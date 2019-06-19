Замглавы "Россетей": выравнивание тарифов снизит нагрузку на потребителей

— В какие сроки группа "Россети" рассчитывает выравнять магистральные тарифы с тарифами распределительных сетей? Есть ли оценка, на сколько в среднем вырастет тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям в результате завершения этой работы?

Как "Россети" предлагают изменить тарифы на передачу электроэнергии по магистральным сетям под управлением "Россети — ФСК ЕЭС", как повлияет изменение на выравнивание тарифов магистральных сетей по сравнению с распределительными сетями и может ли перераспределиться нагрузка по перекрестному субсидированию между потребителями, а также возможно ли после внедрения предложений снижение конечных цен на электроэнергию для ряда покупателей — об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора "Россетей" Павел Гребцов.

— Речь идет не о выравнивании тарифов магистрального и распределительного комплексов, а о справедливом распределении перекрестного субсидирования между всеми потребителями вне зависимости от того, к каким сетям они присоединены. При равномерном распределении перекрестного субсидирования тариф для магистральных сетей останется в среднем в два раза ниже "котловых" тарифов на высоком уровне напряжения. При этом на прямых промышленных потребителей ФСК ЕЭС будет отнесено всего лишь 17% от общего объема перекрестного субсидирования, а 83% "перекрестки" останется в тарифах распределительного комплекса.

— Приведет ли повышение тарифа ФСК ЕЭС к равнозначному снижению тарифа на передачу электроэнергии по распредсетям?

— Да. Но величина возможного снижения тарифов на передачу для потребителей распределительного комплекса будет напрямую зависеть от того, какой объем перекрестного субсидирования примут на себя прямые потребители ФСК. По нашим оценкам, в случае равномерного распределения перекрестного субсидирования снижение "котлового" тарифа в среднем составит около 6%. При этом в регионах, где расположены крупные промышленные потребители, присоединенные к магистральным сетям, снижение будет более существенным. Это прежде всего регионы, где заключены или были заключены договоры "последней мили": Красноярский край, Белгородская, Липецкая, Курская, Тюменская области, Республики Карелия, Хакасия и другие.

— "Россети" заявляют, что эта работа, в частности, делается в рамках борьбы с перекрестным субсидированием. Каким образом в результате роста тарифа для крупных промышленных потребителей и при этом не сильном снижении тарифа для потребителей, запитанных через распредсети, группа планирует бороться с перекрестным субсидированием?

— Утверждение не совсем верное. Напомню, что обеспечение прозрачности и справедливости распределения нагрузки по перекрестному субсидированию между категориями бизнеса, включая потребителей, присоединенных к единой национальной электрической сети, определено в качестве одной из приоритетных задач в Стратегии электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением правительства РФ от 3 апреля 2013 года №511-р. Дифференциация тарифов ФСК ЕЭС со снижением тарифов для распределительных сетей и повышением тарифов для прямых потребителей определена в стратегии в качестве меры для выполнения этой задачи с целью — цитирую — "недопущения резкого роста тарифов для малого и среднего бизнеса и формирования выпадающих доходов сетевых организаций". Борьба с перекрестным субсидированием — это отдельная стратегическая задача правительства РФ.

— Нет ли планов повысить тариф на передачу электроэнергии для населения в рамках борьбы с перекрестным субсидированием и тем самым снизить нагрузку на бизнес? Как вы считаете, когда в России можно говорить о том, чтобы можно было повышать тарифы на передачу электроэнергии для населения до экономически обоснованного уровня и отказаться от искусственного занижения энерготарифов для населения?

— Группа "Россети" тарифы на передачу электрической энергии, включая для населения, не устанавливает. Система тарифного регулирования построена так, что тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней тарифов, установленных Федеральной антимонопольной службой в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.

Я повторюсь, что снижение перекрестного субсидирования — это отдельная стратегическая задача правительства РФ, которая на протяжении многих лет является одной из приоритетных. С целью ее решения уже несколько лет темпы роста предельных максимальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии для населения (в среднем 5%) опережают темпы роста тарифов для прочих потребителей (3%). Но, к сожалению, этих мер явно недостаточно для снижения "перекрестки". Несмотря на принимаемые правительством Российской Федерации меры, в ряде регионов перекрестное субсидирование продолжает расти. Так, объем "перекрестки" в тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год увеличился в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — снижение регионального объема полезного отпуска, которое в том числе является следствием перехода потребителей на прямые договоры с ФСК. И если сохранить стимулы для крупных потребителей инвестировать в присоединение к магистральным сетям, то в регионах единственными субсидирующими группами останутся бюджетные и бюджетозависимые потребители.

— Может ли разрабатываемая ФАС методика эталонных затрат на передачу электроэнергии помочь в этом вопросе?

— Методика эталонных затрат не затрагивает вопросы перекрестного субсидирования, а направлена прежде всего на унификацию и прозрачность в подходах к регулированию всех сетевых организаций.

— Возможно ли отказаться от идеи повысить тариф ФСК ЕЭС для промышленных потребителей с учетом введения сетевого эталона и тем самым снижения тарифов на передачу электроэнергии по распределительным сетям?

— Методика эталонных затрат направлена на унификацию и прозрачность в подходах к регулированию всех сетевых организаций.