяют ребятам приобщиться к выбранной профессии, поучаствовать в мастер-классах, послушать видных экспертов отрасли. В этом году нас посетил директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант.

Это один из многочисленных примеров. Мы работаем со многими промышленными предприятиями, с которыми у нас созданы базовые кафедры, - это и ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина", и "Уралвагонзавод", и АО "Первоуральский новотрубный завод", и Группа Синара, и ОАО "Трубная металлургическая компания". Этот список достаточно большой.

Взаимодействие с зарубежными вузами

— Впервые в Российской Федерации у нас аккредитованы сетевые программы двойных дипломов с иностранными университетами, которые базируются на программах онлайн-обучения. Мы на шесть лет получили аккредитацию всех без исключения наших образовательных программ, всего их 489, в том числе сетевых с иностранными университетами.

Так, один из наших партнеров - Северо-Китайский университет водных ресурсов и гидроэнергетики. В рамках нашего с ним совместного института студенты учатся по программе двойных дипломов по четырем направлениям бакалавриата: "Промышленная теплоэнергетика", "Геодезия и дистанционное зондирование", "Архитектура" и "Водоснабжение и водоотведение". Много китайских студентов у нас прежде всего поэтому. В Китае популярно наше образование, к нам они с удовольствием едут.

Программа двойных дипломов есть у нас и с Казахстанским национальным университетом имени аль-Фараби, Евразийским национальным университетом имени Гумилева, есть такие программы с западными университетами.

Аккредитованы и наши программы, которые мы как ведущий вуз создаем по собственным образовательным стандартам в соответствии с федеральным законом "Об образовании".

Академическая наука

— В том, что вы рассказали, не звучат структуры академической науки…

— Другой формат, который предусматривается в рамках национального проекта "Наука", – создание научных центров мирового уровня. Мы готовим заявки по двум направлениям. Первое – создание в 2019 году такого центра в области математики на базе Института математики и механики УрО РАН. Готовим совместную заявку. Очень надеемся на успешное участие в конкурсе, что даст возможность получить серьезное федеральное финансирование для развития фундаментальных исследований в области математики, информатики и компьютерных наук.

Вторая заявка – уже на следующий год – на создание научного центра мирового уровня в области материаловедения. Причем там тоже используется цифровая платформа создания новых материалов методами машинного обучения и искусственного интеллекта. Это делается в тесной интеграции с Академией наук, нашими партнерами выступают Институт физики металлов, Институт органического синтеза, Институт химии твердого тела УрО РАН и так далее. Это все яркие примеры наших интеграционных действий по объединению наших усилий с академической наукой и регионами для достижения серьезных результатов.

Есть и третий формат, который не укладывается в нацпроект "Наука" полностью, но очень перспективен. Это создание в соответствии с 16-ФЗ инновационного научно-технологического центра "Татищев". Условием его создания с точки зрения закона является объединение вокруг университета. У нас есть земельный участок на озере Шарташ на востоке Екатеринбурга. Предусматривается создание на обособленной площадке сети центров по исследованиям и разработкам промышленных, IT и других компаний, которые получают права, льготы и привилегии, соответствующие тем, что действуют в технопарке "Сколково".

Есть много других форматов участия в других национальных проектах. У нас есть очень серьезные наработки и перспективы по работе в рамках нацпроекта "Экология", поскольку наши научные организации и ученые проектируют комплексы по переработке ТКО, имеем серьезные решения по переработке техногенных отходов, которые мы готовы в ближайшее время реализовать. Есть основательные наработки по нацпроекту "Здравоохранение" – мы в этом году запустим циклотронный центр ядерной медицины, который будет производить радиоизотопы для диагностики онкологических заболеваний, и те ПЭТ-центры, которые строит в России компания "Фармстандарт", будут работать на наших радиоизотопах.

Кроме того, у нас действует прекрасно оснащенный химико-фармацевтический центр, который в рамках госпрограммы "Фарма 2020" и перспективной аналогичной программы работает над созданием новых лекарств. Помимо известного "Триазавирина", идет активная работа над противодиабетическими средствами, противоопухолевыми препаратами и целым рядом других.

И еще не могу не добавить следующее. У нас реализуется право по присуждению собственных ученых степеней, что очень важно, и с сентября 2019 года все наши ученые советы переходят на новую систему присуждения собственных ученых степеней, которые, в соответствии со всеми федеральными документами, котируются наряду с ВАКовскими. Вообще, я думаю, в ближайшие годы все ведущие университеты и академические учреждения перейдут на такую собственную систему присуждения ученых степеней по примеру Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов.

Цифровая экономика и цифровой университет

— Мы занимаемся этими очень серьезными вопросами. Они не дань моде, а требование времени, и вытекают из процессов, происходящих в нашем университете в связи с трансформацией учебного процесса.

Приведу пример. В этом году мы всерьез реализуем формат проектного обучения. Это когда среди студентов формируются проектные команды под конкретные нужды промышленных предприятий. Для последнего это означает решение проблемы, для студента - выход на реальную практику, придание необходимых будущему специалисту компетенций, работа в команде, распределение ролей и другие важные коммуникативные, в том числе социально-гуманитарные навыки.

Начали это на основе трех институтов УрФУ – Института радиоэлектроники и информационных технологий, Уральского энергетического института, Института новых материалов и технологий. Уже сейчас портфель проектов превышает 300, в ближайшее время он перевалит за 1000, и даже управлять ими без применения цифровых технологий, искусственного интеллекта и big data невозможно. Нужна система, которая все эти структурированные и неструктурированные данные огромных объемов и значительного многообразия будет отслеживать и приводить в порядок.

Кроме того, у нас широко внедрены индивидуальные траектории. Сейчас практически всем студентам предлагаем на выбор большой перечень модулей и предметов. Они записываются на эти предметы, и здесь управлять процессом без цифровых технологий практически невозможно. У нас есть система, которая отслеживает и управляет научным поиском и научной результативностью наших сотрудников, публикационной активностью при работе в конкретных проектах, над грантами и т.д.

Кстати, совместно с одним из крупнейших научных издательских домов мира, Elsevier, который управляет самой крупной на сегодня библиографической и реферативной базой данных Scopus, мы внедрили передовую в России систему PURE. В ближайшее время реализуем еще более продвинутую систему ROS (Research Operation System), которая исследователю, особенно молодому, предоставляет серьезные возможности понимать, как он продвигается в поиске, какие журналы ему предпочтительней читать, где публиковаться, как готовить научные публикации, а также позволяет видеть свое место в мировом и российском научном сообществе.

У нас активно внедряются и уже внедрены автоматизированные системы, связанные с бухгалтерским, кадровым и иными видами учета. Все это надо объединять и создавать серьезную цифровую платформу.

— Многие в вузовском сообществе говорят об онлайн-курсах УрФУ…

— Действительно, в чем очень силен наш университет – в создании и реализации онлайн-курсов. В этом мы одни из сильнейших в России, наиболее активно применяющие этот формат обучения. Уже сегодня около 10,5 тыс. студентов пользуются как нашими курсами, так и теми, что мы берем у ведущих университетов. Многие ведущие университеты, в свою очередь, пользуются нашими онлайн-курсами, размещенными на двух российских и одной англоязычной открытых платформах. Во всем мире более 100 тыс. человек используют курсы, которые разработаны в Уральском федеральном университете.

Я убежден, что будущее вообще связано с активным внедрением форматов онлайн-обучения и учебного процесса. Это оптимизирует время преподавателей и позволяет больше внимания уделять собственно научной работе, в том числе над лекционными курсами. Также это дает возможность выбора студентам. И эти результаты мы засчитываем в учебном процессе.

— А нет ли среди преподавателей определенного "луддизма" в отношении онлайн-обучения?

— Про луддизм – это вы слишком. Есть определенный консерватизм, не всем преподавателям, особенно старшего возраста, это нравится, они считают, что лекционно-семинарская система – раз и навсегда. Но люди постепенно привыкают. Безусловно, в этом направлении мы будем развиваться.

Цифровые элементы повсеместно внедряются в университете. Наша задача сейчас, в том числе в рамках концепции модели "Цифрового университета", – объединить их, создать единую цифровую платформу, которую мы с удовольствием предлагаем другим университетам. Вообще готовы делиться всеми нашими наработками, потому что не считаем себя самыми умными и, в свою очередь, многое заимствуем у других ведущих вузов.

Но при этом я всегда говорил и буду говорить, что никогда онлайн-обучение не заменит все остальные формы. Онлайн - один из элементов учебного процесса. Любые онлайн-курсы требуют сопровождения со стороны тьюторов, тех преподавателей, которые будут студентам ставить задачи, ориентировать, помогать готовиться к тестовым и контрольным заданиям. И, самое главное, никто и ничто не заменит живого общения преподавателя и студента.

Безусловно, онлайн – важный элемент, но не единственный и далеко не исчерпывающий и не заменяющий все.

Беседовал Георгий Летов