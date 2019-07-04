Хоккеист Василевский: на ЧМ устал так, что хотел скинуть форму и полететь домой

Андрей Василевский получил "Везина Трофи" — приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 24-летний голкипер стал вторым после Сергея Бобровского россиянином, выигравшим эту престижную индивидуальную награду. "Тампа" Василевского уверенно стала победителем регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф всухую уступила "Коламбусу", после чего вратарь помог сборной России завоевать бронзовые медали чемпионата мира в Братиславе. В интервью ТАСС он рассказал о сложном начале карьеры в Северной Америке, высоком уровне мирового первенства и о том, как отдыхает от хоккея. — Андрей, как в целом оцените сезон? — Самое важное — это победа в Кубке Стэнли. "Везина Трофи" — это, конечно, приятный бонус. Я не занижаю ценность этого трофея, он очень престижный для меня и моей семьи. Но я буду доволен, только когда мы выиграем Кубок Стэнли, а для этого надо вкалывать мама не горюй.

— Вместе с другим претендентом на "Везина Трофи", Беном Бишопом из "Далласа", вы играли в одной команде. — Сложилось так, как сложилось. Возможно, вообще хотели обменять меня, а случайно обменяли его. Мы с Беном в очень хороших отношениях, болтали непосредственно перед награждением, пожелали друг другу удачи. У нас никаких обид нет, мы очень дружим. Бен — очень хороший человек. Я во многом ему благодарен. Сейчас и у него все хорошо, и я рад за него. Очень многое из того, что есть у меня в арсенале, я подсмотрел у него. — Например? — Бен мне рассказывал, как играть клюшкой, потому что он ей владеет лучше некоторых защитников. Очень много подсказок дал относительно психологии. — Вратари, как правило, дружат между собой. — Просто вратари понимают, какая у них тяжелая работа. Говорят, что нормальный человек в ворота не встанет. Я раньше не понимал этой шутки, а сейчас даже смеюсь над ней. Только вратарь может понять вратаря. Бывает, смотрим какой-то матч и вратарь пропускает "плохой" гол, все игроки даже у нас в команде говорят: "Ой, что он стоит, все проспал". Я со своей позиции, как вратарь, понимаю, что он видел и почему так сыграл, и иногда объясняю партнерам. — Насколько у вас большой авторитет в команде, можете взять слово в раздевалке и что-то высказать? — Могу, но особо стараюсь не выступать. Моя задача — сделать свое дело и уйти домой. Для того чтобы толкать речи и орать на кого-то, есть другие люди, которые делают это хорошо. Я вратарь, мне надо ловить шайбу.

На эту тему Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

— А кто в "Тампе" главный заводила и мотиватор? — Ну естественно, капитан Стивен Стэмкос. А вообще у нас много лидеров, каждый из них дает что-то свое. — Игровые моменты обсуждаете? — Конечно. Такое часто бывает, что-то подсказываю, даже иногда могу похвалить кого-то. Парни сражаются, когда их хвалишь, чувствуют себя хорошо. Первые два месяца в АХЛ были ужасными — Насколько трудно было адаптироваться к НХЛ? — Площадка меньше, времени подумать не так много, надо принимать решения за полсекунды. Мы сейчас были на чемпионате мира, там много места, хоть обводи игроков. Было намного проще играть, чем в НХЛ. — Кто помогал? — В то время много общались с Евгением Набоковым. Он рассказывал все как есть и что будет. И так и произошло. — Тяжело без постоянной игровой практики в НХЛ? — Я и в "Салавате Юлаеве" не всегда играл. Первые два месяца было очень тяжело, в АХЛ (Американской хоккейной лиге — прим. ТАСС) мучился поначалу. В отличие от чемпионата мира там ты мучаешься и со стилем жизни, и с языком — со всем сразу. — Как оцените перспективы Игоря Шестеркина, перебравшегося в межсезонье из СКА в "Рейнджерс"? — Сложно сказать, будет интересно посмотреть.

На эту тему Россияне снова среди лучших в НХЛ. Овечкин, Кучеров и Василевский выиграли пять наград

— Какой-то совет можете дать молодым российским вратарям, которые поедут в НХЛ? — В первые два месяца главное — сохранять спокойствие, не расстраиваться, не опускать руки и просто работать, тогда все будет хорошо. У меня первые месяцы были ужасными. — Удивлены прогрессом молодых российских вратарей? — В России хорошая вратарская школа, начало появляться много талантов. Наша школа всегда славилась вратарями, поэтому ничего удивительного нет. — Сейчас насколько сложно переходить на большие площадки? — Первые недели две всегда мучаюсь. Было очень тяжело. Мы обсуждали это и с другими игроками на чемпионате мира. Они говорят, что бросают шайбу в ворота, а они находятся в другом месте. Но все подстроились. — Со следующего года на чемпионатах мира тоже будут канадские площадки. — Мне кажется, это большой плюс. Хоккей будет более зрелищный, игроки станут еще мастеровитее. Надо будет всем становиться лучше, работать больше. Это отлично. — А к уменьшению вратарской экипировки как относитесь? — Они непосредственно посадку нагрудника уменьшили. Никакой воздушной прослойки между телом и нагрудником, он сидит очень плотно. Вся энергия шайбы переносится в тело. Шайба везде попадает хорошо. Из-за того, что особого места между нагрудником и телом почти нет, больше синяков. Но бывает еще хуже — попадает куда-нибудь в кость. Многие недовольны. — Илья Ковальчук во время чемпионата мира говорил, что у сборной России такая команда, что он может в воротах сыграть, а Андрей Василевский в большинстве поиграть. Когда-то были полевым игроком? — Был в шесть или восемь лет. Помню, что нападающим был, но толком ничего сказать не могу. У меня любимая работа. Хоть и тяжелая, но любимая, поэтому меня не тянет в поле.

На эту тему Особенный момент. Зубов стал девятым российским игроком, введенным в Зал хоккейной славы

— Что есть у вас и нет у других, какая визитная карточка Андрея Василевского? — Работоспособность и психология есть у всех. Я даже не знаю, что у меня особенного. — Никита Кучеров постоянно тренируется и в свободное время. — Мы с ним тесно общаемся. Куч — рабочая лошадка. Он работает и на льду, и в зале, отрабатывает фирменные приемчики, броски. Результат налицо, все видят, кто он такой сейчас. — Вы так же скрупулезно разбираете моменты своей игры? — Если честно, я стараюсь быстро все забыть. Сезон длинный, думаю о хоккее только на арене, на тренировках и играх. Получается иногда не очень, мысли разные лезут, но по возможности стараюсь ни о чем не думать. — С кем еще из российских игроков поддерживаете контакт кроме одноклубников? — Во время сезона практически ни с кем. А в сборной со всеми очень хорошо общался, у нас была очень классная команда. Все парни — отличные игроки, было очень приятно с ними играть. В сборную всегда приезжаю с удовольствием — По ходу сезона с тренерским штабом сборной общались? — Особо на связь никто не выходил. Но я в сборную всегда с большим удовольствием приезжаю. Организация каждый раз все лучше и лучше, в этом году вообще все было почти как в НХЛ. С удовольствием отыграл чемпионат, на одном дыхании. — Можете сравнить две бронзовые медали чемпионатов мира — в этом году и в 2015-м? — То же самое. Бронза и бронза. Может, в какой-то степени бронзу выиграть приятнее, чем серебро. Но второе место выше, лучше все же сыграть в финале.

На эту тему Молодой дьявол. Вернет ли первый номер драфта Джек Хьюз "Нью-Джерси" в лидеры НХЛ

— Тяжело было настроиться после обидного поражения в полуфинале от финнов? — Если ты профессионал, то особо не зацикливаешься на победах и поражениях. На поражениях — чтобы не перегореть, а на победах — чтобы не попасть в эйфорию. Все надо забывать очень быстро. И это был хороший пример. — После матча за третье место на чемпионате мира вы выглядели злым. — Я просто очень устал. Была долгая церемония награждения. Еще такая игра "веселая" была, устал так, что мне уже очень хотелось в раздевалку, скинуть форму и домой полететь. — Был второй матч за два дня, соперник нанес 50 бросков... — 50 бросков — это не так страшно, если бы перед этим был день отдыха. А из-за того, что играли подряд, был уже замученный. — Заметили, что уровень чемпионата мира вырос? — Ну да, было много очень хороших игроков. Правда, были и такие матчи, где очень тяжело играть. Мне тяжело в играх, когда парни забрасывают десять шайб, а по твоим воротам бросков нет, стоишь холодный, ничего не делаешь. А так уровень был очень хороший, мне понравилось. — Как относитесь тому, что Кубок мира в 2020 году решили не проводить? — Если на Олимпиаду никто не поедет и Кубка мира не будет, то нет турниров сборных, где собираются все сильнейшие. Остается чемпионат мира, хотя бы там сильные игроки соберутся в сборных. Мне кажется, было бы неплохо проводить чемпионат мира раз в два года.

На эту тему Рекордсмен МХЛ из "Спартака" дождался последнего раунда. В НХЛ завершился драфт

— А если проводить в сентябре, когда все сильнейшие смогут принять участие? — Перед началом сезона тяжело играть такие турниры. 20–25 дней на чемпионат, думаю, игроки НХЛ не приедут. Я по себе знаю, если хорошо проводишь плей-офф, то месяц отдыхаешь, а потом уже надо готовиться к новому сезону. Даже сыграв 100 игр, легче приезжать на чемпионат мира, чем перед сезоном. — Через год возможен локаут, где можно вас ожидать? — Не знаю. Если будет локаут, то тогда уже и будем решать. — За КХЛ следите? — Постоянно поддерживаю общение с братом, слежу за ним, радуюсь его успехам (Алексей Василевский выступает за "Автомобилист" — прим. ТАСС). — "Тампа" выбрала на драфте Михаила Шалагина, который побил рекорд по заброшенным шайбам в Молодежной хоккейной лиге, что-то знаете о нем? — Про него ничего не слышал. Но в "Тампе" с уважением относятся к русским ребятам, мы помогаем друг другу. До рыбалки руки не доходят — Андрей, как проводите отпуск? — В Москве, гуляю с семьей в основном. Хожу в зал, плаваю, физическую активность сохраняю, но в то же время не напрягаюсь. Сплю, гуляю, хожу в рестораны. Обычно приезжаю в Москву на месяц-два. — Путешествия в жаркие страны, на море не любите?

На эту тему По стопам Буре. "Ванкувер" выбрал Подколзина на драфте Национальной хоккейной лиги