Глава МИД Египта: ожидаем скорого запуска авиасообщения между РФ и египетскими курортами

24 июня в Москве состоялся очередной раунд переговоров министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "два плюс два ". В интервью ТАСС глава МИД Египта Самех Шукри рассказал о скором возобновлении чартерного авиасообщения с Россией, повестке саммита Россия — Африка в Сочи, а также поделился оценками ситуации в Ливии. — Господин Шукри, как вы оцениваете значение формата "два плюс два" для российско-египетских отношений? — Это очень важный формат для продвижения связей между нашим странами, которые имеют характер стратегического всеобъемлющего партнерства. Министры иностранных дел и обороны играют ключевую роль в вопросе выбора направления, в котором будут двигаться наши отношения, продолжения координации, укрепления взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Я думаю, что отношения сейчас находятся на пике, о чем свидетельствует регулярность встреч в формате "два плюс два ", саммитов президентов ас-Сиси и Путина, расширение экономических связей двух стран в различных областях. — Как бы вы оценили уровень военно-технического сотрудничества России и Египта? Планируется ли заключение новых контрактов? — Каких-либо конкретных планов по существующим или будущим контрактам нет, но министерства иностранных дел и обороны обеих стран находятся в постоянной координации, поскольку египетские вооруженные силы по-прежнему в значительной степени оснащены советской военной техникой. — Обсуждают ли стороны производство вооружений по российской лицензии в Египте? — Нет, насколько я знаю, ничего конкретного в этом плане. — Одним из наиболее актуальных вопросов остается возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Как продвигаются переговоры? — Это не переговоры, а очень высокий уровень сотрудничества двух сторон. Мы в полной мере используем опыт и новые технологии, предоставляемые российской стороной для обеспечения максимальной безопасности нашей гражданской авиации и аэропортов. Мы не можем на 100% устранить террористическую угрозу, но мы можем гарантировать стопроцентно эффективные усилия.

И думаю, что мы очень близки к достижению нашей общей цели - возобновлению чартерного авиасообщения по туристическим направлениям.

— Есть ли точные сроки возобновления авиаперелетов? — Конкретной даты нет, но я думаю, обсуждение, процедуры практически завершены. Ожидаем, что авиасообщение будет скоро возобновлено, как только стороны будут удовлетворены всеми принятыми мерами. — Можно ли ожидать возобновления полетов до конца года? — Я надеюсь, что это произойдет даже раньше. — Если позволите, хотела бы перейти к международной повестке. Сегодня в Бахрейне открывается международный семинар, на котором будет представлена экономическая часть американской "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Хотя Палестина и ряд других арабских государств бойкотируют форум, Египет направит своего представителя на уровне заместителя министра финансов. Почему было принято такое решение и каковы ожидания Каира от этой встречи? — Как мы указали, анонсируя свое участие, мы поедем туда для того, чтобы оценить, в какой степени эти предложения соответствуют интересам палестинцев. Речь никоим образом не идет о том, чтобы решать за Палестину. В итоге только палестинцы могут принять или отвергнуть то, что будет предложено. Мы также заинтересованы в том, чтобы эти предложения никоим образом не ущемляли египетских интересов, суверенитета Египта. Я думаю, что Египет всегда был активно вовлечен во все вопросы, связанные с урегулированием палестино-израильского конфликта. И мы обозначим свою позицию открыто и объективно.

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— 22 июня Белый дом уже опубликовал экономическую часть своего плана. Как вы его оцениваете с учетом того, что этот план также предполагает инвестиции в Египет? — Мы всегда признавали важную роль Соединенных Штатов в решении палестино-израильского конфликта. Мы считаем, что урегулирование должно осуществляться политическими средствами путем переговоров, на основе международной законности, Арабской мирной инициативы, принципа двух государств. Экономическая часть плана будет представлена на семинаре, созываемом в Бахрейне. И мы со своей стороны оценим, в какой степени она будет способствовать окончательному урегулированию, соответствовать приоритетам и стремлениям палестинского народа. Палестинское руководство — это единственный легитимный орган, который может оценить и принять решение по экономической составляющей плана. Мы не даем заранее никаких оценок, так как это является прерогативой палестинского руководства и никто не может говорить от его имени. — Одним из аспектов ближневосточного урегулирования является проблема восстановления палестинского единства. Египет как посредник играет важную роль в межпалестинских переговорах. Между тем складывается впечатление, что переговоры зашли в тупик. Какова причина и как она может быть решена, как ваш взгляд? — Обе стороны, как Палестинская национальная администрация, так и руководство ХАМАС подтвердили свою приверженность договоренностям, достигнутым с помощью египетских посредников. Мы продолжаем эти консультации. Крайне важно, чтобы палестинцы могли выступать единым фронтом, чтобы реализовать свое стремление к созданию государства. И мы продолжим прилагать все усилия, чтобы преодолеть разногласия между двумя сторонами до тех пор, пока полное единство не будет реализовано на практике. — Как известно, Египет поддерживает командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара и его наступление на Триполи. Полагаете ли вы, что военное решение конфликта действительно возможно? — Египет поддерживает стабильность, территориальную целостность и суверенитет Ливии, мирный процесс под эгидой ООН и признает важность институтов управления, будь то Президентский совет Ливии, Ливийская национальная армия или Палата представителей, как компетентных государственных органов государства для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности Ливии. Ситуация в Ливии, присутствие там незаконных вооруженных формирований, фундаменталистов и радикальных организаций — проблема, которая сокращает возможности институтов служить народу Ливии, и, я думаю, долгом Ливийской национальной армии является продолжение борьбы для освобождения страны от всех террористических элементов. Это борьба с терроризмом, которую поддерживает международное сообщество и которая, я думаю, очень важна. Но ситуация в Ливии должна быть урегулирована политическими средствами, путем достижения всеми ливийскими сторонами договоренности при поддержке спецпосланника ООН на базе Схиратского соглашения, одобренного Советом Безопасности ООН. Все эти элементы должны быть реализованы объективным и тщательным образом. Мы не думаем, что народ Ливии должен продолжать страдать из-за действий террористов или отсутствия институтов управления, ответственных за благополучие ливийцев. — Поставляет ли Египет вооружения Ливийской национальной армии? — Есть резолюция Совета Безопасности ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию, и Египет соблюдает свои обязательства.

Следует подчеркнуть, что есть страны, которые поставляют оружие морем террористическим группировкам, незаконным вооруженным формированиям. Это зафиксировано документально, заснято, но я не вижу в СМИ, в Совете Безопасности ООН никакого внимания к этому.