Министр экономики Японии: взаимодействие с Россией развивается с невиданной скоростью

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который официально отвечает в правительстве своей страны за сотрудничество с Россией, дал в Токио эксклюзивное интервью корреспонденту ТАСС в преддверии саммита Группы двадцати, который пройдет в японском городе Осака 28–29 июня. На полях совещания планируется двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ее подготовке господин Сэко принимал самое активное участие.
— Господин министр, как вы оцениваете нынешнее состояние экономических связей между Россией и Японией?
— Взаимодействие Японии и России в экономической области развивается с небывалой ранее скоростью, включая осуществление плана сотрудничества из восьми пунктов, который продвигается при лидирующей роли премьер-министра Абэ и президента Путина.
В 2018 году, например, объем двусторонней торговли вырос примерно на 20%, до суммы $21,3 млрд, японские инвестиции в России увеличились более чем вдвое по сравнению с уровнем предыдущего года — все это говорит о крупном продвижении вперед наших экономических отношений.
Серьезно расширяются контакты между людьми. В 2018 году число посетивших Японию и Россию граждан двух стран достигло в общей сложности 200 тыс. человек, увеличившись на 20 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Правительства двух стран ставят цель довести этот показатель до 400 тыс. человек к 2023 году.
В нынешнем году продолжается Перекрестный год культуры двух стран: в Японии прошел Фестиваль российской культуры, в России — разнообразные мероприятия в сфере культуры, образования, экономики, включая семинары, знакомящие с японской экономикой. Хотелось бы и впредь обмениваться идеями и работать над общим развитием наших отношений, включая конкретизацию плана сотрудничества из восьми пунктов.
— Какие пункты этого плана получили, на ваш взгляд, наибольшее развитие, где достигнуты самые заметные успехи?
— Я был назначен министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, в сентябре 2016 года и с тех пор провел уже 21 встречу с моим партнером — министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, работая вместе с ним над конкретизацией плана сотрудничества из восьми пунктов. В результате по состоянию на начало нынешнего года было выработано уже более 170 проектов с участием частных компаний, примерно половина из них вступила в этап конкретной реализации.
Можно привести некоторые примеры:
— в области здравоохранения во Владивостоке в мае 2018 года заработал реабилитационный центр, и им уже пользуются многочисленные российские пациенты;
— в сфере городского хозяйства в апреле 2019 года японские и российские компании сформировали консорциум, который будет продвигать проект строительства завода по сжиганию мусора в Московской области;
— в мае нынешнего года представители правительств и частных компаний Японии и России подписали меморандум об активизации использования Транссибирской магистрали, и мы планируем в августе — сентябре начать пилотные перевозки по этой трассе в Европу через российскую территорию.
Идет рассмотрение вопроса о возможностях двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, к чему проявляет интерес российская сторона.
План сотрудничества из восьми пунктов осуществляется в форме, которая позволяет выигрывать и японским, и российским компаниям. Мы будем и впредь работать над тем, чтобы продвигать наше взаимодействие на высоком, качественном уровне.
— Каковы перспективы участия японского бизнеса в крупномасштабных проектах в России — например, в производстве сжиженного природного газа в Арктике?
— В Полярной зоне имеются огромные запасы полезных ископаемых, и в свете будущих возможностей Северного морского пути этот район, как нам кажется, может внести вклад в стабильные поставки и диверсификацию источников энергетического сырья для нашей страны.
Сейчас, как нам известно, идут переговоры между японскими корпорациями и российской компанией "Новатэк" об участии в проекте "Арктик СПГ — 2". Мы намерены тщательно следить за этими консультациями.
— Какие вопросы двустороннего экономического сотрудничества японская сторона намерена затронуть на двусторонней встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в Осаке?
— Это будет уже 26-я встреча премьера Абэ и президента Путина. В России сейчас выдвинуты 12 национальных проектов, в которых формулируется политика в деле решения задач в различных сферах, включая увеличение продолжительности здоровой жизни, улучшение городской среды, повышение производительности труда. План сотрудничества из восьми пунктов накладывается на содержание и направление этих национальных проектов. Я уверен, что выполнение плана из восьми пунктов внесет вклад в улучшение жизни народа России и дальнейшее развитие ее экономики. Ну а конкретного содержания предстоящих переговоров лидеров двух стран мне бы не хотелось касаться.
Беседовал Василий Головнин