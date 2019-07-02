Спецпосланник ООН: перемирие в Ходейде показало возможность компромисса по Йемену

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", поставившее страну на грань гуманитарной катастрофы. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс в специальном интервью ТАСС рассказал об итогах визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ситуации в Йемене и своих планах по урегулированию йеменского кризиса.
— О чем шла речь на переговорах в Москве? Что сказано со стороны руководства МИД России?
— У нас была очень продуктивная встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Я благодарен за продолжительную поддержку со стороны России моих действий и приветствую конструктивное участие России в нашей работе по достижению мира в Йемене.
— На какой стадии находится сейчас урегулирование? Какие у вас дальнейшие планы? Куда вы намерены отправится в ближайшее время?
Моей главное целью является прекращение военных действий.
Эта цель может быть достигнута только путем политического соглашения между всеми сторонами конфликта. Моя роль как представителя генсека ООН в урегулировании кризиса предполагает проведение ряда встреч, в частности, на этой неделе я планирую посетить Объеденные Арабские Эмираты и Оман, чтобы обсудить актуальные вопросы и встретиться с заинтересованными сторонами, которые готовы помочь в поиске решения урегулирования конфликта.
— Какие шаги вы намерены предпринять в первую очередь?
Основная цель заключается в том, чтобы остановить войну в Йемене. Йеменцам сейчас нужен мир. Однако главная ответственность по снижению напряженности и созданию благоприятных условий лежит на всех сторонах конфликта. Я всегда говорил, что насилие может легко привести к конфликтам и подорвать мирные процессы. Абсолютно уверен, что стороны и международное сообщество убеждены в том, что только политическое решение может положить конец конфликту в Йемене.
— Как складывается ситуация в Ходейде (главный порт Йемена, куда доставляются продовольствие и медикаменты, — прим. ТАСС)?
Когда в декабре 2018 года было подписано соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в январе 2019 года, ситуация вокруг Ходейды продемонстрировала, что стороны могут достичь компромисса на благо населения Йемена. Это было реальным свидетельством их стремления к достижению мира. В частности, увеличились коммерческая активность портов, через которые осуществляется доставка гуманитарных грузов, началось возвращение людей к своим домам, произошло значительное сокращение насилия. Я настоятельно призываю стороны продолжать конструктивно взаимодействовать друг с другом для выполнения соглашения, включая завершение передислокации войск.
— Когда в Йемене наконец наступит мир? Когда будет создано правительство национального согласия, которое восстановило бы национальное единство страны и доверие между сторонами?
В настоящее время со сторонами конфликта в Йемене обсуждаются дальнейшие пути по продвижению мирного процесса. Достижение мира требует усилий, терпения, добросовестности и приверженности всех заинтересованных сторон для закрепления и развития уже достигнутых успехов. Это то, на чем мы сосредоточились.
— Что может сделать ООН?
ООН содействует политическому урегулированию конфликта в Йемене наряду с итогами национального диалога, инициативой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССЗ) и механизмом ее реализации, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Это наш мандат и наша конечная цель. Соглашения могут работать только тогда, когда все стороны готовы заставить их работать. Стороны последовательно подтверждали свою приверженность политическому решению, и у меня нет оснований в этом сомневаться.
— Как вы считаете, какую роль в урегулировании межйеменского кризиса играет Россия? Оказывает ли РФ Вам поддержку? Какова роль в целом роль РФ?
— Поддержка России как постоянного члена Совета Безопасности ООН и ее усилия по Йемену имеют важное значение для достижения комплексного, всеохватывающего долгосрочного политического решения конфликта. Я очень ценю эту поддержку и с рассчитываю на продолжение взаимодействия ради достижения всестороннего и мирного урегулирования межйеменского конфликта.
Беседовали Юлия Немченко и Джамиля Байрамукова