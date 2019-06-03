Гендиректор "Мультимедиа Холдинга": у каждой премии "Все цвета джаза" свое особое звучание

В этом году премия Радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза" (0+) отметила свое пятилетие. За это время премия стала заметным событием в мире джазовой музыки как для именитых джазовых исполнителей, так и для молодых исполнителей, и просто любителей этой музыки. Сразу после юбилейного события, которое впервые прошло в формате фестиваля в московском Саду "Эрмитаж", генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева рассказала, почему в этом году премия прошла на открытом воздухе и что интересного увидели гости нового московского фестиваля.

— У каждой премии "Все цвета джаза" всегда было свое особое звучание, ведь джаз – это музыка творческой свободы без рамок. Изначально премия была придумана как исключительно музыкальное событие, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые посвятили свою жизнь развитию джаза в нашей стране. С годами премия из только светского становилось все более музыкальным событием, поэтому идея расширить закрытый формат премии, приобщить к джазу новую аудиторию давно витала в воздухе. Сегодня джаз все чаще слушает модная молодежь, совмещающая динамичные ритмы с отдыхом в парке на открытом воздухе.

Среди городских пространств Москвы созвучное джазу место, на наш взгляд, занимает Сад "Эрмитаж", поэтому наш первый городской фестиваль джаза прошел именно там. Это место наполнено романтикой, с уже сложившимся имиджем центра летней музыкальной жизни. Здесь легко встретить единомышленников, завести интересные знакомства и найти новых друзей. Есть такое понятие "магия места", мне кажется, что для джаза магией места обладает именно сад "Эрмитаж" и успех фестиваля подтвердил правильность выбора.

— Почему вы назвали фестиваль именно "Все цвета джаза"?

— Название возникло само собой. Мы изучили опыт существующих в России музыкальных фестивалей, куда приезжают послушать джаз и мейнстрим. Отличительной чертой нашего события является торжественная часть – ежегодное вручение премии в области джазовой музыки. Безусловный авторитет в этой сфере, Радио JAZZ 89.1 FM, сразу вызвал доверие к премии со стороны профессионального музыкального сообщества.

— Чем вы смогли удивить гостей фестиваля? Как выбирали номинантов и победителей премии?

— Мы впервые собрали под открытым небом фестиваля свободомыслящих людей, любителей джаза, поклонников виниловой культуры, любителей гольфа, живописи и не только.

Здесь каждый смог найти что-то интересное. Просто блестяще выступили Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, Вадим Эйленкриг, Authentic Light Orchestra, Secret Atelier, Виктория Каунова (вокал) и Илья Морозов (саксофон), Оркестр Петра Востокова и многие другие.

В России очень много талантливой молодежи: в прошлом году мы отбирали претендентов номинации "Открытие года" путем открытого конкурса. В этом году мы не проводили музыкальный конкурс среди перспективных музыкантов, а определяли лауреатов во всех номинациях путем экспертного голосования худсовета Радио JAZZ 89.1 FM.

Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников вместе с другими экспертами и музыкантами проделал большую работу по составлению программы мероприятия. И когда мы приступили к ее реализации, то исходили из того, кого нам самим как гостям фестиваля хотелось бы увидеть на сцене и вокруг нее. Так появилась, например, детская программа с участием коллектива BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которого прошел показ лучших произведений киностудии "Союзмультфильм". И, судя по реакции публики, мы угадали, так как музыкальных мероприятий, куда можно сходить с детьми, не очень много.

Мы вообще сделали ставку на семейный отдых, чтобы наши гости смогли прийти к нам всей семьей, чтобы и родители, и их дети чувствовали себя комфортно. Поэтому мы решили подарить цирковую программу всеми любимого театра клоунады "Микос", который зарядил фестиваль солнечным настроением и сделал праздник на открытом воздухе по-настоящему запоминающимся.

А когда к развлечениям нам захотелось добавить творчества, то с этой задачей нам помог лучше всех справиться "Фонд русского известного художника Валентина Серова", приготовивший увлекательные мастер-классы по созданию креативных картин и брошек из эпоксидной смолы с участием мастеров из студии Artmeup.

— Это первое ваше мероприятие такого высокого уровня?

— Это пятая, повторюсь, церемония вручения премии "Все цвета джаза", но проектов такого масштаба немало за плечами у нашего концертного агентства "Ультра Продакшн". Свой опыт организации культурных мероприятий мы ежегодно оттачиваем на крупнейшем в стране музыкальном фестивале "НАШЕСТВИЕ", проводим премию.

— Увлекаетесь ли музыкой сами? На каком инструменте играете?

— Я закончила музыкальную школу по классу скрипки и почти 20 лет пела в хоре, поэтому музыка со мной с рождения. Сейчас, конечно, на скрипке вряд ли смогу, но если хорошо потренироваться, то можно восстановить упущенное. Потребность в музыке со мной всегда, а любовь к радио ее только усиливает.

— Каким вы видите фестиваль в следующем году?

— Нам бы хотелось, чтобы фестиваль сохранил свою уникальность - атмосферу творческой энергии вокруг мероприятия, музыкальный формат самой премии и безусловный авторитет Радио JAZZ 89.1 FM. Уж точно "Все цвета джаза" не будут чем-то обыденным, а станут самым ожидаемым событием в области джаза для наших сегодняшних и завтрашних гостей.