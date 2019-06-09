Посол РФ: для России и Казахстана образцовые отношения жизненно необходимы

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин рассказал в интервью ТАСС об образцовой формуле отношений двух стран, а также ответил на вопросы о предстоящих 9 июня выборах президента республики.

— Алексей Николаевич, предвыборная кампания завершается. Что вы ожидаете по итогам выборов президента Казахстана?

— Президентские выборы — исключительно важное событие во внутренней жизни любого государства. Казахстан, разумеется, не исключение. С учетом широких конституционных полномочий президента РК от того, кто будет им избран зависит внутри- и внешнеполитический курс Казахстана на предстоящие пять лет. Россия заинтересована в том, чтобы этот курс был продолжением политики, сформулированной и осуществляемой первым президентом Республики Казахстан — Елбасы Н.А.Назарбаевым. Речь, в первую очередь, идет о преемственности в плане дальнейшего развития казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что как для России, так и для Казахстана такого рода образцовые взаимоотношения жизненно необходимы. Они вносят значительный вклад в обеспечение стабильности и процветания обоих наших государств.

— Не может ли столь глубокая взаимозависимость России и Казахстана стать поводом для оказания влияния на выборы в Казахстане?

— Казахстан — суверенное, независимое государство. Это принципиальное положение закреплено в многочисленных международно-правовых документах, в том числе российско-казахстанских договорах и соглашениях. Выборы президента Казахстана — главы суверенного государства — это сугубо внутреннее дело Казахстана, казахстанского народа. Какое бы то ни было воздействие на эти выборы, влияние на предвыборную кампанию, а тем более вмешательство во внутренние дела, связанные с электоральной ситуацией в Казахстане, совершенно недопустимы.

Россия строго придерживается этого основополагающего принципа во взаимоотношениях с дружественным Казахстаном. Мы не комментируем предвыборную кампанию, не даем оценок кандидатам, не пытаемся воздействовать на общественное мнение. Казахстанский народ самостоятельно сделает свой выбор в соответствии с конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также общепризнанными демократическими стандартами проведения выборов.

— Тем не менее оказывает ли Россия какое-то содействие Казахстану с точки зрения проведения выборов?

— То, что делает Россия в контексте казахстанских выборов, вряд ли можно назвать помощью. Скорее речь идет о том, чтобы при содействии России международное сообщество могло объективно оценить усилия наших казахстанских друзей по подготовке и проведению предвыборной кампании и организации самого электорального процесса в день голосования. В этом плане Россия далеко не одинока. Для мониторинга казахстанских выборов в страну прибыло более 1000 иностранных наблюдателей. Около 400 из них — россияне. Российские представители уже работают в Казахстане в наблюдательных миссиях СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС, Парламентского собрания союза Белоруссии и России, БДИПЧ ОБСЕ, по линии сотрудничества между регионами, а также центральными избирательными комиссиями наших стран. Столь солидный российский "мониторинговый десант" обусловлен рядом обстоятельств.

На первое место я бы поставил дружественный характер российско-казахстанских отношений, когда Россия и Казахстан стараются быть полезными друг другу и проявляют солидарность. Важно также иметь в виду, что российские наблюдатели, а также коллеги из стран ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС способны наиболее объективно и непредвзято оценить казахстанские выборы, а также не допустить, чтобы другие международные мониторинговые миссии по тем или иным причинам дали некорректные заключения. Надеюсь, что этого и не произойдет.

Но российские наблюдатели, разумеется, проконтролируют ситуацию и, если понадобится, выскажут свою неангажированную точку зрения.

Беседовал Владимир Костырев