Глава ВСК Страхование: куда тариф ОСАГО будет двигаться дальше — определит рынок

Компания ВСК планирует к концу 2020 года достичь доли рынка ОСАГО 10%. Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ о перспективах цен на полисы "автогражданки", взаимодействии с финомбудсменом и новых требованиях ЦБ.

— Как долго будет продолжаться тренд на снижение средней премии по ОСАГО по рынку? Когда тарифы начнут расти?

— Расширение тарифного коридора по ОСАГО — это предложение, с которым страховое сообщество выступало долгие годы. Важным для меня является то, что с принятием данного решения на уровне государства страховая отрасль показала свою состоятельность — в большинстве регионов страховые компании пошли на снижение тарифов. Это первый шаг к освобождению от каких-либо ограничений как в нижнюю, так и в верхнюю сторону. При этом есть регионы, в которых страховщики получали серьезные убытки из-за невозможности установить справедливую цену. В какую сторону тариф будет двигаться дальше — определит рынок. Страховые компании дорожат своими клиентами и будут стремиться устанавливать для них оптимальные цены. И только рынок будет находить золотую середину между стремлением привлечь клиента и убыточностью.

— Какой тарифной политики на рынке ОСАГО придерживается ВСК? И какую долю для себя считаете оптимальной?

— Тарифную политику определяет рынок, определяет наш клиент. Ценообразование зависит от количества машин в регионе, с вероятностью наступления ДТП, возраста, стажа, аккуратности вождения и других факторов. Мы стараемся предложить взвешенную оптимальную цену. Во многих регионах наши тарифы ниже среднерыночных, в особо убыточных — чуть выше. Мы настроены на долгосрочные отношения с клиентом, большинство из них работают с нами много лет. Наш конек — удобное урегулирование убытков, и здесь мы развиваем наши сервисные технологии и дистанционное урегулирование. Получая обратную связь от клиентов, мы анализируем внутренние процессы, совершенствуем их и меняемся. В стратегии ВСК мы определили для себя целевую долю рынка по ОСАГО — 10%. Думаю, что к концу 2020 года мы придем к этому результату.

— С 1 июня споры по ОСАГО начал рассматривать финомбудсмен. Начали ли вы уже работу с ним? Как вы оцениваете установленные тарифные ставки?

— Все страховые компании обязаны осуществлять взаимодействие с финансовым уполномоченным в силу прямого указания закона, ВСК — не исключение. На сегодня в отношении ВСК не поступило ни одного обращения. Думаю, что о справедливости ставок можно будет судить исходя из какой-то статистики — через полгода — год.

— Какого эффекта вы ожидаете от появления института финомбудсмена?

— Полагаем, что в результате введения данного института снизится активность так называемых автоюристов и к финансовому уполномоченному будут обращаться непосредственно потребители, т.е. те лица, которым и причинены убытки в результате ненадлежащего исполнения страховщиками своих обязательств.

Надеюсь, что и граждане, и страховые компании будут больше защищены от страхового мошенничества. И этот инструмент, возможно, сможет удовлетворить потребности обеих сторон в цивилизованном решении спорных вопросов.

— Как вы оцениваете предложенную ЦБ новую концепцию модели оценки финансовой устойчивости?

— Любые нововведения в плане надзора встречают неудовольствие — кто любит надзор? Многие из работающих сегодня страховых компаний не имеют проблем ни с собственными средствами, ни с капиталом, ни с резервами. А есть компании, которые уходят с рынка, оставляя долги, оставляя обязательства перед гражданами и не выполняя их.

Новая концепция однозначно будет служить повышению прозрачности и устойчивости страхового сектора и доверия к страховой индустрии.

Согласно обсуждаемой модели, предполагается существенное изменение как методологии оценки стоимости активов, так и расчета собственных средств страховщиков и достаточности капитала.

Реализация новых требований приведет к еще большей консолидации рынка. В любом случае для ответственных страховщиков должен быть определен переходный период для изменения структуры финансовых активов и страхового портфеля.

Что касается Solvency II (европейская директива риск-ориентированного подхода в страховом надзоре, в России ее внедрение запланировано не ранее 2022 года — прим. ТАСС) мы видим, например, что та же Германия с развитым страховым рынком шла к этому 15 лет. У нас времени не так много, и хотелось бы, чтобы все страховое сообщество имело возможность к этому подготовиться.

— ВСК придется замещать активы или проводить докапитализацию в связи с изменениями регулирования?

— Фактически нам это не потребуется. Внутренние требования компании к своим активам более жесткие, чем требования, установленные ЦБ. Нам потребуется заменить менее 2% активов. Если говорить о других компаниях — думаю, что основная часть крупных страховщиков к этому также готовы.

— Какие у компании прогнозы по сборам прибыли на текущий и следующий год? И за счет чего планируете их достичь?

— В стратегию компании входит внедрение инновационных технологий и цифровизация во всех направлениях: в разработке продуктов, в продажах, в урегулировании убытков. Мы стараемся предлагать удаленные сервисы, и они в первую очередь реализуются через наше мобильное приложение и сайт.

Также сегодня происходит реформирование медицинского страхования, и в этот период страховщики могут находить на рынке свои ниши. Например, многие крупные компании растут в сегменте добровольного медицинского страхования, и это подтверждается статистикой за I квартал 2019 года: совокупные премии по ДМС увеличились на 7,4%. Растет и страхование от несчастных случаев, где темпы роста достигли 34%. Что касается прогнозов на 2019–20-й годы, мы будем стремиться к продолжению роста активов. Активы группы ВСК по итогам 2018 года составили 133 млрд рублей, сборы около 100 млрд рублей, возврат на капитал мы обеспечили 34%. И мы хотели бы по итогам 2020 года сохранить в первую очередь цифры по возврату на капитал. Это будет отражаться на прибыли.

Что касается объема сборов — в целом на рынке будет снижаться объем сборов по инвестиционному страхованию жизни, которое было драйвером роста. Например, в I квартале, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем премий снизился на 26%. И это, конечно, сказывается на общих объемах страховых компаний, для сохранения которых необходимо развивать и альтернативные ИСЖ виды, возможно, накопительное страхование жизни.

— Почему падает интерес к инвестиционному страхованию жизни?

— Одна из причин — это снижение интереса со стороны покупателей, ведь не все компании смогли обеспечить высокий уровень доходности. Кроме этого, инвестиционное страхование жизни — это продукт страховых компаний, но каналом продаж являются в основном банки, которые также развивают и продажи других аналогичных продуктов. Продажи ИСЖ придут к цивилизованному рынку, когда граждане будут заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве со страховой компанией и будут покупать инвестиционные продукты напрямую у страховой компании, как это уже происходит в западных странах.

— Что ожидает страховой рынок в этом году?

— Прошлый год показал значительный прирост как в собранных премиях, так и в прибыли. Одним из драйверов стал сегмент страхования жизни. В 2019 году рост этого вида страхования значительно замедлился, а рынок может и не найти альтернативу. При этом значительно растет конкуренция между страховщиками, некоторые компании ради увеличения сборов демпингуют, что, конечно, отразится на рентабельности. Снизилась средняя цена и на ОСАГО, и на КАСКО. По результатам I квартала мы видим значительное замедление темпов роста объемов страховых взносов: в I квартале они почти равны аналогичному показателю прошлого года. Думаю, что этот год не покажет роста более, чем на 10%.