Валерий Семериков: голос ОДКБ звучит со всех трибун международных организаций

В свой 65-летний юбилей исполняющий обязанности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал в интервью ТАСС об основных достижениях организации за последнее время, задачах, стоящих сейчас перед ОДКБ. А также о том, когда будет назначен новый генеральный секретарь ОДКБ и о своих планах на будущее.
— Валерий Анатольевич, расскажите об основных событиях, произошедших в рамках ОДКБ за время вашей работы в организации.
— Необходимо у отметить, что с момента образования ОДКБ была проведена большая работа по созданию всеобъемлющей системы коллективной безопасности государств — членов нашей организации. Создана соответствующая нормативно-правовая база для функционирования исполнительных, вспомогательных и рабочих органов. Сформированы региональные группировки сил и средств, созданы Коллективные силы такие как Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), Миротворческие силы, Коллективные авиационные силы (КАС), Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР). Отработаны вопросы взаимодействия по различным направлениям деятельности с международными и региональными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и другими. Этому уделяется очень большое внимание со стороны министров иностранных дел наших государств.
— Какие задачи сейчас реализует ОДКБ?
— Первое — это более тесная и эффективная координация внешнеполитической деятельности наших государств. Второе — повышение боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ. Третье — создание системы оперативного реагирования на кризисные ситуации, в том числе чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
В 2016 году мы активизировали работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Импульсом к этому послужило соответствующее решение Совета коллективной безопасности ОДКБ по этому вопросу. О ходе реализации этого решения я доложил Комитету секретарей советов безопасности, заседание которого состоялось 27 июня в Бишкеке. Секретари советов безопасности наших государств в целом одобрили проделанную работу и высказали свои предложения по ее совершенствованию в формате ОДКБ.
В контексте поставленного вопроса хочу сказать, что в этом году мы впервые провели комплекс совместных оперативно-профилактических мероприятий по перекрытию каналов вербовки, въезда и выезда граждан наших государств для участия террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы на террористических организаций на пространстве ОДКБ.
— Можете рассказать о результатах проведенной операции "Наемник"?
— Сейчас мы анализируем полученные сведения от наших национальных штабов по проведению операции, поэтому не буду забегать вперед с точки зрения конкретных цифр, но могу с уверенностью сказать, что эта операция показала свою эффективность, востребованность и своевременность.
В ход операции были выявлены члены террористических и экстремистских организаций, которые занимались вербовкой рекрутов в ряды международных террористических организаций, пресечен выезд и въезд на территорию наших государств большому количеству лиц, причастных к террористической деятельности, выявлено много фактов причастности к финансированию терроризма.
— Какие еще важные события произошли в ОДКБ за последнее время?
— В прошлом году на сессии Совета коллективной безопасности в Астане главы наших государств приняли очень важное решение о создании Института партнерства и наблюдательства при ОДКБ. Определили соответствующий механизм формирования такого института на основе нормативной правовой базы, которая проходит в государствах — членах ОДКБ ратификационные процедуры.
Важным событием стало создание Центра кризисного реагирования ОДКБ, утверждение его структуры и Положения по его функционированию, так как этот Центр является основой нашей системы кризисного реагирования с точки зрения анализа обстановки, выработки и принятия решений по оперативному реагированию на кризисные ситуации.
Надо отметить и тот факт, что сейчас мы занимаемся реализацией Дорожной карты по встраиванию Миротворческих сил ОДКБ в общую систему миротворческой деятельности ООН.
В стадии завершения, согласования находятся предложения по разработке Целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы. После утверждения Советом коллективной безопасности приступим к реализации комплекса мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.
— Планируется укреплять авиационные силы боевой авиацией?
— На заседании Военного комитета, которое прошло 21 июня, этот вопрос обсуждался, но единого подхода не выработано, будем этот вопрос изучать дальше. С моей точки зрения, сегодня нет необходимости включать в состав Коллективных авиационных сил ОДКБ подразделения боевой авиации, так как они имеются в составе КСОР ОДКБ.
— Как вы оцениваете положение ОДКБ на международной арене?
— Должен сказать, что сегодня голос ОДКБ звучит со всех трибун международных организаций: ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Мы являемся участниками многих мероприятий, которые проводятся в формате ООН и ОБСЕ, где имеем возможность высказывать свою позицию по тому или иному вопросу повестки дня, вносим свои предложения и делаем совместные политические заявления на различных уровнях.
В 2018 году было сделано 18 заявлений на уровне Совета коллективной безопасности, Совета министров иностранных дел ОДКБ и представителей государств — членов ОДКБ при ООН и при ОБСЕ. Во всех заявлениях была четко изложена позиция наших государств по то или иной проблеме и отстаивании интересов наших государств.
На прошедшем заседании СМИД ОДКБ было принято Открытое обращение министров иностранных дел государств — членов ОДКБ к министрам иностранных дел стран НАТО, где мы четко обозначили свою позицию о необходимости повышения мер доверия в отношениях и совместной работе по многим направлениям как в военной области, так и в вопросах противодействия вызовам и угрозам: борьбе с наркотиками, незаконной миграцией, терроризму. Это обращение будет доведено до министров иностранных дел Североатлантического блока. Подождем их реакцию на наши предложения.
Об имидже нашей организации на международной арене говорит и тот факт, что потенциал наших Миротворческих сил востребован ООН, в наших специальных операциях по борьбе с наркотиками участвует большое количество третьих стран в т.ч. США, Франция, Германия, Китай и многие другие.
— Осенью запланирована первая совместная конференция ОДКБ и ОБСЕ по терроризму. Расскажите, как идет подготовка.
— Мы имеем договоренности с Генеральным секретарем ОБСЕ провести совместную конференцию, посвященную вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и другим вызовам и угрозам, в октябре этого года в Москве.
Планируем пригласить на конференцию практически все региональные международные организации, представителей третьих стран. Предполагаем провести серьезное обсуждение вопросов, связанных с ролью и местом региональных организаций в общей системе борьбы с терроризмом и экстремизмом. Думаю, это будет хорошим вкладом в создание широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Сейчас мы ведем согласование организационных вопросов с ОБСЕ и ООН.
— Когда будет назначен генеральный секретарь ОДКБ?
— Сегодня я могу с определенной уверенностью сказать, что вопрос о назначении генерального секретаря с 1 января 2020 года согласован. Соответствующее решение подписано министрами иностранных дел стран ОДКБ, они одобрили кандидатуру представителя Белоруссии Станислава Зася для назначения на должность генерального секретаря ОДКБ. Осталось дождаться подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по этому вопросу, так как только он принимает решение о назначении генерального секретаря. Как только это произойдет, мы проинформируем СМИ наших государств.
— Какие ваши дальнейшие планы?
— Выполнять возложенные на меня обязанности, укреплять потенциал ОДКБ путем реализации направленных на эти цели решений Совета коллективной безопасности.
Беседовала Милена Синева