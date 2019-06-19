Замглавы "Россетей": выравнивание тарифов снизит нагрузку на потребителей

Как "Россети" предлагают изменить тарифы на передачу электроэнергии по магистральным сетям под управлением "Россети — ФСК ЕЭС", как повлияет изменение на выравнивание тарифов магистральных сетей по сравнению с распределительными сетями и может ли перераспределиться нагрузка по перекрестному субсидированию между потребителями, а также возможно ли после внедрения предложений снижение конечных цен на электроэнергию для ряда покупателей — об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора "Россетей" Павел Гребцов.
— В какие сроки группа "Россети" рассчитывает выравнять магистральные тарифы с тарифами распределительных сетей? Есть ли оценка, на сколько в среднем вырастет тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям в результате завершения этой работы?
— Речь идет не о выравнивании тарифов магистрального и распределительного комплексов, а о справедливом распределении перекрестного субсидирования между всеми потребителями вне зависимости от того, к каким сетям они присоединены. При равномерном распределении перекрестного субсидирования тариф для магистральных сетей останется в среднем в два раза ниже "котловых" тарифов на высоком уровне напряжения. При этом на прямых промышленных потребителей ФСК ЕЭС будет отнесено всего лишь 17% от общего объема перекрестного субсидирования, а 83% "перекрестки" останется в тарифах распределительного комплекса.
— Приведет ли повышение тарифа ФСК ЕЭС к равнозначному снижению тарифа на передачу электроэнергии по распредсетям?
— Да. Но величина возможного снижения тарифов на передачу для потребителей распределительного комплекса будет напрямую зависеть от того, какой объем перекрестного субсидирования примут на себя прямые потребители ФСК. По нашим оценкам, в случае равномерного распределения перекрестного субсидирования снижение "котлового" тарифа в среднем составит около 6%. При этом в регионах, где расположены крупные промышленные потребители, присоединенные к магистральным сетям, снижение будет более существенным. Это прежде всего регионы, где заключены или были заключены договоры "последней мили": Красноярский край, Белгородская, Липецкая, Курская, Тюменская области, Республики Карелия, Хакасия и другие.
— "Россети" заявляют, что эта работа, в частности, делается в рамках борьбы с перекрестным субсидированием. Каким образом в результате роста тарифа для крупных промышленных потребителей и при этом не сильном снижении тарифа для потребителей, запитанных через распредсети, группа планирует бороться с перекрестным субсидированием?
— Утверждение не совсем верное. Напомню, что обеспечение прозрачности и справедливости распределения нагрузки по перекрестному субсидированию между категориями бизнеса, включая потребителей, присоединенных к единой национальной электрической сети, определено в качестве одной из приоритетных задач в Стратегии электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением правительства РФ от 3 апреля 2013 года №511-р. Дифференциация тарифов ФСК ЕЭС со снижением тарифов для распределительных сетей и повышением тарифов для прямых потребителей определена в стратегии в качестве меры для выполнения этой задачи с целью — цитирую — "недопущения резкого роста тарифов для малого и среднего бизнеса и формирования выпадающих доходов сетевых организаций". Борьба с перекрестным субсидированием — это отдельная стратегическая задача правительства РФ.
— Нет ли планов повысить тариф на передачу электроэнергии для населения в рамках борьбы с перекрестным субсидированием и тем самым снизить нагрузку на бизнес? Как вы считаете, когда в России можно говорить о том, чтобы можно было повышать тарифы на передачу электроэнергии для населения до экономически обоснованного уровня и отказаться от искусственного занижения энерготарифов для населения?
— Группа "Россети" тарифы на передачу электрической энергии, включая для населения, не устанавливает. Система тарифного регулирования построена так, что тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней тарифов, установленных Федеральной антимонопольной службой в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.
Я повторюсь, что снижение перекрестного субсидирования — это отдельная стратегическая задача правительства РФ, которая на протяжении многих лет является одной из приоритетных. С целью ее решения уже несколько лет темпы роста предельных максимальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии для населения (в среднем 5%) опережают темпы роста тарифов для прочих потребителей (3%). Но, к сожалению, этих мер явно недостаточно для снижения "перекрестки". Несмотря на принимаемые правительством Российской Федерации меры, в ряде регионов перекрестное субсидирование продолжает расти. Так, объем "перекрестки" в тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год увеличился в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — снижение регионального объема полезного отпуска, которое в том числе является следствием перехода потребителей на прямые договоры с ФСК. И если сохранить стимулы для крупных потребителей инвестировать в присоединение к магистральным сетям, то в регионах единственными субсидирующими группами останутся бюджетные и бюджетозависимые потребители.
— Может ли разрабатываемая ФАС методика эталонных затрат на передачу электроэнергии помочь в этом вопросе?
— Методика эталонных затрат не затрагивает вопросы перекрестного субсидирования, а направлена прежде всего на унификацию и прозрачность в подходах к регулированию всех сетевых организаций.
— Возможно ли отказаться от идеи повысить тариф ФСК ЕЭС для промышленных потребителей с учетом введения сетевого эталона и тем самым снижения тарифов на передачу электроэнергии по распределительным сетям?
— Методика эталонных затрат направлена на унификацию и прозрачность в подходах к регулированию всех сетевых организаций.
Напомню, что предельная величина перекрестного субсидирования, зафиксированная в постановлении правительства РФ, — 230 млрд рублей, в том числе в регионах присутствия компании "Россети" — 191 млрд рублей, что соразмерно с объемом операционных расходов распределительных компаний, входящих в группу "Россети".
— Есть ли у "Россетей" потенциал повышения эффективности за счет внутренних ресурсов для сохранения тарифов ФСК ЕЭС?
— По состоянию на сегодня "Россети" перевыполнили целевые ориентиры по снижению удельных операционных расходов, установленных федеральными органами исполнительной власти, правительством и стратегией развития электросетевого комплекса РФ. Так, с 2012 года ОРЕХ (операционные расходы, от англ. operating expenses — прим. ТАСС) группы "Россети" на условную единицу эксплуатируемого оборудования, очищенный от инфляции, снижен более чем на 30%, а это свыше 50 млрд рублей экономии. Удельная аварийность уменьшена на 58%. Мы достаточно серьезно снизили потери в наших сетях — до уровня 8,95% в 2018 году, к 2025 году планируем достичь 7,3%.
Потенциал для дальнейшего масштабного снижения операционных расходов исчерпан. Между тем значительная часть основного производственного оборудования, около 65%, выработала свой нормативный срок. Для нивелирования существующих рисков компания "Россети" вкладывает значительные средства в модернизацию оборудования, а также активно взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти для совершенствования правил регулирования деятельности сетевых организаций.
— Как выравнивание тарифов на передачу электроэнергии может увеличить выручку группы в целом? Поможет ли это снизить число дотационных компаний в структуре группы? Как-то повлиять на дивидендную политику?
— Предложения по дифференциации тарифов ФСК ЕЭС не ведут к выравниванию тарифов, а направлены на решение задач, обозначенных в стратегии развития электросетевого комплекса по обеспечению прозрачности и справедливости распределения нагрузки по перекрестному субсидированию между категориями бизнеса. Напомню, что "перекрестка" — та сумма, которую "не доплачивает" население и "переплачивают" все остальные потребители, присоединенные к распределительным сетям. Данные предложения не приведут к увеличению выручки распределительных организаций, а предусматривают лишь перераспределение финансовой нагрузки на потребителей, которые в настоящий момент времени не участвуют в субсидировании населения.
— Проводила ли группа встречи с основными потребителями "Россети — ФСК ЕЭС" по возможному изменению тарифов? Их мнение по этому поводу?
— Мы неоднократно встречались и обсуждали эти вопросы с представителями крупного и малого бизнеса на различных площадках — в Минэнерго России, Государственной думе, РСПП, "Опоре России". Представители малого и среднего бизнеса в целом нашу инициативу поддерживают. Крупные промышленные объединения выступают против по экономическим соображениям. Но на наш взгляд, их тезисы несостоятельны.
Но я хочу напомнить, что до 2014 года крупную нагрузку по оплате "перекрестки" несли на себе потребители, присоединенные к "последней миле". Но в результате реализации федерального закона №308-ФЗ и расторжения договоров "последней мили" платежи за услуги по передаче для этих потребителей резко сократились. Распределительный сетевой комплекс страны лишился более 50 млрд рублей необходимой валовой выручки в год. На фоне снижения тарифа на услуги по передаче для данных компаний нагрузка перекрестного субсидирования была переложена на прочих потребителей региона, что привело к сокращению объема валового регионального продукта регионов и ухудшению финансово-экономического состояния сетевых компаний в тех случаях, когда снижение котловых объемов электропотребления невозможно было компенсировать за счет соответствующего прироста тарифа.
Так, чистая прибыль филиала ПАО "МРСК Сибири" — "Хакасэнерго" — в период 2013–2017 годов сократилась с 407 млн рублей до убытка в 594 млн рублей. Чистая прибыль филиала ПАО "МРСК Центра" — "Липецкэнерго" — в период 2013–2017 годов сократилась с 2110 млн рублей до убытка в 246 млн рублей.
— Поддержал ли эту идею вице-премьер Дмитрий Козак? Какие рекомендации по этому вопросу были вынесены ведомствами?
— Подход по дифференциации тарифа ФСК ЕЭС изначально был одобрен правительством Российской Федерации на условиях его реализации в течение семи лет и ограничения роста тарифа на уровне 50%. Федеральные органы власти сегодня поддерживают именно данный механизм. Предлагаемый "Россетями" подход по дифференциации тарифа в течение трех лет обусловлен нашими расчетами по необходимым средствам для доведения ставки перекрестного субсидирования до уровня значений средней ставки в каждом конкретном регионе. Это и является справедливым распределением перекрестного субсидирования на всех потребителей вне зависимости от того, к каким сетям — магистральным или распределительным — они присоединены.