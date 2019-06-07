Президент ОАК: главной новинкой Московского авиасалона станет самолет МС-21

О планах развития программы SSJ-100 и гражданской линейке концерна, предстоящей премьере МС-21 и российско-китайском сотрудничестве в интервью ТАСС рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь. — Юрий Борисович, здравствуйте. Первый наш вопрос о том, как проходит ваш форум, какие у вас планы, какая повестка, возможно, подписание каких-то соглашений? — Соглашения подписываем. Только что подписали два соглашения с двумя субъектами — с Новгородской и Челябинской областями. Соглашения касаются взаимодействия корпорации и регионов в отношении нашей производственной программы, научных разработок, социальных программ и так далее. Формат очень хорошо зарекомендовал себя. У нас таких соглашений с регионами уже порядка десяти. Начали мы с тех регионов, где расположены наши предприятия, и дальше расширились, выйдя в те регионы, которые нам интересны для участия в производственной кооперации. Плюс к этому главная тема форума, мне кажется, — это все, что связано с цифровизацией и внедрением цифровых решений для повышения конкурентоспособности продукции. Я был на нескольких сессиях, связанных с темой цифровизации. "Цифра" позволяет многое, главное, дает выигрыш в самом ценном ресурсе — времени. И конечно, третий блок — это наши международные контакты. С теми странами, где осуществляется наше сотрудничество и где оно потенциальное может быть. Недавно я возглавил Комитет предпринимателей Россия — Мексика. Вчера прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Мексики. Мы договорились о дальнейших шагах, о наращивании сотрудничества между Россией и Мексикой не только в авиастроительной сфере, за которую мы отвечаем, но и в других областях. — Юрий Борисович, не могу обойти стороной самую нашу болезненную сейчас тему, катастрофу самолета "Аэрофлота" SSJ-100 5 мая. Предварительные итоги еще не озвучены. Но хочется понять, насколько катастрофа может осложнить переговоры с потенциальными заказчиками? — Результаты расследования еще не опубликованы. В этой ситуации я думаю, что комментировать причины преждевременно. Когда процедуры будут завершены, все смогут самостоятельно ознакомиться с причинами произошедшего. Что касается влияния на программу. Любая катастрофа — это в первую очередь трагедия. Погибли люди. При этом осложнений с теми партнерами, с которыми мы ведем реальные переговоры о поставках, мы не отмечаем. Мы уверены, что самолет надежен, с точки зрения безопасности соответствует всем мировым стандартам. Наши партнеры разделяют эту точку зрения. — Хочется уточнить по поводу ваших отношений сейчас с "Аэрофлотом". Насколько они осложнились и может ли это как-то повлиять на контракт на поставку запланированных 100 SSJ-100 компании? Что сейчас будет с этим контрактом? Когда он начнет исполняться?

— Контракт был подписан осенью на Восточном экономическом форуме. Контракт никто не пересматривал, он будет исполняться. Десять самолетов из этого контракта в этом году уже будет поставлено. Мы коллегам из "Аэрофлота" благодарны за то, что они наращивают парк SSJ-100. Это ложится в стратегию развития парка самолетов "Аэрофлота" с точки зрения расширения региональных маршрутов, маршрутов в обход Московского авиационного узла. Мы работаем над развитием системы послепродажного обслуживания, над открытием линейных станций в местах базирования самолетов. Год от года у нас опережающими темпами растет количество запасных частей на складах, совершенствуется система, строятся ангары, нанимается персонал. — Есть какой-то ощутимый рост показателей по налету SSJ-100? Сколько было в 2018 году и насколько он вырастет в 2019-м и 2020-м? Какой прогноз? — Есть рост. Нам бы хотелось добиться еще большего. Мы над этим работаем. — Про другого вашего крупного эксплуатанта — мексиканскую авиакомпанию Interjet. Хочется понять, что там сейчас происходит, какой объем самолетов компания использует? Звучали цифры, что только семь из 22 самолетов летают. Жив ли вопрос про опцион на дополнительные восемь самолетов? — Контракт у нас подписан с ними. Тема в принципе жива. Там сменилось руководство и меняется операционная модель. У нас основные проблемы были связаны с технической и экономической составляющей эксплуатации двигателей. Сейчас двигателисты, на мой взгляд, сделали достаточно серьезный шаг вперед. Они резко снизили цену технического обслуживания, предоставили большое количество двигателей на замену тем, которые выходят из строя по неисправностям. Расширили возможности склада. Поэтому все проблемы, которые были связаны с двигателями, сейчас находятся на этапе разрешения. И это является ключевым для мексиканцев пунктом, который и обуславливает возврат в эксплуатацию всего парка машин, и делает возможным его наращивание. В значительной степени это (наращивание парка и развитие перевозок — прим. ТАСС), конечно, еще и лимитируется возможностями маршрутной сети компании Interjet. Потому что песо падает, происходят перемены на рынке авиаперевозок в этом регионе, конкуренты тоже не дремлют и выходят на маршруты. Но то, что касается нашей части, со стороны самолетчиков и двигателистов, мы все то, о чем нас просили мексиканские коллеги, максимально гибко исправили и пошли им навстречу. — Ранее сообщалось о планах поставок самолетов SSJ-100 в Таиланд, компании Kom Airlines. И говорили, что поставки планируется начать в 2019 году. Это все еще актуальные сроки? — Да. Контракт подписан на три года. У нас эти самолеты в производстве. — А когда сможете начать? Может быть, месяц сможете назвать? — Первый самолет в этом году планируем поставить. — Юрий Борисович, про планы на МАКС. Будет ли наконец показан МС-21 и будет ли выполнен демонстрационный полет?

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— Конечно. Мы его до этого не показывали широко нигде специально для того, чтобы сделать это главной новинкой Московского авиасалона. Самолет будет показан с пассажирским салоном, так что можно будет посмотреть не только снаружи, но и внутри. Составить представление о высочайшем уровне комфорта пассажиров, которые будут летать на этом самолете. По этому самолету будет большое количество событий, включая презентации для инвесторов, для потенциальных покупателей, для всех тех, кто заинтересован, и конечно, для пассажиров, которые будут на них летать. Мы планируем поставить самолет МС-21 на статическую стоянку, задействовать его в летной программе. Приглашаем посетить МАКС-2019. — И к другим вашим гражданским проектам. На каком сейчас этапе находится строительство первого Ил-96-400М? Когда планируется приступить к серии? — Я недавно был на Воронежском авиазаводе. Ведется агрегатная сборка первого опытного образца самолета. Его летные испытания планируются на 2021 год. Первый серийный самолет ожидаем в 2023-м. — На форуме в этом году ключевая повестка — российско-китайские отношения. Много говорят о другом широкофюзеляжном самолете — CR929, который ОАК создает в партнерстве с китайской корпорацией СОМАС. Какой статус этого проекта? — Действительно, о самолете CR929 в эти дни много говорят в Санкт-Петербурге. И это объяснимо. При большом количестве двусторонних проектов между Россией и Китаем, которые нам показала повестка форума в этом году, широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 в общем портфеле проектов наших стран является самым высокотехнологичным.

В настоящий момент Россия и Китай совместно работают над эскизным проектом самолета CR929. Основные задачи — определить окончательный облик лайнера, определиться с поставщиками основных систем и оборудования и заключить с ними предварительные соглашения о намерениях