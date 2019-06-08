Максим Ликсутов: ожидаем разгрузку шести линий метро Москвы после запуска первых двух МЦД

Власти столицы знакомят посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с проектом Московских центральных диаметров. Будущим пассажирам предлагается изучить интерактивную карту пяти железнодорожных диаметров и зайти внутрь полноразмерного поезда "Иволга". В рамках ПМЭФ заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал ТАСС о том, какой эффект окажет на всю транспортную систему региона запуск диаметров, как в метрополитене будет проходить эксперимент по оплате проезда с помощью распознавания лиц, а также появятся ли в подземке беспилотники.
— Ключевая тема форума посвящена устойчивому развитию мегаполисов. Насколько она актуальна для московского транспорта?
— Мэр Москвы поставил нам задачу комплексно развивать сразу все виды городского транспорта и повышать качество услуг для пассажиров. Все наши изменения проходят именно таким путем, они согласованы с остальными программами столицы и повышают качество жизни, как нынешних горожан, так и будущих поколений.
Сегодня крупнейшие мегаполисы, такие как Москва, являются двигателями экономики, здесь сосредоточены высокие технологии и большие финансовые ресурсы. Транспорт Москвы развивается с постоянным прицелом на будущее и учитывает общероссийские тенденции по реализации национальных проектов.
Но устойчивого развития не будет, и не будет высокого качества жизни, если мегаполис не будет мобильным, если в нем не будет удобной и сбалансированной транспортной системы. Мы должны предоставить москвичам комплексную услугу комфортного перемещения — выгодный тариф и удобную систему оплаты проезда, экологичный, и, что очень важно, безопасный транспорт. Нам необходимо обеспечить достойный выбор между личной машиной и разными видами городского транспорта, создав максимальную мобильность наших жителей. Поэтому сейчас мы реализуем мегапроекты, отвечающие на вопрос, какой мы видим Москву завтра.
— По примеру ряда мегаполисов в российской столице как раз реализуется один из таких мегапроектов — Московские центральные диаметры (МЦД). Что даст региону запуск сквозных электричек через центр города?
— Московские центральные диаметры — это проект, который изменит всю среду центрального транспортного узла. Комфортный транспорт придет туда, где он нужен больше всего. Он свяжет огромную агломерацию, создаст новые условия для жизни и работы тысячам жителей нашего региона. Люди получат наземное метро рядом с домом, это сильно изменит жизнь подмосковных городов и районов Москвы.
В то же время для столицы с вводом диаметров решается другой важный вопрос. МЦД будут проезжать сквозь город, чтобы люди могли проезжать мимо вокзалов через центр без пересадок, используя комфортный пригородный железнодорожный транспорт.
При этом с той же скоростью, с такой же частотой, и по единому билету, как в метрополитене. Мы сможем перераспределить пассажиропоток равномерно по всей транспортной системе.
Это мегапроект, имеющий для всех нас огромное значение. В нем принимают участие много людей, мы реализуем его совместно с правительством Российской Федерации, правительством Московской области, ОАО "РЖД" и АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Думаю, что наш опыт потом обязательно будет использоваться в подобных проектах и в других регионах России.
Московские центральные диаметры будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы и области. На первых двух диаметрах Одинцово — Лобня (МЦД-1) и Нахабино — Подольск (МЦД-2) будет обустроено в общей сложности 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Переходы, где это возможно, будут обустроены по принципу "сухие ноги" — на улицу выходить не придется. На платформах появятся навесы, защищающие от осадков, удобные скамейки, места для зарядки гаджетов, колонны экстренного вызова и другие удобства.
— Как повлияет запуск МЦД на существующую транспортную систему Москвы?
— По нашим расчетам, запуск первых двух диаметров улучшит транспортную доступность 45 районов Москвы и 6 городов Московской области: Долгопрудного, Нахабино, Подольска, Лобни, Одинцово и Красногорска. Пассажиропоток первых двух диаметров составит более 90 млн пассажиров в год, а общественный транспорт станет доступнее для 3 млн 700 тыс. человек. Благодаря запуску первых двух диаметров получится создать 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки.
Кроме того, мы ожидаем, что эти два диаметра на 12% разгрузят шесть линий метро, а также наземный общественный транспорт. Кстати, сейчас мы готовимся к масштабному обновлению навигации в метрополитене в связи с запуском МЦД. Поменяем путевые полосы, разводящие и напольные указатели. Всего будет заменено более 60 тыс. элементов на станциях и в поездах.
— В этом году стенд Москвы на форуме посвящен МЦД. В том числе здесь установлен полноразмерный макет поезда "Иволга", созданный специально для работы на диаметрах. Что его отличает от поездов предыдущего поколения?
— Поезда "Иволга" будут перевозить пассажиров на первых двух железнодорожных диаметрах. Они уже начали курсировать в режиме экспресса на маршруте Одинцово — Москва. Мы хотим познакомить максимальное число людей с новым транспортом, поэтому приняли решение разместить макет этого поезда на стенде. Новая модель поезда "Иволга", представленная на стенде ПМЭФ, постепенно будет заменять более ранний тип этого состава.
"Иволги" по уровню пассажирских сервисов сопоставимы с современными составами метро и МЦК. Они специально разработаны для диаметров, спроектированы и собраны в России и по качеству и безопасности не уступают мировым аналогам. В новых поездах нет тамбуров, двери шире на 15 см, а между вагонами — сквозной проход. Составы будут двигаться более плавно за счет технологии пневмоподвешивания. Для безопасности пассажиров увеличено количество поручней для людей разного роста, а сидения будут расположены "лицом к лицу", как в городском наземном транспорте.
В "Иволгах" будет бесплатный Wi-Fi и USB-розетки для гаджетов. В головных вагонах поезда — первом и последнем — расположатся площадки с креплениями для велосипедов, а также просторные туалеты. В вагонах будут размещены информационные экраны, как в метро, а светодиоидное освещение будет менять яркость в зависимости от времени суток — утром ярче, а вечером спокойнее.
Одно из преимуществ подвижного состава — система климат-контроля и система обеззараживания воздуха, которая актуальна в сезон простуд и вирусных заболеваний. Мэром Москвы принято решение о возможности оплаты проезда на МЦД картой "Тройка" и всеми способами бесконтактной оплаты: банковскими картами PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.
— Как будет рассчитываться стоимость проезда по МЦД, и как распределится доход от перевозок между субъектами — Москвой и Московской областью?
— Нам поручено установить такие тарифы на МЦД, чтобы они не были препятствием для активного использования новой услуги. На фоне предстоящих операционных затрат — на новую железнодорожную инфраструктуру, поезда, современные пассажирские сервисы – расходы многократно перекроют доходы, и дополнительная прибыль не ожидается. При проработке вопроса о стоимости проезда на МЦД учитывается несколько важных факторов. Прежде всего, новый тариф должен быть комфортным для пассажиров, но при этом его стоит грамотно интегрировать в существующую транспортную тарифную систему Москвы и области в рамках отдельных тарифных зон. Кроме того, тарифная система должна стимулировать пассажиров на выбор сквозных маршрутов.
— Рассматривается ли возможность увязки будущих диаметров с аэропортами?
— Прорабатывается вопрос о том, чтобы часть поездов следовала из Одинцова до аэропорта Шереметьево с остановкой на нескольких остановочных пунктах, в том числе на новой платформе Инновационный центр Сколково.
— На ПМЭФ активно обсуждается цифровизация процессов и внедрение "умных" технологий, которые позволят в будущем совершить настоящий технологический прорыв. Московский транспорт давно на пути к этому. Ранее вы объявили о подготовке к эксперименту по оплате проезда с помощью распознавания лиц. Когда начнется тестирование системы в метрополитене? На каких станциях пройдет эксперимент?
— Сейчас мы совместно с Московским метрополитеном, Департаментом информационных технологий Москвы, Сбербанком, ВТБ и Ростехом обсуждаем сроки тестирования. Параллельно идет согласование технических параметров и вариантов проведения пилотного проекта по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц. Рассчитываем начать испытания не позднее конца 2019 года, но окончательное решение будет принято по результатам проверки технических параметров работы системы. После проведения пилотов, если они окажутся успешными, будем проводить конкурсные процедуры. Наша стратегия — не работать только с одной компанией по видеоаналитике. Мы будем выбирать лучших.
— Сколько времени будет занимать считывание биометрических данных? Не приведет ли это к очередям на вход в метро?
— Для нас важно добавлять технические новшества так, чтобы они не ухудшали качество обслуживания пассажиров. Мы понимаем, что имеем дело с новым технически сложным алгоритмом. Скорость срабатывания должна быть сопоставимой с той, что показывают карта "Тройка", билет "Единый" или безналичная оплата на турникете по бесконтактной технологии. То есть речь идет максимум об одной секунде. Если распознавание лица, связь с банком и открытие створок турникетов займут больше времени, то в час пик это может обернуться скоплением пассажиров. Поэтому время валидации билета — один из ключевых факторов проекта, по которым мы предъявляем строгие требования к перспективным участникам. Пока система не будет отвечать нашим строгим требованиям, мы будем тестировать возможность оплаты, а видеоаналитику будем применять только для безопасности — такие тенденции активно используются. Все будет применяться только в полном соответствии с законодательством РФ.
— В Москве началась активная фаза тестирования беспилотного транспорта. Когда такая технология придет в метрополитен?
— Мы изучаем мировой опыт, анализируем и наше требование: чтобы беспилотные технологии улучшали качество работы метро и были безопасными. Если говорить про беспилотный транспорт на дорогах города — в соответствии с решением Федерального правительства Москва стала пилотным регионом для внедрения наземного беспилотного транспорта. Ждем, в первую очередь, российских автопроизводителей и лучшие IT-компании для начала сотрудничества. Мы готовы работать, но требование безопасности и надежности — основное для нас.
Беседовала Екатерина Лука