Игорь Баринов: сохранение языков коренных народов должно стать национальной задачей

Организация Объединенных наций объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов. О том, какие меры предпринимаются Россией по сохранению уникального лингвокультурного наследия и когда заработает система учета коренных и малочисленных народов страны, в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов.



- Игорь Вячеславович, как продвигается работа по созданию учебников для коренных малочисленных народов России?



- Напомню, что 2019 год был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Это совпало с решением президента России, который поддержал инициативу по созданию Фонда сохранения изучения родных языков народов нашей страны. Учредителями этого фонда стали Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство просвещения. Мы договорились с министром Ольгой Васильевой, что именно в 2019 году фонд сосредоточится на работе по созданию учебников по языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Начало года было посвящено как раз формальным вещам: учреждению фонда, его регистрации, созданию попечительского совета, дирекции. Уже в июле будет объявлен конкурс на разработку учебно-методических материалов для начального общего образования под предметные области "родной язык" и "литературное чтение на родном языке". То есть, по два учебника для учащихся с 1 по 4 класс мы планируем, они будут сделаны, как минимум, по восьми языкам малочисленных народов.



- С какими проблемами пришлось столкнуться на начальном этапе?



- Эта работа связана с объективными и субъективными трудностями, потому что некоторые языки свою письменность получили совсем недавно, благодаря системной поддержке государства. И на сегодняшний момент так называемые младописьменные языки имеют типовые проблемы с точки зрения их потенциала, проблемы с их графической основой ввиду существования многочисленных диалектов. И это, конечно же, является очень серьезным препятствием над внедрением этих языков в систему образования, для создания учебников. Но мы, надеюсь, все эти трудности сможем преодолеть совместно с Министерством просвещения.



- Не могли бы вы рассказать, на каком этапе сейчас находится создание системы учета коренных народов?



- Наверно, это одна из краеугольных задач, которая стоит перед ФАДН России с точки зрения устойчивого развития коренных малочисленных народов. Казалось бы, что здесь сложного, но на федеральном уровне этой системы учета не существовало. Она существовала в различных субъектах, и то не во всех, а только в 28, где присутствуют представители коренных малочисленных народов. И в каждом субъекте складывалась своя специфика, своя практика. Если, например, в Ямало-Ненецком автономном округе система учета существовала, и там есть достаточно полный реестр представителей коренных и малочисленных народов, то в других субъектах людям, чтобы подтвердить свою принадлежность к малочисленным народам, нужно было собирать огромное количество справок и подтверждающих документов. А где-то это было пущено фактически на самотек, и, как правило, этим злоупотребляли - создавали свои общины для получения льгот, квот на вылов рыбы, краба и так далее.



- Какие пути выхода из сложившейся ситуации вы видите?



- Конечно же, здесь необходимо наводить порядок. На сегодняшний момент, в принципе, мы уже соответствующий законопроект согласовали со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, он внесен в правительство. И я надеюсь, что уже в весеннюю сессию нам удастся внести его в Государственную Думу. В нем предусмотрен двухлетний переходный период, когда эта база будет наполняться необходимыми данными для пополнения данных учета и, в том числе, на основании сведений, представляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления. И после принятия законопроекта потребуется издание ряда подзаконных актов, к подготовке которых в принципе мы уже приступили. Но повторюсь, приоритетом сейчас является именно этот законопроект.



- Можно ли ожидать, что система заработает к 2022 году?



- Она заработает, я надеюсь, уже в следующем году. Но повторюсь, что двухлетний переходный период для наполнения данных учета, все-таки законопроектом будет предусмотрен.

- Сегодня очень много редких языков исчезает. Какие меры планирует предпринять ФАДН для сохранения исчезающих языков? Известно ли, сколько языков исчезло за последнее десятилетие?

Бытует такое мнение, что за весь период существования Российской Федерации и Советского Союза ни один язык не был потерян. К сожалению, это не так. Несколько языков мы утратили. Это объективная общемировая тенденция. Но эта тенденция, слава Богу, у нас носит такой единичный характер, потому что мало какая страна обладает таким языковым многообразием, как Российская Федерация. У нас в обиходе используется, по данным Института языкознания, более 150 языков, а с учетом диалектов - более 270. И когда нам начинают ставить в упрек наши зарубежные коллеги, что какие-то языки у нас находятся в каком-то ущемленном состоянии или на грани исчезновения, то надо учитывать это колоссальное языковое многообразие и огромные усилия государства по сохранению этих языков. Здесь должна быть скоординированная работа и заинтересованность федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, общественных организаций, энтузиастов, которые пытаются сохранить языковое многообразие.



- А есть такие энтузиасты?



- Конечно. Например, Владимир Санги, который создал нивхский алфавит для малочисленного народа, проживающего на полуострове острове Сахалин. На самом деле, к этой проблеме приковано внимание и мирового сообщества. Я уже упоминал, что 2019 год был объявлен ООН годом сохранения языков коренных народов. Российская Федерация была одной из немногих стран, которая отнеслась с ответственностью и энтузиазмом к объявлению этого года. Еще в прошлом году был сформирован оргкомитет, начал создаваться план реализации. И на сегодняшний момент в него вошло более 700 мероприятий разного уровня: федеральных, региональных, муниципальных. И здесь очень важно сделать так, чтобы изучение и владение родным языком стало модным, хотя, конечно, это не очень подходящее слово. Чтобы было своего рода стимулом, чтобы в семье родители считали необходимым разговаривать со своими детьми, в том числе, и на родном для них языке. Также это могут быть и современные форматы – настольные игры, интернет-приложения и так далее.

Беседовал Кирилл Борискин