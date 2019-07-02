Посол РФ: в Италии отношение к России, ее народу и руководству уважительное

4 июля в Италию с официальным визитом приедет президент России Владимир Путин. С момента его последнего визита прошло ровно четыре года. За это время в Италии кардинальным образом изменилась политическая ситуация, экономики двух стран адаптировались к санкционному режиму, хотя и не преодолели его. Накануне визита главы государства посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал в интервью ТАСС, как итальянский бизнес страдает от санкций и почему итальянские власти, несмотря на намерения, не могут добиться их отмены. — На этой неделе с официальным визитом в Италию прибывает президент Российской Федерации Владимир Путин. Что наша и итальянская стороны ждут от этого визита? — Визит президента России станет, безусловно, главным событием в российско-итальянских отношениях в этом году. Запланированы встречи и переговоры с президентом и председателем Совета министров Итальянской Республики, другими официальными лицами, участие в работе форума-диалога гражданских обществ двух стран. Будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, культуры, науки, образования, а также ключевые вопросы международной повестки дня — Сирия, Украина, Ливия, Иран, Венесуэла. Планируется подписание ряда документов. Хотел бы обратить внимание, что в работе форума-диалога примет участие по несколько десятков с каждой стороны ведущих представителей бизнес-сообщества, деятелей культуры, науки, образования, средств массовой информации. Уверен, что официальные встречи и переговоры, контакты в рамках форума дадут мощный импульс развитию всестороннего российско-итальянского сотрудничества. — Насколько серьезно сказываются антироссийские санкции, которые поддерживает Италия, и ответные ограничительные меры России на двустороннем сотрудничестве? — Не берусь дать точную оценку потерь от введенных Евросоюзом санкционных ограничений. В любом случае применительно к Италии счет идет на миллиарды долларов и тысячи потерянных рабочих мест.

Если в докризисном 2013 году объем итальянского экспорта в Россию составлял $14,5 млрд, то в 2016 году он упал до $7,8 млрд

И хотя в последние два года имел место рост итальянского экспорта и двустороннего товарооборота, он обладал лишь восстановительным характером и пока далек от рекордных показателей. Контрпродуктивность санкций очевидна для абсолютного большинства здравомыслящих итальянцев. Если пять лет назад еще прослеживалась хоть какая-то причинно-следственная связь санкций Евросоюза в отношении России с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины, то они давно приобрели свою, я бы сказал, дурную инерцию. — Помимо санкций ЕС определенные ограничения, в том числе на европейский бизнес, накладывают антироссийские санкции США. Насколько итальянский бизнес страдает от косвенных последствий американских санкций? — Я часто встречаюсь с руководителями крупных итальянских компаний, сотрудничающих с Россией, и задаю этот интересующий и вас вопрос. Угроза применения "санкций за нарушение санкций" используется американскими властями как против своих граждан и компаний, так и экстерриториально против компаний и организаций из других, в том числе европейских стран. США активно злоупотребляют высокой востребованностью американской финансовой системы в международных расчетах и тесными связями многих крупных европейских компаний с американским рынком. Идущие из-за океана санкционные волны, угроза, как говорят здесь некоторые, "дружественного огня" создают атмосферу неопределенности, неуверенности относительно перспектив сотрудничества с Россией, особенно масштабного и долгосрочного. — И опять о санкциях. Нынешнее правительство Италии в составе "Движения "5 звезд" и партии "Лига" работает на основе программы, в которой есть пункт об отмене антироссийских санкций. За год пребывания у власти тем не менее Рим уже трижды проголосовал за продление на полгода срока их действия. Что мы говорим по этому поводу нашим итальянским партнерам?

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— Итальянские партнеры неизменно заявляют, что санкции не самоцель, а средство реализации минских договоренностей. Они не должны подменять политику конструктивного диалога с Россией, без которого невозможно решение ключевых международных проблем. Рим выступает против автоматического, без обсуждения, продления санкционного режима. Что же касается голосования по этому вопросу в рамках евроструктур, то здесь в конечном счете берут верх соображения блоковой дисциплины и евроатлантической солидарности, а также тот факт, что у Италии собственная, довольно непростая повестка переговоров с Брюсселем (бюджетная, миграционная и т.д.). Это, понятно, жестко ограничивает свободу рук и волеизъявления. Нашу позицию вы знаете: не мы вводили санкции, не нам начинать разговоры об их отмене, хотя, повторяю, вредоносность санкций для итальянцев очевидна. — Вы как никто другой понимаете и можете интерпретировать ситуацию в Италии. Как бы вы охарактеризовали нынешний политический климат в стране после прихода к власти относительно новых, так называемых несистемных партий? В чем залог их успеха? — Пожалуй, не соглашусь с вашим утверждением относительно новизны и несистемности партии "Лига" и "Движения "5 звезд", которые после прошлогодних парламентских выборов в Италии сформировали коалиционное правительство. Более того, "Лига" — старейшая на сегодняшний день в Италии политическая партия, важный системный пилястр политической архитектуры страны. "Движение "5 звезд" второй созыв подряд представлено в палатах парламента, где имеет сейчас наиболее многочисленные фракции. Успех, который сопутствовал этим политическим силам на прошлогодних выборах, стал, на мой взгляд, закономерным результатом их программного послания итальянским избирателям — это укрепление безопасности граждан, борьба с нелегальной миграцией ("Лига"), экология, расширение социальных гарантий ("Движение "5 звезд"). А что касается политического климата в стране, то для него сейчас характерна некоторая неопределенность, связанная в том числе с результатами недавних выборов в Европарламент. Настроения электората в Италии весьма подвижны и изменчивы. Согласитесь, за год с небольшим после парламентских выборов в Италии (март 2018 года) число голосов, отданных на Евровыборах (май 2019 года) за "Движение "5 звезд", сократилось с 32 до 18%, а за партию "Лига", наоборот, выросло с 17 до 34%. Такое резкое изменение соотношения сил в рамках правящей коалиции — важный элемент текущей политической ситуации в стране. — Сейчас во многих странах широко обсуждается тема фейковых новостей. Часто с целью дискредитировать нашу страну их создают о России или обвиняют Россию в их распространении. Во многих западных СМИ (особенно британских и американских) ведется антироссийская пропаганда. Как обстоит с этим дело в Италии? Можно ли сказать, что рядовые итальянцы не поддались на ложную информацию о России? Как здесь воспринимают российского лидера и оценивают политику нашего государства? — Итальянскими СМИ проводится достаточно взвешенная, трезвая редакционная политика. Если допускаются недружественные высказывания или неоправданные выпады в отношении нашей страны, мы направляем свои опровержения и комментарии, которые в большинстве случаев размещаются на страницах печати.

В целом же отношение к России, ее народу и руководству нашего государства уважительное