Глава департамента промполитики Москвы: мы абсолютные лидеры в РФ по несырьевому экспорту

Доля обрабатывающей промышленности Москвы по итогам 2018 года занимает 67% по отгрузке от всей столичной промышленности. Рост промпроизводства в обработке в городе по итогам прошлого года достиг рекордных 11%, а в целом динамика развития производственного сектора столицы за первые месяцы 2019 года превышает общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза. О том, сколько москвичей работают в обрабатывающей отрасли, какие доходы бюджету она приносит и каковы перспективы ее развития в интервью ТАСС рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Какую долю в структуре валового регионального продукта Москвы занимает обрабатывающая промышленность? Какой ежегодный объем инвестиций в отрасли?

— Чтобы ввести в курс дела, хочу сказать несколько слов о том, что такое обрабатывающая промышленность Москвы и промышленность в целом. Промышленность столицы очень изменилась за последнее десятилетие. Сегодня мы нацелены на то, чтобы она способствовала решению городских задач, была высокотехнологичной и экологичной, с высокой добавленной стоимостью выпускаемой продукции и высокооплачиваемыми рабочими местами. Промышленность в городе становится чище и компактнее. Предприятия, как давно работающие, так и недавно созданные, гармонично вписываются в жизнь мегаполиса.

Обрабатывающая промышленность — это отрасль, в качестве сырья в которой используются как продукты сельского хозяйства, так и добычи. Она охватывает почти все сферы жизнедеятельности — от медицины и легкой промышленности до машиностроения и микроэлектроники. Проще говоря, обрабатывающая промышленность не добывает сырье, а перерабатывает его. Так вот, именно обрабатывающая промышленность занимает важное место в экономике Москвы, обеспечивая 13% в структуре валового регионального продукта, 5,7% налоговых поступлений в бюджет города. Объем чистой прибыли обрабатывающих производств в Москве за 2018 год превысил 693 млрд рублей. Инвестиции направляются в том числе на нематериальные активы и приобретение оборудования.

— Какой вклад Москва вносит в общероссийский показатель?

— Довольно весомый: в структуре объема отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям промышленности нашей страны Москва занимает порядка 15%. Также хочу обратить внимание, что, по данным налоговых органов, объем налоговых поступлений от организаций обрабатывающих отраслей промышленности Москвы в консолидированный бюджет России в 2018 году составил 271,3 млрд рублей (+28% к 2017 году). Что касается бюджета города — налоговые поступления составили 115,5 млрд рублей, рост к предыдущему году почти 17%.

— Еще такой немаловажный вопрос: какая средняя зарплата в Москве на предприятиях обрабатывающей промышленности?

— На сегодняшний день в столице в обрабатывающей промышленности трудится свыше 628 тыс. человек. И это — высококвалифицированные кадры. В целом мы можем утверждать, что по сравнению с другими регионами России Москва может гордиться наиболее высоким показателем концентрации таких специалистов. Ведь наши заводы — это высокотехнологичные предприятия.

Что же касается зарплаты, то по итогам 2018 года среднее значение составило 66,3 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 11,6%. И мне хотелось бы отметить, что 66 тыс. — это именно средняя цифра. Есть заводы, где получают в разы больше. Сегодня многое зависит от образования, квалификации специалиста, высокий уровень автоматизации накладывает свой отпечаток: люди, которых берут на современные заводы, чаще всего имеют высшее образование.

— Какие задачи в отрасли обработки стоят перед городом на ближайшую перспективу?

— Среди ключевых задач развития промышленности Москвы можно выделить развитие действующих производств, содействие их модернизации, обновлению, повышению экологической безопасности. Кроме того, стоит задача создания новых промышленных производств, оказания им всяческого содействия. Также хотел бы отдельно выделить задачу по увеличению доли промышленного экспорта Москвы. За счет работы столичных производителей мы являемся абсолютным лидером по объему несырьевого и неэнергетического экспорта среди регионов России, и эту планку снижать нельзя.

— А хватает ли ресурсов для реализации таких амбициозных целей?

— Уверен, что проблем с ресурсами не возникнет. И для этого есть несколько источников. Во-первых, это уникальный кадровый потенциал, во-вторых — емкий городской рынок сбыта промышленной продукции. Москва — ведущий центр реализации промышленной продукции, в том числе и производимой на территории города, что делает город точкой притяжения для создания новых производств. В этой логике работает механизм офсетных контрактов, когда Москва выступает крупнейшим заказчиком производимой на территории города продукции, предоставляя гарантии ее сбыта.