Максим Ликсутов: ожидаем разгрузку шести линий метро Москвы после запуска первых двух МЦД

— Мэр Москвы поставил нам задачу комплексно развивать сразу все виды городского транспорта и повышать качество услуг для пассажиров. Все наши изменения проходят именно таким путем, они согласованы с остальными программами столицы и повышают качество жизни, как нынешних горожан, так и будущих поколений.

Власти столицы знакомят посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с проектом Московских центральных диаметров. Будущим пассажирам предлагается изучить интерактивную карту пяти железнодорожных диаметров и зайти внутрь полноразмерного поезда "Иволга". В рамках ПМЭФ заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал ТАСС о том, какой эффект окажет на всю транспортную систему региона запуск диаметров, как в метрополитене будет проходить эксперимент по оплате проезда с помощью распознавания лиц, а также появятся ли в подземке беспилотники.

Сегодня крупнейшие мегаполисы, такие как Москва, являются двигателями экономики, здесь сосредоточены высокие технологии и большие финансовые ресурсы. Транспорт Москвы развивается с постоянным прицелом на будущее и учитывает общероссийские тенденции по реализации национальных проектов.

Но устойчивого развития не будет, и не будет высокого качества жизни, если мегаполис не будет мобильным, если в нем не будет удобной и сбалансированной транспортной системы. Мы должны предоставить москвичам комплексную услугу комфортного перемещения — выгодный тариф и удобную систему оплаты проезда, экологичный, и, что очень важно, безопасный транспорт. Нам необходимо обеспечить достойный выбор между личной машиной и разными видами городского транспорта, создав максимальную мобильность наших жителей. Поэтому сейчас мы реализуем мегапроекты, отвечающие на вопрос, какой мы видим Москву завтра.

— По примеру ряда мегаполисов в российской столице как раз реализуется один из таких мегапроектов — Московские центральные диаметры (МЦД). Что даст региону запуск сквозных электричек через центр города?

— Московские центральные диаметры — это проект, который изменит всю среду центрального транспортного узла. Комфортный транспорт придет туда, где он нужен больше всего. Он свяжет огромную агломерацию, создаст новые условия для жизни и работы тысячам жителей нашего региона. Люди получат наземное метро рядом с домом, это сильно изменит жизнь подмосковных городов и районов Москвы.

В то же время для столицы с вводом диаметров решается другой важный вопрос. МЦД будут проезжать сквозь город, чтобы люди могли проезжать мимо вокзалов через центр без пересадок, используя комфортный пригородный железнодорожный транспорт.

При этом с той же скоростью, с такой же частотой, и по единому билету, как в метрополитене. Мы сможем перераспределить пассажиропоток равномерно по всей транспортной системе.

Это мегапроект, имеющий для всех нас огромное значение. В нем принимают участие много людей, мы реализуем его совместно с правительством Российской Федерации, правительством Московской области, ОАО "РЖД" и АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Думаю, что наш опыт потом обязательно будет использоваться в подобных проектах и в других регионах России.

Московские центральные диаметры будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы и области. На первых двух диаметрах Одинцово — Лобня (МЦД-1) и Нахабино — Подольск (МЦД-2) будет обустроено в общей сложности 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Переходы, где это возможно, будут обустроены по принципу "сухие ноги" — на улицу выходить не придется. На платформах появятся навесы, защищающие от осадков, удобные скамейки, места для зарядки гаджетов, колонны экстренного вызова и другие удобства.

— Как повлияет запуск МЦД на существующую транспортную систему Москвы?

— По нашим расчетам, запуск первых двух диаметров улучшит транспортную доступность 45 районов Москвы и 6 городов Московской области: Долгопрудного, Нахабино, Подольска, Лобни, Одинцово и Красногорска. Пассажиропоток первых двух диаметров составит более 90 млн пассажиров в год, а общественный транспорт станет доступнее для 3 млн 700 тыс. человек. Благодаря запуску первых двух диаметров получится создать 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки.

Кроме того, мы ожидаем, что эти два диаметра на 12% разгрузят шесть линий метро, а также наземный общественный транспорт. Кстати, сейчас мы готовимся к масштабному обновлению навигации в метрополитене в связи с запуском МЦД. Поменяем путевые полосы, разводящие и напольные указатели. Всего будет заменено более 60 тыс. элементов на станциях и в поездах.

— В этом году стенд Москвы на форуме посвящен МЦД. В том числе здесь установлен полноразмерный макет поезда "Иволга", созданный специально для работы на диаметрах. Что его отличает от поездов предыдущего поколения?

— Поезда "Иволга" будут перевозить пассажиров на первых двух железнодорожных диаметрах. Они уже начали курсировать в режиме экспресса на маршруте Одинцово — Москва. Мы хотим познакомить максимальное число людей с новым транспортом, поэтому приняли решение разместить макет этого поезда на стенде. Новая модель поезда "Иволга", представленная на стенде ПМЭФ, постепенно будет заменять более ранний тип этого состава.