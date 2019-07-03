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Интервью

Боксер Гаджимагомедов: рад, что Путин поддержал меня на Европейских играх

Муслим Гаджимагомедов Пресс-служба Федерации бокса России
Описание
Муслим Гаджимагомедов
© Пресс-служба Федерации бокса России

Муслим Гаджимагомедов стал единственным представителем российских боксеров, который сумел завоевать золотую медаль на Европейских играх в Минске. За его финальным боем наблюдал президент России Владимир Путин. В интервью ТАСС спортсмен рассказал о своих эмоциях после победы, желании выступить в ММА, а также поделился мнением о боксерском уровне чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

— Вы — единственный золотой медалист среди боксеров на Европейских играх. Какие ощущения?

— Я очень рад, что выиграл золото. Все произошло благодаря тем, кто переживал за меня, болел, благодаря нашим тренерам и нашей команде.

— За вашим финальным боем в Минске наблюдал президент России Владимир Путин. Какие эмоции испытывали в тот момент?

— В тот момент я не волновался. Я был рад, что Владимир Владимирович приехал поддержать нас и конкретно меня. Для меня это самая важная победа в карьере, мне удалось выиграть в финале Европейских игр. Очень благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он любит и поддерживает спорт, и бокс в частности.

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— Наверняка дома вас ждет большой праздник и застолье...

— Да, конечно же! Меня уже ждут родственники, односельчане, друзья, знакомые. Все писали, звонили, поздравляли. Теперь ждут не дождутся, когда вернусь домой. Там и будет праздник!

— Еще год назад вы боксировали на весовую категорию ниже. Можете ли сказать, что решение сменить вес было верным?

— Конечно! Считаю, что я вовремя перешел в весовую категорию до 91 кг. На 81 кг мне становилось тяжело выступать. Организм растет, поэтому мы с тренером решили перейти выше. Слава богу, сейчас все получается, и мы выигрываем.

— Вы ведь еще молоды и продолжаете расти. Ждать перехода в супертяжелый вес?

— Расти продолжаю (смеется). Но пока не планирую переходить выше. Через пять-шесть лет, может быть, перейду. Наверное, уже когда буду выступать в профессиональном боксе. Но до этого еще нужно дойти.

— Изначально вы занимались борьбой. Почему решили перейти в бокс?

— Я в детстве занимался в своем родном селе борьбой, как и многие ребята. Все получалось, все шло отлично. Но потом бывший директор школы нашего района построил в селе спортивный зал и нашел тренера по боксу. Так у нас появилась возможность боксировать. Все в селе ходили на борьбу. Но были несколько ребят, кто пошел на бокс, вот и я с ними.

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— Давно ли вы в последний раз проверяли навыки борьбы?

— Когда бываю дома, почти каждый день хожу бороться с односельчанами. Это нормально, как физическая нагрузка. А так на ковер не выходил лет семь-восемь.

— Сейчас достаточно непростая ситуация с Международной ассоциацией бокса (AIBA). Тревожит ли она вас?

— Я не думаю, что Олимпийские игры когда-то будут без бокса. Это невозможно. Бокс — один из самых популярных видов спорта. Какое-то время назад хотели убрать из программы борьбу, но потом все нормально сложилось. Что будет с боксом? Я думаю, что нас чуть-чуть помучают и также оставят в покое.

Ваша цель — выступить на Олимпийских играх?

— Да, конечно. Я считаю, что для любого боксера цель — Олимпийские игры. Главное соревнование.

Наверняка вы будете выступать на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Какие ставите задачи?

— Я буду выступать. Задачи только максимальные — выиграть золото. Все, что от меня требуется, я для этого сделаю. Будем готовиться на максимум.

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Как бы вы оценили перспективы Хабиба Нурмагомедова в боксе?

— Смотря с кем он будет боксировать. Но он может и в боксе добиться хороших результатов, а не только в ММА. Не думаю, что сразу он бы стал чемпионом мира. Но если начать с более простых соперников, то он смог бы добиться успеха в боксе. А если сразу выходить с Флойдом Мэйуэзером или еще с кем-то такого уровня, то будет тяжело.

Думали ли вы о том, чтобы попробовать себя в ММА? У вас есть навыки борьбы, есть бокс...

— Скажу откровенно, иногда хочется выйти и попробовать себя в ММА (смеется). Правда, мне будет нужно походить на борьбу, подтянуть свои навыки. Но иногда хочется выступить в ММА, проверить себя. С другой стороны, понимаю, что мне пока туда не надо. Там в основном выступают те, у кого не получается в других видах спорта — в борьбе или боксе. У меня пока, слава богу, получается. Поэтому в ММА уходить пока рано.

Когда вы теперь вернетесь в зал?

— Планирую отдохнуть 10–12 дней, а потом вернусь в зал. Потом уже будут сборы в Кисловодске, будем готовиться к ним. Дома я не так часто тренируюсь, в основном мы играем в футбол. Но бывает, что необходимо держать себя в форме, и я прихожу в зал. Поработать на лапах, например.

Беседовал Игорь Лазорин

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Путин, Владимир ВладимировичБокс
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