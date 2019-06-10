Павел Ципорин: Югра - один из лидеров страны по уровню цифровой трансформации

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассказал ТАСС об ожиданиях от открывающегося в Ханты-Мансийске XI Международного IT-Форума с участием стран ШОС и БРИКС.

— Павел Игоревич, поделитесь своими ожиданиями от предстоящего IT-форума. Что нас ждет, сколько гостей, какова география участников?

— В этом году мы ожидаем около 4 тыс. гостей. Для сравнения, в прошлом году было чуть более 3 тыс. География растет, и количество участников тоже. В этом году представители 52 стран и 60 регионов РФ приезжают к нам в качестве экспертов и участников.

Приезжают интересные международные и российские спикеры. Мы ждем содержательные дискуссии, выработку новых решений как по информационной безопасности, так и в целом по цифровизации. Решения, которые презентуются нашими партнерами на выставке и в ходе секций, круглых столов, а затем входят в резолюцию, мы используем в нашей деятельности по цифровизации отраслей региона.

— Что планируется обсудить на нынешнем форуме?

— В этом году ключевая тема форума – "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Будет продолжен экспертный диалог по наиболее актуальным проблемам цифровой трансформации. Мы ждем от компаний-участников новейших перспективных технологий и решений с тем, чтобы внедрить их в повседневную жизнь, для использования простыми гражданами. В свою очередь, мы готовы поделиться собственным опытом цифровой трансформации. Он у нас весьма солидный – Югра по праву считается одним из регионов-лидеров Российской Федерации в этой сфере.

В прошлом году у нас был запущен национальный проект "Цифровая экономика". Прошел год с начала его реализации, накоплен опыт. Для нашего форума будет важно обсудить, как реализуется "Цифровая экономика", как воплощать в жизнь шесть федеральных проектов, входящих в него. С региональными министрами, которые к нам приедут, проведем круглый стол и разберем накопленный опыт: что нам нужно сделать по инфраструктуре, чтобы достичь целевых показателей, и какие усилия нужны для этого по цифровому государственному управлению.

— Правильно ли я понимаю, что в ходе IT-форума в этом году также будут обсуждаться вопросы кибербезопасности?

— Да, верно. На форуме будет целая отдельная конференция по информационной безопасности "Инфо-форум", которая пройдет в третий раз. На нее приезжают зарубежные эксперты. В частности, в этот раз будет большая делегация из КНР с идеологом и создателем "Великого китайского файрвола" Фан Биньсином. На конференции будут представлены международные решения по кибербезопасности.

Киберпреступность все время развивается, хакеры придумывают, как обойти системы безопасности. Соответственно, эксперты должны быть на шаг впереди, чтобы обеспечить сохранность личных, рабочих данных, работу сервисов. Эта площадка для нас актуальна, и только все вместе, субъекты РФ и страны мира, сможем выработать качественные решения и технические идеи в данной сфере.

— Какие основные соглашения планируется подписать в ходе IT-форума в этом году?

— Более 20 соглашений планируется подписать в этом году. Три из них будут направлены на информационную безопасность. Это три ведущих экспертных компании, которые готовы делиться с нами своими компетенциями в области информационной безопасности – "Инфотекс", "Ростелеком" и "Перспективный мониторинг". Представители этих компаний, в частности, планируют делиться своими наработками, знаниями и опытом по информационной безопасности.

Югра планирует заключить ряд соглашений по развитию цифровых технологий с несколькими регионами страны. Их цель – обмен опытом, знаниями в данной сфере. Кроме того, будет подписано соглашение между Югрой и Ассоциацией отечественных производителей и потребителей радиорелейных систем связи. Важно, что данная ассоциация работает на отечественном оборудовании, которое будет использоваться в Югре для обеспечения интернетом самых удаленных населенных пунктов региона.

Если раньше по данным линиям можно было передавать интернет со скоростью до 100 Мб/с, то сейчас до 1 Гб/с и более. Мы хотим такие наработки оперативно получать и использовать в удаленных поселках, до которых тяжело дотянуть "оптику".

Будет подписано и соглашение с рядом образовательных проектов – "Яндекс Лицей" и "Кодвардс". Они направлены на повышение компетенций выпускаемых программистов, преподавательского состава. Мы хотим в ходе федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" наращивать IT-компетенции, которые в Югре необходимы. В этом проекте участвуют школьники 9-11 классов, мы берем сперва эту целевую группу.

Вообще, у нас идея, что кадры для "цифровой экономики" надо готовить уже с детского сада, а потом углублять эти знания в школе. И это мы планируем делать вместе с "Яндексом". На выставке будем смотреть, как коллеги из других регионов выполняют эту задачу.

— Проговаривался ли вопрос сотрудничества по обучению специалистами из Поднебесной школьников Югры не только программированию, но и разработке чипов, микроэлектроники?

— Такая тема не проговаривалась. Не знаю, насколько целесообразно решать данный вопрос с ними. У КНР свой большой рынок. Они попали в хорошую "струю" и в хорошее время смогли завоевать его. Понятно, что делиться этим рынком для них нецелесообразно, и насколько нам это интересно - тоже неизвестно. У нас свои наработки еще с советских времен остались. Их нужно брать, на новом уровне прорабатывать. Это мое личное мнение.

— На форуме компания Huawei организовала свой стенд. Кто будет представлять компанию на форуме?

— Приедет представитель Huawei в России и представитель из самого Китая.

— Какие совместные проекты с компанией планирует ввести Югра? Может быть уже ввела?

— Компания является партнером "Ростелекома" по реализации проекта "Безопасный город". Они поставляют начинку: серверы, системы хранения данных. Также сейчас они наращивают компетенции по видеоаналитике. Я думаю, что на площадке форума обсудим возможность использования видеоаналитики.

Мы хотим, чтобы видеоаналитка в округе была самой лучшей, но стоила оптимальных денег. Переговоры проведем. Я думаю, что нам их (технологии по видеоаналитике) привезут и покажут.

— Какие-то соглашения планируете с ними заключать?

— На этом форуме не планируем. В будущем - посмотрим.

— Еще одно из направлений форума - это безопасный город. Что в этом году будет представлено? Планируется ли затронуть эту тему на пленарном заседании?

— Компания "Ростелеком" представит разработки, которые были реализованы в 2018 году в Ханты-Мансийске. Нам покажут аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", что он сделал и что он может сделать. Представят не теорию, а практику, то есть, что было уже сделано в Югре. Покажут, что еще планируем сделать в 2019 году.

Планируем установить эту систему в Нижневартовске, Сургуте и Советском районе. Эти проекты намерены реализовывать параллельно с проектом "Умный город", потому что они пересекаются.

В рамках самого форума обсудим реализацию "Умного города" в России, поскольку многие регионы страны хотят успешно решать данный вопрос.

— На каком моменте находится реализация "Безопасного города" в Югре?

— В 2018 году мы создали региональную платформу, к которой будут подключаться все муниципалитеты. В 2018 году подключили весь Ханты-Мансийск, то есть поставили различные датчики, камеры. В этом году планируем подключить Сургут, Нижневартовск и Советский район.

— Планируется ли реализовать проект во всех муниципалитетах округа?

— У нас нет цели подключить к системе весь округ. Нужно смотреть статистику, есть ли проблемы в муниципальном образовании. Если да, то там нужен "Безопасный город". В регионе уже разработана платформа. Подключить любой муниципалитет нетрудно. Поэтому все будет зависеть от аналитики, которую мы проводим на втором и третьем этапах.

— А второй и третий этапы - это какие годы?

— У нас был план сделать это в 2019 и 2020 годах, но руководством поставлена задача уложиться до конца 2019 года. В этот срок и планируем завершить работу.

Потом будем смотреть аналитику до середины 2020 года. Затем анализировать, как все работает. Параллельно будем сравнивать с аналитикой МВД и выйдем на понимание, на какие точки нам надо еще обратить внимание.

— "Умные технологии" зависят от интернета. Насколько сегодня им охвачена Югра?

— У нас хорошее проникновение интернета в территориях. Остались единичные случаи, когда удаленные поселки не подключены к интернету или подключены к нему по спутнику. Сейчас действует большая программа по устранению цифрового неравенства. Недавно она была изменена, и теперь интернет должен дойти до поселков, где живет от 100 жителей. Мы уже проанализировали ситуацию, работаем с "Ростелекомом". В 2019 году будем настаивать, чтобы они начали реализацию проекта.

— Сколько сейчас жителей Югры могут пользовать свободно интернетом?

— Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств по автономному округу составляет 90,5%. Это заметно выше среднего по России (76,3%), но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В соответствии с программой "Цифровая экономика Российской Федерации", к 2024 году доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" на скорости 100 Мбит/с, должна составить 97%.

Уже в этом году Югра входит в пятерку субъектов с хорошим проникновением интернета к жителям. Это с учетом того, что мы северный и большой регион, в отличие от компактных центральных. Я думаю, что в ближайшую пятилетку мы полностью закроем вопрос качественного интернета в удаленных населенных пунктах.

— Расскажите про проект IT-стойбище. Каковы перспективы его реализации?

— Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где выйти на связь очень трудно. Здесь, в частности, установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. В результате местные жители могут пользоваться госуслугами в электронном виде - теперь им не нужно ездить в райцентр для оформления документов.

В 2019 году, по предварительным данным, к всемирной сети планируется подключить еще восемь стойбищ, благодаря чему доступ к сети Интернет появится у 1458 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 55 территориях традиционного природопользования в Югре.

К 2021 году точки доступа появятся еще на 13 объектах автономного округа, а охват вырастет до 2008 человек, что составит 43,7% коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни на стойбищах.

— Стойбище вы сами организуете или по запросу местных жителей?

— Есть общественная организация "Спасение Югры", которая взаимодействует с коренными народами и создана для их развития. Места дислокации ИТ-стойбища они определяют, исходя из территориальной локации и плотности проживания семей - для оптимального охвата.

— Одна из разработок Югры – нейронная сеть для получения госуслуг Vika. Когда она появилась, какой функционал несет, перспективы ее развития?

— Ей всего год, ее презентовали на прошлом IT-форуме. За основу взяли наработки, которые на тот момент имели в нейронных сетях. Идея была воспринята хорошо. "Вику" мы в течение года модернизируем, постоянно находим сервисы, которые востребованы жителями. На этапе ее зарождения презентовали пять сервисов, по которым она могла консультировать: запись в школу, к врачу, проверка дневника и другие. В этом году уже добавили в нее новые сервисы, которые в том числе основываются на наших информационных системах, на открытых данных. Она сама общается с людьми. По запросам мы видим, что интересует людей, что требуется от нейронной сети, какие сервисы. Людей интересует, например, сколько стоит бензин на АЗС или к какому медицинскому участку они относятся, когда работает врач, как к нему записаться. Vika по адресу находит нужный медицинский участок и даже "подтягивает" талоны на прием.

Также мы поняли, что довольно сложно людям искать спортивные секции, куда и кому звонить. Наша Vika знает обо всех секциях, кружках, у нее есть контакты руководителя, тренера, - звоните, вас запишут. На будущее хотим, чтобы она не только информировала, но и могла подать заявку на запись.

— Кроме сайта правительства Югры, где она еще доступна?

— Сейчас рекомендовали разместить ее на сайтах муниципальных образований. Это виджет, размещать его можно на любом сайте. Мы хотим, чтобы эта нейронная сеть Vika стала окном входа на максимум ресурсов для жителей. Пишешь "Вике", она сама разберется. Если что сама не знает – выведет на оператора, который точно ответит. Сейчас практически на 90% вопросов Vika должна отвечать.

Да, еще заметьте, что она знает телефоны всех чиновников регионального и муниципального уровня, может их предоставить по голосовому запросу.

— Планируется ли Vika в мобильном приложении?

— Все ушли в смартфоны. Тему эту прорабатываем, к осени ожидаем новый релиз нашего приложения "Госуслуги Югры", куда выведено получение услуг. Мы сейчас интегрируем ресурс с нейросетью, чтобы Vika прямо в этом мобильном приложении могла также отвечать на все вопросы.

— Планируется ли для "Вики" разработать отдельное приложение?

— Нет. Есть уже раскрученное приложение, которое используется людьми. Мы туда просто добавим сервисы Viki.

— Она будет разрабатываться за счет интеллектуальных ресурсов государства, или планируется отдать на откуп в частные руки?

— Частные руки – это деньги, которые придется платить. Подтягивать бизнес надо как раз в системы, находить и развивать удобные сервисы. А нейросеть мы уже настроили. Она обучена, и нам ее чуть-чуть переквалифицировать не так сложно, поэтому мы это делаем своей компетенцией. Поэтому пока не планируем никому отдавать, она нам интересна как свой ресурс.

Беседовали Алексей Черенков и Дмитрий Никитенко