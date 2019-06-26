Глава ПФР: искусственный интеллект станет ядром новой системы при начислении пенсии

Пенсионный фонд активно внедряет в свою работу цифровые технологии, которые облегчают жизнь гражданам и позволяют решать те или иные вопросы, не выходя из дома. О том, какие услуги ПФР можно получить дистанционно, как изменится начисление пенсии с помощью искусственного интеллекта, как получить скидку в магазинах пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста, в интервью ТАСС рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. — Антон Викторович, Пенсионный фонд в последние годы активно внедряет в свою работу цифровые сервисы. Расскажите о них подробнее. — В настоящее время в рамках программы "Цифровая экономика" разработаны прототипы так называемых суперсервисов — это глобальные сервисы, которые связаны с различными жизненными ситуациями человека. Например, это рождение ребенка, получение статуса инвалида, выход на пенсию и так далее. В этих случаях гражданин получает сразу весь комплекс услуг, которые предоставляются всеми уровнями власти. То есть не нужно ходить в разные организации, а нужно зайти на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), и там сразу будет представлена вся информация. Кроме того, благодаря современным технологиям мы активно переходим от заявительного порядка предоставления услуг к проактивному. Сейчас мы реализуем это при беззаявительном назначении разного рода доплат к пенсии, например федеральной социальной доплаты, и дистанционном выборе способа доставки. А в ближайшем будущем проведем пилотный проект по проактивному назначению страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам, который позже будет распространен на все субъекты РФ. — Как вы относитесь к тому, что сейчас все государственные структуры переводят свои услуги в электронный вид? — На самом деле это современная тенденция, которая развивается из-за растущего спроса со стороны населения. Мы видим, что количество населения, которое общается с нами дистанционно, растет ежегодно в 1,5–2 раза. В связи с этим мы также наращиваем электронные сервисы.

Сегодня порядка 26 электронных сервисов ПФР переведены в цифровой формат. Более 70% заявлений на оказание услуг мы получаем в электронном виде, включая назначение пенсии и материнский капитал. Это направление, на наш взгляд, будет только расти

Если посчитать все электронные обращения за услугами ПФР, которые поступили по разным информационным каналам, то в прошлом году это было порядка 80 млн, а за первый квартал этого года — 25 млн. — На Форуме социальных инноваций регионов, который проходил в Москве с 19 по 21 июня, было подписано двустороннее соглашение между Пенсионным фондом России и компанией Х5 Retail Group. В чем суть этого соглашения?

— В этом году мы занимаемся исполнением законодательства о совершенствовании пенсионной системы и у нас появилась новая категория льготников — это граждане предпенсионного возраста. X5 Retail Group выступила с предложением, чтобы в магазинах сети давали льготы для граждан предпенсионного возраста. Но для этого надо подтверждать их статус, а это может сделать только Пенсионный фонд. У нас внутри системы генерируется реестр предпенсионеров. Эту информацию мы передаем налоговой службе, поскольку они предоставляют налоговые льготы, и субъектам РФ, которые предоставляют льготы по проезду на общественном транспорте, оплате коммунальных услуг, на покупку лекарственных препаратов.

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Через личный кабинет ПФР мы можем дать такую информацию и самому гражданину в виде электронного документа, который он может распечатать самостоятельно, либо — о чем идет речь в данном соглашении — подтвердить его статус через специально сгенерированный QR-код в мобильном приложении ПФР. Предъявив смартфон с QR-кодом на кассе магазина сети, можно получить скидку на покупку. Еще одно соглашение в рамках форума было подписано с РЖД по льготному проезду. Мы сейчас проводим пилотный проект на основе технологии блокчейн. Там три участника — это РЖД, Пенсионный фонд и Минтруд. В реальном времени при продаже льготного билета РЖД формирует реестр лиц, которые воспользовались льготным проездом. Мы подтверждаем статус гражданина как человека, имеющего право на льготный проезд, а Минтруд производит оплату проезда. Благодаря нашему соглашению процедура покупки билетов для льготников будет упрощена. Используя сведения ПФР, система будет сразу же получать информацию, обладает ли покупатель правом на льготный проезд, и предоставлять билеты. В этом году планируем закончить пилотный проект с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, и со следующего года на всех направлениях РЖД будет доступна покупка льготных билетов. — Антон Викторович, как вы считаете, важно ли проводить подобные форумы? — Безусловно, потому что тут на одной площадке можно видеть последние тенденции и достижения в социальной сфере. Поэтому в этом году особенность форума в том, что он проходит на новом технологическом уровне. И занятость, и образование, и здравоохранение, и социальная сфера используют много современных подходов, которые позволяют видеть перспективу нашей социальной сферы.

Вообще, лейтмотив этого форума в том, что инвестиции в человека — это инвестиции в рост экономики, инвестиции в будущее, и они гораздо эффективнее всех других инвестиций

— Внедряет ли Пенсионный фонд в своей работе искусственный интеллект? — Да, мы внедряем искусственный интеллект по двум направлениям: это обработка обращений граждан в виде чат-бота и вторая тема — это оценка пенсионных прав и выбор наиболее оптимального варианта начисления пенсии. С точки зрения обращений граждан тут все понятно — чат-бот разгрузит операторов и на типовые вопросы даст типовые ответы. А вот с точки зрения пенсионных прав искусственный интеллект даст нам дополнительную гибкость. Дело в том, что пенсионное законодательство непростое, в нем сложно разобраться и оценка прав зачастую требует специальных знаний.

Искусственный интеллект может быстро адаптироваться к изменениям в пенсионном законодательстве и более эффективно будет применять его на практике. Планируется, что это будет ядром нашей новой информационной системы, которая будет заниматься назначением пенсии

У нас сейчас идет пилотный проект в Бурятии, который стартовал осенью прошлого года. Мы использовали опытный прототип, а в следующем году хотим перейти к эксплуатации в отдельных регионах. — Антон Викторович, вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минтруда обратила внимание на жалобы граждан как раз по поводу начисления пенсий. Планируется ли что-то поменять в этом отношении? — Доля таких людей, которые жалуются именно на ошибки при начислении, составляет от 1,5 до 2%. Мы внутри системы используем все фильтры для того, чтобы увеличить пенсию. Как правило, такие истории случаются, если человек не принес какие-то советские документы. Мы со своей стороны применяем дополнительные алгоритмы, которые позволяют нам самостоятельно работать с Росархивом и более активно помогать им в восстановлении документов, даже посылать запросы в другие страны, если человек прибыл к нам из другой страны и в этом есть необходимость.

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