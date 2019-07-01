Антон Атрашкин: больше половины участников ИННОПРОМ — иностранные компании

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая в этом году пройдет в Екатеринбурге в десятый раз, показывает хорошую динамику роста. В юбилейный год 100% выставочных площадей было раскуплено делегатами еще к концу зимы, что говорит о высоком спросе среди компаний-участниц. Какие темы будут обсуждаться в рамках деловой программы, почему цифровизация — неиссякаемый тренд и об экзотичной стране-партнере в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент ГК "Формика", директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

— С момента проведения первой выставки прошло десять лет. Скажите, какие глобальные изменения в спросе на выставку вы фиксируете?

— Я очень рад поделиться с вами информацией о том, что уже в конце февраля — начале марта этого года выставка была полностью распродана. Для нас это свидетельство того, что ИННОПРОМ сегодня является востребованной коммерческой площадкой для реализации своей продукции. Традиционно у нас больше половины участников — это иностранные компании, чуть меньше половины — российские компании. Причем это и промышленные гиганты, такие как Mazak, Fanuc, Kuka, Siemens, Ростех, Росатом, "Синара", и представители среднего бизнеса. Мы рады, что выставка востребована российским и международным бизнесом.

— Перед форумом многие организаторы делают прогноз по количеству и объему контрактов, которые планируют заключить компании на мероприятии. Делаете ли вы такие прогнозы?

— Участники нашей выставки знают, что мы никогда не тревожим их, не стимулируем к тому, чтобы имитировать подписание контрактов, соглашений. Мы считаем эту практику порочной. Часто на больших мероприятиях компании специально заставляют подписывать пустые меморандумы или переподписывать соглашения, заключенные ранее. ИННОПРОМ — это коммерческая ярмарка, здесь у организаторов единственный интерес — чтобы компания получила максимум контактов, чтобы компания захотела в следующем году расширять свою площадь, чтобы компания встретила много партнеров, инвесторов. И когда это происходит, то растет спрос на квадратные метры. Тот факт, что в 2019 году все выставочные площади были проданы к концу зимы, и есть тот индикатор, на который мы обращаем внимание. В нашем случае мы нескромно можем говорить о значительном успехе выставки.

— А как трансформировалась деловая программа за это время? Несколько лет подряд сквозной темой выставки выступает цифровизация — можно ли сказать, что пока это неиссякаемый тренд?

— Цифровизация промышленности для нас — это единая тема, которая проходит главной через все 100 мероприятий, конференций и презентаций ИННОПРОМ. Сегодня цифровое производство — это актуально для всех глобальных деловых площадок. Эта тема, конечно же, неисчерпаемая, ее невозможно реализовать или обсудить в течение одной выставки, и мы стараемся уже не первый год по мере возможности ее раскрыть.

— Какие в этом году запланированы главные мероприятия для обсуждения этой темы?

— Мы стартуем с главной стратегической сессии, которая называется "Чемпионы цифровой гонки: конкурентные стратегии", в которой руководители правительства РФ и топ-менеджеры международных компаний из Японии, Германии, Австрии и Турции расскажут о том, как им удается добиваться успехов и обходить конкурентов. Своего рода мастер-класс от глобальных CEO.

Это и президент Omron Robotics Томас Матиас, это генеральный директор Knill Energy Кристиан Книлл, это Ахмед Эрдем Аджай, главный исполнительный директор Coskunos Holding, и удивительный человек в нашей индустрии Хайнрих Мюнц, директор по цифровизации компании Kuka Robotics, который является одним из авторов стратегии "Индустрия 4.0". Россию представляют вице-премьер РФ Дмитрий Козак и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Параллельно в девяти залах будут проходить конференции по цифровому производству, инновациям в промышленности, новым материалам в производстве, технологиям для городов, новой мобильности, робототехнике и автоматизации — это все универсальные темы, которые волнуют любого руководителя, занятого на производстве и в России, и в Турции, и в Китае, и в США, где угодно.

— А если говорить о целях, которые направлены в основном на российскую промышленность, то на чем здесь будет сделан акцент?

— Как вы знаете, президент РФ Владимир Путин поставил предприятиям оборонно-промышленного комплекса задачу увеличить долю выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции к 2025 году до 30% в рамках диверсификации. К 2030 году этот показатель должен быть увеличен до 50% — эта важная задача, затрагивающая передовые производства, конечно же, не могла обойти ИННОПРОМ . Для нас большая честь, что вице-премьер Юрий Борисов согласился принять участие в профильной сессии и пригласил руководителей крупнейших компаний, таких как ОСК, "Алмаз Антей", Ростех, а также тех финансовых организаций, которые финансируют диверсификацию ОПК. Власть и бизнес обсудят инструменты поддержки диверсификации, и главный вопрос — как сделать финансирование этих проектов привлекательным для инвесторов.

— Совсем недавно, после публикации "Нью-Йорк таймс", было огромное количество заявлений о кибербезопасности на объектах промышленности. Все-таки вы является той площадкой, которая связывает несколько отраслей воедино. Будут ли это обсуждать на выставке?

— Кибербезопасность — это действительно одна из самых острых тем, которая сегодня интересует промышленников. Уход в "цифру" положительно влияет на эффективность производства, помогает сэкономить очень многие расходы, но при этом, конечно же, делает компании уязвимыми для хакеров. Поэтому мы очень рады, что ведущий мировой лидер в этой области компания Kaspersky Lab каждый год на ИННОПРОМ проводит сессию, посвященную развитию кибербезопасности, интеграции цифровых решений на предприятиях, о том, каким должно быть взаимодействие предприятия с интеграторами, производителями цифровых решений, какие факторы влияют на то, чтобы обеспечить успешную реализацию таких проектах. Кроме этого, в этом году пройдет конференция "Код ИБ. Информационная безопасность", в рамках которой российские вендоры, интеграторы, а также руководители служб информационной безопасности крупнейших промышленных предприятий вместе, что называется, в поле будут целый день разбирать успешные и неуспешные кейсы интеграции таких решений.

— Еще одной, можно сказать, болезненной темой является нехватка высококвалифицированных кадров на производстве, которые готовы к работе в условиях цифровой трансформации. Актуально ли это в 2019 году?

— На каждой выставке за последние лет пять неизбежно возникают жалобы руководителей на нехватку квалифицированных кадров. Станки есть, роботы есть, суперсофт купили, а реализовывать некому, особенно в регионах. Задачи и потребности предприятий в высококвалифицированных кадрах растут гораздо быстрее, чем корпоративные вузы и центры подготовки на предприятиях успевают выращивать молодую смену. Поэтому мы очень рады, что руководители Минпромторга России, руководители Министерства образования и науки, представители корпоративных университетов и руководители HR-блоков больших компаний на ИННОПРОМ проводят сессию, которая будет называться "Каким должно быть образование в эпоху цифровизации". Мы готовим его вместе с компанией "СКБ Контур".

— Мы очень подробно поговорили уже о программе, давайте перейдем к гостям. Кого из высокопоставленных участников вы ждете на выставке?

— Мы традиционно не комментируем визиты высокопоставленных гостей на ИННОПРОМ, но умеем их качественно организовывать.

— В этом году страной-партнером выступает Турция. Скажите, насколько интересна эта страна для российских предприятий?

— У нас в этом году очень яркая интересная страна-партнер, решение об участии Турции было принято на самом высоком уровне. Мы знаем, что впервые эту страну на выставку пригласил президент России в конце 2018 года.

Турция любима многими россиянами за свои замечательные курорты, фрукты и свою удивительную культуру. Но теперь, на ИННОПРОМ, мы узнаем ее совсем с другой стороны — как очень динамичную быстро растущую промышленную державу. Национальная экспозиция Турции — самая большая на выставке — около 3 тыс. кв. м. Здесь будут представлены более 40 компаний, таких как Durmazlar Makina, Laynebowler Pompa, Hurmak Plastik, Yilmaz Reduktor, Hidromode Hidrolic Makina и другие. Это представители секторов энергетического машиностроения, станкостроения, производства компонентов, а возглавит турецкую делегацию министр промышленности и торговли Турции господин Мустафа Варанг.

— Насколько нам известно, на следующий год страной — партнером выставки станет Италия. Скажите, как представлена делегация страны в этом году и какие мероприятия для подготовки следующей выставки пройдут в 2019 году?

— Италия уже не первый год представляет свою национальную экспозицию, которую мы делаем совместно с ICE — Итальянским агентством по развитию торговли. Приезжают компании — в основном представители среднего бизнеса из сектора металлообработки, и мы для них готовим встречи и уже знаем, что есть большой интерес со стороны российских предприятий к итальянской экспозиции. Станкостроительные компании из Италии небольшие по размеру, но делают очень высококачественные нишевые продукты, которые очень востребованы на рынке.

— Екатеринбург готов к приему гостей?

— Уже не в первый раз столица Урала принимает глобальные мероприятия. В городе прекрасно организованная отельная сеть, выбор отелей на любой вкус, от пятизвездочных гостиниц до недорогих двухзвездочных хостелов. Поэтому я не сомневаюсь, что все участники, которые решат приехать на ИННОПРОМ, найдут, где остановиться. А на гастрономической карте России Екатеринбург, безусловно, занимает серьезное место, и уверен, что все рестораны, кафе, бары будут очень активно востребованы деловыми людьми со всего мира, которые приедут к нам в гости.

Беседовала Ольга Шнайдер