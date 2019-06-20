Глава "Флакона": креативный малый бизнес — это драйвер развития экономики всего мира

Владелец дизайн-завода "Флакон" Николай Матушевский рассказал ТАСС о создании единого пространства с соседним "Хлебозаводом", отношении к творческим технопаркам и вере в малый бизнес.

— Из всех ваших проектов "Флакон" и "Хлебозавод" самые любимые дети?

— Безусловно. Из всех 14 детей (Матушевский является совладельцем 14 компаний — прим. ТАСС) эти два ребенка самые любимые. Они самые большие как по объему (размер пространства — прим. ТАСС), так и по моему затраченному времени.

— "Флакон" вы запустили десять лет назад. Тогда было понимание, что такие креативные пространства в Москве станут не только прибыльными, но и трендовыми?

— Когда мы покупали площадку в 2008 году, то сначала у нас была концепция все снести и построить бизнес-центр на 40 тыс. кв. м. Но тогда, как вы помните, случился финансовый кризис. И мы решили притормозить и стали наводить порядок, но минимальными средствами, ничего не меняя внутри: прокладывали коммуникации, делали инженерные работы. В итоге из-за этого возник определенный дизайн пространства. Cлучившийся кризис сыграл нам на руку.

— Столичные арендаторы начали избавляться от дорогой аренды?

— Совершенно верно. В 2008 году многие предприниматели, а также различные архитектурные, дизайнерские и маркетинговые компании стали сильно сокращать бюджет на аренду. Они стали уезжать из дорогих фешенебельных офисов в центре Москвы. У них встал вопрос "Куда переезжать?", а тут мы. Наших первых арендаторов привлекла возможность делать ремонт внутри так, как они хотят, но с соблюдением всех строительных и пожарных норм. Еще мы давали им свободу самовыражаться, творить, вдохновляться и проводить свои различные мероприятия и мастер-классы. Это выстрелило. И не случайно с тех времен у нас родился слоган: "Флакон — творите что хотите".

— С "Хлебозаводом" вы сразу решили делать аналогичную историю?

— Ну, конечно. Опыт "Флакона" показал, что такие проекты нужны Москве, спрос был высоким и остается таким и сегодня. Мы уже "набили всевозможных шишек" и научились достаточно быстро и эффективно создавать творческие пространства. Поэтому на "Хлебозаводе" (центр создан в Москве два года назад — прим. ТАСС) также подготовили единую концепцию и даже относительно быстро ее реализовали. Это соответствовало и нашей устоявшейся со времен "Флакона" философии бизнеса: минимально тратить деньги, чтобы обеспечить минимальную аренду. По сути, узнаваемый стиль и репутацию создавали наши арендаторы за счет своих инструментов — нестандартный дизайн внутри, разные интересные мастер-классы и акции для жителей столицы и так далее. В итоге пространства стали знаковыми в Москве.

— Это уже отразилось и на ставках аренды?

— Да. Сегодня у нас аренда по стоимости выше рынка. Но она повышается опять же за счет большого спроса со стороны арендаторов. Кроме того, наше пространство в отличие от тех же столичных бизнес-центров живое. Офисные здания по выходным не работают, тем более не проводят каких-либо мероприятий. А у нас в выходные различные развлекательные мероприятия проходят — это привлекает большой поток людей. Кроме того, это является дополнительным доходом для наших арендаторов.

— Как проходит отбор резидентов?

— У нас есть крылатое выражение — "Флакон не резиновый, флакон стеклянный". Мы проводим так называемый Ф-отбор. Он позволяет подобрать тех предпринимателей, которым действительно нужно такое креативное пространство, как наше. Также мы смотрим на то, смогут ли наши будущие арендодатели привлечь лояльных посетителей и создать постоянный поток людей. Так что тяжелым люксовым брендам не к нам, а вот различные центры детского творчества или курсы лепки зайдут на ура. Хотя мы работаем и с имиджевыми компаниями, к примеру, магазин наручных часов Casio. Они трафик не "генерят", но платят аренду по более высокой цене в отличие от творческого бизнеса, а за это получают людской поток других арендаторов. Таким образом, все довольны.

— Что сегодня можно поделать на "Флаконе"?

— Сейчас у нас располагаются мастерские, где есть ковка железа, литье, стекло, дерево, кожа. Также можно поесть, походить по магазинам и даже поработать в коворкинге, если возникла необходимость. Все очень удобно. Люди приходят на мастер-класс, а остаются на обед, потом находят какой-нибудь интересный авторский магазин и напоследок садятся с ноутбуком поработать. У нас это частая история.

— Почему так происходит? Неужели только из-за приятного дизайна и соответствующих резидентов?

— Один из ключевых моментов — у нас нигде нет заборов и охраны. Посетителям в этом плане очень комфортно. Потому что Россия все еще остается страной заборов, к сожалению. Поэтому место без ограждений — это уже первичная симпатия и плюс в карму со стороны посетителей. Москва в этом плане локомотив и задает отличные тренды регионам.

— Действительно. Заборы не совсем комфортны на таких площадках.

— Ну да. Поэтому мы все открыли, затем отремонтировали площадку для проведения мероприятий, покрасили вокруг нее кирпичи в белый цвет. И это сработало.

— Мероприятия — это в первую очередь история про прибыль или про концепцию?

— Зайду издалека. Посмотрите, что сейчас происходит с торговыми центрами, люди туда уже не так часто приходят. Раньше было популярным сходить в выходной день в торговый центр, поесть на фудкорте, кино посмотреть, что-нибудь купить. Сейчас это уже не особо работает — теперь людям в первую должно быть интересно. А для нас как для креативного центра очень важно, чтобы человеку было у нас интересно. Поэтому, повторюсь, здесь проводится очень много образовательных мероприятий, опять же развлекательного вида. Это и прибыль, и концепция — одно без другого не работает.

— Если говорить о взаимодействии с московскими властями, то какие последние меры оцениваете позитивно?

— Конечно, это предложение мэра Москвы Сергея Собянина присвоить творческим центрам статус технопарка. Мы с ноября [2018 года] в этом направлении ведем работу с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Кстати, сам руководитель департамента Алексей Фурсин приезжал к нам посмотреть пространство, заодно принял участие в нескольких мастер-классах. Радует такой эмпатичный подход.

Сейчас мы ждем, когда департамент проработает льготы для площадок и их резидентов.

— А на какие льготы рассчитываете?

— Рассчитываем на тот же налог на прибыль для наших резидентов, который есть в существующих технопарках. Безусловно, ожидаем что-то еще. Я считаю такую инициативу властей важной, так как креативный бизнес — это вообще драйвер развития экономики всего мира. И малые предприниматели — это большая часть креативного бизнеса. Поэтому любые потрясения в стране, включая финансовые, сразу отражаются на них как на арендаторах. И если крупный бизнес выживает, то малым компаниям приходится очень-очень туго. Резюмирую. Если мы станем креативным технопарком и получим преференции, то будем транслировать все плюшки [бонусы от присвоения статуса технопарков] на наших резидентов. И тогда креативному бизнесу станет у нас еще более комфортно: аренда будет дешевле, также обязательно появятся какие-то скидки и другие льготы.

— Согласно последним исследованиям правительства, у предпринимателей есть большая недоинформированность о существующих мерах господдержки. Наблюдаете такое?

— Да, такое есть. Наши арендаторы — это малый бизнес и маленькие стартапы, начинающиеся с нуля. И вот люди при запуске бизнеса сначала думают о креативе: "Буду печь какую-то "пироженку", а потом как-то продавать". И вот на этой стадии люди о мерах поддержки не знают или узнают случайно. Мы как-то с коллегами из столичного департамента предпринимательства и инновационного развития обсуждали идею создания ЦУБа (центры услуг для бизнеса — это консультационные пункты для предпринимателей на базе ГБУ "Малый бизнес Москвы" — прим. ТАСС) в нашем пространстве. Посмотрим, может, в скором времени идея воплотится в жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы рассказывать нашим предпринимателям [арендаторам] о существующих программах господдержки малого бизнеса в Москве.

— Признайтесь, идея об объединении "Флакона" с "Хлебозаводом" появилась сразу после того, как в прошлом году возникла мысль о возможности получения статуса технопарка?

— Да. Мы давно хотели быть неким пространством. Открытым, но замкнутым. Сначала власти высказывали опасения, что тогда набегут девелоперы. Но если бы мы хотели кого-то из них позвать, то уже бы давно это сделали. А так мы хотим быть некой комплексной территорией, замкнутой и с определенными правилами. Поэтому когда в ноябре была такая идея, то мы сразу восприняли ее на ура. Наши пространства должны отличаться друг от друга, но в то же время они будут едиными и будут дополнять друг друга. Я хочу, чтобы нас воспринимали как некое образование, а не просто наличие квадратных метров в строениях.

— А как вы видите это в концептуальном плане?

— Мы все равно находимся на одной территории, работаем почти по одним и тем же принципам. Сильно меняться ничего не будет. Объединение в единый дизайн-квартал позволит объединить наши службы управления. Что касается резидентов, то изменения будут, но это по желанию самих арендаторов, которые, возможно, не увидят себя в новой концепции. Насильно выгонять мы никого не будем.

— И все-таки, как будут визуально объединены площадки между собой?

— Мы сейчас над этим думаем. Пока мы сильно озаботились дорогой между нами (проезжая часть между "Флаконом" и "Хлебозаводом" — прим. ТАСС). Как-то раз на одних выходных у нас прошло пять мероприятий подряд — три на "Хлебозаводе" и два на "Флаконе". Все парковочные места были забиты, было очень много народа. У меня возникло ощущение перебора. Скорее всего, это нужно будет сбалансировать. И по-другому подходить с точки зрения планирования мероприятий. Допустим, "Хлебозавод" сам по себе — это пешеходная зона, территория больше ориентирована на отдых и общение, а на "Флаконе" хорошо выстраиваются торговые вещи и можно проводить более массовые мероприятия.

— Пешеходной зоне между "Флаконом" и "Хлебозаводом" быть?

— Мы планируем попросить от города содействия по объединению улицы, которая пролегает между пространствами (Новодмитровская — прим. ТАСС). Она ведь ранее делалась под [железнодорожную] платформу возле завода, и сейчас весь поток идет между "Флаконом" и "Хлебозаводом". Скорее всего, дальнейший поток пойдет по другому пути. Было бы логично использовать улицу полностью для наших пространств в качестве пешеходной.

— Если сравнивать творческие пространства с высокотехнологичными офисами — видите конкуренцию?

— Я все-таки больше склоняюсь к тому, что офисы, даже самые высокотехнологичные, представляют собой локальное пространство, в котором удобно работать сотрудникам конкретной компании. Ну, и аренда в таких местах очень недешевая. А у нас арендаторы самые разные и дополняют друг друга. Если сравнивать с такими офисами, то аренда у нас на порядок ниже. Для малого и среднего бизнеса, как единая инфраструктура, мы более интересны.

— На ваш взгляд, творческих пространств в Москве будет больше с учетом возможности получить статус технопарка?

— Думаю, что да. Но все будет зависеть от господдержки и действий московских властей, а также от происходящего в стране с малым бизнесом.

— В регионах видите запрос на создание творческих пространств?

— Я бы даже сказал, что сегодня в регионах на это есть большой запрос, как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. Еще пять лет назад, когда мы рассказывали про "Флакон" в крупных российских городах, многие воспринимали это как неведомую зверушку. А сейчас всем интересно. Раньше собственники бывших промышленных площадок в регионах предпочитали все сносить и строить торговые центры. Сегодня они понимают, что за арендаторами для торгового центра, возможно, еще придется побегать. А вот в креативные пространства будет очередь. Поэтому мы видим большие возможности для реализации нашего опыта в регионах. Даешь развиваться творческим кластерам — даешь развиваться креативному малому бизнесу.

Беседовали Юлия Ермилова, Георгий Яшунский