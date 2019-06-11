Глава Росрыболовства: добровольная маркировка икры в России начнется в ближайшее время

О том, будут ли расти цены на рыбу и рыбную продукцию, зачем нужна маркировка черной икры и сколько будет открыто доступных рыбных магазинов в России, в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
— В этом году Росрыболовство ожидает, что российским рыбакам удастся добыть солидный объем биоресурсов, около 5 млн т. В связи с этим вопрос: можно ли ожидать снижения цен на продукцию?
— Если говорить о ретейле, то цены на рыбу и рыбную продукцию в России вполне стабильные. Их ежегодный рост примерно равен уровню инфляции. Но в оптовом сегменте стоимость обычно варьируется. Пока из основных социально значимых видов продукции рост возможен только по треске из-за снижения объемов национальных квот на ее добычу. По всем остальным видам водных биологических ресурсов мы ожидаем, что ситуация будет стабильной. Мы также будем следить за тем, как будет проходить лососевая путина, для того чтобы понимать, что ожидать от цен на горбушу и кету.
— Как вы считаете, будут ли снижаться цены на икру?
— В этом году прогнозный вылов лососевых определен в размере 461 тыс. т. Это выше среднего показателя за последние десять лет, но, безусловно, ниже того рекорда, который у нас был в прошлом году, когда мы выловили 676 тыс. т. Пока ожидания достаточно позитивные. Напомню, что у нас вообще нечетные года считаются менее урожайными. Лососевая путина уже началась на Дальнем Востоке, первые результаты неплохие, хотя до октября, безусловно, все может произойти. От того, как пройдет путина, и зависят цены на икру.
— В России довольно давно обсуждается вопрос маркировки осетровой икры. На какой он сейчас стадии? Как вы считаете, это поможет очистить отрасль?
— Когда-то Росрыболовство предложило эту идею и приступило к разработке законопроекта, но потом правительство приняло решение по внедрению маркировки для нескольких отраслей. Мы, в свою очередь, заключили соглашение с Союзом осетроводов по добровольной маркировке. Сейчас производители заключают договоры с компанией, занимающейся внедрением системы для ее обкатки (Центр развития перспективных технологий — ЦРПТ — прим. ТАСС).
Мне кажется, что для рынка осетровой икры это даст положительный результат в борьбе с контрафактом. Кроме того, после внедрения маркировки у проверяющих органов появятся четкие основания для того, чтобы изымать и утилизировать эту продукцию. Сейчас, когда сотрудники МВД выявляют такие партии, то им приходится обращаться в Росрыболовство. Нам со своей стороны приходится проводить дорогостоящие длительные исследования и выяснять, является ли эта икра браконьерской, где она была добыта и относится ли она к дикой рыбе или к аквакультуре. Конечно, все это усложняет процесс. При введении маркировки эта проблема решится, и мы сможем четко увидеть, есть ли на продукте марка и учтена ли она в системе. Задача Росрыболовства при этом параллельно вести учет объемов производства на каждом осетровом хозяйстве для того, чтобы браконьерскую икру не легализовали под видом аквакультуры.
— Вы сказали о том, что сейчас идет обкатка системы. То есть в ближайшее время можно ожидать начала реализации пилотного проекта?
— Да. Сначала появится добровольная маркировка. Через год правительство подведет итоги и посмотрит, как сработала система, и тогда уже примет решение на основании результатов эксперимента.
— Сейчас отрасль активно обсуждает проведение аукционов по квотам на вылов краба. Когда может быть назначена дата первого аукциона?
— Пока мы завершаем разработку необходимых для проведения аукционов подзаконных актов и обсуждаем различные варианты с ФОИВами. Но в целом мы собираемся начать торги в сентябре.
— Планируется ли развивать сеть доступных магазинов "Нацрыбресурс"?
— Проект по открытию сети доступных магазинов реализует подведомственное Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурсы", которое открывает торговые точки в портах, где управляет причальными стенками, и в приморских городах. В их планы входит открытие десяти небольших магазинов, мы не планируем масштабировать проект на федеральном уровне и занимать какую-то нишу. Это в большей степени социальный проект, эксперимент, который может стать примером работы с рыбаками и рыбой для торговых сетей.
— Росрыболовство выступает за ограничение вылова в любительской рыбалке. Какая должна быть норма на ваш взгляд?
— Мы уже ввели суточную норму вылова. Для этого с каждым субъектом Федерации мы провели работу, слушали, собирались с рыбаками-любителями, с промышленниками и с администрацией всех субъектов. Объем максимального вылова предусмотрен дифференцировано по видам и районам и определялся на основании данных отраслевой науки о состоянии запасов и возможном изъятии без вреда для популяции.
— Есть ли проблемы с внедрением такой меры? Выполняется ли норма?
— Есть сложности с учетом этой суточной нормы, вопросами контроля инспекторами рыбоохраны. В связи с этим мы планируем внести в правила рыболовства ограничения по перевозке улова. Считаем, что норма провоза рыбы, пойманной рыбаками-любителями, должна варьироваться от двух до трех объемов суточной нормы вылова в зависимости от вида рыбы и региона.
Беседовали Полина Гриценко и Виктория Андреева