"Давайте начнем с чистого листа". Валентина Матвиенко — о будущем отношений Москвы и Киева

В Европе недавно завершились выборы в Европарламент и изменился расклад политических сил. Одновременно Украина вступила в новую избирательную кампанию — там в июле, как ожидается, пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Когда произойдут изменения в отношениях России и Европы, на каких условиях российские парламентарии будут готовы сотрудничать с новым составом Верховной рады, отпустит ли Россия украинских моряков после призыва Морского трибунала, а также получит ли Керченский пролив статус международного, в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — В Европе подводят сейчас итоги выборов в Европарламент. Как вы их оцениваете и сулят ли они изменения в отношениях Старого Света и России? Могут ли в перспективе итоги выборов отразиться на санкционной политике в отношении России? — Сегодня уже очевидно, что политический ландшафт Европарламента изменился. Две ведущие фракции впервые в истории потеряли совместное большинство, которое давало им возможность принимать любые решения. Теперь они должны будут договариваться, искать компромисс с политическими силами, укрепившими свои позиции, прежде всего, с национально-ориентированными депутатами, евроскептиками, зелеными, другими партиями. Насколько такой компромисс возможен? Впервые это мы поймем при утверждении главы Еврокомиссии — будем наблюдать за процессом.

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Такая политическая картина говорит о том, что в Европе все больше людей, недовольных нынешней политикой. Фиксируется рост настроений в пользу поворота стран Старого Света в сторону их национальных интересов. Увеличивается число людей, выступающих за налаживание отношений с Россией, против политики санкций. Но количество таких голосов пока недостаточно, чтобы изменить политический вектор в работе Европарламента. И ожидать, что в ближайшее время ситуация как-то кардинально в этом плане может поменяться, не стоит. Но тем не менее здравомыслящие голоса становятся все более громкими. Мы рассчитываем, что этих политиков услышат, и они обретут больше сторонников. Европейцы понимают, что сотрудничество с Россией выгодно Европе, пренебрегать им нельзя, особенно с учетом негативных процессов, которые идут в глобальной экономике. — Морской трибунал рассмотрел так называемый Керченский эпизод и призвал Россию отпустить находящихся у нас под арестом украинских моряков. Как вы оцениваете это? Что Россия будет предпринимать, отпустим мы моряков? — Сегодня всем здравомыслящим людям понятно, и тому есть доказательства, что речь идет о намеренной провокации Петра Порошенко, которая была ему необходима для поддержания упавшего до нуля рейтинга, для введения военного положения в стране, создания атмосферы страха. Все это был специально разыгранный сценарий, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией, наделать много шума. Провокативное шоу с попыткой расчехлить орудия. Причем провокация циничная, потому что угрозе подвергались жизни военных моряков. Но задуманное не получилось, потому что наши пограничники, наши военные действовали спокойно, профессионально и полностью законно.

Нарушение суверенной границы любого государства во всем мире считается преступлением. И в данном случае это никак по-другому оцениваться не может. Мы защищали свои границы. Уверена, так поступило бы любое другое государство. Что касается трибунала. Строго говоря, имел место инцидент между двумя странами: одно государство, его военно-морские силы нарушили границу другого. Причем здесь международный трибунал? Этот эпизод, на мой взгляд (а юристы должны дать более точное определение), не подпадает под его юрисдикцию. Но даже Морской трибунал признал право России на продолжение уголовного расследования. Сейчас у нас в России идет следствие. Как вы знаете, пока срок установлен до 25 августа. Именно следователи должны разобрать все до деталей, до минут — что делал каждый из моряков. Потом будет суд. Он решит, какое наказание ожидает участников инцидента. Естественно, с учетом степени вины каждого из них. Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских, или иных целях ни давил. Кстати, мнение о том, что это была осмысленная провокация, набирает все большую поддержку и на Украине, где уже возбуждено уголовное дело против Порошенко. Некоторые даже называют это госизменой. Если на Украине сохранилось правосудие, то оно даст оценку этому преступлению. — В продолжение этой темы. В минувший понедельник заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев планирует добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. Как вы расцениваете это заявление? Может ли Россия пойти на такой шаг? — Предыдущая украинская команда, в том числе МИДовская, каждый день продолжает нас удивлять новыми инициативами.

Нет никаких объективных оснований для подобного рода заявлений. Просто надо взглянуть на карту: Азовское море — это внутреннее море России и Украины, и порядок судоходства в нем отрегулирован договором между двумя государствами, где все четко и ясно прописано. Этот договор действует. Он не противоречит ни морскому праву, ни международным актам. Нет никаких замечаний, претензий и по проходу иностранных судов. Для чего выдвигается такая инициатива — абсолютно беспредметная, не имеющая под собой никаких оснований, которая не может быть реализована? Либо это такой высочайший непрофессионализм дипломатов, но как-то не хочется в это верить, либо попытка вбросить новые раздражители вместо того, чтобы их убирать.

— Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады, о назначении новых парламентских выборов. Готова ли Россия налаживать межпарламентские контакты с Украиной и при каких условиях это будет возможно? — Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной.

Такой же, я знаю, запрос сегодня существует и в украинском обществе. Как показывают последние социологические исследования, растет процент граждан страны, выступающих за восстановление и нормализацию отношений с Россией, понимающих, что это в интересах самой Украины. И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее. Еще рано судить, прошло слишком мало времени, но либо президент реализует содержание мандата, выданного ему жителями Украины, либо он будет терять поддержку. Нельзя не ответить на запрос общества. Мы такие сигналы от президента Украины ждем и ждем изменения риторики. То же самое относится и к Верховной раде. Я надеюсь, что парламентские выборы на Украине пройдут цивилизованно, демократично. Главное, на мой взгляд, чтобы политическая позиция тех людей, которых изберут депутатами, соответствовала бы запросу общества. И чтобы они были настроены, прежде всего, на решение экономических задач Украины. Ведь страна сейчас находится в тяжелейшем положении.

Более 10 миллионов граждан, как утверждают сами украинцы, уехали в другие страны в поисках лучшей доли. Открыли границы, ввели безвизовый режим — для чего? Чтобы эксплуатировать украинцев на самой тяжелой работе в Европе? Это образованный, умный, талантливый народ. А они вынуждены выполнять неквалифицированную работу, потому что просто надо кормить семьи, детей. Если Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать. Ведь, несмотря ни на что, в течение пяти последних лет, мы постоянно приглашали депутатов Верховной рады участвовать в международных парламентских мероприятиях, работать в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ. Но отклика не получили. Тем не менее мы достаточно терпеливо это делали и делаем. Хлопнуть дверью — легче всего. Двери Межпарламентской ассамблеи СНГ открыты для Верховной рады и ее депутатов.

Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны

Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше. Заинтересованность должна быть с обеих сторон. Что касается нас — мы открыты к диалогу. Конечно, действующим украинским депутатам сейчас не до этого, они все озабочены подготовкой к выборам. Будем ждать сигналов от депутатов новой Рады. — На прошлой неделе освободилось сенаторское кресло — представителя от Карачаево-Черкесии, которое занимал Рауф Арашуков. В свое время вы дали поручение Комитету по регламенту проработать предложения по ужесточению процедуры проверки кандидатов в члены Совета Федерации от регионов. Есть ли уже какие-то конкретные предложения на этот счет? Не планирует ли Совфед вернуться к практике утверждения полномочий сенаторов? — Такая рабочая группа действительно была создана. Она провела необходимую работу и пришла к выводу: действующего законодательства достаточно для того, чтобы исключить попадание в Совет Федерации людей с сомнительной репутацией. Есть же законодательно утвержденный порядок, согласно которому кандидат в депутаты или в сенаторы проходит проверку — нет ли судимости, других несоответствий предъявляемым требованиям.

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Весь вопрос только в правоприменительной практике, в том, насколько серьезно относятся ответственные лица на местах к проведению этих проверок. Поэтому, изучив ситуацию, мы сделали выводы. Необходимо налаживать взаимодействие между органами на местах, между представителями федеральных структур, чтобы все-таки законы исполнялись качественно, не было поверхностных оценок. Чтобы вот этот фильтр — о недопущении людей с сомнительной репутацией в Совет Федерации — работал более эффективно. Что касается второго вашего вопроса. Мы не должны узурпировать полномочия субъектов Федерации. Россия — федеративное государство, и в законодательстве четко прописана процедура формирования верхней палаты Федерального Собрания. На этапе проработки кандидатур возможны консультации, но мы не имеем права подвергать сомнению решение исполнительной и законодательной власти субъекта. Если, скажем, региональный парламент проголосовал и выбрал своего представителя в Совет Федерации из числа избранных народом депутатов, то какие у нас основания утверждать — не утверждать?! Первое же обращение в Конституционный суд России привело бы к отмене такого решения, такой нормы... Может быть, на каком-то этапе подобное было оправдано. Но сейчас, после всего сделанного для того, чтобы в Совет Федерации приходили реальные представители субъектов, уменьшать, умалять роль региональных властей, я считаю недопустимым. Мы должны уважать их решения. Кстати, ответственность за сенаторов — и за качество их работы, и за репутацию, несут также субъекты Федерации, их органы власти. Совет Федерации — это палата регионов, нельзя смещать акценты, превращать ее в некую чиновничью контору, где есть право у председателя подвергать ревизии мнение регионального парламента или главы субъекта Федерации. Это неправильно, на мой взгляд. И я полагаю, что к такой практике возвращаться не нужно. У нас есть все основания, чтобы работать в рамках действующего законодательства эффективно и качественно. — В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. В стране усилят профилактическое направление в работе поликлиник. Конечно, болезни проще предупреждать, чем потом их лечить. Но есть проблема — работающему населению крайне сложно выбраться к врачу, чтобы пройти какие-то профилактические процедуры. Когда-то вы предлагали дать россиянам законодательно возможность брать один день на работе в качестве выходного — для прохождения диспансеризации в поликлинике. Возможно ли появление такой законодательной инициативы в ближайшее время? — Считаю серьезной проблемой отсутствие должной культуры, привычки заботиться о своем здоровье. Мы, к сожалению, очень беспечны. Не обращаемся к врачам, пока что-то не заколет, не заболит. Это неправильно. А после 40 лет особенно необходимо следить за состоянием своего здоровья и заниматься профилактикой. Такое отношение нужно прививать, как это происходит во многих других странах.

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Поэтому Совет Федерации, безусловно, поддерживает линию Министерства здравоохранения на профилактику заболеваний, раннее их выявление. Чем раньше они будут выявляться, тем больше шансов сохранить здоровье населения, снизить смертность. Шаг за шагом мы — законодатели, правительство — движемся в этом направлении. У нас уже действует закон о двух дополнительных выходных днях для людей предпенсионного возраста — для прохождения диспансеризации. Далее мы намерены продвигать инициативу, направленную на то, чтобы все граждане старше 40 лет тоже имели один такой день в году. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

Что еще нужно сделать? Первое. Органы здравоохранения, поликлиники должны правильно организовать систему диспансеризации — чтобы можно было уложиться в один день. Иначе ни у кого не хватит терпения — месяц-два, записываться к одному врачу, другому, третьему... Должен быть четкий протокол, учитывающий обязанности и медицинского учреждения, и гражданина. Второе. Не менее важно, чтобы в поликлиниках было достаточное число врачей-специалистов. К сожалению, сейчас большой их дефицит.

Третье. Надо дать человеку дополнительный день для того, чтобы он прошел диспансеризацию. И затем предоставил справку — реальную, выданную медицинским учреждением. Чтоб не получилось: дали выходной, а человек поехал, например, на рыбалку! Я за то, чтобы жестко отладить, отработать систему диспансеризации, чтобы никто не мог сказать: в законе прописали, а реально, на практике, это сделать невозможно. — Дмитрий Мезенцев уходит из СФ, вскоре он приступит к работе в качестве посла России в Белоруссии. Как вы можете прокомментировать это назначение? — Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко едины в том, что сама жизнь уже требует выведения отношений России и Белоруссии на качественно новый уровень. Направления этой работы сформулированы лидерами государств на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного Государства, в ходе двусторонних встреч.

Не понаслышке знаю, как много здесь зависит от посла, от его интеллекта, личностных качеств, энергии, глубины понимания стоящих задач. Принимая во внимание, что речь идет о Союзном государстве, о странах, тесно связанных тысячами нитей во всех областях жизни, нужен не просто кадровый дипломат, а человек, за плечами которого многообразный опыт — политический, управленческий, хозяйственный. У Дмитрия Мезенцева все это есть в полной мере. В его послужном списке и пост губернатора Иркутской области, и генерального секретаря ШОС, и сенатора — председателя комитета. Присущие ему системный подход, въедливость в хорошем смысле этого слова, последовательность — востребованы в наших отношениях по совершенствованию Союзного государства. Говорят, что смысл кадровой политики в том, чтобы поставить нужного человека на нужное место. Решение президента о назначении Дмитрия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом России в Республику Беларусь — именно такое. Уверена, работа Дмитрия Мезенцева на посту посла будет успешной. Будучи председателем Комитета СФ по экономической политике, он многое сделал для обновления нормативной правовой базы, регулирующей развитие сферы передовых и высоких технологий, цифровой экономики. Я всегда твердо знала: за выполнение данных ему поручений можно не беспокоиться. Все делалось в срок и качественно. Он, кстати, активно участвовал в работе форумов регионов Беларуси и России, проводимых Советом Федерации. Теперь Дмитрию Федоровичу предстоит очень важная и в то же время интересная работа. — И еще один вопрос — каковы перспективы развития отношений с Минском, учитывая те шероховатости, которые были между нашими странами в последнее время? — Несомненно, во взаимоотношениях России и Белоруссии еще есть вопросы, по которым не выработана согласованная позиция. Но позитивная динамика превалирует. Возьмем экономику. В минувшем году взаимный товарооборот России и Белоруссии вырос на 9,4% и достиг $35,5 миллиардов. В товарообороте нашей страны Белоруссия занимает четвертое место — после Китая, Германии, Нидерландов. Для Белоруссии наша страна — главный торговый партнер: на Россию приходится почти 50% белорусского товарооборота. Развивается кооперация в промышленности. Успешно реализуются программы научного и технологического сотрудничества, совместного выпуска продукции.

Что очень существенно, под наши отношения подведена солидная правовая база. Двустороннее сотрудничество России и Белоруссии, взаимодействие в рамках Союзного государства регулируют около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Это убедительное свидетельство того, что мы научились переводить политические решения в правовые акты, совместно формировать механизмы управления, отвечающие интересам обеих стран. Хотела бы особо отметить здесь важную роль Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В этом году Союзному государству исполняется 20 лет. За все это время ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии не прозвучало, тем более, не было предпринято ничего, что можно было бы истолковать как отход от нашего общего курса. Это значит, что формат Союзного государства России и Белоруссии оправдывает связанные с ним ожидания. Речь может и должна идти о дальнейшем совершенствовании Союзного государства, максимально полной реализации потенциала Договора о его создании. Мы считаем, что такую перспективу открывает совместная работа, направленная на углубление интеграции России и Белоруссии во всех областях — экономике, социальной сфере, культуре, обороне. Созданы рабочие группы, задачи которых — всесторонний анализ потенциала Договора о Союзном государстве, 20-летнего опыта его практической реализации, подготовка предложений, призванных дать новый импульс развитию России и Белоруссии. На днях премьер-министры России и Беларуси договорились в течение месяца доработать вопросы интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства.

Возможно, то, что я скажу сейчас, кому-то покажется избыточно эмоциональным, пафосным. Но это мое глубокое, искреннее убеждение. Я считаю, что наши страны не могут не быть вместе. Ведь не все в отношениях стран, народов объясняется политической целесообразностью, экономической и финансовой выгодой.

Россию и Белоруссию прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией

Я имею в виду человеческое притяжение, уважение, доверие, рожденное, выкованное, а в иные периоды и выстраданное нашей общей историей. Сила этой гравитации огромна, она способна разбить все попытки оторвать Белоруссию от России, посеять в ней русофобию. Мы в России высоко ценим все это, понимаем, насколько важна такая культурная, языковая, духовная общность для сохранения и упрочения наших подлинно братских отношений. Вполне закономерно, что темой очередного, уже шестого Форума регионов России и Белоруссии станет формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов обеих стран. Форум пройдет в июле в Санкт-Петербурге — культурной столице России. — Валентина Ивановна, мы встречаемся с вами в преддверии Международного гуманитарного Ливадийского форума. Он пройдет в этом году уже в пятый раз. Чем будет отличаться нынешний, юбилейный форум от предыдущих? Известно ли уже, сколько иностранных гостей планирует принять участие в этом мероприятии? — Ливадийский форум задумывался как международная площадка, место встречи всех, кому близки и дороги русский язык, российская культура, их сбережение и продвижение в зарубежных странах. То, что такой вопрос, образно говоря, витает в воздухе, что отклик будет большой, сомнений не вызывало. Однако действительность превзошла ожидания. Форум сохранил свою нацеленность на защиту и распространение русского языка, культуры за пределами России. Это было и остается его основным направлением. В то же время сама жизнь побудила расширить тематику дискуссии, перевести ее в координаты "человек и культура". Вот почему, обратите внимание, в наименовании форума в этом году появилось слово "гуманитарный".

Мне на всю жизнь запомнились слова великого гуманиста и поборника русской культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева: культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации. Мы являемся наследниками одной из величайших в мире культур, богатой и сильной, прежде всего, своим глубочайшим нравственным содержанием. И в этом качестве оказываем огромное влияние на мир в целом. Сохраняя и обогащая нашу культуру, русский язык как ее важнейшую составляющую, мы, убеждена, выполняем работу, имеющую ключевое значение не только для духовной жизни России, но и для всего человечества. И Ливадийскому форуму здесь принадлежит важная роль. Сегодня он востребован. Не в последнюю очередь благодаря тому, что встречи, дискуссии на нем свободны от предвзятости, политиканства, манипулирования. Идет открытый творческий диалог в доброжелательной обстановке. Люди видят и должным образом оценивают атмосферу форума, стремятся принять в нем участие. В этом году ожидаем на нем представителей из более чем 50 государств. Согласитесь, цифра внушительная. Задачу видим не в том, чтобы "отличаться" от предыдущих встреч, а, напротив, продолжать начатое, развивать и закреплять складывающиеся традиции. Упор делаем на расширении тематики секционных заседаний, поиске новых форматов обсуждений, усилении их связей с реальной жизнью, выдвижении свежих идей. И конечно же, мы стремимся привлечь к работе как можно больше наших соотечественников, единомышленников, неравнодушных людей из других государств. Напомню, форум возник на волне Международного фестиваля "Великое русское слово" — он проходит в Крыму с 2007 года. До того как полуостров стал частью России, проведение фестиваля требовало от его организаторов и участников немалого мужества. Они его проявили. Смело можно считать их одними из тех, кто способствовал сохранению атмосферы, настроений, которые предопределили выбор крымчан, сделанный ими в 2014 году. — Вопрос о рекомендациях форума — по опыту прошлых лет, они выполняются? В целом как бы вы оценили эффективность этого мероприятия? — Не знаю, в чем измерить радость от встречи людей, объединенных любовью к русскому языку, культуре, тот заряд оптимизма и энергии, который они получают на форуме. Естественно, Совет Федерации следит за тем, как выполняются рекомендации форума, прежде всего, органами государственной власти, общественными организациями нашей страны, как выстраивается гуманитарное сотрудничество. Особо хотела бы отметить рекомендации по повышению доступности образования в России для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Это важно. Немалая часть иностранных студентов по возвращении на родину становятся там проводниками, пропагандистами русского языка и русской культуры, поддерживают формирование положительного образа нашей страны. В майском указе президента поставлена задача по увеличению не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и научных организациях, по содействию трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. Эта задача будет решаться в рамках национального проекта "Образование", федерального проекта "Экспорт образования".

Первостепенное значение имеет поддержка зарубежных русскоязычных СМИ, российских НКО, развивающих связи с сообществами, дружественными России. На форуме мы уделяем этим вопросам большое внимание, взаимодействуя с Министерством просвещения России, Министерством культуры России, Россотрудничеством, Федеральным агентством по делам национальностей, другими государственными институтами и общественными организациями. В конце 2018 года создан Фонд сохранения и изучения родных языков России. Тем самым были учтены предложения, озвученные на одном из предыдущих форумов. При Министерстве просвещения РФ учреждена Межведомственная комиссия по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка. Реализуется ведомственная целевая программа "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучению русскому языку и языкам народов Российской Федерации" на 2019–2024 годы. Работает государственная образовательная платформа "Российская электронная школа" — прекрасная возможность освоить в режиме онлайн программы, соответствующие нашим стандартам. На форум приезжают руководители учреждений культуры и образования. В этом году планируется заключение международных соглашений о сотрудничестве между учреждениями культуры. Вот, кстати, вам и особенность нынешнего форума, которая может стать хорошей традицией! — Сразу по завершении Ливадийского форума в Санкт-Петербурге стартует другое очень важное мероприятие — Петербургский международный экономический форум. Традиционно эта площадка собирает большое количество гостей из-за рубежа. Однако, как сообщалось ранее, представители крупных американских компаний и некоторые официальные лица страны заявили о намерении бойкотировать ПМЭФ, если основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который обвиняется в России в мошенничестве, будет находиться под стражей. Вместе с тем в предыдущие годы именно делегации бизнесменов из США были одними из самых представительных. Не ударит ли отсутствие американской делегации по имиджу российской экономики и как это может сказаться на контрактах? — Прежде всего, хочу отметить, что политизация дела Майкла Калви недопустима. Да, руководство страны следит за этой ситуацией, но ни в коем случае не вмешивается в нее. Попытки как-то повлиять на ход следствия, судебного разбирательства, надавить на Россию — обречены. Те, кто пытается это сделать, поступает по меньшей мере недальновидно.