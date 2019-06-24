Три заката, два рассвета и сцена с девятиэтажный дом. Продюсер об Alfa Future People

Фестиваль Alfa Future People пройдет с 16 по 18 августа на берегу Волги под Нижним Новгородом. На три дня поле площадью 50 гектаров превратится в крупнейший фестиваль электронной музыки в стране. Многие называют его русской Ибицей, туда слетаются сотни диджеев со всего мира, а любители танцевальной музыки планируют свое лето так, чтобы успеть отдохнуть на AFP. Продюсер фестиваля Виктор Шкипин рассказал ТАСС о сложностях организации, о том, как построить сцену выстой с девятиэтажный дом, и какие сюрпризы ждут посетителей в этом году. — Кажется, что Alfa Future People сейчас чуть ли не единственный настолько крупный фестиваль электронной музыки в стране. Тяжело ли сейчас организовать такой фестиваль, с какими трудностями вы сталкиваетесь? И почему больше никто не организовывает? — Open Air такого размера очень сложно организовать, поэтому подобных новых фестивалей практически нет за редким исключением, и не думаю, что в ближайшее время в России что-то подобное будет возможным. Сама финансовая модель очень сложная, так как трудно с нуля выстроить в поле несколько сцен и всю фестивальную инфраструктуру всего на три дня. Зрителю кажется, что строятся только сцены, а на самом деле самые крепкие затраты — более приземленные и банальные. Это и генераторы, и топливо для них, рытье скважин, нагрев воды, огораживание территории, разведение "слаботочки" к каждой торговой точке и охрана на всей территории 50 га. Фестивали меньшего масштаба существуют, но в основном в городском формате — на асфальте и не круглосуточные. А таких больших в стране всего два-три и все — поэтому и нет в России полноценной фестивальной культуры как таковой.

Люди привыкли к городским фестивалям и не особо стараются куда-то выезжать, хотя это дает совершенно другой опыт

Вот, например, у многих студентов в Европе лето расписано от фестиваля к фестивалю, которые проходят в разных странах. У них собирается большая тусовка друзей, которая турит по фестивалям. В России таких людей пока минимум, потому что нет созданной фестивальной инфраструктуры, а выезжать за границу на фестивали пока дорого, хотя некоторые любители музыки стараются их посещать, — и это радует. — У вас на фестивале ежегодно строится огромная сцена размером с девятиэтажный дом. — Да, в этом есть магия. Она вырастает в чистом поле, почти целый месяц строится, а живет всего две ночи, как мотылек. Никто не может поверить, что мы строим сцену, которая проживает две ночи, — и на этом ее история заканчивается. Это, конечно, требует больших ресурсов. Однако мы изначально решили, что сцена должна быть такой, какую можно увидеть только на самых крупных мировых фестивалях. От многих наших посетителей мы слышим фразы: "Вы знаете, мы никогда не сможем поехать на Tomorrowland, потому что это очень дорого. Но мы признательны вам за то, что в России появился фестиваль мирового уровня". Мы хотели подарить российским любителям электронной музыки комфортный фестиваль с красивыми сценами, который ни в чем не уступает европейским, но ехать на который в разы дешевле.

— Я подобралась к вопросам по лайн-апу фестиваля. Как вы подбираете артистов для фестиваля? — Для начала мы понимаем дату, которую нам выделяют нижегородские власти, дальше придумываем, какие направления музыки мы хотим привезти в этом году, выбираем артистов, свободных в наши даты, и прикидываем, вписываются они в бюджет или нет. — Может быть, у вас есть какой-то артист, кого очень давно хочется привезти, но пока не получается? —За пять лет мы привезли почти всех топовых электронщиков. За исключением тех, кто либо стоит по миллиону долларов, либо не хочет ехать в Россию. Впрочем, очень часто бывает, что артист занят в наши фестивальные даты и не может приехать по этой причине. Или, например, он все лето на Ибице, и чисто физически ему неудобно на одно выступление выезжать к нам. Европейцам в этом плане повезло: для них и цена от артистов меньше, и лететь к ним ближе, с визами проще, либо они совсем не нужны. — А с каким настроениям приезжают зарубежные артисты — они с интересом относятся к тому, чтобы съездить в Россию поиграть? — Всегда по-разному. Например, Apashe обожает к нам приезжать. Он выступал на фестивале в 2018 году, затем приехал к нам в Сочи, а сейчас второй раз собирается на AFP. В Сочи он пробыл несколько дней: катался на лошадях, прыгнул в скай-парке с банджи, покатался на коньках, выучил много русских слов. Русские фанаты его полюбили после такого еще больше. Однако не все так себя ведут. Для некоторых выступление — nothing personal — just business. Прилетели, отыграли — сразу улетают обратно. Встречаются очень прагматичные циничные ребята. Некоторые даже не обходят сцену, им даже не любопытно, как она выглядит со стороны гостей. Зашли в диджейку, отыграли, уехали. Но так, к счастью, бывает очень редко. Хотя, возможно, дело не в артистах, а менеджменте, который расписывает график ребят по часам. — В этом году в лайн-апе фестиваля появилось много наших молодых рэп-артистов. Это тоже как-то связано с расширением аудитории? — Скорее, с расширением live-сцены. Мы очень аккуратно относимся к российскому рэпу.

Мы хотим, чтобы то, что играет у нас, не было агрессивным или матерным, что сильно снижает круг выбора. Я рад, что сейчас появляется много таких исполнителей: с позитивными текстами, интеллигентных. Их и можно будет увидеть у нас на фестивале

Ну и конечно, будет Янг Лин — это просто легенда из Швеции — он несколько лет назад создал целое направление рэпа, которому следуют сотни популярных рэперов во всем мире и у нас.

Описание Янг Лин © Пресс-служба фестиваля Alfa Future People

— Какое соотношение артистов в лайн-апе? Наших и зарубежных. — У нас очень много российских коллективов. Я бы сказал, что где-то 50х50 наших и приезжих. Для меня уровни артистов — русских и иностранцев — абсолютно сопоставимы. У нас в каждом направлении есть очень сильные команды и одиночки, live-сцена состоит практически из сильных российских исполнителей. — Кто придумал Alfa Future People, как фестиваль появился? — Когда я был директором по маркетингу в Альфа-банке, одной из моих задач было привлечение молодых клиентов. Молодежь по большей части интересуют те организации, где с ними находятся "на одной волне". И мы перебрали очень много идей, как показать, что мы тоже молодые, бодрые и современные. Одной из множества идей было создание музыкального фестиваля. Тогда к обсуждению подключился Михаил Фридман, который сразу поддержал и развил эту задумку, — он очень здорово чувствует какие-то новые веяния, у него есть определенный дар чувствовать, что будет востребованным. Он эту идею поддержал, и мы начали думать над концепцией. — Что было важно для вас сделать? Чем фестиваль должен был отличаться от других?

Наша главная цель — эмоции и ощущения. Но сразу за этим идет комфорт. На тот момент, в 2013–2014 годах, когда фестиваль придумывался, в России не было ни одного удобного для людей загородного фестиваля

— Они были либо очень маленькие, проходящие в формате полузакрытых вечеринок, либо это были огромные летние фестивали, к которым я отношусь с большим уважением, но там было все что угодно, но только не комфорт.

Мы хотели, чтобы это был фестиваль, на котором будет комфортно и 18-летним ребятам, и 40-летним серьезным людям, которым, например, хочется вспомнить молодость и отдохнуть, как всем остальным. Наша изначальная установка была на человеческое, продуманное отношение: что у нас обязательно должны быть души с теплой водой, кемпинги разных уровней комфортности, cashless-среда. И конечно, мы заботились о безопасности. У нас очень внимательный досмотр и контроль на входе, полностью охраняемый периметр. Ну и, в конце концов, мы хотели, чтобы у нас была самая лучшая в России сцена, которая поражает воображение. — Как вам удалось сделать фестиваль на такую разную и такую широкую аудиторию? — Мы с самого начала строили фестиваль как бизнес-проект. Мы хотели, чтобы люди, которые приедут в первый раз, приезжали снова и снова. Делали огромное количество интервью с посетителями — что понравилось, а что не понравилось. Так как мы делали своей основной аудиторией молодежь, в первую очередь нам было интересно, что для них важно. Ни для кого не секрет, что это отдых, музыка, спорт, знакомства, которых у нас, кстати, было не мало. Есть пара ребят, которые встретились на первом фестивале, и их ребенку сейчас уже пять лет.

Мы не ханжи, мы не делаем вид, что не понимаем, что тут есть знакомства, тут есть какой-то драйв и романтика. Мы, наоборот, это все приветствуем

Другой важный аспект — технологии и лекторий. Это то, что интересует всех. — А если не хочется сидеть на лекциях, чем можно заниматься днем? — Есть спорт. В пике у нас было 25 видов спорта — от скалолазания до слэклайна, от полосы препятствий до футбола и так далее. Нам очень нравится, что те, кто приезжают к нам, — такие активные, все хотят заниматься чем-то целый день. Если кто-то думает, что приедет туда и увидит, как все целый день пьют пиво, то спешу вас разочаровать — ничего подобного. Те, кто к нам приезжают, заведомо не про это. Нашу аудиторию интересует здоровый, активный отдых, они занимаются спортом, ходят на лекции, вечером слушают музыку.

— И как с тех пор изменился фестиваль? — Он очень вырос по количеству посетителей. Изначально у нас было около 25 тыс. человек, сейчас это уже порядка 50 тыс. — комфортная и для нас цифра. Мы сильно расширились по музыкальным направлениям. Если раньше это было исключительно EDM — electronic dance music — и немного басс и техно, то сейчас мы сильно разрослись. В этом году у нас семь сцен, и на всех звучит очень разная музыка. Это отдельная сцена техно — Miller Future Music. Есть deep house сцена. В этом году мы сделали для гостей подарок, о котором нас каждый год просили, — это транс-музыка, имеющая огромную базу своих поклонников в стране. Есть басс-сцена, представленная второй год подряд партнером S7 Airlines. Есть live-сцена, где играют live-музыканты или диджеи с live-сетами. — Кажется, в этом году заменили блок технологий на что-то более интересное? — Да, мы немного изменили формат. В этом году мы делаем акцент на лектории, поскольку это образовательный и довольно вовлекающий аудиторию формат. Вместе с онлайн-университетом Skillbox мы привезем именитых спикеров, которые расскажут о важных для молодежи темах: профессиях будущего, ЗОЖ, современной психологии и т.д. На сайте скоро появится расписание. — Когда фестиваль только зарождался, почему было решено проводить его именно в Нижнем Новгороде? — Этот вопрос задают довольно часто. Изначально мы хотели заложить в ДНК фестиваля "немосковскость". Была идея вытащить москвичей и жителей других мегаполисов с насиженных мест, устроив им приключение. Место, которое мы выбрали, дает уникальные эмоции: красивая природа, возможность пожить в палатке, встретить рассвет на берегу Волги. В этом есть своя магия, чувство свободы и счастья от встречи с самим собой вдали от асфальта и бетона.