Валерий Семериков: голос ОДКБ звучит со всех трибун международных организаций

В свой 65-летний юбилей исполняющий обязанности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал в интервью ТАСС об основных достижениях организации за последнее время, задачах, стоящих сейчас перед ОДКБ. А также о том, когда будет назначен новый генеральный секретарь ОДКБ и о своих планах на будущее.

— Валерий Анатольевич, расскажите об основных событиях, произошедших в рамках ОДКБ за время вашей работы в организации.

— Необходимо у отметить, что с момента образования ОДКБ была проведена большая работа по созданию всеобъемлющей системы коллективной безопасности государств — членов нашей организации. Создана соответствующая нормативно-правовая база для функционирования исполнительных, вспомогательных и рабочих органов. Сформированы региональные группировки сил и средств, созданы Коллективные силы такие как Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), Миротворческие силы, Коллективные авиационные силы (КАС), Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР). Отработаны вопросы взаимодействия по различным направлениям деятельности с международными и региональными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и другими. Этому уделяется очень большое внимание со стороны министров иностранных дел наших государств.

— Какие задачи сейчас реализует ОДКБ?

— Первое — это более тесная и эффективная координация внешнеполитической деятельности наших государств. Второе — повышение боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ. Третье — создание системы оперативного реагирования на кризисные ситуации, в том числе чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

В 2016 году мы активизировали работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Импульсом к этому послужило соответствующее решение Совета коллективной безопасности ОДКБ по этому вопросу. О ходе реализации этого решения я доложил Комитету секретарей советов безопасности, заседание которого состоялось 27 июня в Бишкеке. Секретари советов безопасности наших государств в целом одобрили проделанную работу и высказали свои предложения по ее совершенствованию в формате ОДКБ.

В контексте поставленного вопроса хочу сказать, что в этом году мы впервые провели комплекс совместных оперативно-профилактических мероприятий по перекрытию каналов вербовки, въезда и выезда граждан наших государств для участия террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы на террористических организаций на пространстве ОДКБ.

— Можете рассказать о результатах проведенной операции "Наемник"?

— Сейчас мы анализируем полученные сведения от наших национальных штабов по проведению операции, поэтому не буду забегать вперед с точки зрения конкретных цифр, но могу с уверенностью сказать, что эта операция показала свою эффективность, востребованность и своевременность.

В ход операции были выявлены члены террористических и экстремистских организаций, которые занимались вербовкой рекрутов в ряды международных террористических организаций, пресечен выезд и въезд на территорию наших государств большому количеству лиц, причастных к террористической деятельности, выявлено много фактов причастности к финансированию терроризма.

— Какие еще важные события произошли в ОДКБ за последнее время?

— В прошлом году на сессии Совета коллективной безопасности в Астане главы наших государств приняли очень важное решение о создании Института партнерства и наблюдательства при ОДКБ. Определили соответствующий механизм формирования такого института на основе нормативной правовой базы, которая проходит в государствах — членах ОДКБ ратификационные процедуры.