Глава НСПК: операции по карте продолжат развиваться независимо от Системы быстрых платежей

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) рассказал о планах развития платежной системы "Мир" и ее сервисов, таких как бесконтактная оплата при помощи телефона и программа лояльности, а также о Системе быстрых платежей (СБП) и ее перспективах.
— Почти с самого запуска Системы быстрых платежей очень много банков заявили о намерении подключиться к системе. При этом мы видим, что банки подключаются очень медленно. Чем вызвана такая задержка?
— Банки подключаются, процесс идет. Сегодня в Системе быстрых платежей уже 15 участников. Многие крупнейшие банки уже присоединились. Мы, безусловно, ждем подключения и крупнейшего российского банка к этой системе. Сегодня в списке еще 115 банков, которые хотят подключиться к СБП. Но подключение — это достаточно серьезный процесс, который требует подписания всех юридически значимых документов по присоединению к правилам системы. И, конечно, необходима настройка всех систем банка по взаимодействию с расчетными системами Банка России, с центральным процессинговым центром системы, который как раз находится в НСПК, — мы здесь выполняем функцию исключительно ОПКЦ. СБП развивается, пользуется большим интересом у банков, и, думаю, они продолжат активно подключаться.
— Сколько банков, по вашему мнению, могут подключиться к СБП в ближайшее время?
— Мы рассчитываем, что до конца года присоединятся все крупнейшие банки. Чем больше масштаб системы и чем больше количество людей, которые ею пользуются, тем она ценнее для банков и тем выше будет их желание подключиться к ней. Надеемся, что к концу года речь пойдет уже о десятках банков-участников. Тут важнее другой показатель — какой процент граждан обслуживается в подключенных банках.
— Вы отметили очень большой интерес граждан к этой системе, но пока что она бесплатна. С вводом комиссий интерес к системе может уменьшиться?
— Банки видят в СБП возможность дополнительного заработка на переводах. Банк России сейчас обнулил тариф для банков — участников СБП. И тот тариф, который планируется использовать начиная со следующего года, комфортный и невысокий по сравнению с любыми другими тарифами, которые присутствуют на рынке. Вполне вероятно, что большое количество банков может оставить этот сервис для своих клиентов бесплатным, желая их привлечь и не потерять, потому что начнется борьба за клиента. Вот это как раз тот случай, когда рынок достаточно быстро расставит все по своим местам.
Несколько банков сейчас уже говорят о планах введения комиссий. Одни уже ввели их, другие — нет. Здесь во многом идет речь о лояльности к своим клиентам. Посмотрим, что будет в следующем году. Мне кажется, что в погоне за клиентом этот сервис может остаться у большого количества банков бесплатным для межбанковских переводов.
— В рамках СБП до конца года планируется запустить возможность перевода средств от физических лиц в пользу юридических — так называемые С2В-платежи. Также в планах запуск В2С-платежей. В каких сферах может быть использован данный сценарий оплаты?
— Переводы от физических лиц юридическим лицам (C2B-платежи) будут востребованы в небольших торговых точках, на рынках и в иных торговых предприятиях, где либо карты не принимаются, либо осуществляются так называемые "серые Р2Р".
Мы со своей стороны пытаемся сделать систему, в которой эти платежи будут прозрачными и легальными. Это важно и для государства, и для банков, которым С2B-платежи могут дать возможность зарабатывать. Мы сейчас говорим об эквайринговых комиссиях. Ретейл сейчас ведет диалог на тему того, что эквайринговые комиссии завышены и надо снижать интерчендж (межбанковская комиссия). Нам кажется, что СБП даст малому и среднему бизнесу в первую очередь возможность за действительно небольшую комиссию начать принимать безналичные платежи, не уходя в серую зону, не уходя в наличные денежные средства. И эти сегменты будут хорошо развиваться.
При этом карточные операции в тех местах, где инфраструктура для их приема уже создана, продолжат развиваться. Например, использование карт в одно касание при оплате проезда в общественном транспорте — это правильное решение. Это NFC-технология. Технология QR-платежа устроена по-другому, она действительно может стать удобной для малого и среднего бизнеса. Вот туда это пойдет в первую очередь. Помимо этого, я вижу серьезный потенциал для развития СБП в электронных инвойсах — возможности оплаты штрафов, ЖКХ и многих других муниципальных государственных сервисов. Я уверен, что здесь система может создать для пользователей новый уровень комфорта: оплата электронного счета в один клик, с минимальной стоимостью и с онлайновыми расчетами. Эта технология имеет колоссальный потенциал. И при этом она очень легко интегрируется во все сегодняшние государственные сервисы, что позволит ее внедрить максимально быстро. Кроме того, можно будет реализовать и G2С-платежи (переводы средств от государственных учреждений в пользу физических лиц) — это, например, выплаты каких-либо государственных пособий. Если человек сможет оставлять для зачисления необходимых выплат только свой телефон — это же очень удобно. Мы похожий сервис делаем, например, с Фондом социального страхования (ФСС) — прямые выплаты на карты "Мир", для оформления которых человеку нужно указать только номер карты, без дополнительных реквизитов. Уверены, что для СБП здесь тоже есть потенциал.
— Какие сейчас последние данные по эмиссии карт "Мир" и их доле на рынке?
— По состоянию на начало мая было выпущено уже 59,4 млн карт "Мир". По количеству выпущенных карт "Мир" занимает уже больше 20% рынка. Общее количество межбанковских транзакций с начала года превысило 826 млн, то есть по этому показателю наша доля рынка составляет порядка 18%. Транзакционная активность очень высокая, хорошая, практически не отличается от транзакционной активности карт других уже гораздо более зрелых и давно работающих на рынке платежных систем. Мы рассчитываем, что во втором полугодии доля карт "Мир" продолжит расти.
— Ранее сообщалось, что НСПК рассматривает возможность использования биометрии при проведении платежей. Есть ли уже какое-то решение?
— Мы рассматриваем все самые современные инновационные способы проведения платежей и способов аутентификации в процессе платежа. Мы очень осторожно относимся к биометрии. Безусловно, когда о ней заходит речь, под номером один возникает вопрос безопасности. Но есть и многие другие вопросы — например, как в онлайновых системах организовывать некие базы биометрической аутентификации? И только тогда, когда будут найдены ответы на все эти вопросы, можно будет говорить, что биометрия может стать действительно полноценным элементом онлайновой платежной индустрии.
Тем не менее сегодня биометрия используется в целом ряде сервисов. В том числе в сервисе MirPay можно подтверждать транзакцию не вводом ПИН-кода, а с помощью сенсора отпечатка пальца на телефоне или с помощью Face ID. Но это немного другой уровень биометрической аутентификации, ведь то, что происходит в момент платежа с помощью мобильных сервисов, — это замкнуто внутри телефона и не передается никуда наружу. А говорить о каких-то более масштабных вариантах использования биометрии пока рано.
— В марте вы запустили сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона MirPay. Какие у вас планы по дальнейшему развитию сервиса?
— Мы гордимся, что у нас есть собственная независимая уникальная технология, которая ни в чем не уступает остальным. Скоро выйдет обновление этого приложения, в котором добавится много новых молодежных "фишек". Например, MirPay "заговорит", появится возможность персонификации карт в приложении и так далее. Такие мелочи создают определенный уровень интереса и комфорта пользователя во взаимодействии с приложением.
Что касается самого приложения, то это уже более 40 тыс. скачиваний. Почти половина транзакций, которые держатели карт "Мир" совершают с его помощью, приходится на супермаркеты. Четверть транзакций — это кафе, рестораны, фастфуд. Дальше, но с сильным отставанием, идут АЗС — это 3,5% от общего числа операций. Если посмотреть на географию использования, то наиболее активно MirPay используют в Москве, Симферополе, Севастополе, Санкт-Петербурге и Уфе. В Крыму это так популярно, потому что раньше там не было возможности воспользоваться другими мобильными сервисами такого рода.
— Также у вас есть собственная программа лояльности. Есть ли уже данные, сколько клиентов зарегистрировались в программе? Насколько она вообще востребована?
— Программа лояльности развивается. Уже завершился некий первый этап ее становления, процесс переосмысления того, как эта система должна работать. Мы сейчас работаем над тем, чтобы она преобразилась в новом качестве, и речь идет не только о технологиях. Сегодня в программе зарегистрированы более 9 млн карт, что в целом неплохо — это 15% от всей базы карт, и их держатели активно пользуются "Миром". Сегодня на сайте программы лояльности доступны предложения от крупных сетей в разных сегментах. Например, сеть АЗС "Газпром нефть". Мы гордимся сотрудничеством с этим партнером. Они интегрировали нашу программу со своим очень технологичным приложением АЗС Go — если к нему привязана карта "Мир", начисляется кешбэк 10%. И если банк начисляет кешбэк в категории "Топливо", то он будет суммироваться с этим предложением. Но также важно, что мы пытаемся создавать, — это выгоды не только для потребителя, но и для торгово-сервисных предприятий. Создать платформу транзакционного маркетинга для ТСП и возможности для получения новой аналитики о своих покупателях, чтобы делать им персонифицированные предложения.
Мы также работаем и над географией предложений. Далеко не все сети, с которыми мы работаем, имеют полноценный федеральный охват. А мы хотим, чтобы наша программа лояльности действовала для держателей карт по всей России.
География, партнерские предложения, функциональность — те направления развития программы, над которыми мы сегодня работаем.
— Сколько кешбэка было выплачено с момента запуска программы?
— С момента запуска нашей программы лояльности держателям карт "Мир" было выплачено более 100 млн рублей кешбэка.
Беседовал Анатолий Пестич