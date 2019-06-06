Спецпредставитель генсека ООН по Ливии: шансы начать переговоры есть

Два месяца назад командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. С тех пор в стране возобновилась активная фаза гражданской войны. В интервью ТАСС специальный представитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе рассказал о перспективах решения конфликта, угрозах со стороны "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и роли международного сообщества в ливийском урегулировании. — Господин Саламе, в среду в Москве вы провели встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Какие вопросы обсуждались? — Как вы знаете, в Ливии продолжается конфликт, который мы пытаемся решить мирными средствами, путем сближения различных игроков. Но два месяца назад, в начале апреля этого года, к сожалению, конфликт перерос в вооруженную конфронтацию. Я приехал в Москву, чтобы поделиться с господином Лавровым информацией о положении дел на местах. Но еще и для того, чтобы призвать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН помочь восстановить единство в его рядах с тем, чтобы послать ливийцам четкий сигнал, что их проблемы могут быть решены только политическими средствами, а не военным путем. — Получили ли вы положительный отклик российской стороны? — Я очень доволен своим визитом в Москву. Я думаю, что господин Лавров очень хорошо осведомлен о нынешней ситуации в Ливии и развитии событий как в военном, так и в политическом плане. И он так же, как и я, обеспокоен, как в ближайшие несколько недель может развиваться ситуация, если международное сообщество не займет твердую позицию с тем, чтобы положить конец конфликту. — Как вы оцениваете гуманитарную ситуацию в Ливии в нынешних условиях? Может ли конфликт привести к гуманитарной катастрофе? — Данные за последние два месяца вызывают общую озабоченность. В результате боевых действий погибло более 600 человек, более 3 тыс. человек пострадало, около 90 тыс. покинули свои дома.

Представьте на секунду, что будет, если война придет в Триполи, где живут 2 млн ливийцев — треть населения страны

Пока погибло около 50 мирных жителей, поскольку боевые действия идут в малонаселенных районах. Но если столкновения начнутся в самом городе, жертв среди мирного населения будет намного больше. Пока гуманитарную ситуацию удавалось держать под контролем, но, если начнутся уличные бои, она станет намного сложнее. — Возможно ли такое развитие событий? Способен ли Хафтар, по вашему мнению, взять город? — Он двигался очень быстро в самом начале войны от Эль-Джуфры к Гарьяну и Тархуне. Но на пятый-шестой день продвижение было остановлено формированиями из Триполи и формированиями, прибывшими из других городов, в частности Мисраты и Эз-Завии, чтобы помочь триполитанцам. На самом деле, если посмотреть на карту боевых действий семь-восемь недель назад и сегодня, то линия фронта более или менее неизменна. Пока Хафтар остановлен на равнине к югу от Триполи. Сейчас он может предпринять попытку войти в город, но, если он сможет это сделать, следует ожидать, что погибших и пострадавших будет значительно больше. В городе есть густонаселенные районы. Например, в Абу-Салиме, который ближе всего находится к зоне боевых действий, живет около 350 тыс. человек. — На ваш взгляд, есть ли шансы, что стороны перейдут к переговорам? — Я думаю, что шансы есть. Я убежден, что это единственный способ решения проблемы для них. Но для этого нужны два условия. Первое — военная ситуация должна зайти в тупик. Второе, еще более важное, — воюющие стороны должны признать, что они не могут одержать победу. Тогда они придут и скажут: давайте попробуем найти путь из этого тупика. Я думаю, что прямо сейчас противоборствующие стороны нуждаются в четком сигнале международного сообщества о том, что момент для прекращения боевых действий и начала переговоров настал.

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— Вы считаете, что стороны готовы объявить перемирие? — Я не думаю, что они готовы это сделать прямо сейчас, поэтому очень важно, чтобы международное сообщество направило четкий сигнал, чтобы помочь им, открыть им глаза на ситуацию "на земле". — Планируете ли вы встретиться с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем или Хафтаром в обозримом будущем? — Я постоянно встречаюсь или разговариваю с ними. У меня была долгая беседа с Хафтаром неделю назад, и я надеюсь встретиться с Сараджем в ближайшие дни. — Проинформируете ли вы его о результатах встречи с Лавровым? — Я в первую очередь проинформирую мое руководство — генсека ООН Антониу Гутерриша, потому что он встречается с Лавровым в Санкт-Петербурге. То есть сначала мне нужно поговорить с ним, прежде чем разговаривать с самими ливийцами. — В апреле в Гадамесе под эгидой ООН должна была пройти Общенациональная конференция по примирению, но она была отменена из-за начала наступления Хафтара. Планируется ли предпринять новую попытку? — Я бы хотел этого, но не думаю, что созыв конференции возможен до тех пор, пока продолжаются боевые действия. — Вы говорите, что сторонам нужен сигнал со стороны международного сообщества. Что конкретно вы имеете в виду? — Это может быть резолюция ООН, это может быть заявление председателя Совета Безопасности, это может быть встреча вовлеченных стран, которые договорятся о пути выхода из нынешнего кризиса. То есть возможны различные механизмы. Важно то, чтобы международное сообщество четко заявило ливийцам, что они ставят под угрозу безопасность своей страны, а также безопасность Средиземноморья и Северной Африки в целом. — Есть ли страны, в том числе в Совете Безопасности, которые выступают против мирного решения конфликта? — Я сегодня испытываю больший оптимизм, чем месяц назад. Думаю, тогда большинство членов Совета Безопасности выступало против такой резолюции, заявления, но сейчас, мне кажется, ухудшение ситуации и тот факт, что военные действия зашли в тупик, заставили ряд стран пересмотреть свою позицию. — Как бы вы оценили позицию России в этом смысле? — Россия всегда реалистично оценивала ситуацию, и этот случай не является исключением. — Привел ли нынешний конфликт к усилению позиций ИГ в стране? — Я обеспокоен этим. В Ливии всегда были атаки со стороны ИГ, но в среднем раз в три-четыре месяца. С 4 апреля ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещено в России — прим. ТАСС) совершил четыре атаки, что превышает обычный уровень.

И что беспокоит меня больше всего — это то, что раньше с обеих сторон были люди, которые боролись с терроризмом