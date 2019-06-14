Глава ФТС: таможня должна быть быстрой, гибкой и малозаметной для добросовестного бизнеса

Глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин рассказал ТАСС о том, как работает электронная таможня, что такое товары прикрытия и почему полная автоматизация таможенной службы на данный момент невозможна. — Как быстро сейчас таможня работает с транспортными потоками? Как долго у вас занимает оформление? — Если говорить про оформление, то, естественно, мы можем рассматривать только безрисковые поставки. По экспорту среднее время оформления составляет 40 минут, по импорту — 1 час 25 минут. — И вы будете еще сокращать это время, правильно я понимаю? — Да. При этом уровень цифровизации таможенной сферы позволяет нам автоматизировать процессы.

У нас уже значительное количество товарных партий автоматически регистрируется и автоматически выпускается. А это значит, что на автоматическую регистрацию у нас 3 минуты, на автоматический выпуск 5 минут. Итого 8 минут

В этом году мы должны довести количество автоматически регистрируемых деклараций до 70% по экспорту и 60% по импорту. А автоматически выпускаемых — до 60 и 50% соответственно, но это касается только тех товарных партий, которые перемещаются декларантами низкого уровня риска. — Возможно ли создание таможен без единого человека, то есть полная автоматизация пунктов пропуска? — Полная автоматизация невозможна, пока существует система запретов и ограничений, которые таможня должна соблюдать. Скажем, у нас под эту систему запретов и ограничений сейчас попадает порядка 40% всех перемещаемых через границу товаров. Поэтому мы достаточно активно работаем с ФСТЭК и ФСВТС (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству — прим. ТАСС) для того, чтобы создать у них информационные ресурсы и, самое главное, получить автоматический доступ к их информационным ресурсам. Речь идет об экспортном контроле, о товарах двойного назначения и тому подобное. Конечно, попадающий под такие ограничения сектор нужно целенаправленно снижать. — Раз уж мы начали про электронное декларирование: как сейчас продвигается работа по его внедрению? Можете привести статистику? — Насчет электронного декларирования нужно внести ясность: у нас стопроцентное электронное декларирование. Проблема состояла в том, что до реформы таможенных органов все оформление осуществлялось на частных площадях, то есть на складах временного хранения. Таких мест было очень много, около 670 по стране. Чтобы уменьшить их количество и перевести все таможенное оформление на государственные площадки, была принята трехэтапная программа реформы по концентрации декларационного массива: создание электронных таможен и центров электронного декларирования. В этом году мы завершаем второй этап. В настоящее время у нас созданы электронные таможни в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Минеральных водах, центры электронного декларирования в Калининграде, Новороссийске и Владивостоке, в Московской областной и Акцизной таможнях, Балтийский и Авиационный ЦЭДы.

До конца года мы создадим электронную таможню в Сибирском федеральном округе, в Красноярске и центр электронного декларирования Центральной энергетической таможни

В следующем году будут также созданы четыре электронные таможни — в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, в Ростове-на-Дону и в Москве. В этом году 60% всех деклараций уже оформляется в электронных таможнях и центрах электронного декларирования. — Владимир Иванович, расскажите, как выглядит электронная таможня? Там находятся люди или серверы? Как все устроено? — Там сидят люди, там есть серверные. У таможен есть электронный адрес, на который направляются декларации. Например, на электронный адрес Центра электронного декларирования Московской областной таможни ежедневно поступает свыше 3000 электронных деклараций.

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Регистрация декларации означает, что документ заполнен определенным образом и соответствует всем предъявляемым требованиям со стороны таможни. Почему? Потому что это юридически значимый документ и дальше с ним совершаются юридически значимые действия. Каждый выпускающий инспектор, оформляя от 20 до 30 электронных деклараций в день, ставит свою электронную цифровую подпись и принимает юридически значимые решения, за которые несет ответственность. Часть деклараций действительно автоматически регистрируется и выпускается. А часть информации регистрируется и проверяется должностным лицом таможни, так как по каждому полю электронной декларации необходимо совершить те или иные проверочные мероприятия. Например, сделать запросы к информационным ресурсам других ведомств. Мы сейчас имеем доступ в автоматическом режиме к информационным ресурсам 35 других ведомств. Но не ко всем, к сожалению. Поэтому часть документации все еще поступает на бумажных носителях. К концу 2020 года вместо 672 будет всего 16 мест таможенного оформления. Тем самым мы добиваемся единообразия и большей объективности в принятии решений со стороны наших должностных лиц.

Мы разорвали личный контакт декларанта и выпускающего инспектора и существенным образом уменьшили коррупционные риски

В конечном счете это приведет к увеличению объема платежей, перечисляемых в федеральный бюджет. — Каков их объем сейчас? — Плановое задание по перечислениям на 2019 год составляет 5,95 трлн рублей. Оно может быть скорректировано в большую или меньшую сторону. По результатам работы за пять месяцев 2019 года в бюджет перечислено 2,28 трлн рублей. Это на 6,4%, то есть 139,7 млрд рублей выше показателей 2018 года. При этом, как известно, в России сейчас проводится налоговый маневр, и поэтому составляющая нефтегазовых доходов в общем объеме платежей, которые администрирует ФТС России, уменьшается. За пять месяцев 2019 года она составила 42,5%, что на 8% меньше показателя прошлого года. — Ее место заняли несырьевые товары? — И несырьевые в том числе. Речь идет не о замещении как таковом: увеличивается доля НДПИ и уменьшается экспортная пошлина. — Но у вас все равно наблюдается рост. За счет чего? — Создание центров электронного декларирования способствовало увеличению индекса таможенной стоимости. Это свидетельствует, в том числе, и о развитии несырьевого неэнергетического экспорта. И вообще есть небольшое увеличение индекса по валовым показателям. При этом необходимо отметить, что стоимость ввозимых в Российскую Федерацию товаров уменьшилась. Тем не менее, контрольное задание Минфина по перечислениям мы выполняем. — Следующий вопрос про продовольственное эмбарго. Вы в феврале предлагали расширить перечень продуктов. Есть ли такая потребность и сейчас? Фиксируете ли попытки незаконно провезти санкционные продукты, и что сейчас происходит в этой сфере? — Действительно, такое предложение со стороны ФТС России поступало, и возникло оно не на пустом месте. В соответствии с ответными мерами Российской Федерации на введенные санкции, например, был запрещен ввоз из ряда стран свинины и говядины. Но при этом можно ввозить баранину. Поэтому, вполне понятно, что возникает возможность под видом баранины ввозить другие, запрещенные к ввозу виды мяса. Говоря профессиональным языком, осуществлять ввоз продукции под видом товаров прикрытия.

Поэтому мы объединили в единый список все товары прикрытия и предложили распространить на них санкции, — чтобы недобросовестные участники ВЭД не могли воспользоваться такой возможностью ввозить санкционные товары

В этом и заключается смысл наших предложений, пока не поддержанных коллегами. — Какие еще есть товары прикрытия? — Еще, скажем, запрещен ввоз колбасных изделий и рыбы, но зато разрешен ввоз консервов. — И колбасу называют консервами? — И такие случаи встречаются. Мы предложили распространить наши санкции на эти товары для того, чтобы минимизировать существующие риски. Но, если говорить о санкционных товарах в общем, то в последнее время их становится меньше. Во-первых, это результат противодействия ввозу санкционных товаров, которое организовано ФТС России, Россельхознадзором и другими надзорными органами. Это и результат деятельности наших мобильных групп, которые работают на границе с Белоруссией и на границе с Казахстаном. И здесь надо отметить тенденцию к сокращению ввоза санкционных товаров со стороны Белоруссии. Но, тем не менее, проблема еще остается. — А можете в цифрах примерно сказать, какой объем отлавливается? — По результатам работы в 2018 году было выявлено 7,6 тыс. тонн санкционной продукции. В этом году — по состоянию на конец мая — динамика чуть ниже: около 1,8 тыс. тонн. — Давайте поговорим о системе прослеживаемости. Как продвигается работа по ее созданию? Может ли ее введение создать дополнительную нагрузку на бизнес или наоборот? — Начнем с того, чем система прослеживаемости отличается от маркировки.

Национальная система прослеживаемости предполагает документарный контроль цепочки движения товара от границы до момента реализации конечному потребителю. Для такого контроля не нужно проводить никаких операций с самими товарами, поэтому бизнес не несет дополнительных финансовых или иных издержек

Координатором проекта выступает Минфин, сама система будет выстроена на базах данных ФТС России и ФНС России. Мы передаем в налоговую весь декларационный массив, то есть информацию по всем оформленным товарам, а ФНС России дальше через свои системы будет отслеживать цепочки продаж. В результате мы сможем сопоставить фактическую продажу товаров с заявленной при декларировании и сделать вывод о том, насколько декларант был объективен во взаимоотношениях с таможней, определить, есть ли необходимость доначисления платежей. Подготовлен проект постановления правительства о проведении эксперимента по прослеживаемости. В него войдут бытовые электротовары, тяжелая техника (бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы), детские коляски, металлическая мебель. — Когда планируется запуск эксперимента? — В эксперимент мы уйдем ориентировочно с 1 июля этого года. По крайней мере, информационные системы ФНС России и ФТС России доработаны и готовы к работе. — Какого результата вы от него ожидаете? — Мы ожидаем увеличения объемов платежей и повышения прозрачности цепочки продаж. Не добавляя нагрузки на сам бизнес, мы на основе тех цифровых технологий, которыми располагаем, обеспечиваем документальную прослеживаемость товаров, получаем более объективную информацию и о движении товаров, и о движении финансовых потоков. — Минфин хотел наделить экспресс-перевозчиков правом уплачивать таможенные пошлины за физических лиц. В каком состоянии это предложение, и готовы ли вы к взаимодействию с перевозчиками? — Предложение прорабатывается. Чтобы оплачивать таможенные пошлины за физических лиц, экспресс-перевозчик должен получить статус оператора. У нас уже есть пример работы в этом направлении. Совместно с Почтой России мы проводили различные эксперименты, отрабатывали технологии информационного обмена. Что касается экспресс-перевозчиков, то принципиально механизм нашего взаимодействия не будет отличаться от уже реализованного с Почтой России. Правда, возникает необходимость, чтобы каждый перевозчик располагал своей информационной базой, откуда мы бы могли получать информацию о перемещаемых посылках. Но вне зависимости от этого мы будем дорабатывать и свои информационные системы, чтобы обеспечить взаимодействие и с экспресс-перевозчиками. — Продолжая тему интернет-торговли. Правильно ли я понимаю, что снижение беспошлинного порога по-прежнему предполагается до 200 евро? — Решение давно принято.

С 1 января 2020 года порог беспошлинной торговли составит 200 евро. Как и снижение порога до 500 евро, это затронет небольшую часть покупателей сегмента интернет-торговли