Тренер ЦСКА Сергей Овчинников: российскому футболу не нужен лимит на легионеров

Футболисты ЦСКА в Австрии проводят подготовку к новому сезону. Старший тренер армейцев Сергей Овчинников, который курирует работу голкиперов и молодежной команды клуба, в интервью ТАСС рассказал, от кого из молодых игроков стоит ждать прогресса, отметил, что не расстается с мечтой вернуться к работе главным тренером, и вспомнил, как Игорь Акинфеев вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, отразив решающий пенальти в игре с испанцами. — В матче Кубка Париматч Премьер с "Краснодаром" ЦСКА задействовал немало молодых игроков. Можно ли по этой игре делать какие-то выводы о действиях молодежи? — Из любой игры можно делать какие-то выводы. Если эти игроки находятся в нашем распоряжении, значит, мы на них рассчитываем: на кого-то в ближней перспективе, на кого-то — в долгосрочной. Некоторые ребята с нами тренируются какое-то количество времени, некоторые, как например Илья Востриков, — с чистого листа, а Данила Янов с нами полмесяца. В любом случае, если они выходят играть за основной состав, это хорошая пища для размышлений. — Насколько ЦСКА нужен этот турнир, учитывая, что в Австрии, к примеру, находятся "Локомотив" и "Зенит", которые готовятся к сезону по своей программе? — Думаю, это было решение руководства участвовать в этом турнире. Я не вижу ничего плохого в этом — турнир хорошо организован, хорошие поля, прекрасные соперники. В Москве, наверное, вряд ли мы бы нашли такие спарринги.

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— В игре с "Краснодаром" у ЦСКА дебютировал Звонимир Шарлия. Уже понятно, равноценная ли эта замена Родриго Бекао на позиции центрального защитника (бразилец играл в ЦСКА в аренде и покинул команду после окончания сезона — прим. ТАСС)? — Бекао, как показал прошедший год, достаточно сложно заменить. Если Звонимир окажется в нашей команде, то только спустя некоторое время можно будет говорить, заменил ли он Бекао или нет. Помимо этого хорватского футболиста есть еще и наши игроки, которые в состоянии закрыть эту позицию. Но Бекао — сильный игрок, и он хорошо провел этот год. "Ждем прогресса от Аванесяна, Тикнизяна и Марадишвили" — Насколько вы довольны тем, как развиваются молодые игроки ЦСКА, учитывая победу команды в молодежном первенстве? — Думаю, наша молодежь двигается в правильном направлении. Хорошую работу провел тренер дубля Андрей Аксенов и вообще тренерский штаб дублирующего состава. Сами игроки полны желания, энтузиазма, они увидели некий мостик перехода из дубля в основную команду. Перед глазами у них примеры Александра Головина, Федора Чалова, Тимура Жамалетдинова, ряда других игроков. Они видят, что связь есть и только от них зависит, как скоро они попадут в основную команду. — Виталий Жиронкин и Данила Янов вошли в список лучших десяти бомбардиров молодежного первенства. Можно ли на этом этапе быть довольным этими ребятами? — Относительно Жиронкина, то мы хотим, чтобы этот парень играл все время, поэтому рассматривается вопрос его аренды. Что касается Янова, то он с нами. Поэтому будем дальше смотреть, делать какие-то выводы. Но время у них еще есть, они достаточно молоды.

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— Можете ли вы в ближайшие годы ожидать от кого-то из молодых ребят прорыва, как это было с Головиным, Чаловым или, к примеру, с Константином Кучаевым? — Во-первых, чтобы был прорыв, должно сложиться, как подсказывает жизнь, много обстоятельств, как объективных, так и субъективных. На сегодняшний день у нас есть три очень перспективных футболиста: Тигран Аванесян, Наир Тикнизян и Константин Марадишвили. На них мы рассчитываем. — Каков тогда потенциал у нападающего Лассаны Н'Диая, игравшего в молодежном первенстве? — Он достаточно молод, плохо адаптирован к европейским условиям. Ему очень сложно — другая культура, менталитет, уклад жизни. Но парень старается, у него многое получается. Будем надеяться, что в этом году он очень сильно прибавит. — То есть у него есть выдающиеся игровые качества? — Конечно, так как если бы их не было, его бы не было в ЦСКА. Он был приобретен по ряду критериев, и мы рассчитываем на него. — Нельзя не спросить про вратарей. Возможно ли, что кто-то из пары Илья Помазун — Георгий Кырнац может отправиться в аренду для игровой практики? — Безусловно, все возможно. — У Помазуна был шанс заявить о себе в матче Лиги чемпионов в Риме. Если не говорить про пропущенные три мяча, насколько ему удалось им воспользоваться? — На 150%. Это была феноменальная игра, отмеченная европейскими СМИ. Действительно, он произвел своей игрой некий фурор, отразив десять ударов, и это были все тяжелые мячи. Помазун был ментально готов, очень большую помощь ему оказал Игорь Акинфеев, поддерживая его до, во время и после матча. Вопрос заключался в квалификации его игры — насколько он на сегодняшний день может быть дублером Акинфеева.

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По моему мнению, и я думаю, Гончаренко (главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — прим. ТАСС) его разделяет, Илья этим шансом воспользовался. Поэтому с ним продлили контракт и клуб на него рассчитывает. Он уже готовый вратарь, и если по нему будет интересное предложение, то его можно рассмотреть. — Помазуну в августе будет 23 года. В таком возрасте ему играть и играть. — Играть можно тоже по-разному, и не надо забывать, где он играет и за кем, и это тоже большая разница. Мы ему благодарны за его понимание, трудолюбие, отношение к делу, потому что быть вторым вратарем в ЦСКА — это отдельная тема. — Насколько тогда сложно молодым ребятам так работать, зная, что в ближайшее время они не будут первыми номерами в команде? — Конечно, им тяжело. Играть хочется всегда, и как можно представить, надо тренироваться изо дня в день, показывать свой уровень и не получая при этом игровой практики. Мы и руководители клуба все это понимаем и благодарны Илье. Но и он со своей стороны оправдывает наше доверие. А как сложится жизнь, покажет время. — Президент ЦСКА Евгений Гинер после исполкома Российского футбольного союза напомнил про необходимость расширения Российской премьер-лиги. Можно ли говорить, что чем больше клубов, тем больше возможности у молодежи играть на высоком уровне? — На самом деле, клубов для расширения только два, и мы что, говорим тогда только о двух вратарях? По этой теме какого-то квалифицированного ответа я дать не могу, потому что мне вообще очень удивительно, когда люди в интервью на раз-два говорят, что нужно увеличить количество команд, кто-то предлагает оставить, кто-то — уменьшить. Это очень глубокий вопрос, который должен прорабатываться со всех сторон. Поэтому я думаю, что наши руководители примут какое-то взвешенное решение. Оно должно быть правильным и пойти на пользу нашему футболу.

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— Может ли тогда новый формат лимита на легионеров (восемь иностранцев и 17 россиян в заявке клубов премьер-лиги с сезона-2020/21 — прим. ТАСС) благоприятно повлиять на развитие молодых игроков? — Я готов высказать свое мнение, которое никогда не поменяется. Считаю, что лимит вообще не нужен. Все, что искусственно создается, никогда не имеет серьезного выхлопа. В конце концов, я не вижу угрозы нашим футболистам, все равно играет сильнейший. Любой тренер в любом случае будет ориентироваться на своих воспитанников, если они не уступают по классу иностранцам. Думаю, надо больше доверять нашей молодежи в целом: смелее вводить ее в состав, давать игровую практику независимо от лимита. Введя его, мы ничего особо не приобрели. "Дзагоев — это глыба" — Гончаренко, подводя итоги сезона, говорил, что ему не удалось раскрепостить команду, учитывая большие ожидания от ЦСКА после побед над "Реалом" в Лиге чемпионов. Насколько сложным будет настроить команду перед новым сезоном, учитывая большое количество в ней молодых игроков? — На самом деле возраст не играет такой роли в плане настроя. Думаю, Виктор Михайлович говорил про раскрепощение образно, все-таки игроки какой-то опыт за прошлый сезон приобрели. Ментально, в физическом плане, футбольных кондициях команда прибавила. Как мы этим воспользуемся, это уже второй вопрос. Если нам удастся в силу данных обстоятельств реализовать этот потенциал, будет хорошо. Но не надо забывать такую вещь, что ЦСКА исторически не обладает длинной скамейкой, и потеря каждого игрока для нас достаточно серьезная. — Насколько весной вам не хватало Алана Дзагоева (полузащитник получил травму в январе — прим. ТАСС)? — Алан — это игрок ЦСКА с большим стажем, человек-легенда, и неважно, на поле он или нет. Он рядом с футболистами, находится в тренировочном процессе. И это, конечно, позитивно повлияло не только на футболистов, но и на команду в целом, включая тренеров. Когда Дзагоев в порядке, мы всегда можем отталкиваться от такой глыбы в составе.

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— В пользу ЦСКА наконец разрешилась ситуация с Николой Влашичем (находившийся в аренде хорватский полузащитник "Эвертона" подписал с армейцами пятилетний контракт — прим. ТАСС). Нет ли опасения, что его может настигнуть спад, присущий после первого успешного сезона, даже несмотря на то, что вторую часть чемпионата Влашич провел не так ярко? Или же он, как говорят, сделан из другого теста? — Я не вижу предпосылок, чтобы Никола играл хуже, и я не согласен с тем, что весеннюю часть чемпионата он провел хуже. Просто команда в целом не очень хорошо, может быть, воспользовалась весенними матчами. И один футболист не в силах повлиять на игру команды и результат. Он молодой парень и из года в год будет играть лучше и лучше. — Гончаренко говорил, что его нужно постоянно подбадривать. Какое у вас впечатление от общения с Влашичем? — У него европейская ментальность, а в Европе не принято ораторство, какой-то эмоциональный фон перед играми, накрутка. Конечно, ему очень нравится, когда его хвалят, оценивают, в большинстве своем по заслугам. Он такой чисто европейский футболист, который нуждается в поддержке тренерского штаба и партнеров по команде. У него есть такая эмоциональная зависимость. "Наступит момент, когда я захочу стать главным тренером" — Вы в ЦСКА работаете уже шестой год. Сколько еще времени будет действовать ваше соглашение? — У нас всех годовые соглашения, которые мы продлеваем перед каждым сезоном. — Какие задачи в ЦСКА вы лично ставите перед собой? — Я хочу побеждать и выигрывать вместе с командой, чтобы у клуба было больше трофеев. Меня все устраивает, я работаю с хорошими ребятами, тренерами, руководителями. А как будет дальше, посмотрим. — Есть ли возможность подготовить в ЦСКА еще одного вратаря уровня Акинфеева? — Такие, как Игорь, рождаются раз в 100 лет. Но на сегодняшний день у ЦСКА в плане вратарей все нормально, как мне кажется. Дальше будут приходить новые голкиперы, будем смотреть за молодежью. Свою работу я все равно оцениваю только рядом с Игорем, но я не классический тренер вратарей. Все равно наступит тот момент, когда мне захочется стать главным тренером какого-то клуба. Но на сегодняшний день меня все устраивает, и вместе с командой и клубом мы идем к новым вершинам.

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— Есть ли у вас предложения как к главному тренеру? — Они возникают каждый год, но просто надо учитывать тот фактор, что из ЦСКА уходить куда-то просто так нецелесообразно. На сегодняшний день я не хочу никуда уходить. В любом случае я позиционирую себя только с Игорем — если я нужен ему, то я рядом. Дальше будем смотреть. — Вы говорили, что если быть главным, то только в топ-клубе… — Я сказал немного не так. Какой смысл работать там, где ты не сможешь самореализоваться? Я счастлив от того, что на сегодняшний день у меня есть выбор. Когда нет работы, все готовы принять предложение, не задумываясь, что они могут дать команде. Работу я всегда могу найти, но выше возможностей какого-либо клуба и команды все равно не прыгнуть. Просто если уж работать главным тренером, то должно совпасть много факторов: и тебя должны в клубе хотеть, и ты должен хотеть там работать, и должно быть четкое представление, чего вы и клуб хотите достигнуть вместе. В работе тренера самое главное — понимать, что ты хочешь сделать и сможешь ли это выполнить, а не просто работать. "Верю, что Семин уговорит Гилерме остаться в "Локомотиве" — Когда вы играли за сборную России, в ней было больше мастеровитых игроков, в том числе больше футболистов, выступающих за рубежом. Но серьезных успехов команда не добивалась… — Во-первых, я не согласен, что тогда было больше мастеровитых футболистов. В национальной команде априори играют сильнейшие, и на сегодняшний день в ней талантливые ребята. Во-вторых, мы немного путаем понятия, когда говорим о том, что если наши футболисты не уезжают на Запад, значит, они там никому не нужны. Не надо забывать одну вещь — у нас нет паспорта Евросоюза, поэтому мы там действительно никому не нужны не по футбольным критериям, а из-за лимита на игроков не из стран ЕС, который действует во многих лигах. Раньше с этим было гораздо проще. И если бы такое положение, связанное с паспортами, отменили, то наших игроков было бы в Европе очень много. — Можете ли вспомнить, какие у вас были эмоции при просмотре матчей сборной России на чемпионате мира против команд Испании и Хорватии, особенно в серии пенальти? — Эмоции были сумасшедшими. Мы всей командой на сборе в Австрии болели за нашу сборную, за Игоря и других армейцев. В матче с испанцами героем стал Акинфеев, и мы очень радовались. В любом случае, как бы команда ни сыграла, мы ее очень любим. Сборная порадовала нас победой над испанцами. Чуть-чуть не хватило где-то удачи для победы в игре с хорватами, но команда выступила очень достойно. — Часто ли Акинфеев отражает пенальти так, как это он сделал в эпизоде с 11-метровым от Яго Аспаса (этот отраженный пенальти вывел сборную России в 1/4 финала чемпионата мира — прим. ТАСС)? — На самом деле, Игорь на тренировках часто так ногой отражает пенальти, как и все вратари. Другое дело, это бывает нечасто в таком матче, тем более в серии пенальти. На моей памяти, по-моему, так один раз отбил мяч на чемпионате мира 1986 года венгр Петер Дистль. Вратарь упал, выбросил кверху ногу и носком отразил удар.

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— Не рано ли Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной? — Это к Игорю. Я не могу за него говорить. — После его ухода "номером один" в сборной России считался Андрей Лунев. В чем причина, что его вытеснил с этой позиции Гилерме? — Наверное, в хорошей игре Гилерме. Любой тренер сборной будет ориентироваться на текущую форму вратаря. Я не вижу сейчас ярко выраженного первого голкипера в сборной на долгие годы. Гилерме хорошо играет за сборную, до этого Лунев хорошо выступал за нее. Думаю, это прекрасно, если в национальной команде есть два-три вратаря хорошего уровня, и тренер в зависимости от их формы может ротировать голкиперов. — То есть в плане конкуренции во вратарской линии в сборной России сейчас все в порядке? — Да, там все квалифицированные вратари хорошего уровня. — По итогам сезона приз "Надежда" от РФС получил вратарь Матвей Сафонов из "Краснодара". Сколько времени ему нужно, чтобы выйти на уровень Акинфеева и Гилерме? — Думаю, Матвей находится только в начале своего пути. Ему сначала надо выиграть конкуренцию в "Краснодаре", где есть вратари тоже высокого уровня — Станислав Крицюк и Андрей Синицын. Безусловно, этот парень очень одаренный. Но, к счастью, сейчас в России очень много одаренных вратарей, именно молодых. Если тренер будет доверять, а команда будет хорошо играть, то, возможно, он достигнет очень больших высот. Все у него для этого есть. — Вы рассказывали, как с вашим участием проходил просмотр Гилерме в "Локомотиве". Что помогло ему стать тем, кем он является сейчас? — Только его труд.

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