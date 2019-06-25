"Мы делаем личностей". Или как превратить провинцию в Голливуд

Предпринимательница из Смоленской области Елена Яковлева рассказала ТАСС, как организовать детский "Оскар" в региональном городке и построить успешный бизнес в одной из самых непростых предпринимательских сфер — культура и образование.

— Лена, с чего началась твоя предпринимательская история?

— Это был 2014 год, я только устроилась на работу в муниципальный Дом культуры. В это время мы готовились к празднику, посвященному дню рождения Юрия Гагарина, в честь которого, собственно, и был назван наш город. На торжество был приглашен российский актер Ярослав Жалнин, сыгравший в 2013 году главную роль в фильме "Гагарин. Первый в космосе". В тот день мы не только нашли общий язык с актером, но и подружились, и Ярослав пригласил меня на свой день рождения в Москву. Это приглашение потом кардинально изменило мою жизнь.

— И как дальше развивались события, ты поехала?

— Да, конечно. Я немного волновалась, но оказавшись в обществе звезд эстрады и кино, я осознала, что, несмотря на их статус и известность, это такие же обычные люди: приветливые и добрые, интересные и открытые. Я увидела этих простых и в то же время невероятно потрясающих людей и поняла: в Гагарине очень много таких же ребят и девчат, которые хотят сняться в кино или, возможно, работать на телевидении. И мне показалось это настолько правильным — познакомить наших детей и подростков с этими людьми. Так у меня возникла идея организовать театральные мастер-классы в Гагарине.

— Я так понимаю, главным педагогом должен был стать Ярослав. Он сразу принял приглашение?

— Конечно, я предложила ему возглавить актерские курсы, и Ярославу эта идея показалась интересной. Но он попросил предоставить конкретное коммерческое предложение.

— Составила?

— Нет, конечно. Тогда я вообще не понимала, что такое бизнес. Поэтому стала спрашивать совета у всех знакомых предпринимателей. Я всем задавала один и тот же вопрос: как делают бизнес? И мне все, как один, отвечали: идея провальная, у тебя ничего выйдет! Дома меня также не понимали. Я переживала, плакала, но от идеи не отказывалась. Продолжала на листочке писать свой бизнес-план, потому что где-то внутри верила, что у меня все получится.

— Когда ты поняла, что готова дать старт своему проекту?

— Я не была готова: с момента появления идеи прошел год, я понимала, что мне нужно запуститься в сентябре, с началом учебного года — был 2015 год. Времени ждать не было, я начала действовать, не имея ни рубля инвестиций для старта. В Гагарине 25 сентября праздновали День освобождения Смоленщины. Я пригласила Ярослава со спектаклем "Будь здоров, школяр". Мне удалось продать на него все билеты: 400 мест по 150 рублей — этих денег хватило на то, чтобы оплатить выступление театральной труппы. После мы провели мастер-класс для детей и объявили, что 11 октября мы начинаем обучать детей актерскому мастерству.

— Желающие обучаться театральному искусству нашлись быстро?

— Таких оказалось 30 человек. Мы разделили их на две группы — юниоры и старшие. Я арендовала класс в ДК. Стоимость обучения составила 2,5 тыс. рублей в месяц и включала четыре занятия с актером по воскресеньям. Ярослав делился с детьми театральным опытом и организовывал для них увлекательные, не похожие на классические учебные занятия уроки.

— Минимально инвестировав, ты сразу начала зарабатывать?

— Получается, что да. Но самая первая выручка уходила на аренду помещения и зарплату Ярослава, а вот небольшой остаток в размере 15 тыс. рублей я получала в качестве зарплаты. При этом я была одновременно и координатором, и организатором обучающего процесса, а также продолжала совмещать работу в студии с работой в ДК.

— Обычно активность посещений детьми различных кружков очень высокая осенью и к концу учебного года. Были ли кризисные месяцы, когда активность детей снижалась вместе с выручкой?

— К моему удивлению — нет. Посещение всегда оставалось очень стабильным. Скажу больше, в 2016 году, когда я ушла в декретный отпуск, наша студия выросла по численности в два раза: с 30 до 75 воспитанников. Дети приходили сами, записывались и оставались. Оказывается, за год работы студии мы обеспечили себе неплохую репутацию: с первого месяца наши подопечные играли на сцене в различных театральных постановках, мы приглашали известных актеров, выступали для жителей города. В Гагарине начали понимать, что такой формат — нечто уникальное не только для городского, но и регионального уровня. Более того, детям нравилось, что это своеобразная тусовка, а родителям — что эта тусовка правильная!

— Как вы вдвоем с Ярославом справлялись с таким количеством детей?

— Честно говоря, мы начали понимать, что уже не справляемся. И нам срочно нужно увеличить штат, и Ярославу точно не помешает помощь. Так на работу вышли педагог-психолог, который помогал раскрепоститься детям, а также хореограф, который сделал выступления студии еще более эффектными. Ярослав уже занял должность художественного руководителя студии, а занятия стали проходить трижды в неделю при прежней стоимости за обучение.

— Если выросла численность обучающихся, значит, и твоя прибыль увеличилась в разы?

— Как раз наоборот. Я взяла дополнительных педагогов, увеличила зарплату Ярославу и стала получать даже меньше прежнего. Я поняла, что делаю что-то не так: я не бываю дома, у меня не появилась нормальная зарплата, при том, что выросли штат и количество учеников. Мне казалось, что я двигаюсь в неверном направлении. Я вышла к нашему педагогическому коллективу с разговором, объяснила, что должна обучиться бизнесу и нам придется выходить из зоны комфорта, что-то менять, иначе мы не сможем развиваться. Они согласились. Так я отправилась в Москву. В итоге я приняла участие в программе Агентства стратегических инициатив "Акселератор", которая дает необходимые базовые знания для развития бизнеса.

— Тебе это реально помогло?

— Конечно. Во-первых, из 400 претендентов мне удалось стать финалисткой программы. Я получила набор тех жизненных знаний, без которых просто невозможно успешно развивать бизнес. В Москве меня смогли убедить поднять стоимость обучения, чему я до этого долго сопротивлялась. В итоге мы подняли ценник на 700 рублей. После этой программы ко мне пришло решение найти свое помещение и открыть полноценную театральную студию. Но самое важное, что я наконец-то осознала ценность своего бизнеса. К тому времени у нас уже было три выпускника, поступивших в актерские вузы Москвы, но я поняла, что в первую очередь мы обучаем не актеров, а создаем маленьких личностей. Мы учим детей представлять себя с позицией "я" в любом обществе. Посредством актерского мастерства они находят в себе внутреннего лидера и громко заявляют о нем миру.

— Студия носит название "Юнона". Почему?

— Изначально я назвала проект в честь первого ребенка, но со временем Юнона обросла другим сакральным смыслом. В каждом человеке живет ребенок, его постоянно нужно подпитывать, говорить, что он лучший и у него все получится. В "Юноне" мы учим своего внутреннего ребенка продолжать расти, верить в лучшее, в добро, в себя. А Юнона — богиня чистоты, юности, так что это про нас.

— Детям всегда очень важно понимать, для чего они стараются, посещают занятия. Как научились беспрерывно удерживать их интерес?

— Очень просто. Мы реализуем массу мероприятий, где они демонстрируют свои таланты. С первого года мы проводим региональный детский фестиваль "Давай, удивляй!". Наши дети снимаются в российском кино, и кроме того, они сами занимаются полным циклом киносъемочного процесса: пишут сценарий, раскадровку на бумаге. В студии они — и режиссеры, и актеры, и продюсеры фильма, а также ответственные за свет и монтаж. Но самое интересное, свои кинопремьеры они представляют на настоящей премии под названием "Кинобум". Она проходит в ДК. На премию они идут по красной ковровой дорожке, демонстрируя, как звезды Голливуда, свои лучшие наряды.

— Как тебе дался переход в более самостоятельное плавание за счет поиска собственного помещения?

— Я начала понимать, что необходимо дать возможность заниматься еще большему количеству детей в студии. Поэтому нужны собственные классы, один из которых обязательно должен быть оборудован для хореографии, также нужен свой ресепшен, туалетные комнаты и многое другое, без чего не может обойтись качественное дополнительное образование. С помещением мне помогли наши муниципальные власти и предоставили в аренду площадь в 150 квадратных метров в центре города. Мы начали грандиозный ремонт, на который мне потребовалось 3 млн рублей.

— Сумма немаленькая. Неужели столько удалось заработать на театральных классах?

— Для этого мне пришлось продать машину и взять два потребительских кредита под достаточно высокий процент. Жаль, что ранее не узнала про гарантийные программы Корпорации МСП, так могла бы сохранить машину, предоставив ее в качестве залога.

— Организация детского центра — это всегда большой перечень требований и СанПиНов. Не было ошибок, которые пришлось потом исправлять?

— Я считаю, мне повезло. Я узнала о "Бизнес-навигаторе МСП" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса — разработка Корпорации МСП — прим. ТАСС), в котором за полчаса нашла абсолютно все: какой должен быть метраж, организация пространства, пожарная безопасность, соответствие СЭС. Все требования были собраны в одном месте, и это значительно упростило мне работу, а так пришлось бы обойти все инстанции с вопросами и потратить на это не один день. Кроме того, недавно увидела там потрясающую новость: в разделе "Главное на сегодня" прочла, что для бизнеса в сфере образования и культуры отменили кассовое обслуживание. Это просто счастье!

— В 2014 году ты с трудом получала 15 тыс. рублей. Какой сегодня финансовый оборот театральной студии и сколько теперь ты зарабатываешь?

— Оборот бизнеса — порядка 3 млн рублей в год, чистая прибыль — 130 тыс. рублей ежемесячно, но я их особо не вижу — большая часть средств уходит на погашение потребительских кредитов. Мне хочется побыстрее завершить ремонт, рассчитаться с банками и к началу учебного года открыть собственное театральное пространство "Юноны". Вообще планов много.

— Поделишься?

— Я хочу отремонтировать заброшенное училище по соседству со мной. Хочу там оборудовать настоящую студию, где талантливые художники и графические дизайнеры Гагарина смогли бы рисовать собственные мультики. Кроме того, в следующем году наш фестиваль "Давай, удивляй!" отметит свой пятый день рождения. После того как я получила награду от Госдумы РФ, к проведению события подключились власти Смоленска. Теперь у меня цель — заинтересовать кинофестивалем Минкультуры РФ. А вообще, мне бы хотелось открыть в регионах целую сеть таких театральных студий и вместе с тем продолжить развивать малый бизнес в сфере образования.

— Если бы ты сейчас смогла вернуться на несколько лет назад, выбрала бы этот бизнес-сегмент?

— Да. Несмотря на то, что это непросто. Предпринимателей в сфере образования и культуры не так уж и много, кроме того, нет четкого понимания, как развивается этот сегмент. Но, делая этот бизнес, я верю, что он немного больше, чем просто бизнес. История "Юноны" — это история про дополнительную ценность: ценность воспитания маленьких личностей.

Беседовала Мария Савельева