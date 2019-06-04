Китай и Россия идут в ногу со временем

Описание Си Цзиньпин © Пресс-служба председателя КНР

В канун государственного визита в РФ председатель КНР Си Цзиньпин дал интервью ТАСС и "Российской газете". — Вы скоро посетите Россию с государственным визитом и будете присутствовать на 23-м Петербургском международном экономическом форуме. В этом году Китай и Россия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Вы и президент Путин неоднократно подчеркивали, что отношения КНР и РФ уже достигли беспрецедентного уровня развития. Не могли бы дать общую характеристику китайско-российских отношений на современном этапе? — По приглашению Президента Путина я скоро приеду в Россию с государственным визитом и буду присутствовать на 23-м Петербургском международном экономическом форуме. 6 лет назад Россия стала первой страной, которую я посетил в качестве Председателя КНР, во время которого мы с Президентом Путиным открыли новую страницу в летописи китайско-российских отношений. За прошедшие 6 лет я нанес 7 визитов в Россию, каждый из них неисключительно стал свидетелем крепкой дружбы между народами Китая и России и принес богатые результаты двустороннего сотрудничества. Сегодня в преддверии исторического момента 70-летнего юбилея дипотношений между Китаем и Россией с большой надеждой смотрю на прекрасное будущее двусторонних отношений и с удовольствием вновь посещать обширную и прекрасную Россию.

70 лет спустя китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня развития. Обе страны, установив между собой прочное политическое взаимодоверие, оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга. Созданы разветвленные механизмы контактов на высоком уровне и сотрудничества по разным направлениям. Ведется многоплановое и полноформатное двустороннее сотрудничество, отличающееся богатым содержанием и стратегическим значением. Боевая дружба, скрепленная в великой антифашистской войне, изо дня в день только крепнет, она служит надежной опорой для долгосрочного развития китайско-российских отношений. В непростой и далеко неоднозначной международной ситуации плотное и эффективное взаимодействие Китая и России является одним из мощных позитивных факторов. На новом историческом старте открываются новые возможности развития китайско-российских отношений. С наступлением новой эпохи, исходя из общих потребностей в развитии и возрождении, общего чаяния наших народов о передаче дружбы в поколениях мы преисполнены уверенности и имеем на то все условия, чтобы на основе достигнутых за прошедшие 70 лет результатов поднимать китайско-российские отношения на новые высоты. Необходимо в духе добрососедства помогать друг другу, твердо и всемерно поддерживать друг друга. Для нас востребовано уплотнение сотрудничества, углубление взаимосвязанности, активизация сопряжения национальных стратегий развития, расширение точек соприкосновения и сближение народов. Важно раскрывать новаторский потенциал, идти в ногу со временем, непрерывно наращивать и открывать новые сферы сотрудничества в целях обеспечения дальновидности, созидательности и жизнеспособности нашим отношениям. Следует с чувством долга стремиться к всеобщей выгоде и обоюдному выигрышу, наращивать свою конструктивную роль в международных делах, общими усилиями содействовать миру, стабильности, развитию и процветанию всего мира на благо всех народов. Надеюсь, что в ходе предстоящего визита в Россию мы с Президентом Путиным будем вместе намечать планы дальнейшего развития двусторонних отношений и открывать новую страницу в развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. — Китай является крупнейшим торговым партнером России. На какой объем товарооборота с Россией рассчитывает выйти Китай в этом году? Какие проекты в рамках двустороннего торгово-экономического сотрудничества кажутся вам наиболее перспективными? Какие меры планирует принять Китай для активизации торгово-экономических связей на межрегиональном уровне? Какие проблемы вы видите в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве? — Как важная составляющая китайско-российских отношений и серьезный залог совместного развития двух стран, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжает углубляться и приносит богатые результаты. Оно уже стало образцом взаимной выгоды и всеобщего выигрыша между государствами. Товарооборот между Китаем и Россией в 2018 году побил исторический рекорд, превысив 100 млрд долларов США. В условиях, когда наблюдается спад международной торговли и инвестиций, усиливается протекционизм, выйти на столь заметные результаты очень непросто. Правительства двух стран предпринимают еще более конструктивные меры, чтобы выводить товарооборот на новый рубеж и добиваться высококачественного роста взаимной торговли.

В настоящее время полным ходом реализуются крупные совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, авиации, космоса и т.д.

Стабильно работают китайско-российский нефтепровод и его вторая нитка, скоро будет построен и сдан в эксплуатацию китайско-российский газопровод по восточному маршруту. Успешно соединились две части автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское. Уверенно продвигается совместная разработка широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета и тяжелого вертолета. Достигнуты ощутимые результаты по сотрудничеству в области навигационных спутниковых систем. Есть все основания сказать, что при общих усилиях китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество уже вступало в русло ускоренного развития, открываются многообещающие перспективы. В области межрегионального торгово-экономического сотрудничества регионы двух стран в рамках Годов межрегионального сотрудничества (2018–2019 гг.) активизируют связи на площадках Международного импортного ЭКСПО, формата "Северо-Восток Китая — Дальний Восток России" и "Янцзы — Волга" планомерно продвигают практическое сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подписаны Программа развития сотрудничества на Дальнем Востоке на 2018–2024 гг. и План развития сельского хозяйства Северо-Востока Китая и Дальнего Востока и Байкальского региона России, обновляется перечень приоритетных инвестиционных проектов в формате "Янцзы — Волга", что предоставляет регионам наших стран новые возможности углубления сотрудничества с учетом собственных производственных преимуществ. Понятно, что в китайско-российском торгово-эконмическом сотрудничестве есть некоторые конкретные проблемы. Тем не менее хотел бы обратить ваше внимание на то, что они возникли именно в ходе непрерывного продвижения сотрудничества и углубления взаимной интеграции. Для их эффективного разрешения необходимо с новыми подходами предпринимать комплексные меры, продолжать расширять сферы сотрудничества и раскрывать его потенциал, повышать уровень взаимных инвестиций, рыночного доступа, упрощения торговли и инвестиционных процедур. Нужно энергично продвигать сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией, электронной коммерции и торговли услугами, укреплять общность интересов, содействовать более качественному и динамичному развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. — Как вы смотрите на перспективы развития китайской экономики? — За 70 лет после образования КНР, прежде всего, в последние 40 лет со дня проведения политики реформ и открытости, достигнутые в нашей стране экономические успехи очень впечатляют. Китай стал второй по величине экономикой и крупнейшей страной в мире по объему обрабатывающей промышленности, торговли товарами и валютных резервов. В 2018 году объем китайской экономики превысил рубеж 90 трлн юаней, ВВП на душу населения составил почти 10 тыс. долларов США, рост экономики — 6,6%, который является одним из самых быстрых темпов, вклад Китая в рост мировой экономики оценивается примерно в 30%.

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С начала года, несмотря на замедление роста глобальной экономики и международной торговли, китайская экономика показывает неплохую динамику, основные экономические показатели функционируют в рациональном диапазоне. В первый квартал темпы роста ВВП достигли 6,4%. Уже 14 кварталов подряд рост экономики удерживается на уровне 6,4% — 6,8%, и продолжает сохранять устойчивую динамику. Внутреннее потребление по-прежнему играет роль главного драйвера в экономическом росте. Постоянно увеличивается занятость. За первые 4 месяца в городах и поселках созданы 4,59 млн новых рабочих мест. Темпы роста доходов населения опережают рост экономики. В условиях в целом стабильных цен на товары наблюдается умеренный рост потребительских цен в размере 2%. Объем импорта и экспорта вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, валютные резервы в общей сложности составляют более 3 трлн долларов. Вместе с тем оптимизируется структура экономики, трансформируется модель развития, улучшается качество и эффективность, закрепляется тенденция к росту при сохранении стабильности. Устойчивый и качественный рост был, остается и будет главным трендом китайской экономики. У нас имеются все необходимые опоры для обеспечения стабильного и устойчивого экономического развития в перспективе. Во-первых, ресурсные потенциалы. Имеется ввиду примерно 1,4 млрд населения, 900 миллионов рабочих сил, 170 миллионов имеющих высшее образование специалистов, самое большое в мире количество людей со среднем уровнем доходов, свыше 100 миллионов хозяйствующих субъектов на рынке. Во-вторых, внутренний драйвер. Экономика Китая развивается в основном за счет внутреннего потребления. В 2018 году вклад внутреннего потребления в экономический рост достиг 108,6%, в том числе вклад конечного потребления — 76,2%. В третьих, жизнеспособность. Китай занимает второе место в мире по объему вложенных в НИОКР средств, на который приходится 2,18% ВВП. Непрерывно растут новые драйверы в лице новых производств стратегической направленности, долевой экономики. В четвертых, способность регулирования. Под верным руководством Компартии Китая имеются политические преимущества для концентрации ресурсов ради больших задач. Благодаря огромной поддержке и полной сплоченности народа накапливаются обширные материально-технические возможности в результате устойчивого и динамичного роста со времен реформ и открытости. Налицо громадная стрессоустойчивость, огромный потенциал развития, солидный опыт и политические инструменты макрорегулирования. Все это вместе взятое дает нам полные основания быть уверенными в своих возможностях и способностях противостоять любым рискам и вызовам. — В апреле под вашим председательством успешно прошел второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Как вы смотрите на перспективу сопряжения ЕАЭС и инициативы "Пояса и пути"? Как вы оцениваете развитие потенциала арктических судоходных маршрутов? Насколько это важно для осуществления выдвинутой Вами инициативы "Пояса и пути"? Каким образом Китай намерен участвовать в развитии инфраструктуры арктических судоходных маршрутов? — Китайская инициатива "Пояс и путь" призвана укреплять практическое сотрудничество, прежде всего в области инфраструктурной взаимосвязанности с целью сообща противодействовать разного рода рискам и вызовам во имя взаимной выгоды и совместного развития. В апреле в Пекине успешно состоялся Второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", на полях которого была проведена обстоятельная дискуссия, проработана концепция сотрудничества с четким обозначением приоритетных направлений, укреплен механизм взаимодействия, достигнуто широкое взаимопонимание по высококачественному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

Мы высоко ценим, что по моему приглашению Президент Путин уже во второй раз принял участие в работе форума

"Пояс и путь" и ЕАЭС объединяются общим стремлением к осуществлению развития и возрождения на национальном уровне и в региональном масштабе, а также нацеленные на открытое и толерантное региональное сотрудничество. Тут во многих аспектах существуют точки соприкосновения. В мае 2015 года мы с Президентом Путиным подписали Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза, что открыло путь сопряжения. Подписанное в прошлом году Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС стало не только значимым шагом на пути сопряжения, но и одним из первых результатов нашего сотрудничества. Соглашение также заложило институциональную основу для углубления торгово-экономического сотрудничества обеих сторон. Мы готовы вместе с российскими партнерами укреплять сопряжение, оказывать взаимную поддержку и содействие, непрерывно повышать уровень упрощения региональной торговли и инвестиций, чтобы внести новый вклад в развитие и возрождение обеих стран, в дело процветания и стабильности региона. Освоение и использование арктических судоходных маршрутов — это новая возможность, новая платформа и новый стимул для сопряжения "Пояса и пути" и ЕАЭС в пользу активизации взаимосвязанности и взаимовыгодного сотрудничества Китая и России с другими заинтересованными партнерами. Обеспечение безопасности и охрана окружающей среды чрезвычайно важны для судоходства в Арктике. Мы поощряем активное участие отечественных предприятий в сотрудничестве по коммерческому использованию судоходных маршрутов в пользу местного социально-экономического развития. Не менее важно уделять повышенное внимание экологическим вопросам и обеспечить устойчивость в процессе освоения и использования, чтобы достичь как обоюдного, так и всеобщего выигрыша на благо китайско-российского сотрудничества и роста мировой экономики. — Как вы оцениваете перспективы развития БРИКС и ШОС и взаимодействия Китая и России в рамках этих структур? — На протяжении более чем 10 лет страны БРИКС, придерживаясь духа открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, непрерывно углубляют сотрудничество в сферах торговли и экономики, финансов, политики и безопасности, а также культурно-гуманитарных связей. Факты показывают, что страны БРИКС представляют верное направление мирового развития, и многообещающее сотрудничество только будет расширяться постоянно.

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Традиция встречи лидеров государств БРИКС зародилась в России. В 2009 году в Екатеринбурге состоялся первый саммит БРИКС, который открыл новую главу летописи сотрудничества в данном формате. Принятая в 2015 году по итогам саммита в Уфе "Стратегия экономического партнерства БРИКС" стала еще одной вехой в экономическом взаимодействии пятерки. Хотя мы живем на разных континентах, но нас объединяет общее стремление к развитию экономики и повышению благосостояния населения, более того, нас сближает общее желание наращивать свою роль в международных и региональных делах. Сегодняшний мир переживает небывалые за сто лет перемены. На пути развития перед странами БРИКС стоят и возможности, и вызовы. "Пятерке" следует более тесно сплотиться, в духе равноправия и взаимной помощи углублять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, отстаивать общие интересы и пространство развития стран с формирующимися рынками и развивающихся стран во имя всеобщего развития и прогресса. Очередной саммит БРИКС состоится в ноябре текущего года в Бразилиа. Надеюсь и уверен, что в результате совместных усилий встреча в Бразилиа плодотворно пройдет и станет значительными шагами в выполнении задач второго "золотого десятилетия" объединения. Китай и Россия, как всеобъемлющие партнеры стратегического взаимодействия, являются важными участниками БРИКС, в рамках которого мы всегда поддерживаем плотные контакты и координацию. В следующем году Россия примет эстафету председательства в БРИКС. Мы настроены укреплять взаимодействие с российской стороной и стремиться к новым успехам в сотрудничестве между странами БРИКС на благо наших народов, мира и развития во всем мире. Шанхайская организация сотрудничества служит успешной практикой и эффективной площадкой для Китая и России в деле формирования нового типа международных отношений. На протяжении 18 лет со дня основания ШОС обе страны осуществляют плотную координацию и взаимодействие, прилагают совместные усилия к развитию и укреплению Организации и тем самым вносят крупный вклад в дело поддержания мира и стабильности, развития и процветания в регионе. Считаю, что взаимодействие наших стран в рамках ШОС отличаются следующими чертами: Первое, приверженность к развитию Шанхайского духа. Шанхайский дух — взаимодоверие, взаимная выгода, равноправие, консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию, является концептуальным стержнем ШОС. Китай и Россия вместе с другими государствами-членами, отказавшись от риторики о столкновениях цивилизаций, мышления холодной войны, игры с нулевой суммой и других стереотипов, выстроили конструктивное партнерство на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и ненаправленности против третьих сторон, сформировали эталон нового типа международных отношений в духе равноправия, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества.

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Второе, приверженность к интересам государств-членов в области безопасности и развития. Поддержание стабильности и стимулирование развития — общее чаяние стран региона. Китай и Россия вместе с другими партнерами по ШОС всестороннее углубляют сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики и культурно-гуманитарной сфере, адекватно противостоят новым угрозам и вызовам безопасности, активизируют сопряжение инициативы "Пояса и пути" с другими интеграционными инициативами, прежде всего ЕАЭС, а также со стратегиями национального развития в интересах региональной интеграции, что играет незаменимую роль в обеспечении устойчивого мира в регионе, а также национального развития и процветания. Третье, приверженность к повышению международного авторитета ШОС. ШОС — одна из конструктивных факторов в Евразии. Китай и Россия совместно с другими государствами-членами ШОС широко участвуют в международной и региональной повестке дня, защищают равноправие и справедливость на международной арене, выступают за формирование открытой мировой экономики и развитие миропорядка в более справедливом и рациональном русле. ШОС отвечает веянию времени "мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш", имеет огромную жизненную силу и колоссальные перспективы. На Циндаоском саммите в прошлом году стороны выработали план развития Организации на новой исторической фазе. Предстоящий саммит в Бишкеке обещает быть очередной рубежной точкой в процессе ШОС. Мы готовы со всеми государствами-членами приложить совместные усилия к укреплению солидарности, взаимодоверия и многогранного сотрудничества в интересах продвижения дальнейшего развития Организации, придать дополнительную стабильность и позитивный импульс международной обстановке, внести "шосовский вклад" в дело формирования сообщества единой судьбы человечества. — Как вы оцениваете личную дружбу с президентом Путиным? — С 2013 года мы с президентом Путиным на двухсторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами. С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным, разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки, по государственному управлению, бывают и легкие и приятные тематики о культуре, искусстве и спорте. Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали, обмен звонками или поздравлениями в канун важных государственных праздников, вручение высших государственных наград... Среди иностранных коллег президент Путин для меня — самый близкий и самый надежный друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним.

Наше общение основано на глубоком взаимодоверии и искренней дружбе. Мы уважаем и понимаем друг друга, доверяем друг другу

У нас близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по государственному управлению. На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения. Самое главное — у нас совершенно единое понимание стратегического значения китайско-российских отношений, общий настрой и решимость продвигать долгосрочное и углубленное развитие отношений между двумя странами. Готов с президентом Путиным и впредь поддерживать тесные контакты, сообща поднимать двусторонние отношения на новые высоты, прилагать неустанные усилия к развитию и процветанию двух великих стран в лице Китая и России, к счастью и благополучию двух народов. — В Сирии наблюдается стабилизация обстановки. Дамаск неоднократно заявлял о своей готовности сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления пострадавшей в ходе военных действий инфраструктуры. Готова ли китайская сторона принять участие в этом процессе? В настоящее время политический кризис вокруг Венесуэлы продолжает обостряться. Какие комментарии у китайской стороны? Политическая конфронтация между США и Ираном постоянно усиливается, ситуация в Персидском заливе становится все более серьезной, как Китай рассматривает перспективу на решение иранской ядерной проблемы? — Сирия имеет древнюю историю, является одной из весомых стран на Ближнем Востоке. Печально, что продолжающийся в последние годы хаос в стране привел к серьезному разрушению инфраструктуры, от чего глубоко страдает народ этой страны. Ныне ситуация в Сирии постепенно улучшается, продолжается процесс политического урегулирования, правительство и народ работают над восстановлением семейного очага. Народы Китая и Сирии связываются традиционной дружбой. Мы готовы по мере своей возможности принимать участие в восстановлении Сирии, помогать сирийскому народу в возвращении к нормальному руслу.

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