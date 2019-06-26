Министр экономики Японии: взаимодействие с Россией развивается с невиданной скоростью

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который официально отвечает в правительстве своей страны за сотрудничество с Россией, дал в Токио эксклюзивное интервью корреспонденту ТАСС в преддверии саммита Группы двадцати, который пройдет в японском городе Осака 28–29 июня. На полях совещания планируется двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ее подготовке господин Сэко принимал самое активное участие.

— Господин министр, как вы оцениваете нынешнее состояние экономических связей между Россией и Японией?

— Взаимодействие Японии и России в экономической области развивается с небывалой ранее скоростью, включая осуществление плана сотрудничества из восьми пунктов, который продвигается при лидирующей роли премьер-министра Абэ и президента Путина.

В 2018 году, например, объем двусторонней торговли вырос примерно на 20%, до суммы $21,3 млрд, японские инвестиции в России увеличились более чем вдвое по сравнению с уровнем предыдущего года — все это говорит о крупном продвижении вперед наших экономических отношений.

Серьезно расширяются контакты между людьми. В 2018 году число посетивших Японию и Россию граждан двух стран достигло в общей сложности 200 тыс. человек, увеличившись на 20 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Правительства двух стран ставят цель довести этот показатель до 400 тыс. человек к 2023 году.

В нынешнем году продолжается Перекрестный год культуры двух стран: в Японии прошел Фестиваль российской культуры, в России — разнообразные мероприятия в сфере культуры, образования, экономики, включая семинары, знакомящие с японской экономикой. Хотелось бы и впредь обмениваться идеями и работать над общим развитием наших отношений, включая конкретизацию плана сотрудничества из восьми пунктов.

— Какие пункты этого плана получили, на ваш взгляд, наибольшее развитие, где достигнуты самые заметные успехи?

— Я был назначен министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, в сентябре 2016 года и с тех пор провел уже 21 встречу с моим партнером — министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, работая вместе с ним над конкретизацией плана сотрудничества из восьми пунктов. В результате по состоянию на начало нынешнего года было выработано уже более 170 проектов с участием частных компаний, примерно половина из них вступила в этап конкретной реализации.

Можно привести некоторые примеры:

— в области здравоохранения во Владивостоке в мае 2018 года заработал реабилитационный центр, и им уже пользуются многочисленные российские пациенты;

— в сфере городского хозяйства в апреле 2019 года японские и российские компании сформировали консорциум, который будет продвигать проект строительства завода по сжиганию мусора в Московской области;