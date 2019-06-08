Топ-менеджер Билайн: использование технологий с искусственным интеллектом – наш приоритет

О запуске платформы для корпоративных клиентов с использованием искусственного интеллекта, об использовании технологий малым и средним бизнесом, о своем видении реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также о строительстве инфраструктуры в Арктике ТАСС рассказал исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Арташес Сивков.

- В феврале "Билайн" запустил платформу для корпоративных клиентов с использованием искусственного интеллекта Beeline AI. Каковы первые результаты ее работы?

- На самом деле, мы запустили платформу чуть раньше, в конце прошлого года, в декабре. Более того, прежде чем выпускать ее в рынок, мы ее тестировали. Как вы знаете, "Билайн" является одним из крупнейших рекламодателей в России, совокупный общий объем наших рекламных затрат составляет порядка 4 млрд руб. И для нас использование передовых технологий, в частности, технологий, основанных на искусственном интеллекте в сфере диджитал-рекламы, является приоритетом. Использование таких технологий необходимо, в первую очередь, для повышения эффективности собственных рекламных размещений. Поэтому после того, как мы убедились, что и конверсия, и в целом эффективность наших размещений в качественном выражении существенно улучшилась, мы поняли, что мы готовы предлагать продукт Beeline AI на рынок и работать с другими партнерами и клиентами.

- Можно пояснить - насколько в качественном выражении улучшилась конверсия ваших размещений? О чем идет речь?

- В первую очередь мы говорим о качестве конверсии, то есть мы говорим о более четком, целевом подборе аудитории, улучшении соотношения количества показов и количества переходов на рекламный баннер, о количестве реальных откликов, или других показателей той рекламной кампании, которую в диджитал-сфере ведут рекламодатели разных размеров бизнеса – от малого до крупнейшего. Что важно отметить, говоря об этом аспекте? Для нас, как для представителей телеком-индустрии – диджитал является одним из направлений, с помощью которого мы можем выйти на смежный рынок.

- Какие планы по данному направлению на ПМЭФ-2019?

- Эта услуга находится далеко за периметром классических телеком-услуг и дает возможность нам, по сути, стать одним из крупнейших игроков на рекламном рынке. Пока количество наших крупных сделок в области измеряется десятками. Мы планируем, что одна из таких сделок с одним из крупнейших рекламных агентств в стране будет заключена и в рамках Петербургского международного экономического форума. Безусловно, есть компании, которые хотят работать с нами напрямую, но, тем не менее, мы рассматриваем такую дабл-стратегию, когда мы заходим в отрасль и через крупнейших провайдеров, и работаем с компаниями напрямую.

- Скажите, пожалуйста, какие вы видите возможности для ваших потребителей среди малого и среднего бизнеса в рамках продвижения этой площадки?

- Мы считаем, что для малого и среднего бизнеса, безусловно, было бы оптимально использовать таргетированные модели продвижения, направленные именно на ту отрасль и на ту локацию, в которой они работают. То есть нужно не стрелять из пушки по воробьям, а таргетированно, очень точечно предлагать людям то, что им на самом деле нужно. Принцип работы продукта Artificial Intelligence, в первую очередь, с моей точки зрения, дает качественное улучшение восприятия со стороны конечного потребителя, потому что человеку не предлагается то, что ему неинтересно. Ему предлагают лишь то, чем он интересуется.

- Получается, что представителям малого бизнеса достаточно просто воспользоваться какими-то опциями этой площадки и вникать в подробности, как работает этот механизм и как именно продвигается контекстная реклама? Я правильно понимаю?

- Да, мы движемся в этом направлении.

- А насколько вообще сегодня малый и средний бизнес готов к использованию искусственного интеллекта?

- Малый и средний бизнес очень разный, но, я могу сказать, что большинство активно развивающихся компаний используют все возможные технологии. Это необходимо для того, чтобы сохранить маржинальность, успешно конкурировать на рынке и повышать качество своих продуктов и услуг.

- В общем, цифровизацию не остановить?

- Абсолютно нет.

- Сейчас происходит разработка стратегии развития искусственного интеллекта в России. Как вы считаете, ее стоит чем-то дополнить?

- Я считаю, что одним из основных аспектов цифровизации является конечное определение ее бенефициаров. В некоторых странах бенефициаром и основным заказчиком стратегии цифровизации является государство. В некоторых странах в этой роли выступают крупнейшие коммерческие структуры, в некоторых - все это нацелено на то, чтобы улучшить качественно жизнь социума, жизнь конкретного индивида. С моей точки зрения, без взаимодействия и учета интересов каждого из перечисленных субъектов, в принципе, успешная цифровизация невозможна. Поэтому, я считаю, что полного перехода на эту стратегию необходимо не только четко определить общие правила игры, но и цели, которые должны стать во главу для каждого из обозначенных субъектов.

- Скажите, сколько у вас сейчас корпоративных клиентов?

- На сегодняшний день в нашем портфеле насчитывается около 300 тыс. юридических лиц.

- Скажите, а на сколько вы планируете увеличить долю в портфеле по работе с малыми и средними предприятиями в этом году? На сколько вам интересен сейчас данный сегмент?

- Мы активно ведем работу по всем сегментам, конечно, у нас есть выделенные направления по крупным клиентам, и, безусловно, мы уделяем огромное внимание малому и среднему бизнесу. Сказать, что мы побежим в одну сторону, не побежим в другую – было бы несправедливо. По МСБ у нас есть понимание необходимости системно и качественно увеличивать свой портфель. Мы это делаем и с точки зрения роста юридических лиц, и с точки зрения роста абонентской базы, и с точки зрения выручки. Кроме этого, очень внимательно следим за всем этим на региональном уровне. Более детальные планы пока не хотелось бы раскрывать, мы работаем.

- Мы уже поговорили об одном тренде - МСБ, но не могу не спросить о той отрасли, которой сейчас просто перенасыщена информационная повестка. Перед Россией стоит огромный план работы по освоению Арктики. Скажите, какие есть у компании проекты по этому направлению?

- Первое, наверно, очень важно отметить то, что "Билайн" первый в мире оператор, который построил инфраструктуру связи в Арктике. Мы построили 16 автономных сайтов по проекту с нашим партнером, компанией "Ямал СПГ". Мы построили, по сути, уникальную инфраструктуру, потому что надо понимать, что Арктика в большинстве своем – это суровые природные условия для жизни, и, тем более, для эксплуатации там мобильных сетей. Это и ветер более 30 метров в секунду, и температура ниже 50 градусов, и много других причин. Но тем не менее, благодаря нам на сегодняшний день в Арктике у людей есть возможность разговаривать по мобильному телефону.

- А какие есть сложности перед цифровизацией регионов Арктической зоны РФ? Есть ли инфраструктурные сложности?

- При всем моем глубоком уважении к цифровизации - очень важный первый шаг для того, чтобы связь вообще осуществлялась, нужна базовая инфраструктура. Конечно, мы много времени и внимания уделяем развитию этого региона, потому как нам очевидно, что энергетики, нефтяники, все, кто занимается СПГ, уже на сегодняшний день имеют свои стратегии. Конечно, мы хотим там свои позиции усиливать. И сейчас мы находимся в большом объеме, в переговорах с разными нашими давними уже партнерами - это все крупнейшие нефтегазовые компании страны. Для нас это направление оказалось очень интересным, мы его приоретизировали. И я, и команда, мы очень верим в то, что это очень важно – строить инфраструктуру связи и уже на базе этой инфраструктуры двигаться в сторону всеобщей цифровизации.