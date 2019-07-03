Боксер Гаджимагомедов: рад, что Путин поддержал меня на Европейских играх

Муслим Гаджимагомедов стал единственным представителем российских боксеров, который сумел завоевать золотую медаль на Европейских играх в Минске. За его финальным боем наблюдал президент России Владимир Путин. В интервью ТАСС спортсмен рассказал о своих эмоциях после победы, желании выступить в ММА, а также поделился мнением о боксерском уровне чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. — Вы — единственный золотой медалист среди боксеров на Европейских играх. Какие ощущения? — Я очень рад, что выиграл золото. Все произошло благодаря тем, кто переживал за меня, болел, благодаря нашим тренерам и нашей команде. — За вашим финальным боем в Минске наблюдал президент России Владимир Путин. Какие эмоции испытывали в тот момент? — В тот момент я не волновался. Я был рад, что Владимир Владимирович приехал поддержать нас и конкретно меня. Для меня это самая важная победа в карьере, мне удалось выиграть в финале Европейских игр. Очень благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он любит и поддерживает спорт, и бокс в частности.

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— Наверняка дома вас ждет большой праздник и застолье... — Да, конечно же! Меня уже ждут родственники, односельчане, друзья, знакомые. Все писали, звонили, поздравляли. Теперь ждут не дождутся, когда вернусь домой. Там и будет праздник! — Еще год назад вы боксировали на весовую категорию ниже. Можете ли сказать, что решение сменить вес было верным? — Конечно! Считаю, что я вовремя перешел в весовую категорию до 91 кг. На 81 кг мне становилось тяжело выступать. Организм растет, поэтому мы с тренером решили перейти выше. Слава богу, сейчас все получается, и мы выигрываем. — Вы ведь еще молоды и продолжаете расти. Ждать перехода в супертяжелый вес? — Расти продолжаю (смеется). Но пока не планирую переходить выше. Через пять-шесть лет, может быть, перейду. Наверное, уже когда буду выступать в профессиональном боксе. Но до этого еще нужно дойти. — Изначально вы занимались борьбой. Почему решили перейти в бокс? — Я в детстве занимался в своем родном селе борьбой, как и многие ребята. Все получалось, все шло отлично. Но потом бывший директор школы нашего района построил в селе спортивный зал и нашел тренера по боксу. Так у нас появилась возможность боксировать. Все в селе ходили на борьбу. Но были несколько ребят, кто пошел на бокс, вот и я с ними.

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— Давно ли вы в последний раз проверяли навыки борьбы? — Когда бываю дома, почти каждый день хожу бороться с односельчанами. Это нормально, как физическая нагрузка. А так на ковер не выходил лет семь-восемь. — Сейчас достаточно непростая ситуация с Международной ассоциацией бокса (AIBA). Тревожит ли она вас? — Я не думаю, что Олимпийские игры когда-то будут без бокса. Это невозможно. Бокс — один из самых популярных видов спорта. Какое-то время назад хотели убрать из программы борьбу, но потом все нормально сложилось. Что будет с боксом? Я думаю, что нас чуть-чуть помучают и также оставят в покое. — Ваша цель — выступить на Олимпийских играх? — Да, конечно. Я считаю, что для любого боксера цель — Олимпийские игры. Главное соревнование. — Наверняка вы будете выступать на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Какие ставите задачи? — Я буду выступать. Задачи только максимальные — выиграть золото. Все, что от меня требуется, я для этого сделаю. Будем готовиться на максимум.

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