Глава Росрыболовства: добровольная маркировка икры в России начнется в ближайшее время

О том, будут ли расти цены на рыбу и рыбную продукцию, зачем нужна маркировка черной икры и сколько будет открыто доступных рыбных магазинов в России, в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

— В этом году Росрыболовство ожидает, что российским рыбакам удастся добыть солидный объем биоресурсов, около 5 млн т. В связи с этим вопрос: можно ли ожидать снижения цен на продукцию?

— Если говорить о ретейле, то цены на рыбу и рыбную продукцию в России вполне стабильные. Их ежегодный рост примерно равен уровню инфляции. Но в оптовом сегменте стоимость обычно варьируется. Пока из основных социально значимых видов продукции рост возможен только по треске из-за снижения объемов национальных квот на ее добычу. По всем остальным видам водных биологических ресурсов мы ожидаем, что ситуация будет стабильной. Мы также будем следить за тем, как будет проходить лососевая путина, для того чтобы понимать, что ожидать от цен на горбушу и кету.

— Как вы считаете, будут ли снижаться цены на икру?

— В этом году прогнозный вылов лососевых определен в размере 461 тыс. т. Это выше среднего показателя за последние десять лет, но, безусловно, ниже того рекорда, который у нас был в прошлом году, когда мы выловили 676 тыс. т. Пока ожидания достаточно позитивные. Напомню, что у нас вообще нечетные года считаются менее урожайными. Лососевая путина уже началась на Дальнем Востоке, первые результаты неплохие, хотя до октября, безусловно, все может произойти. От того, как пройдет путина, и зависят цены на икру.

— В России довольно давно обсуждается вопрос маркировки осетровой икры. На какой он сейчас стадии? Как вы считаете, это поможет очистить отрасль?

— Когда-то Росрыболовство предложило эту идею и приступило к разработке законопроекта, но потом правительство приняло решение по внедрению маркировки для нескольких отраслей. Мы, в свою очередь, заключили соглашение с Союзом осетроводов по добровольной маркировке. Сейчас производители заключают договоры с компанией, занимающейся внедрением системы для ее обкатки (Центр развития перспективных технологий — ЦРПТ — прим. ТАСС).