Глава РЭЦ: доступ к африканским рынкам должно получить больше российских экспортеров

— Ключевыми темами деловой повестки станут вопросы торгово-экономического сотрудничества, экспортного потенциала стран Африки. Будут обсуждаться проекты по агропромышленному комплексу и сельхозтехнике, железнодорожной инфраструктуре, по цифровой экономике, образованию и здравоохранению. Все это говорит о том, что значимость африканской повестки высоко оценивается на государственном уровне. На форум в октябре приедет уже около 10 тысяч участников из России и Африки. Мы ожидаем отклика от российского бизнеса и предлагаем площадку, на которой он сможет встретиться с африканскими партнерами, заинтересованными в развитии сотрудничества с Россией.

О высоком интересе к теме Африки со стороны российского бизнеса говорят цифры: около 1500 африканских и российских участников, включая ряд высокопоставленных представителей африканских государств на уровне профильных министров, зарегистрировались на конференции.

— Речь идет о мероприятиях по линии Афрэксимбанка в Москве, а также о проведении саммита "Россия — Африка" и сопутствующего ему масштабного экономического форума в Сочи. На этой неделе состоится ежегодное собрание Афрэксимбанка, в рамках которого пройдет открытая экономическая конференция "Россия — Африка". Афрэксимбанк принял приглашение российской стороны, и, таким образом, подобное мероприятие пройдет за пределами Африканского континента всего лишь второй раз за всю историю существования банка — первое выездное собрание акционеров Афрэксимбанка состоялось в 2012 году в КНР.

— Текущий год негласно называют годом Африки. Какие мероприятия запланированы на этот год в рамках развития сотрудничества?

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в преддверии открытой экономической конференции "Россия — Африка", которая пройдет 20–22 июня, в интервью ТАСС рассказал о расширении сотрудничества с Африкой, создании российской промышленной зоны в Египте и ключевых сделках.

В Сочи соберутся почти все африканские лидеры, что автоматически поднимет повестку до глав государств

— По итогам 2018 года суммарный объем экспорта составил $17,5 млрд, прирост достиг 18% по сравнению с 2017 годом. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос до $14,3 млрд.

С точки зрения российской стороны, это уникальный шанс встретиться с ключевыми фигурами африканского бизнеса, погрузиться в реальное положение дел на континенте и наладить действенные контакты на перспективу.

По нашим прогнозам, объем товарооборота Россия — Африка увеличится вдвое за три года

И это вполне закономерно, ведь африканский регион исторически является крайне важным для нашей страны.

Африканский континент в настоящий момент обладает колоссальным потенциалом в качестве рынка сбыта. При этом многие страны там сейчас активно проводят экономические реформы, грядут серьезные инфраструктурные изменения, а значит, возрастает необходимость в закупке качественной конкурентоспособной продукции. Задача Российского экспортного центра, используя текущую положительную конъюнктуру, открыть доступ к африканским рынкам как можно большему количеству экспортеров. Стоит отметить, что на текущий момент ключевыми странами по продвижению несырьевого экспорта являются Египет, ЮАР, Замбия, Ангола, Алжир, Нигерия и Кения.

— Уже полтора года, как РЭЦ вошел в капитал Афрэксимбанка, каковы итоги на сегодня?

— Действительно, в конце 2017 года РЭЦ закрыл сделку по приобретению пакета акций Афрэксимбанка и стал третьим крупнейшим акционером банка среди неафриканских финансовых институтов и организаций. На данный момент РЭЦ является владельцем порядка 2 тысяч акций.

Это решение было неслучайным. Говоря о привлекательности Африки, не стоит забывать о том, что этот регион остается достаточно высокорисковым, и реализация поставленных задач в реальности невозможна без наличия весомого авторитетного партнера на континенте. Именно таким партнером для нас стал Афрэксимбанк.

— Какие совместные сделки удалось реализовать?

— В этом году группа РЭЦ реализовала первые совместные сделки. Так, Росэксимбанк добавил свое подтверждение по двум аккредитивам, которые были выпущены Афрэксимбанком, в пользу дочерней компании "Уралкалий". Реализация сделок позволяет организовать осуществление расчетов за поставку удобрений российского производства в Замбию на общую сумму около $45 млн.

В текущей проработке имеется также ряд других проектов с Афрэксимбанком в различных регионах Африки. Перечень предусматривает финансирование поставок наземного транспорта российского производства, а также финансирование проектов по строительству и модернизации промышленной инфраструктуры в Нигерии, Анголе, а также горнодобывающих проектов в Зимбабве и Сьерра-Леоне. Есть интерес к привлечению российских партнеров к реализации проектов в нефтяной (трубопроводы, переработка) и аграрной отраслях.

В конце прошлого года РЭЦ, РЖД и Афрэксимбанк подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках исполнения меморандума создана трехсторонняя рабочая группа, где рассматриваются вопросы экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной и смежной сферах, обсуждаются формы проектного и инвестиционного финансирования.

— Какие еще ключевые проекты в прошлом году стоит отметить по линии Россия — Африка?

— В апреле 2018 года в рамках роуд-шоу российских компаний авиа- и вертолетостроения, которые прошли в Кении, Уганде и Нигерии, были организованы презентации продукции российской авиационной промышленности для руководства профильных министерств и ведомств, а также ключевых авиакомпаний и потенциальных заказчиков из бизнес-кругов. Позднее, в декабре, состоялась также комплексная деловая миссия в Египет, приуроченная к первой международной африканской выставке The Intra-African Trade Fair 2018. Благодаря этому российские компании получили возможность в рамках одной площадки встретиться и провести переговоры со своими потенциальными партнерами не только из Египта, но и из других африканских стран. В выездном мероприятии приняли участие представители более 30 российских компаний из сферы пищевой промышленности, строительной отрасли, агропромышленного комплекса, IT, медицины и других отраслей.

Из числа других российско-африканских внешнеэкономических проектов важно отметить подписание меморандума о сотрудничестве между РЭЦ и "Афромет" (Vi Holding) в отношении проекта комплексного развития месторождения платиновой группы металлов "Дарвендейл" в Республике Зимбабве, которое состоялось в ходе визита президента Зимбабве в Россию уже в январе этого года.

— Развивает ли РЭЦ сотрудничество с другими финансовыми институтами в Африке?

— На данный момент установлены взаимные лимиты кредитного риска по операциям торгового финансирования с банками Banque MISR (Египет), National Bank of Egypt (Египет), Sterling Bank Plc (Нигерия), Commercial International Bank (Египет), в рамках которых успешно реализованы сделки по торговому финансированию.

Прорабатываются вопросы о резервных аккредитивах, гарантиях, прямых кредитах иностранным покупателям, в том числе обеспеченные суверенной гарантией страны заемщика. Предусмотрены кредиты банкам иностранных покупателей под страховое покрытие "Эксар", кредиты суверенным заемщикам, финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки. Важным направлением также является развитие сотрудничества с банками развития Африки.

— Сейчас в Африке создается совместная промышленная зона. Какие льготные условия она предлагает российским экспортерам? Чем может привлечь наши компании?

— Чтобы выйти на новые рынки, такие непростые, как африканский, ближневосточный или южноазиатский, требуются надежные "точки входа", и мы надеемся, что роль такого опорного пункта на Африканском континенте возьмет на себя Российская промышленная зона (РПЗ), создаваемая в экономической зоне Суэцкого канала Египта. Это, без преувеличения, первый инфраструктурный мегапроект такого рода, запускаемый Российским экспортным центром.

Для резидентов промзоны будут доступны ключевые преимущества: близость к важнейшим логистическим каналам, многочисленные торговые соглашения Египта, максимально упрощенные правила ведения бизнеса и "единое окно" для решения любых вопросов и задач.