Посол России в Белоруссии: нашим странам нужно больше ценить результаты сотрудничества

В конце апреля президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева, на тот момент члена Совета Федерации, новым послом России в Белоруссии вместо Михаила Бабича. В конце этой недели Мезенцев уже отправится в Минск. В интервью ТАСС он рассказал, что считает главным в российско-белорусских отношениях и своем видении их развития.

— Дмитрий Федорович, добрый день! Мы беседуем буквально накануне вашего отъезда в Минск. Дата остается прежней?

— Да. Второго июня вылетаю в столицу республики Беларусь.

— Каковы ваши ближайшие планы? Есть ли уже договоренности о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко?

— Дату первой встречи я узнаю только в Минске. Формат отношений с послом любой страны глава государства и министр иностранных дел определяют сами. Вижу свою задачу, как и задачу коллектива посольства, в поддержке той огромной, по-своему уникальной, практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы.

Для меня честь и ответственность — быть сопричастным к масштабным задачам углубления взаимодействия двух государств, двух братских народов.

— У вас уже есть график мероприятий на ближайшее время?

— Хотим, чтобы добрым и запоминающимся событием для жителей Минска и гостей столицы стал праздничный концерт, который состоится 8 июня. Чтобы торжества, посвященные дню многонациональной России, в столице Беларуси с участием ярких самобытных коллективов из Калужской, Ульяновской, Самарской, Пермской, Рязанской и Ленинградской областей, из Петербурга и Москвы, из Башкортостана и Дагестана подарили минчанам новые эмоции и радость. Мы с благодарностью приняли отклик на наше приглашение народных артистов России Михаила Турецкого и Игоря Бутмана, которые со своими творческими коллективами готовы приехать в Минск.

Конечно, 11 июня ждем дорогих и высоких гостей в посольстве, где состоится прием и концерт в честь Дня России.

— Как бы вы оценили взаимоотношения России и Белоруссии на данный момент? На какие моменты, возможно, нужно обратить особое внимание?

— Считаю, что нам нужно больше ценить тот опыт взаимодействия и результаты сотрудничества, которые наработаны, которые уже есть, ценить готовность и подтвержденность партнерства, глубины взаимоотношений на фундаменте национальных интересов.

— Как вы считаете, к какому уровню интеграции в рамках Союзного государства должны стремиться Россия и Белоруссия?

— Союзный договор, 20-летие которого будет отмечаться в декабре 2019 года, — важнейший документ, который определил этапы сближения наших государств. Та емкая законодательная и нормативная база, которая поддерживает и положения Союзного договора, тот уровень взаимодействия и внимания к этому фундаментальному документу, который — особо в последнее время — показали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждают, что потенциал Союзного договора, возможность его масштабной реализации — реалии времени.

Те предложения, которые подготовлены и направлены нашим партнерам, нашим друзьям в Республику Беларусь, будучи поддержанными, только подтвердят братский характер взаимодействия, стратегическое партнерство на основе особых традиций дружбы, искренности, взаимопонимания, учета национального характера, обычаев, практики социальной и даже религиозной жизни.

— В последние несколько недель в отношения двух стран, к сожалению, вмешалась история с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба". Каким вы видите разрешение конфликта?

— Не вижу вокруг нефтепровода конфликта, но есть подтвержденная готовность сторон разобраться в причинах случившегося, дождаться результатов работы созданной комиссии и сделать все, чтобы подобное не повторялось впредь.

— Минск остается на позиции того, что Россия должна компенсировать налоговый маневр по нефти. Какова позиция России в данном вопросе?

— Комплексные и емкие оценки, которые были даны в ходе состоявшейся недавно в Москве встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, закрепили весомый объем достигнутых взаимных договоренностей. Вновь подтвердил свою значимость и масштаб диалога министров иностранных дел буквально на этих днях. Все это подчеркивает готовность сторон искать компромиссы в сложных вопросах экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что так будет и впредь.

— Еще один спорный вопрос: недавно Россельхознадзор сказал, что не пойдет навстречу белорусской стороне по отмене запрета на ввоз ряда продуктов из республики, в частности по яблокам и грушам. В свою очередь, в Минске сказали, что тогда будут искать другие рынки сбыта. Готовы ли вы обсуждать эту ситуацию?

— Я уверен, что возможно возникающие сложности можно и необходимо разрешать в рамках диалога. Убежден, что стороны вновь подтвердят стремление к такому диалогу.

— Если резюмировать, то считаете ли вы, что в данный момент в целом есть какие-то признаки напряженности во взаимоотношениях наших стран?

— Стратегическое взаимодействие государств — фундамент того, что оперативные и тактические вопросы, даже если они возникают, будут решаться возможно скорым способом и с максимальным учетом интересов сторон.



Беседовал Иван Капустин