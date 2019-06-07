Глава банка "Открытие": прибыль будет выше наших целей и ожиданий

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов на полях Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС рассказал о первых финансовых результатах банка в 2019 году и чего ожидает в целом от группы "Открытие" по итогам года. Также банкир раскрыл планы по дальнейшей судьбе пакета акций ВТБ, находящегося на балансе группы "Открытие", и дал прогноз по ключевой ставке. — Михаил Михайлович, не так давно группа "Открытие" отчиталась о прибыли в первом квартале — в 2,7 раза увеличилась прибыль. — Да, прибыль банка по итогам первого квартала по МСФО — 18 млрд рублей, в прошлом году в первом квартале было 6 млрд рублей. А вся группа "Открытие", включая Росгосстрах, пенсионные фонды, получила в первом квартале прибыль 23 млрд рублей. С учетом того, что стратегии и бизнес-планы этого года предусматривают где-то 26–28 млрд рублей за год, очевидно, что пока мы двигаемся с существенным опережением финансового результата. И что очень хорошо, рост объемов бизнеса, а мы же предпринимаем усилия для того, чтобы заметно увеличить свою долю рынка, прежде всего с точки зрения активной кооперации: кредитов, гарантий, кредитов физическим лицам. — По итогам года именно чистая прибыль банка сколько может составить? — Мы не можем сейчас прогнозировать точно в силу неопределенности и экономической ситуации и в силу того, что у нас очень амбициозные планы по приросту портфелей. Поэтому будем поквартально работать. Посмотрим, скоро подведем итоги второго квартала. Я думаю, что прибыль будет выше наших целей и ожиданий. Сколько точно, сказать сложно. — А во втором квартале? — Пока два месяца прошли. Российскую прибыль пяти месяцев я могу вам сказать — 24 млрд рублей. Это результат самого банка. То есть если первый квартал был 18 млрд рублей, то еще два месяца дали нам около 6 млрд рублей дополнительной прибыли. — Не так давно "Открытие" сообщило, что планирует выплатить дивиденды ЦБ, и там речь о 2 млрд рублей. На будущее вы также планируете выплату дивидендов ЦБ и будете ли увеличивать?

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— Да, уже мы не только заявили, наш наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров. И поскольку у нас и наблюдательный совет возглавляют представители ЦБ, и, естественно, единственный акционер — это Центральный банк Российской Федерации, очевидно, что собрание акционеров в конце июня примет такое решение. Мы выплачиваем 2 млрд рублей — это примерно треть российской прибыли. Как известно, банк в последние три года имел убытки, это первая прибыль в 2018 году. Как я уже сказал, прибыль текущего года будет выше, и со всей очевидностью, что мы хотим и долю прибыли, и абсолютные объемы дивидендов дальше увеличивать. И для Центрального банка это будет один из источников — наряду с продажей активов "Траста", наряду с IPO "Открытия", которое мы планируем на 2021 год, подчеркну — не раньше. 2021 год, при хорошей конъюнктуре через два года. Выплата дивидендов тоже будет одним из направлений фактически возврата для ЦБ этих средств, которые были вложены в капитал и "Открытия", и Бинбанка, и других участников группы. — Получается, сохраняются сроки окончания санации? — Безусловно, мы очень четко двигаемся по стратегии не только с точки зрения объемных, финансовых показателей, но и вот к конечной цели данной трехлетней стратегии. Но на этом наша стратегия не заканчивается. Будет, я думаю, следующий трехлетний цикл, к его планированию мы уже сейчас приступаем, то есть осенью будем планировать. — Есть ли уже интересанты, которые хотят купить долю в "Открытии"? — Вы знаете, интересанты есть, но поскольку все-таки мы сейчас в основном заняты бизнесом, я думаю, все посмотрят результаты 2019 года, и тогда мы уже будем более предметно разговаривать с интересантами, но они уже есть. — Не так давно глава ВТБ Андрей Костин предложил, чтобы на санации банки были пять-семь лет и сразу после этого продавались. Чтобы это законодательно было ограничено. Как вы на это смотрите? — Я думаю, здесь не требуется законодательных ограничений. Но в нашем случае, как мы говорим, что, по сути, и предполагается через три с половиной года после получения ЦБ контроля за этими банками — Бинбанком и "Открытие", мы и предполагаем продажу. То есть я считаю, что это достаточно короткий срок для того, чтобы, по сути, вывести на прибыль и сделать актив интересным для инвесторов. И я также отмечу — как законодатель в прошлом, и достаточно опытный, — что такое закон. Закон — это закрепленная уже на бумаге норма жизни. Для того чтобы она стала именно нормой жизни, надо сначала попробовать, как это происходит, и потом уже закреплять в законе. Поэтому то, о чем мы говорим, оно не требует законодательного решения, а оно должно само сформироваться на каких-то прецедентах. Здесь мы в известном смысле первооткрыватели нового механизма. Давайте посмотрим, как он пройдет, а потом уже будем говорить о законах. — Раз мы коснулись ВТБ, хотела спросить про акции этого банка, какова их судьба?

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— Пока эти акции на балансе группы, не только банка, но и НПФ "Открытие", где также есть определенный пакет акций ВТБ. В прошлом году мы были разочарованы динамикой акций, они потеряли почти четверть стоимости. Это, безусловно, сказалось на доходности Пенсионного фонда и прибыльности банка. В этом году акции, напротив, за первые пять месяцев выросли в цене, это дало нам дополнительную прибыль. Мы пока держим эти акции на балансе. Ясно, что такой пакет может выкупить только правительство Российской Федерации, вряд ли кто-то другой. Будем уже не в этом, в следующем году смотреть, что делать с этим пакетом, но это можно только вместе с правительством решать, поскольку я не вижу рыночного покупателя, который может столь большой пакет и столь дорогостоящие акции купить. Поскольку у нас есть масса работы с другими активами, пока это для нас та инвестиция, которая будет находиться на балансе, и мы будем уже в конце года смотреть, что с ней делать дальше. — Недавно прошло годовое собрание акционеров ВТБ, и там было озвучено, что вы на набсовете воздержались от голосования по вопросу дивидендов... — Нет, мы на набсовете голосовали против того, чтобы распределять дивиденды таким образом. Моя позиция очень проста: я уверен, что ВТБ мог выплатить и должен выплатить по итогам 2018 года больше дивидендов, это показывают все расчеты. И если ситуация будет развиваться так, как мы предполагали, то возможны и промежуточные дивиденды в текущем году по итогам 2018-го. Потому что у коллег (банка ВТБ — прим. ТАСС) достаточно капитала для того, чтобы и свои планы выдержать, и соблюсти нормативы Базеля III на начало 2020 года. Есть возможность заплатить акционерам — не только нам, но и другим, рыночным акционерам, физическим лицам — больше дивидендов, чем это было сделано. — Насколько больше, по вашему мнению? Не 50%? (Акционеры ВТБ утвердили выплаты дивидендов за 2018 год в размере 26,8 млрд рублей, что соответствует 15% чистой прибыли по МСФО — прим. ТАСС.) — Не 50%. 50% действительно невозможно. Я не буду называть цифры, мы давали коллегам свои расчеты, и мы не можем поддержать такую низкую долю выплаты дивидендов, которая сейчас пока закреплена на общем собрании. Мы договаривались на набсовете, что вернемся к вопросу о промежуточных дивидендах, если и в том случае наши, а не консервативные расчеты финансистов ВТБ подтвердятся жизнью уже по итогам полугодия. — На днях вы заявили, что "Открытие" подключилось к Системе быстрых платежей. Какие будут тарифы на первом этапе? Когда планируется ввод тарифов за переводы?

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