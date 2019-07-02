Спецпосланник ООН: перемирие в Ходейде показало возможность компромисса по Йемену

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", поставившее страну на грань гуманитарной катастрофы. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс в специальном интервью ТАСС рассказал об итогах визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ситуации в Йемене и своих планах по урегулированию йеменского кризиса. — О чем шла речь на переговорах в Москве? Что сказано со стороны руководства МИД России? — У нас была очень продуктивная встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Я благодарен за продолжительную поддержку со стороны России моих действий и приветствую конструктивное участие России в нашей работе по достижению мира в Йемене. — На какой стадии находится сейчас урегулирование? Какие у вас дальнейшие планы? Куда вы намерены отправится в ближайшее время? Моей главное целью является прекращение военных действий.

Граждане Йемена не могут больше ждать

Эта цель может быть достигнута только путем политического соглашения между всеми сторонами конфликта. Моя роль как представителя генсека ООН в урегулировании кризиса предполагает проведение ряда встреч, в частности, на этой неделе я планирую посетить Объеденные Арабские Эмираты и Оман, чтобы обсудить актуальные вопросы и встретиться с заинтересованными сторонами, которые готовы помочь в поиске решения урегулирования конфликта. — Какие шаги вы намерены предпринять в первую очередь? Основная цель заключается в том, чтобы остановить войну в Йемене. Йеменцам сейчас нужен мир. Однако главная ответственность по снижению напряженности и созданию благоприятных условий лежит на всех сторонах конфликта. Я всегда говорил, что насилие может легко привести к конфликтам и подорвать мирные процессы. Абсолютно уверен, что стороны и международное сообщество убеждены в том, что только политическое решение может положить конец конфликту в Йемене. — Как складывается ситуация в Ходейде (главный порт Йемена, куда доставляются продовольствие и медикаменты, — прим. ТАСС)? Когда в декабре 2018 года было подписано соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в январе 2019 года, ситуация вокруг Ходейды продемонстрировала, что стороны могут достичь компромисса на благо населения Йемена. Это было реальным свидетельством их стремления к достижению мира. В частности, увеличились коммерческая активность портов, через которые осуществляется доставка гуманитарных грузов, началось возвращение людей к своим домам, произошло значительное сокращение насилия. Я настоятельно призываю стороны продолжать конструктивно взаимодействовать друг с другом для выполнения соглашения, включая завершение передислокации войск. — Когда в Йемене наконец наступит мир? Когда будет создано правительство национального согласия, которое восстановило бы национальное единство страны и доверие между сторонами?

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