Президент Единой лиги ВТБ: приятно, что по силе нас ставят на второе-третье место в Европе

Завершившийся сезон в Единой лиге ВТБ стал десятым, юбилейным. Президент турнира, объединяющего клубы России и Восточной Европы, Сергей Кущенко в разговоре с ТАСС подвел итоги сезона, рассказал о планах на будущий год и обозначил проблемы баскетбола в Европе. — Это был юбилейный, десятый сезон Единой лиги ВТБ. Как можете его оценить? — Сезон прошел без потрясений, ровно, с непредсказуемыми матчами в регулярном чемпионате, с яркими сериями в плей-офф. Единственное сожаление — что финал не получился непредсказуемым, хотя, опять же, были яркие полуфиналы. Впрочем, мы понимаем, что уже выйдя в финал, "Химки" решили задачу на сезон. Поэтому в матче с ЦСКА у них не было видно настроя. Я уверен, что подмосковные баскетболисты должны быть заряжены до конца на победу, а не успокаиваться раньше времени. Здесь есть небольшое сожаление. Интрига же в этом сезоне была серьезная, и не проиграй в конце регулярного чемпионата УНИКС "Парме" — расклад сетки плей-офф был бы другим, и тогда все могло сложиться невероятным образом.

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— В этом сезоне клубы Единой лиги ВТБ хорошо выступили на европейской арене... — Да, нельзя не отметить победу ЦСКА в Европе! Это наш флагманский клуб, и то, что многолетний лидер Единой лиги ВТБ выиграл Евролигу, — это говорит о нашем статусе. Не забываем и о том, что УНИКС дошел до полуфинала Еврокубка. "Нижний Новгород" остановился в шаге от "Финала четырех" Лиги чемпионов. Европейская кампания клубов Единой лиги ВТБ в юбилейном, десятом сезоне получилась очень хорошей. — В этом сезоне лига отошла от "Финала четырех" и вернулась к сериям плей-офф. С чем это связано? — Во многом появление "Финала четырех" было обусловлено проведением в России чемпионата мира по футболу. Это был вынужденный эксперимент. Но при этом, казалось, этот формат уравнивает шансы всех полуфиналистов и дает реальный шанс для каждой команды побороться за трофей, ведь тут все решается не в серии, а в одной игре. — Матч звезд стал традиционно важным событием в сезоне Единой лиги. Довольны тем, как он прошел в этом году? — В этом году не сказать, что организация матча была простой. Это рисковая Москва, где много мероприятий и зритель может выбирать. Лестно, что выбрали нас — за несколько дней до начала уже был "солдаут". Отмечу очень большую помощь спортивного департамента Москвы, помощь в организации и проведении Матча звезд. Мы получили хороший доход от продажи билетов. Да, провели не совсем все гладко. Но, с другой стороны, у нас было много звезд не из спорта, было много внимания к матчу. В целом уровень не уронили. Это было хорошее продвижение Лиги ВТБ. Даже европейская пресса отметила, что наш "Матч звезд" — топовый в Европе.

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— Кто претендует на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2020 году? — Это Москва, Казань и Краснодар. Скорее всего, мы объявим на совете лиги. Чтобы не затягивать, чтобы были разработаны заранее билетные и развлекательные программы. — В российской прессе была критика и Матч звезд называют показухой. Ваше отношение к этому? — Они правы. Показуха — хорошее слово. Мы хотим показать, что есть сегодня в нашем и европейском баскетболе. Продвижение своего вида спорта, продукта. Это объединение нескольких стилей и направлений, музыки и спорта. Мы притягиваем на баскетбол небаскетбольных людей. В этом история. На трибунах сидят люди, которые впервые на баскетболе, и их хочется увлечь. Показать, как забивают сверху, показать сумасшедшие броски, шоу!



Уровень нашего Матча звезд очень хорош. Я не могу сказать, что российская публика избалована таким шоу. Может, в Америке это приелось и проведение требует изменений в подходе, организации, в формате. Но у нас такой тенденции нет. — В НБА, может быть, и приелись Матчи звезд, но споры по участникам разгораются серьезные... — Конечно. Более того, участие в Матче звезд серьезно поднимает статус игрока и позитивно влияет на его личный контракт. Надеюсь, у нас это тоже входит в серьезную колею. И у нас тоже бьются за попадание в Матч звезд.

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— В плане баскетбола НБА — лучшая лига в мире. Как чувствует себя Европа? — Европа чувствует себя все хуже и хуже. НБА засасывает всю молодежь и долго не отпускает даже возрастных звезд. Европейским шести-семи грандам уже не хватает высококачественных игроков, и идет очень серьезная борьба за рынок баскетболистов топ уровня, но готовых играть в Европе. Воспитать хороших баскетболистов — это проблема не только России, но и всей Европы. Искусственно этого не сделать. Это нужно сделать в рынке. Где наши молодые Кириленко, Мони, Хряпы, Шведы и Курбановы, которых с удовольствием возьмут российские клубы? — На ваш взгляд, лимит не может поспособствовать появлению талантливых молодых баскетболистов? — Курбанов заслужил старт в ЦСКА не потому, что он в лимите, а потому, что захотел стать крутым. И работа над собой принесла ему стартовую пятерку лучшего европейского клуба. Швед стал топовым российским игроком не из-за лимита, а благодаря правильной реализации таланта. — В Российской премьер-лиге (РПЛ) предлагают изменить лимит на легионеров. Единая лига ВТБ не планирует перемен здесь? — У нас согласованная с Министерством спорта позиция клубов, что на матче обязательно шесть игроков с национальным паспортом. Это относится и к нам, и к нашим зарубежным клубам. И я не верю, что нет возможности реализовать себя игроку, если есть талант, желание и трудолюбие. Возможность для молодых игроков есть, и она серьезная. — Как Единая лига ВТБ себя чувствует среди других европейских чемпионатов? — У нас со всеми очень хорошее, теплое общение. Понятно, что испанская лига более структурированна и более организованна в плане своего продукта — это прежде всего ТВ-контракты. Но и там тоже свои проблемы и сложности. Хотят подсократить количество команд в чемпионате, который заканчивается только в конце июня. Турецкий чемпионат не плох и развивается. Адриатическая лига ближе к нам, так, там несколько стран — участниц чемпионата, и мы с ней всегда тесно сотрудничали. Не могу сказать, что у нас есть какие-то конкуренты, потому что европейский рынок четко поделен. Но нам приятно, что по силе чемпионата нас ставят на вторую-третью позицию в Европе.

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— Сергей Иванов признался, что в следующем сезоне Единая лига расширяться не будет. Какова ситуация с клубами на данный момент? — Сейчас перепроверяем документы клубов — очень кропотливо относимся к документации. Раньше было много ошибок, которые нельзя повторять. Вроде и печати синие, и подписи серьезные, а по ходу сезона все оказывалось фикцией. Поэтому к гарантиям относимся очень серьезно. Сегодня, чтобы войти в лигу, клубы приняли решение, что должны быть соблюдены серьезные условия — от бюджета и стадиона до международного аэропорта. На сегодняшний день ситуация такая — чемпионат продолжат 14 клубов. — РПЛ ежегодно сталкивается с разорением клубов: "Анжи", "Тосно", "Амкар"... — В профессиональном российском спорте сейчас идет замена государственных субсидий на иные доходы. Субсидии убираются, а зарабатывать клубы учатся медленно. Это все требует серьезного управления, чтобы клуб функционировал в рыночных условиях. — Кстати, насколько хорошо у вас налажены связи с ведущими лигами РПЛ и КХЛ? — Мы сотрудничаем со всем лигами, и наша коммуникация не ограничивается футболом и хоккеем. С волейболом и гандболом у нашей лиги также тесное сотрудничество, есть общие инициативы. Но с КХЛ у нас дружественное, давнее партнерство. Очень давно идем, можно сказать, бок о бок. У нас есть и площадки, где мы вместе выступаем, участвуем во всех совещаниях, касаемо регуляции в нашей отрасли. Опять же, коммуникация по Матчу звезд между нашими лигами отличная. Общаемся, чтобы эти матчи не пересекались. С президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко мы постоянно на связи. КХЛ, кстати, поддержала нашу экологическую инициативу, и сейчас сбор пластика — это модная история как на матчах Единой лиги ВТБ, так и на матчах КХЛ.

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