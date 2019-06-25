Вице-премьер Татарстана: движение WorldSkills помогает формировать рынок труда в регионе

В августе 2019 года в Казани состоится мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира, они будут соревноваться в 56 компетенциях.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева в интервью ТАСС рассказала о том, как республика готовится к проведению масштабного мероприятия, какие "фишки" будут использоваться на церемонии открытия WorldSkills Kazan 2019 и как будут вовлекать в движение жителей и гостей региона в мировое движение рабочих профессий в период чемпионата.

— Недавно Казань принимала финал национального чемпионата WorldSkills, победители которого и будут представлять Россию на мировых состязаниях. Если говорить в целом о движении и его популярности в Татарстане, какие проекты реализуются в республике для вовлечения жителей в движение WorldSkills?

— Да, Татарстан стал местом проведения национального чемпионата, это своего рода тренировка перед мировыми состязаниями среди лучших по профессии.

Движение активно развивается в Российской Федерации и Республике Татарстан, в работе задействованы организации профессионального образования, предприятия республики, профильные министерства и ведомства. В целях популяризации рабочих профессий в Татарстане создан и успешно работает 31 ресурсный центр. Востребованность данных образовательных организации среди молодых людей подтверждает верность выбранной стратегии, которая направлена прежде всего на обеспечение практикоориентированности в обучении. В процессе овладения профессией со студентом участвуют и преподаватель колледжа или техникума, и представитель "якорного" предприятия, например, "КамАЗа", "Татнефти", предприятий строительного сектора, авиапрома.

— А как ведется работа с детьми и подростками, незаинтересованными пока в поиске работы? Удается ли вовлекать школьников в движение?

— Да, мы вовлекаем и школьников, и дошкольников. Если по порядку, то для школьников предусмотрено участие в соревнованиях JuniorSkills. Созданные технопарки и квантроиумы, которые также предполагают развитие идей движения и популяризации их среди школьников. В качестве примера можно привести также проект по развитию инженерного мышления у школьников, который реализуется в Елабуге совместно со специалистами предприятий ОЭЗ "Алабуга".

В этом году состоялся первый региональный чемпионат для самых маленьких, для дошкольников, "Бебискиллс", идея нашла поддержку во многих регионах. А первыми в этом были сотрудники детского сада Кукморского района, которые организовали для своих воспитанников программу "Баласкиллс" ("бала"в переводе с татарского "дитя") по освоению мира профессий, знакомя их с основами гончарного, войлочного дела, кулинарного и швейного мастерства.

На мой взгляд, подобные профессиональные пробы способствуют формированию с раннего возраста любви к труду и обеспечивают ребенку встречу со своей будущей профессией.

— До старта мирового чемпионата осталось немного времени – есть ли понимание, как этот мир профессий WorldSkills будет представлен на церемонии открытия? Кто стал главным режиссером-постановщиком церемоний открытия и закрытия чемпионата?

— Проект реализуется творческой командой известного продюсера Игоря Крутого, главным режиссером церемоний является Алексей Сеченов, имеющий богатый опыт организации и проведении мероприятий международного уровня, например, Универсиада 2013 года в Казани, чемпионат по водным видам спорта – 2015, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, зимние азиатские игры в Астане и др.

— Подготовка к церемониям уже ведется?

— Да, уже определено, что церемонии открытия и закрытия чемпионата пройдут 22 и 27 августа на стадионе "Казань Арена". Старт церемонии открытия запланирован на 18:30. Оригинальные декорации для церемонии уже разработаны, утверждены, застройка стадиона начата в июне, в церемонии активно используются современные технологии.

В апреле-мае совместно с командой продюсера Игоря Крутого были проведены кастинги артистов, плотный репетиционный период артистам предстоит в июле - августе. Трансляция церемоний открытия и закрытия запланирована на федеральном канале "Россия-24". Предусмотрена трансляция и в интернете. Главная задача — познакомить зрителей с движением WorldSkills, у мероприятия продуманная сюжетная линия, которая еще раз подтверждает, что мир труда, профессии играет огромную роль в жизни человечества. Я думаю, что даже те, кто давно участвует в движении, будут приятно удивлены церемонией.

— Вы говорили, что шоу будет достаточно технологичным. О чем идет речь?

— Это интерактивность — зрители смогут сами влиять на движение и смысл церемонии. По задумке организаторов, у каждого зрителя будет так называемый зрительский пакет с реквизитом.

— Когда стартует продажа билетов на церемонии?

— 30 мая началась продажа билетов, стоимость которых от 300 рублей до 1,5 тыс. рублей. Дополнительно к местам, имеющимся на стадионе, будут организованы зрительские места в партере на 2 тыс. участников.

— Запланирована ли культурная программа для участников WorldSkills Kazan 2019?

— У культурной программы есть свои задачи — это знакомство участников, зрителей, гостей Чемпионата с национальным своеобразием, культурой, обычаями Республики Татарстан и Российской Федерации, принимающей стороны чемпионата WorldSkills. Для участников, проживающих в Деревне WorldSkills (традиционным названием является Деревня Универсиады, — прим. ТАСС), будет организована зона отдыха и общения. Предусмотрены: главная сцена, площадки для мастер-классов, интерактивных мероприятий, игр. Все это позволит сделать отдых участников не только активным, но и познавательным.

В течение двух дней для всех основных клиентских групп, участников и экспертов соревнований чемпионата запланирована экскурсионная программа по Казани с посещением Казанского Кремля, Старо-Татарской слободы, других исторических мест и достопримечательностей Республики Татарстан, подготовлена культурно-развлекательная программа с элементами национального татарского праздника Сабантуй, которая по традиции включает проведение скачек на казанском ипподроме.

— Какие площадки задействуют для гостей чемпионата?

— Мы предусмотрели площадки в парках Казани, чтобы жители и гости столицы имели возможность познакомиться с особенностями движения WorldSkills, с культурой республики и России. Центральным парком станет излюбленное место отдыха жителей города Горкинско-Ометьевский лес. На всех площадках будут проходить концертные, развлекательные, интерактивные программы, все желающие смогут принять участие в мастер-классах, поучаствовать в так называемых профессиональных пробах.

Гостей встретит обновленная и яркая набережная озера Кабан. Общая концепция программы на набережной — "Современный Татарстан", в программе предусмотрено выступление современных татарстанских творческих коллективов, кинопоказы.

— Планируется ли задействовать в качестве площадок культурной программы чемпионата ЦПКиО им. Горького и улицу Баумана?

— Парк им.Горького является центром притяжения жителей и гостей города, и мы не могли пройти мимо него. В первую очередь, здесь мы хотим продемонстрировать многообразие культуры нашей республики и страны. Также планируется разместить профориентационную площадку для малышей и школьников "Билет в будущее".

На перекрестке улиц Баумана и Мусы Джалиля запланирована концертная программа с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов, проведение мастер-классов.

— Известно, что встречать гостей и участников, помогать им ориентироваться на площадке будут волонтеры. Как проходил отбор в волонтеры и много ли было желающих?

— Волонтерская программа еще продолжается, но она уже прошла свой экватор, из 15 тыс. заявок мы отобрали 3,5 тыс. человек (3 тыс. из Татарстана, 400 из регионов России и 100 международных волонтеров).

Конкурс был очень большой, до семи человек на место. Наиболее активными оказались представители Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Украины, Индии, Китая, ОАЭ, Германии. Планируют приехать волонтеры из Австралии, США, Бразилии, ЮАР и Сейшельских островов. Сейчас идет распределение волонтеров по позициям.

— Каков же социальный портрет волонтера на WorldSkills Kazan 2019?

— Средний возраст кандидатов — 22-23 года, но коллеги рассказали, что у нас есть опытный кандидат, ему 81 год, он из Московской области. Есть юные, которым 14 лет. Гендерное соотношение у нас не меняется традиционно, остается 1 к 3, один мужчина и три женщины.

У волонтеров 33 функциональных направления. В дни соревнований на "Казань Экспо" будут работать 2,5 тыс. волонтеров. Основная масса — 78% волонтеров — выполняют сервисные задачи, на соревновательных площадках работают 10%, в качестве атташе национальных сборных — 8%. Также есть городские волонтеры, которые очень помогают нам в ориентации туристов, клиентских групп и участников WorldSkills.

Беседовала Диана Самохина