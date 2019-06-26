Гендиректор Рособоронэкспорта: Россия готова поставить С-400 новым заказчикам

Российское оружие продолжает традиционно пользоваться большим спросом у иностранных заказчиков. РФ сохраняет объем экспортных поставок вооружений, военной и специальный техники на уровне $15 млрд в год. О перспективах продаж российских зенитных ракетных комплексов, в том числе С-400, интересе к ударным вертолетам Ми-28НЭ и значении сирийского опыта для этой машины, структуре поставок вооружений РФ за рубеж рассказал в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

— Система С-400 на сегодняшний день является наиболее топовым продуктом российского ОПК в рамках поставок за рубеж. Готов ли наш ОПК к поставкам систем в новые страны с учетом трех экспортных контрактов и поставок комплексов Минобороны по ГОЗ?

— Действительно, интерес к зенитной ракетной системе С-400 на мировом рынке в настоящее время очень высок. Российский ОПК готов расширить географию поставок этой системы даже с учетом уже действующих экспортных контрактов и поставок ее Минобороны России в рамках гособоронзаказа. Объем новых поставок и их сроки могут быть предметом переговоров с заинтересованными странами.

— На международных выставках неоднократно были представлены новейшие ЗРК "Тор-М2Э" и ЗРК "Викинг". Есть ли заинтересованные в покупке этих комплексов со стороны инозаказчиков? Заявки уже поступали?

— Российские ЗРК "Тор-М2Э" и "Викинг", представлявшиеся на различных выставках, вызвали значительный интерес у ряда потенциальных иностранных заказчиков. Заявки на комплексы поступали и находятся в стадии рассмотрения. Но до заключения контрактов на поставку говорить о конкретных странах и сроках преждевременно, это предмет ведущихся переговоров.

— Каковы перспективы дальнейших продаж за рубеж комплексов "Панцирь-С1"? Вырос ли интерес к комплексу с учетом его использования на авиабазе Хмеймим и модернизации?

— "Панцирь-С1" — один из передовых образцов высокоточных вооружений, созданный широкой кооперацией предприятий Ростеха. Головным разработчиком является холдинг "Высокоточные комплексы", кроме того, в создании комплекса принимали участие "Росэлектроника", "Швабе", "Техмаш" и другие структуры госкорпорации. Сегодня это один из флагманских продуктов, которые "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам.