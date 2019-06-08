Глава Роскачества: в некоторых бургерах в фастфуде есть следы антибиотиков

О том, почему Роскачество решило проверить чай, что содержится в бургерах в российских ресторанах фастфуда и как российские экспортеры используют Знак качества для выхода на зарубежные рынки, в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава организации Максим Протасов.

— Максим Александрович, в этом году было довольно много проверок Роскачества по разным, иногда даже неожиданным, направлениям. Скажите пожалуйста, какие категории товаров были проблемными, а в каких нарушений было больше всего? И наоборот, какие категории вас приятно удивили?

— Вы знаете, действительно очень насыщенные полгода в части нашей мониторинговой деятельности. Действительно мы исследовали достаточно много товарных категорий и из пищевой отрасли, и из области товаров народного потребления, бытовой техники.

Если говорить о вещах, которые нас удивили, то, наверное, это категория, которая важна родителям, - это категория творожных сырков. Мы очень внимательно погрузились в эту тематику, изучили продукты не только с таким названием, но и очень похожие на данный вид товары. Мы увидели творожные сырки, которые сделаны вообще без творога. Это не значит, что продукт плохой, это значит, что это продукт другой. В этом смысле наша задача разъяснить потребителям, что если они хотят своим детям покупать продукты из растительных жиров – это абсолютно их право, хотят покупать с молочными жирами из творога – это тоже их право, но важно образовывать в этом смысле людей. Категория плавленых сыров тоже оказалась достаточно непростой. Около 10% исследованных образцов были, к сожалению, фальсификаты. То есть в этом случае как раз замена жиров не была заявлена. И мы тут мы выступаем за то, чтобы дорогие коллеги рассказывали потребителю правду о товаре. Иначе Роскачество в любом случае эту правду расскажет.

— Вы выступаете за то, чтобы вся подробная информация была на этикетке?

— Совершенно верно, на маркировке необходимо это точно указывать.

— У вас еще недавно было очень интересное исследование пакетированного чая. Расскажите, почему вы выбрали эту категорию?

— При исследовании черного чая мы исходили из того же принципа, из которого исходят наши коллеги в других странах. В первую очередь, мы смотрели на содержание пестицидов. Весь мир движется к тому, чтобы сокращать количество пестицидов, антибиотиков в продуктах, которые мы используем.

Многие компании, в том числе работающие на российском рынке, большие молодцы – они действительно делают все, чтобы при закупочном контроле пестицидов у них в продуктах не было, и исследование это показало. Также, исходя из международной практики мы смотрели, какие еще бактерии могут быть в этом прекрасном продукте. Вы знаете, что в детском чае, чае для детей в РФ запрещено и нормировано содержание кишечной палочки. В чаях для взрослых, как ни странно, такого требования нет, поэтому мы решили проверить, действительно ли существует такая проблема, потому что странно ограничивать и вводить такую норму для детей, а о взрослых не заботиться.

— Какие категории в ходе ваших проверок показали хороший результат и не преподнесли неприятных сюрпризов?

— Позитив у нас наблюдается в проекте, который мы ведем с Минсельхозом и Минпромторгом. Речь идет о Винном гиде России, при создании которого мы провели широчайшее исследование российских вин. Одновременно с этим исследованием в торговых сетях проходили дни российских вин. Я рад сообщить, что, согласно последним данным, в девяти основных российских торговых сетях проводились промоакции вин, прошедших через горнила исследования Роскачества. В результате продажи таких вин выросли в зависимости от магазина на 30—60% и удивили даже руководство торговых сетей.

— Много шума недавно наделала новость о том, что Роскачество планирует проверить бургеры в заведениях фастфуда на содержание антибитотиков. Начато ли это исследование? Может быть, уже есть предварительные результаты по нему?

— Мы решили последовать наших коллег, работающих в организациях аналогичных Роскачеству в других странах и регулярно проводящим такие проверки. Они приходят в самые популярные бургерные своей страны и исследуют содержание как мяса, так и булочки в продукте. То же самое сделали и мы. Роскачество проверило и известные международные, и российские сети, которые пользуются сейчас большой популярностью среди молодежи. Я не знаю, насколько мы можем озвучивать названия, но я думаю, все понимают, о чем идет речь.

В рамках исследования мы исследовали продукты на содержание антибиотиков в мясе, а также изучали соотношение углеводов и жиров в продукте и его пищевую ценность. При исследовании булочки в бургере мы изучали ее на содержание ускорителей созревания продуктов. Кроме того, мы смотрели, насколько хорошо выпекается хлеб в бургерных. Первые результаты проекта показывают, что в ряде продуктов содержатся следы антибиотиков. Но есть и позитивные итоги: в хлебе неполезных веществ обнаружено не было. В самое ближайшее время мы поделимся этими итогами с нашими потребителями и сравним качество бургеров в международных и российских сетях.

— Какие еще категории товаров вы планируете проверять в ближайшее время?

— Во втором полугодии мы планирует провести достаточно интересную работу. Мы только что обсудили бургер, который сложно назвать элементом здорового питания, а тем не менее, здоровый образ жизни (ЗОЖ) обсуждается сейчас везде и очень популярен у потребителей. В связи с этим мы решили исследовать готовые завтраки и цельнозерновой хлеб. Мы посмотрим, насколько такой хлеб хорошо выпекается и чем он отличается от других видов. На волне интереса к здоровому образу жизни мы планируем также проверить спортивную одежду и обувь.

Кроме того, в наши планы входят проверки детских товаров, например, пюре для детского питания, детских смесей, а также детской одежды и школьной форм. Следующий блок проверок коснется бытовой электроники и техники, в первую очередь микроволновок. Еще одно важное и непростое исследование, которое я хотел бы анонсировать – это исследование пивных напитков. Это сложная категория в том числе, потому что в настоящем пивном напитке в соответствии с нашими требованиями не должно быть спиртов, это должен быть продукт пивного брожения, а не, условно говоря, водка и спирт, смешанный с ней. И, конечно, я не могу не сказать о цифровой повестке. В ближайшее время завершится исследование завершится глубокое исследование антивирусов. Также мы исследуем мобильные приложения. Например, недавно мы исследовали мобильные приложения такси, а затем решили проверить, каким образом оказывается сама услуга такси. Мы ориентируемся на то, что пишут наши потребители на наш портал, в социальные сети и в мобильное приложение. Когда мы видим, что их реально что—то интересует, или что они обнаружили какую-то проблему, мы идем туда со своим исследованием и с исправлением ситуации.

— Как, на ваш взгляд, присвоение российского знака качества влияет на экспорт продукции?

— Весной этого года, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, мы подписали соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ), в рамках которого продукция, получившая знак качества, получает приоритет при экспорте. И я считаю, что это совершенно правильно, потому что важно не просто экспортировать продукцию, а экспортировать качественную продукцию. Только тогда у покупателей будет выстраиваться правильный ассоциативный ряд: "Если из России, то качественно".

В России мы тоже активно занимаемся продвижением продукции со знаком качества, и в прошлом году объем продаж таких товаров выросла более чем в два раза. Все больше и больше производителей гордятся получение знака качества и используют его в своей рекламе, на упаковке и в промо-материалах. Интересно, что первыми таким образом стали поступать международные компании, которые очень хорошо знают, как использовать такие знаки отличия в качестве промо. Сейчас мы видим, что количество российских производителей, которые активно используют знак качества для продвижения, тоже постоянно растет. И мы им в этом активно помогаем, потому что уверены, что одна из главных ролей Роскачества мотивирующая. Мы должны давать мотив всем производителям, которые не пошли на компромиссы в вопросах качества, а достигли опережающих стандартов и действительно стали лучше.

— На каких уже зарубежных рынках уже продается продукция с российским знаком качества?

— В прошлом году нашим производителям качественной продукции удалось выйти на рынок Ирана. Некоторые из них осваивают рынок Ближнего Востока. Я специально не назвал в числе первых Китай, потому что очевидно, что сейчас этот рынок является одним из самых перспективных для отечественных производителей. В этой стране пользуется популярностью, прежде всего, российская мясная и кондитерская продукции. Выйти на рынок Китая и завоевать лояльность покупателей бывает непросто, но в достижении этой цели им помогает система контроля и мониторинга качества, которая построена в России. Для китайских потребителей такая система является эталоном, и они верят, что продукция из России априори более качественная, чем продукция из многих стран и в том числе из самого Китая. А если такой продукт еще и получил в России государственный знак качества, значит это что-то сверх хорошее, вкусное и качественное.

Беседовала Мария Дорохина