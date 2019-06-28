Футболист Георгий Джикия: "Спартак" нуждается в единстве

После не слишком удачного сезона-2018/19 красно-белые намерены провести серьезную подготовку на летних сборах, чтобы порадовать своих болельщиков в следующем розыгрыше чемпионата России. Успех будет невозможен без сплоченного коллектива, одним из лидеров которого стал 25-летний защитник Георгий Джикия. В интервью ТАСС игрок сборной России подвел итоги прошедшего сезона для "Спартака", поделился мнением о том, как команда планирует преодолеть кризис, и рассказал о нововведениях в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). — Можно ли считать сезон-2018/19 провальным для "Спартака"? — Он был неудачным, я бы поставил нашей команде оценку "неудовлетворительно". Был ли он удачным для меня? Моя цель — это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой. — Какой матч получился самым неудачным и самым ярким в сезоне для вас? — Могу назвать самый обидный матч — это домашняя встреча против ЦСКА ("Спартак" проиграл со счетом 0:2 — прим. ТАСС). Самый запоминающийся матч был против "Динамо", я забил гол, мы показали хорошую игру.

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— Квинси Промес недавно подписал контракт с "Аяксом". Верите, что он когда-нибудь вернется в "Спартак"? — Мы с ним хорошо общаемся. Когда начали появляться новости о том, что Квинси может вернуться в "Спартак", я позвонил ему и спросил, возможен ли такой вариант. Он ответил, что все возможно. Потом через два дня Промес забивает два гола за сборную Нидерландов, и возможное стало невозможным. Квинси — очень хороший футболист, и тяжело будет его вернуть в "Спартак". — Если Зе Луиш покинет "Спартак", возникнут ли проблемы у клуба с нападением? — Если еще раз говорить про Квинси, то тяжело расставаться с футболистом, который в сезоне забивает по 15 мячей. Что касается Зе Луиша, то он на протяжении нескольких лет забивает не меньше восьми голов за сезон, он приносит очень большую пользу команде. Когда я общался с защитниками из других команд, то они говорили, что против Зе Луиша тяжело играть, надо постоянно бороться, бодаться с ним. Если он покинет команду, то это будет большая потеря для "Спартака". — Почему вы выбрали Романа Зобнина одним из лучших игроков сезона в РПЛ? — Я вижу, как Роман тренируется и относится к делу. Стоит посмотреть на его результаты и в "Спартаке", и в сборной России. Я отметил его футбольные и человеческие качества — они находятся на одном высоком уровне. — Антон Миранчук, которого вы также назвали одним из лучших в сезоне, на данный момент выступает лучше своего брата Алексея? — Я не скажу, кто хуже или лучше. Я просто знаю историю Антона, как он уходил в аренду (в эстонскую "Левадию" в 2016 году — прим. ТАСС), потом возвращался в "Локомотив" и начинал все заново, грубо говоря. Но ему доверились, он оправдал эти ожидания и сейчас демонстрирует отличный футбол. — Стали ли братья Миранчуки брать на себя больше ответственности в атакующих действиях сборной России? — Отвечая в шутку, я скажу, что в матче против сборной Сан-Марино и я впереди бы взял на себя ответственность. В предыдущих играх у них не было особо много времени, чтобы проявить себя, посмотрим, что будет дальше. Миранчуки понимают, как нужно правильно играть в футбол, они сейчас должны работать в сборной и в "Локомотиве", и их оценят по заслугам. "Спартаку" необходим новый костяк команды" — Успели ли пообщаться с новым генеральным директором клуба Томасом Цорном? — Мы давно знакомы. Непосредственно обсуждения вопросов о "Спартаке" у нас не было, на сборах мы сядем и уже более предметно поговорим о делах в клубе.

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— Ваша фраза в Instagram "Если отвернутся, значит, недостаточно любили" после матча с "Оренбургом" в 30-м туре была обращена к кому? — Многие подумали, что это касается болельщиков, потому что кто-то об этом написал, чтобы подлить масла в огонь. Эта фраза запомнилась мне из фильма про Владимира Высоцкого, она не была обращена к болельщикам. Если это кого-то задело из болельщиков "Спартака", то, конечно, я приношу свои извинения. Настоящий фанат "Спартака" никогда не отвернется от клуба, люди, бывает, болеют за красно-белых по 40–50 лет. Недавно пришло сообщение от болельщика, который поддерживает "Спартак" с 1994 года, я родился в 1993-м. Как этот человек сможет отвернуться от "Спартака"? Про таких людей я не имею право что-то говорить, они вызывают только восхищение. — Сейчас в "Спартаке" открыт вопрос о том, кто будет капитаном команды. Вы готовы взять на себя эту ответственность? — Да, вопрос действительно открыт, но я спокойно к этому отношусь, думаю, что непосредственно здесь, в Австрии, это и решится. Поэтому стоит его дождаться спокойно. На вопрос, готов ли я, отвечать не буду, могу сказать лишь одно: что это огромная ответственность. — Есть ли в "Спартаке" единоличный лидер, чье слово — закон? — У нас нет такого футболиста, который вот как скажет — так и будет. Это хорошо. У нас не было таких недопониманий в коллективе, чтобы нужно было кому-то встать и наорать на всех. Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно все выстраиваться. У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из "Спартака-2". Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься. — Стипе Плетикоса сказал ТАСС, что "Спартаку" нужно стремиться к "Ювентусу" по уровню организации работы клуба. Что, в вашем понимании, идеальный клуб и близок ли к этому пониманию "Спартак"? — Видимо, Плетикоса общался с кем-то из итальянского клуба, кто знает всю "кухню", да и сам Стипе многое повидал за свою карьеру. К сожалению, я в свои 25 лет еще не видел, что такое "Ювентус". Я сейчас нахожусь в "Спартаке", и меня здесь все устраивает. По возможности я буду стараться делать так, чтобы мы сплоченно шли к одной общей цели и приоритеты команды всегда были выше интересов игроков.

— Вы намерены серьезно заняться наведением порядка в "Спартаке"? — Не то чтобы прям наводить порядок, но наш коллектив нуждается в единстве. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули клуб. Поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане. — Насколько долгим представляется путь "Спартака" к своей игре? — Трудно сейчас ставить рамки, с возрастом в интервью за свои слова надо отвечать, нельзя позволять себе делать голословные заявления. Команда старается и работает, чтобы показывать лучший футбол. У нас началась подготовка, сборы, кубок "Матч Премьер", мы подготовимся и в следующем сезоне будем добиваться поставленных перед командой целей. — Джано вернулся из аренды в "Крыльях Советов". Сможет ли он реанимировать свою карьеру в "Спартаке"? — Я уверен на все 100 процентов, что он сможет, вот на днях уже голевую передачу отдал (в товарищеском матче 22 июня против "Сочи", завершившемся со счетом 7:1 в пользу "Спартака" — прим. ТАСС). Джано сейчас в хорошей форме, усердно тренируется, ждет с нетерпением, когда начнется сезон и он сможет порадовать болельщиков, как он это умеет делать. Все знают, какой креативный футболист Джано, что он умеет, его лучшие качества. Поэтому мы все ждем сезона, чтобы радовать болельщиков. — Также "Крылья Советов" покинул еще один бывший спартаковец — Александр Самедов. Стоит ли футболисту завершать карьеру? — Думаю, что Александру еще есть что показать РПЛ. Буду рад видеть его на поле в качестве футболиста. А в жизни мы будем общаться еще долгие годы. На поле он меня еще не обводил, так что пусть это будет для него дополнительной мотивацией. Хотя уверен, что желания и стимулов у него хватит еще на пару сезонов. "До ЧМ-2022 нельзя расширять РПЛ" — Как вы относитесь к возможному расширению РПЛ с 16 до 18 клубов? — Я против расширения. Понятное дело, что финансы могут сказать свое слово, как это было в позапрошлом году с пермским "Амкаром" или в этом сезоне с "Анжи". К тому же, игры 20 декабря и 15 февраля в России — плохая затея. Надо помнить, что чемпионат мира в Катаре в 2022 году начнется в ноябре, то есть в октябре чемпионат должен будет уже прекратиться, чтобы был месяц на подготовку. В общем, надо все взвешивать. Мое мнение, что как минимум до чемпионата мира — 2022 ничего не нужно менять.

— Есть страх, что таких "Амкаров" и "Анжи" будет появляться в России больше в случае расширения? — Есть. Я общаюсь со многими ребятами из ФНЛ (Футбольной национальной лиги — прим. ТАСС), команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ. Среди них есть футболисты, которые по несколько месяцев не получают зарплату. Даже если элементарно сравнивать нынешние доходы игроков в ФНЛ с зарплатами пяти-семилетней давности, то разница будет колоссальной. Раньше зарплаты были высокие, а сейчас они уменьшаются и уменьшаются. А нахождение в РПЛ требует больших затрат: перелеты, проживание, бытовые моменты. Многие клубы думают, что они смогут потянуть такие издержки, а потом клуб закрывается. В итоге 20 футболистов, пять тренеров, 10 человек из персонала и 20–30 работников базы остаются без работы, а город — без футбола. — Поддерживаете с кем-то связь из "Амкара"? — Я общаюсь практически со всеми. Вот костяк, который у нас был в команде, недавно собирался в ресторане, как выяснилось, мы сидели восемь часов. Делились разными воспоминаниями, положительными и отрицательными, забавно, что мы вообще практически футбол не обсуждали. Непосредственно с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым (бывший главный тренер "Амкара" — прим. ТАСС) пару дней назад общались, Денисом Масловым (бывший исполнительный директор пермского клуба — прим. ТАСС), который приезжал в гостиницу в Нижнем Новгороде, когда сборная играла в городе. — Есть ли шансы на возрождение большого футбола в Перми? — По крайней мере, город этого очень хочет. К сожалению, я не знаю, как обстоят дела именно с "Амкаром". Все те, кто был связан с клубом, уже свыклись с тем, что его нет. Обидно, что такой клуб, который ни разу в своей истории не вылетал из премьер-лиги и всегда был раздражителем для топ-команд чемпионата, исчез. — Станет ли труднее молодым воспитанникам пробиваться в основную команду в связи с новым лимитом на легионеров по схеме "8+17" (не более восьми иностранных игроков в заявке клуба, при этом количество зарубежных футболистов на поле ограничиваться не будет — прим. ТАСС)? — В свое время нынешний формат лимита сыграл для меня важную роль. "Спартаку" нужен был русский футболист, меня взяли, в меня поверили. С моего второго матча за клуб я провел все игры в чемпионском сезоне. В том же "Амкаре" меня взяли под болгарского защитника Петра Занева, и буквально через две игры он дернул заднюю приводящую мышцу, с тех пор я стал основным игроком команды. Труднее ли станет молодым воспитанникам пробиться в основной состав? Сложный вопрос. Но замечу, что сейчас в нашей команде появляется больше ребят из академии, количество иностранных футболистов уменьшается. "Селекционеры клубов начали работать лучше" — Вы живете в Балашихе. Как вы оцените спортивную инфраструктуру города? Растет ли интерес к футболу после чемпионата мира в России? — Да, есть интерес к футболу. Примерно два года назад построили хороший манеж, крытый, с отличными условиями. В другом конце города сейчас строится еще одно футбольное поле, рядом с ним открыли хороший бассейн. Так что к футболу в городе небезразличны. Но все прекрасно понимают, что необходим профессиональный и футбольный подход к тренировкам детей. Конечно, в городе есть хорошие специалисты, но опять же — тренерам нужно больше развиваться.

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