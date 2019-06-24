Глава РФБ: пусть на меня смотрят косо, но наши баскетболисты могут выиграть медали КМ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью ТАСС подвел итоги клубного сезона на европейской арене, в Единой лиге ВТБ и НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). А также в преддверии старта женского чемпионата Европы и мужского Кубка мира рассказал о шансах и перспективах российских национальных команд на международной арене. — Как оцените завершившийся сезон для российских клубов? — Если в целом — достаточно успешный сезон для России, потому что ЦСКА победил в Евролиге, Екатеринбург победил в женской Евролиге, Оренбург победил в женском Еврокубке. Что касается чемпионата, то без изменений, что ЦСКА, что УГМК доминируют в национальном первенстве, и им сложно составить конкуренцию на сегодняшний день. Наверное, это два самых стабильных клуба в плане финансирования. Естественно, у них есть возможность грамотно комплектоваться и вдолгую просчитывать планы. Это понятная история, когда у тебя есть стабильный бюджет. В наших реалиях это имеет большую важность.

Но мне понравились полуфиналы Единой лиги ВТБ: УНИКС против "Химок" — была очень интересная пара. Полуфинал "Зенит" — ЦСКА мне тоже понравился, причем больше, чем финал между армейцами и подмосковной командой. Несмотря на то что ЦСКА победил в серии 3-0 — все игры были упорными, 2–3 очка. Такой баскетбол доставляет удовольствие, когда один блок-шот решает игру. — Финальная серия Единой лиги ВТБ вам не понравилась? — К сожалению, на мой взгляд, финал не получился. Леша Швед получил травму, и "Химки" оказались не готовыми к финальной серии. — Это успокоенность? Ведь "Химки", выйдя в финал Единой лиги, уже решили основную задачу на сезон — попадание в Евролигу? — Не знаю. Не думаю, что это успокоенность. ЦСКА — раздражитель в любом случае, и им не хочется проигрывать. Не думаю, что баскетболисты "Химок" выходили с мыслью проиграть и быстрее сезон закончить, нет. Хотя со стороны это может показаться, глядя на результат и на то, как уверенно выглядели армейцы. ЦСКА был объективно на голову сильнее в финальной серии, и борьбы не получилось. Но говорить о том, что "Химки" вышли и заранее отдали серию, не правильно. Думаю, травма Шведа, травмы Яниса Тиммы вкупе деморализовали "Химки". — Вы отметили "Зенит", и он сейчас претендует на "уайлд-кард" Евролиги. Справедливо? — На мой взгляд, да, и конечно, я за то, чтобы у нас было как можно больше клубов в Евролиге. Это главное европейское соревнование в клубном баскетболе на сегодняшний момент. Санкт-Петербург заслужил видеть Евролигу. Если посмотреть, то за последние годы "Зенит" — самая кусачая команда из наших ведущих команд. Если "Химки" мы знаем — уверенно сильные, но когда доходит до матчей с грандом — они в редких случаях оказывают сопротивление. А "Зенит" постоянно кусается, у него есть какая-то ровная игра. Кстати, я забыл отметить УНИКС, а казанский клуб провел просто великолепный регулярный сезон. Я был удивлен, что в последнем туре они проиграли "Парме" и упустили победу в чемпионате. УНИКС должен был выигрывать "регулярку", и это был бы очень серьезный прецедент. — Вы, как президент баскетбольной федерации, как сейчас видите ситуацию с выступлением российских игроков за клубы? Постоянно можно слышать жалобы, что наши баскетболисты получают мало игрового времени. — Мое мнение, как президента федерации, да и как бывшего игрока, чтобы как можно больше российских игроков играло и в ЦСКА, и в "Химках", например. Но мы очень любим некоторые вещи преувеличивать. И проблема в невыступлении наших игроков за клубы — она не стоит. Игроки сборной России, если взять навскидку и с ходу начать перечислять, все играют, не просиживают на скамейке запасных. Дмитрий Хвостов, Алексей Швед — первые номера. Вторые — Дима Кулагин, Виталий Фридзон. Третьи номера — Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Сергей Карасев. Большие — Семен Антонов, Боломбой, Тимофей Мозгов... Короче, я уже с ходу назвал игроков, которые имеют постоянную практику. За скобки выносим Мозгова и других ребят с серьезными травмами.

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В этом плане я не особо волнуюсь за сборную России, но мне бы хотелось, чтобы больше молодых игроков получали время на паркете. Опять же, тут нет камня в огород ЦСКА или "Химок". У них очень высокие цели, и в этих командах надо реально быть сильнее. И это разговоры в пользу бедных, почему тому или иному игроку не дают играть больше времени, чем условному Хиггинсу, Родригесу. Потому что те игроки в данный момент сильнее. Но мне хочется, чтобы наши игроки доказывали и становились лучше. Тот же опыт Димы Кулагина показал. Он старался завоевать место в составе, выходя со скамейки в ЦСКА. Это, может быть, не получилось сделать, но, уйдя в "Локомотив", он получил карт-бланш и там уже раскрылся в одного из лучших российских игроков в Единой лиге ВТБ на сегодня. Похожий пример с Курбановым. — Вы назвали сейчас по именам почти весь состав сборной. На что эта команда способна на предстоящем осенью Кубке мира в Китае? — Мы можем играть за медали на Кубке мира. Пусть на меня смотрят косо, как на Евробаскете — тогда тоже я говорил, что команда способна на многое. Потенциально все может быть, когда мы говорим об игроках такого уровня. Мы можем проиграть две первые игры и вылететь с Кубка мира. И Аргентина, и Нигерия имеют очень хорошие сборные. Может, Южная Корея пониже уровнем. Но если мы подходим с правильным настроем, если мы играем так, как можем играть, то пример чемпионата Европы двухлетней давности — показатель: сборная России вышла из "группы смерти", обыграв сербов. — А что можете сказать про шансы женской сборной России на стартующем на этой неделе чемпионате Европы? — Это очень молодая, фантастически талантливая сборная, но она находится только в самом начале пути. У нее есть огромный потенциал, но отсутствует стабильность. Команду будет сейчас лихорадить вверх-вниз. Мне очень хочется, чтобы, пройдя подготовку, команда хорошо выступила на чемпионате Европы. И мне нравится, что во время подготовительных матчей игры были в одном ключе. Не было явных спадов и падений. Так вот мне очень хочется, чтобы на Евробаскете эта стабильная серия продолжилась. Но по потенциалу эта команда следующие десять лет может доминировать в Европе.

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