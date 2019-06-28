Глава управления ФАС: закон о рекламе опаздывает за действительностью

Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина рассказала в интервью ТАСС о том, когда ведомство получит право на блокировку сайтов с рекламой онлайн-казино, какие отрасли чаще всего нарушают нормы законодательства, как ФАС работает с "провокационными" кампаниями и сможет ли вернуться в России реклама пива. — Какое количество дел о нарушении закона о рекламе на данный момент возбуждено ФАС, какую тенденцию вы прослеживаете, какова динамика по сравнению с прошлым годом? — Ежегодно антимонопольные органы возбуждают порядка 4,5–5,5 тыс. дел по фактам нарушения в рекламе по всей стране. В прошлом году этот показатель составил 3970 дел. В центральном аппарате у нас на данный момент возбуждено около 30 дел — что-то уже рассмотрено, что-то находится в стадии рассмотрения, — примерно такое же количество дел, как и в прошлом году. В течение нескольких лет подряд самые часто выявляемые нарушения связаны с размещением рекламы по сетям электросвязи. Здесь имеются в виду sms-сообщения или электронная почта, на которую поступает реклама без согласия абонента. К сожалению, таких нарушений довольно много — за последние несколько лет около 20% всех выявленных нарушений приходится именно на эту категорию. Мы также отмечаем много нарушений в рекламе финансовых услуг, размещаемой банками и микрофинансовыми организациями. — Какие претензии у ФАС к рекламе финансовых услуг? — Основное нарушение — это указание в рекламе финансовых услуг одного существенного условия, но замалчивание обо всех иных условиях, которые определяют стоимость услуги для клиента. К примеру, в рекламе указывается процентная ставка по кредиту, но отсутствует информация о сроке и сумме, необходимых для получения кредита по такой ставке. То есть рекламируется наиболее привлекательная и низкая ставка, но при этом не указываются достаточно тяжелые условия для попадания под эту ставку. Получается, что реклама в общем достоверна, по заявленной в ней ставке кредиты выдаются, но только при определенных условиях, и об этом в рекламе либо не говорится в принципе, либо прописано очень мелким текстом.

Вот, например, мы рассматривали рекламу банка. В рекламном телевизионном ролике крупным шрифтом сообщалось "...Кредит наличными 12,9%", а в его нижней части мелким шрифтом и на очень короткое время размещались сноски. Они-то и указывали на иные условия, при соблюдении которых можно было получить кредит с такой процентной ставкой: не менее 500 001 рубля, но не более 1 млн рублей и сроком от 12 до 60 месяцев. Если же сумма кредита составит менее 500 тыс. рублей, то процентная ставка ощутимо вырастет. Такая форма и время размещения текста сноски не позволяют потребителям прочитать текст в отличие от информации о процентной ставке по кредиту, которая приводится крупным шрифтом. Соответственно, потребители не получают всю необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях, влияющих и определяющих стоимость кредита. — Каким должен быть текст в рекламе, чтобы соответствовать всем требованиям? — По закону, если указано хотя бы одно условие, то также все иные условия должны быть указаны в рекламе. Если они написаны таким образом, что они не воспринимаются — мелкий шрифт или, в случае демонстрации рекламы на телевидении, текст быстро сменяется, — такая информация рассматривается как отсутствующая, и, соответственно, мы такие случаи рассматриваем как неуказание тех условий, которые предусмотрены в законе. К сожалению, таких нарушений довольно много, особенно в сфере финансовых услуг. Но я должна оговориться: не любой мелкий шрифт является нарушением закона — вопрос именно в восприятии. Для наружной рекламы, например, шрифт должен быть крупнее, чтобы потребитель воспринял информацию просто проходя или проезжая мимо. Деталей очень много. Если реклама расположена на большом щите, который поднят на пять метров над землей, то однозначно шрифт должен быть крупным. Если же это реклама на пилоне, который стоит на автобусных остановках, понятно, что текст может быть более мелким, так как человек, ожидающий автобуса, может вчитаться. Более мелкий текст допустим в газетах или в буклетах, предполагается, что потребитель читает прессу не на ходу. — Какие еще нарушения в размещении рекламы вы отслеживаете? — У нас было несколько дел в этом году, когда мы рассматривали рекламу, размещаемую в радиопрограммах, в которой по сути были "скороговорки". Там речь шла о предложениях продажи квартир в новостройках, реклама долевого строительства.

На эту тему Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

Закон требует, чтобы в такой рекламе было указано место размещения проектной декларации, но в ролике на радио озвучка этой информации была сильно ускорена. То, что в печатной рекламе пишется мелким текстом, на радио убыстряют. Иногда такое убыстрение выполнено надлежащим образом, оно на слух воспринимается тяжеловато, но все же обычный гражданин, не ожидающий начала рекламы по радио, вполне сможет разобрать, о чем ему сообщают. А мы рассматривали такие дела, когда всем отделом слушали по несколько раз запись и пытались разобрать, какие там вообще произносятся слова. Пока нам не принесли распечатку рекламы, угадать, о чем идет речь, у нас не вышло. Конечно, мы посчитали, что такая информация не доведена до потребителя, он ее не воспринимает. Поэтому вот такой не мелкий, а "быстрый" шрифт у нас тоже встречается. — Вы упомянули нарушения в рекламе финансовых и строительных услуг. А какие еще отрасли "грешат" чаще всего? — Достаточно часто встречаются, хотя их количество уже сокращается, нарушения в рекламе лекарственных препаратов, медицинских услуг. Отмечу, что сокращение случаев нарушений в первую очередь произошло потому, что в прошлом году крупными фармацевтическими компаниями были подписаны рекомендации о рекламе безрецептурных лекарственных средств. Рекомендации были выработаны благодаря той практике, которую ФАС сформировала в 2017 году. Тогда мы возбудили порядка 30 дел по рекламе лекарственных средств, в которой гарантировалась эффективность этих препаратов. Нельзя в рекламе обещать, что лекарство избавит, излечит. Мы поняли, что в целом в отрасли что-то не так, что компании массово используют в своей рекламе указания на гарантию эффективности лекарства. По итогам этих 30 дел, часть которых даже прошла через судебное обжалование, компании поняли, что им нужны рекомендации, чтобы своих юристов и маркетологов как-то разумно ограничивать и не допускать новых встреч с антимонопольным органом при рассмотрении дела. Фармкомпании выработали эти рекомендации на основе нашей практики и в прошлом году их подписали. ФАС России активно участвовала в этом процессе, мы оценивали в том числе и текст, который был включен в рекомендации. Как результат, заметно снизилось количество нарушений в данной сфере по сравнению с количеством, которое фиксировалось в 2017 году. Сейчас еще иногда встречаются подобные нарушения, но это единичные случаи. — Регламентируется ли как-то реклама, которая носит ярко выраженный сексуальный подтекст, или рекламные объявления, которые используют провокационные слоганы? В частности, были ли случаи запрета рекламы Burger King? — В законе о рекламе есть норма о том, что запрещено использовать оскорбительные образы. Если какой-то образ носит некий двусмысленный характер, то он может быть признан непристойным и запрещен. Это вопрос, который довольно часто рассматривается на экспертных советах при антимонопольных органах — консультативно-совещательных органах, которые помогают нам понять, как воспринимается та или иная реклама. Такой вопрос требует не просто мнения антимонопольного органа, нам хочется узнать, как эту рекламу воспринимают потребители. Чаще всего такие случаи рассматриваются с привлечением экспертных советов, либо делаются уточняющие запросы дополнительного мнения в адрес профильных ассоциаций.

К сожалению, такое встречается довольно часто. Например, зачем нужно рекламировать услуги шиномонтажа с использованием образа обнаженной женщины? Также довольно часто используются слова, которые похожи на нецензурные. Компания Burger King тоже свои продукты нередко популяризирует за счет подобной рекламы. Так, например, мы рассмотрели дело, по итогам которого реклама Burger King была признана недопустимой. Рекламный слоган на автобусе гласил — "Едал такое". И все бы ничего, но буква "д" была написана, как буква "б", и, соответственно, слово читалось уже по-другому. При этом на комиссии компания заявляла, что такой шрифт был выбран совершенно случайно. Бывают такие истории, когда нам приходится разбираться, действительно ли слова похожи на нецензурные. В таких случаях, если речь идет сугубо о словах, то мы можем попросить провести лингвистическое исследование. — Контролируется ли каким-то образом поток рекламы в интернете? Почему так много рекламы онлайн-казино в интернете, хотя она законодательно запрещена? — С рекламой в интернете все немного сложнее. В законе о рекламе нет каких-то отдельных норм, которые говорили бы о требовании к порядку размещения рекламы в Сети интернет. У нас есть отдельные требования для печатных СМИ, для телевидения, а для интернета пока нет. Понятно, что закон немножко опаздывает за действительностью. Интернет очень активно развивается. Мы почти полностью перешли в интернет, соответственно, реклама тоже туда перетянулась. На сегодняшний день реклама в интернете регулируется только с точки зрения общих требований к рекламе: с точки зрения достоверности, этичности, корректности и так далее или требований к отдельным видам товаров.

На эту тему Google может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей за рекламу онлайн-казино

При этом существуют определенные проблемы с пониманием зоны ответственности, которая должна относиться к нам как к контролирующему органу. Поскольку интернет — это все-таки всемирная сеть, а наш закон о рекламе распространяется только на территорию РФ, нам тоже нужно понять, на какую информацию из той, что находится в интернете, распространяются законы РФ. Что касается онлайн-казино, проблема действительно большая. Реклама казино у нас запрещена в интернете, и в принципе, в поисковиках и на новостных сайтах она не появляется. Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту. Мы эту проблему знаем и пытаемся решить. Как вариант решения этой проблемы — наделение полномочиями антимонопольных органов, а именно правом вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их. — На какой стадии сейчас находится данное предложение? — Пока это вопрос проработки, мы готовим предложения, и мы понимаем, что они могут вызвать определенную дискуссию. Как вариант, можно отправлять владельцу сайта одно-два предупреждения. Если такое обращение было проигнорировано, то следующий шаг — принять решение о временной или постоянной блокировке таких сайтов. Мы планируем обсудить с Роскомнадзором все детали подробно. Также мы обсуждаем это предложение с предпринимательским сообществом, которое как раз и заинтересовано в вычищении интернета от этой рекламы азартных игр. Мы пока не готовили текст, который будет вынесен на обсуждение с ведомствами, но я думаю, что до конца года мы уже выйдем на уровень проработки конкретного предложения с ведомствами и поймем, что делать дальше. Пока что у нас много вопросов относительно того, в каком формате это все надо регулировать. Надеюсь, к концу года мы уже сформируем текст и он будет согласован. — Существует противоречие в ГОСТах, когда один ГОСТ разрешает рекламу вдоль дорог, а другой запрещает. Как вы считаете, допустима ли такая реклама или она все-таки опасна для водителей? — ГОСТ 2017 года, который вносил противоречия в ранее принятый документ, не вступил в силу, так как был отсрочен до 1 июля 2019 года. Сейчас действует ГОСТ Р 52044-2003, он 2003 года. В него были внесены изменения в 2016 году, которым предшествовало долгое обсуждение, связанное с тем, где можно размещать рекламные конструкции. Изменения как раз касались того, чтобы разместить рекламу, которая не мешала бы водителю, не загораживала знаки дорожного движения. При подготовке этих изменений в ГОСТ нам демонстрировали результаты испытаний, которые исследовали реакцию водителя на рекламу: она была одним из последних факторов отвлечения внимания водителя за рулем, показатель был очень низкий. Это лишний раз подтверждает, что водитель за рулем на рекламу чаще всего не обращает внимания. С учетом этих исследований мы посчитали правильным то, что смысл регулирования состоит не в том, чтобы полностью убить наружную рекламу и запретить эту деятельность как таковую, но установить правила, которые позволят размещать рекламу, но при этом не создавать опасных ситуаций на дорогах. Как раз такие изменения и были приняты в 2016 году.

На эту тему Исследование: рынок интернет-рекламы в России по итогам 2018 года обогнал телевидение

Другой ГОСТ, Р 50597-2017, принятый в 2017 году, касается автомобильных дорог. Там говорилось, что на автомобильных дорогах не допускается размещение посторонних предметов и далее в скобках: в том числе рекламных конструкций. К нам обратились рекламные сообщества, обеспокоенные такой ситуацией, поскольку так вот, без уточнений, без обсуждений, был принят новый документ, который противоречит ранее принятому, который проходил с большими дискуссиями. В этот ГОСТ были внесены изменения, и надеюсь, что это противоречие между двумя ГОСТами уйдет. Мы со своей стороны предлагали либо просто исключить вопросы, связанные с рекламой, из ГОСТа про автомобильные дороги, либо их каким-то образом увязать с действующим ГОСТом по рекламным конструкциям, чтобы, соответственно, правила установки рекламной конструкции регулировались тем ГОСТом, который эти правила устанавливает, а не дорожным ГОСТом. Такие изменения должны появиться. — ФАС ранее говорила о том, что необходимо увеличить долю наружной рекламы МСП до 20%, так как это будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. На каком этапе сейчас находится этот проект? — Законопроект, который предполагает выделение доли в 20% для МСП при проведении торгов на установку рекламных конструкций, был принят в первом чтении, сейчас он готовится ко второму. Мы готовим правительственные поправки, в которых будет чуть больше вопросов, связанных с правилами проведения торгов на заключение договоров на установку рекламных конструкций. Нам было высказано замечание, связанное с тем, что нет единого порядка проведения торгов в этой сфере, и сейчас по этим замечаниям ведется работа, формируются правила торгов. Сейчас действительно нет единого порядка, каждый орган местного самоуправления, который проводит торги на право заключения договора на установку рекламных конструкций, сам для себя пишет правила их проведения. Поправки находятся в стадии активного обсуждения, и, надеюсь, до осени они попадут в Госдуму, а к концу года этот законопроект будет принят во втором чтении. Это полезный проект. Если наши предложения пройдут, то у нас будет единая система торгов в сфере рекламы для всех регионов. — Как вы считаете, сможет ли вернуться реклама пива?