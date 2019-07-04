Хоккеист Василевский: на ЧМ устал так, что хотел скинуть форму и полететь домой

Андрей Василевский получил "Везина Трофи" — приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 24-летний голкипер стал вторым после Сергея Бобровского россиянином, выигравшим эту престижную индивидуальную награду. "Тампа" Василевского уверенно стала победителем регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф всухую уступила "Коламбусу", после чего вратарь помог сборной России завоевать бронзовые медали чемпионата мира в Братиславе. В интервью ТАСС он рассказал о сложном начале карьеры в Северной Америке, высоком уровне мирового первенства и о том, как отдыхает от хоккея.
— Андрей, как в целом оцените сезон?
— Самое важное — это победа в Кубке Стэнли. "Везина Трофи" — это, конечно, приятный бонус. Я не занижаю ценность этого трофея, он очень престижный для меня и моей семьи. Но я буду доволен, только когда мы выиграем Кубок Стэнли, а для этого надо вкалывать мама не горюй.
— Вместе с другим претендентом на "Везина Трофи", Беном Бишопом из "Далласа", вы играли в одной команде.
— Сложилось так, как сложилось. Возможно, вообще хотели обменять меня, а случайно обменяли его. Мы с Беном в очень хороших отношениях, болтали непосредственно перед награждением, пожелали друг другу удачи. У нас никаких обид нет, мы очень дружим. Бен — очень хороший человек. Я во многом ему благодарен. Сейчас и у него все хорошо, и я рад за него. Очень многое из того, что есть у меня в арсенале, я подсмотрел у него.
— Например?
— Бен мне рассказывал, как играть клюшкой, потому что он ей владеет лучше некоторых защитников. Очень много подсказок дал относительно психологии.
— Вратари, как правило, дружат между собой.
— Просто вратари понимают, какая у них тяжелая работа. Говорят, что нормальный человек в ворота не встанет. Я раньше не понимал этой шутки, а сейчас даже смеюсь над ней. Только вратарь может понять вратаря. Бывает, смотрим какой-то матч и вратарь пропускает "плохой" гол, все игроки даже у нас в команде говорят: "Ой, что он стоит, все проспал". Я со своей позиции, как вратарь, понимаю, что он видел и почему так сыграл, и иногда объясняю партнерам.
— Насколько у вас большой авторитет в команде, можете взять слово в раздевалке и что-то высказать?
— Могу, но особо стараюсь не выступать. Моя задача — сделать свое дело и уйти домой. Для того чтобы толкать речи и орать на кого-то, есть другие люди, которые делают это хорошо. Я вратарь, мне надо ловить шайбу.
— А кто в "Тампе" главный заводила и мотиватор?
— Ну естественно, капитан Стивен Стэмкос. А вообще у нас много лидеров, каждый из них дает что-то свое.
— Игровые моменты обсуждаете?
— Конечно. Такое часто бывает, что-то подсказываю, даже иногда могу похвалить кого-то. Парни сражаются, когда их хвалишь, чувствуют себя хорошо.
Первые два месяца в АХЛ были ужасными
— Насколько трудно было адаптироваться к НХЛ?
— Площадка меньше, времени подумать не так много, надо принимать решения за полсекунды. Мы сейчас были на чемпионате мира, там много места, хоть обводи игроков. Было намного проще играть, чем в НХЛ.
— Кто помогал?
— В то время много общались с Евгением Набоковым. Он рассказывал все как есть и что будет. И так и произошло.
— Тяжело без постоянной игровой практики в НХЛ?
— Я и в "Салавате Юлаеве" не всегда играл. Первые два месяца было очень тяжело, в АХЛ (Американской хоккейной лиге — прим. ТАСС) мучился поначалу. В отличие от чемпионата мира там ты мучаешься и со стилем жизни, и с языком — со всем сразу.
— Как оцените перспективы Игоря Шестеркина, перебравшегося в межсезонье из СКА в "Рейнджерс"?
— Сложно сказать, будет интересно посмотреть.
— Какой-то совет можете дать молодым российским вратарям, которые поедут в НХЛ?
— В первые два месяца главное — сохранять спокойствие, не расстраиваться, не опускать руки и просто работать, тогда все будет хорошо. У меня первые месяцы были ужасными.
— Удивлены прогрессом молодых российских вратарей?
— В России хорошая вратарская школа, начало появляться много талантов. Наша школа всегда славилась вратарями, поэтому ничего удивительного нет.
— Сейчас насколько сложно переходить на большие площадки?
— Первые недели две всегда мучаюсь. Было очень тяжело. Мы обсуждали это и с другими игроками на чемпионате мира. Они говорят, что бросают шайбу в ворота, а они находятся в другом месте. Но все подстроились.
— Со следующего года на чемпионатах мира тоже будут канадские площадки.
— Мне кажется, это большой плюс. Хоккей будет более зрелищный, игроки станут еще мастеровитее. Надо будет всем становиться лучше, работать больше. Это отлично.
— А к уменьшению вратарской экипировки как относитесь?
— Они непосредственно посадку нагрудника уменьшили. Никакой воздушной прослойки между телом и нагрудником, он сидит очень плотно. Вся энергия шайбы переносится в тело. Шайба везде попадает хорошо. Из-за того, что особого места между нагрудником и телом почти нет, больше синяков. Но бывает еще хуже — попадает куда-нибудь в кость. Многие недовольны.
— Илья Ковальчук во время чемпионата мира говорил, что у сборной России такая команда, что он может в воротах сыграть, а Андрей Василевский в большинстве поиграть. Когда-то были полевым игроком?
— Был в шесть или восемь лет. Помню, что нападающим был, но толком ничего сказать не могу. У меня любимая работа. Хоть и тяжелая, но любимая, поэтому меня не тянет в поле.
— Что есть у вас и нет у других, какая визитная карточка Андрея Василевского?
— Работоспособность и психология есть у всех. Я даже не знаю, что у меня особенного.
— Никита Кучеров постоянно тренируется и в свободное время.
— Мы с ним тесно общаемся. Куч — рабочая лошадка. Он работает и на льду, и в зале, отрабатывает фирменные приемчики, броски. Результат налицо, все видят, кто он такой сейчас.
— Вы так же скрупулезно разбираете моменты своей игры?
— Если честно, я стараюсь быстро все забыть. Сезон длинный, думаю о хоккее только на арене, на тренировках и играх. Получается иногда не очень, мысли разные лезут, но по возможности стараюсь ни о чем не думать.
— С кем еще из российских игроков поддерживаете контакт кроме одноклубников?
— Во время сезона практически ни с кем. А в сборной со всеми очень хорошо общался, у нас была очень классная команда. Все парни — отличные игроки, было очень приятно с ними играть.
В сборную всегда приезжаю с удовольствием
— По ходу сезона с тренерским штабом сборной общались?
— Особо на связь никто не выходил. Но я в сборную всегда с большим удовольствием приезжаю. Организация каждый раз все лучше и лучше, в этом году вообще все было почти как в НХЛ. С удовольствием отыграл чемпионат, на одном дыхании.
— Можете сравнить две бронзовые медали чемпионатов мира — в этом году и в 2015-м?
— То же самое. Бронза и бронза. Может, в какой-то степени бронзу выиграть приятнее, чем серебро. Но второе место выше, лучше все же сыграть в финале.
— Тяжело было настроиться после обидного поражения в полуфинале от финнов?
— Если ты профессионал, то особо не зацикливаешься на победах и поражениях. На поражениях — чтобы не перегореть, а на победах — чтобы не попасть в эйфорию. Все надо забывать очень быстро. И это был хороший пример.
— После матча за третье место на чемпионате мира вы выглядели злым.
— Я просто очень устал. Была долгая церемония награждения. Еще такая игра "веселая" была, устал так, что мне уже очень хотелось в раздевалку, скинуть форму и домой полететь.
— Был второй матч за два дня, соперник нанес 50 бросков...
— 50 бросков — это не так страшно, если бы перед этим был день отдыха. А из-за того, что играли подряд, был уже замученный.
— Заметили, что уровень чемпионата мира вырос?
— Ну да, было много очень хороших игроков. Правда, были и такие матчи, где очень тяжело играть. Мне тяжело в играх, когда парни забрасывают десять шайб, а по твоим воротам бросков нет, стоишь холодный, ничего не делаешь. А так уровень был очень хороший, мне понравилось.
— Как относитесь тому, что Кубок мира в 2020 году решили не проводить?
— Если на Олимпиаду никто не поедет и Кубка мира не будет, то нет турниров сборных, где собираются все сильнейшие. Остается чемпионат мира, хотя бы там сильные игроки соберутся в сборных. Мне кажется, было бы неплохо проводить чемпионат мира раз в два года.
— А если проводить в сентябре, когда все сильнейшие смогут принять участие?
— Перед началом сезона тяжело играть такие турниры. 20–25 дней на чемпионат, думаю, игроки НХЛ не приедут. Я по себе знаю, если хорошо проводишь плей-офф, то месяц отдыхаешь, а потом уже надо готовиться к новому сезону. Даже сыграв 100 игр, легче приезжать на чемпионат мира, чем перед сезоном.
— Через год возможен локаут, где можно вас ожидать?
— Не знаю. Если будет локаут, то тогда уже и будем решать.
— За КХЛ следите?
— Постоянно поддерживаю общение с братом, слежу за ним, радуюсь его успехам (Алексей Василевский выступает за "Автомобилист" — прим. ТАСС).
— "Тампа" выбрала на драфте Михаила Шалагина, который побил рекорд по заброшенным шайбам в Молодежной хоккейной лиге, что-то знаете о нем?
— Про него ничего не слышал. Но в "Тампе" с уважением относятся к русским ребятам, мы помогаем друг другу.
До рыбалки руки не доходят
— Андрей, как проводите отпуск?
— В Москве, гуляю с семьей в основном. Хожу в зал, плаваю, физическую активность сохраняю, но в то же время не напрягаюсь. Сплю, гуляю, хожу в рестораны. Обычно приезжаю в Москву на месяц-два.
— Путешествия в жаркие страны, на море не любите?
— Я живу в Тампе, поэтому мне ехать туда, где солнце и пляжи, — ничего нового. Сейчас в Москве холодно, мне, наоборот, в кайф. Интересна Европа. Погулять по городам, активный отдых мне по душе.
— Что значит для вас активный отдых?
— Мне нравится рыбалка. В Тампе очень классная рыбалка, мы пару раз ездили. Но у самого у меня не доходят руки все организовать, собраться и пойти на залив порыбачить. А так я очень много гуляю, нравится ходить по Москве. Москва красивая.
— Какие города вам нравятся больше остальных?
— Из российских отдаю предпочтение Москве. Живу летом здесь, большой город, мне нравится. Тампа — очень спокойный город, мне для контраста нравится почувствовать суету мегаполиса.
Беседовал Артем Крук