Игорь Бабушкин: мой принцип — делай, что должен, а люди разберутся

Несколько недель назад президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Астраханской области 49-летнего силовика, позже — федерального госслужащего Игоря Бабушкина. Он стал третьим руководителем области за последний год — 5 июня сменил на посту заявившего об уходе по личным причинам врио губернатора Сергея Морозова. Буквально через несколько дней после назначения Бабушкин объявил о своем участии в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре текущего года. Для многих его назначение было неожиданным. До недавнего времени о новом главе было известно немного, он не был публичной фигурой. В официальной биографии сказано, что Бабушкин родился в Рыбинске (Ярославская область), служил в органах госбезопасности — в частности, в элитном спецподразделении "Альфа", несколько лет работал замглавы Росимущества и заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, имеет госнаграды. В интервью ТАСС Игорь Бабушкин рассказал о службе в одном из самых закрытых спецподразделений России, о том, кого считает достойным командиром и наставником, о выстраивании отношений с инвесторами и политическими противниками, а также о том, почему не считает себя кризис-менеджером. ​О службе в "Альфе" — Игорь Юрьевич, ваше назначение стало для многих неожиданностью, и всех интересует, что вы за человек... Пока о вас известно, что вы проходили военную службу в ФСБ, хорошо знакомы с полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым, который служил в группе "Альфа". Вы служили с ним? — Когда я пришел в "Альфу", моим первым командиром отделения был как раз Александр Матовников, чему я рад и по сей день.

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Мне, как и всем ребятам, которые служили под командованием Матовникова, очень повезло, потому что лучшего командира — грамотного и человечного — найти сложно. О таких, как Матовников, говорят: он — военный интеллигент. Когда я познакомился с ним, мне было 25 лет, ему чуть побольше. Между нами сложились добрые отношения, какие могут быть между боевыми товарищами. Моей первой операцией вместе с ним было освобождение от боевиков Первомайского (поселок в Дагестане, захваченный боевиками в 1996 году — прим. ТАСС). — Затем вы работали в Росимуществе… — Все верно. В должности заместителя главы Росимущества я занимался управлением имуществом силовых ведомств, отраслевых министерств, объектов культурного наследия и многими другими вопросами. — После этого вы вновь работали под началом Матовникова… — Да, год назад президент назначил Матовникова своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Первым, кого он пригласил к себе в команду, был я. Решение было принято сразу — я принял приглашение, и для меня было честью снова поработать вместе с Александром Анатольевичем.

В полпредстве я курировал социально-экономические вопросы, поэтому вся проблематика, с которой сейчас сталкиваюсь здесь, уже на новом месте в Астрахани, мне понятна, проблемы близки. Я так или иначе соприкасался с ними на прежнем месте работы

При этом, даже отработав небольшой пока срок на новом месте, я отчетливо понимаю, что за все процессы в Астраханской области, как и на другой территории, за все, что связано с экономикой и жизнью людей, отвечает один человек — глава. О выборах, конкурентах и политике — Теперь хочется откровенно поговорить о предстоящих выборах губернатора Астраханской области. На них заявилось достаточно большое количество претендентов — уже более десяти кандидатов. Вы это воспринимаете как вызов?

Это не вызов, а показатель активной гражданской позиции. Свидетельство того, что жители могут рассчитывать на действительно конкурентные выборы

Важно обеспечить их прозрачность, честность и легитимность на всех этапах: от подготовки до подведения итогов голосования. — Вас назначили врио губернатора примерно за три месяца до выборов. Есть мнение, что вас назначили как сильного кризис-менеджера, который должен за короткий срок навести порядок на территории. Вы согласны с этим и могли бы описать свою миссию? — Что такое кризис-менеджер? Это человек, решающий наиболее острые проблемы в короткий промежуток времени. Обстоятельства назначения заставляют меня сейчас находиться в состоянии повышенной активности, но я не соглашусь с тем, о чем вы говорите. Никакого политического кризиса или проблем с управляемостью региона не было и нет. Более того, я свою задачу вижу несколько иначе: нужна долгосрочная системная работа в Астраханской области, продолжение серьезных проектов, инициированных моим предшественником, а также выработка новых подходов и механизмов решения поставленных задач. Основная задача — обеспечить повышение качества жизни людей. Для этого нужно реализовать возможности самого региона и с умом использовать выделенные на его развитие значительные средства. Задачи выполнимы, и для их достижения смогу использовать свой опыт управленца и хозяйственника. — Но у других врио глав региона было больше времени до выборов проявить себя: у одних полгода, у некоторых и вовсе полтора. У вас всего три месяца, получается "короткий забег". Как вы пошли на такой риск? — Забег, как вы выразились, нельзя назвать коротким. Просто это один из этапов, который нужно пройти. И если в итоге жители окажут мне свое доверие, предстоящий период будет длинным, насыщенным и очень интересным. И большое, конечно, значение имеет тот факт, что президент предложил мне возглавить такой стратегический регион, как Астраханская область. Со своей стороны сделаю все, чтобы оправдать его доверие и заслужить поддержку жителей области. — А как восприняла ваше назначение семья, она готова переехать в Астрахань? — Повторюсь, если поддержка жителей Астраханской области будет получена, и в итоге я буду избран, семья, конечно, переедет. Потому что находиться на расстоянии от семьи невозможно. — Как вы выстраиваете отношения с представителями политических партий, которые присутствуют в регионе? — Конечно, прошло еще совсем мало времени, и мне сложно судить о причинах, но налицо разобщенность — в политическом пространстве, в обществе. Нет сплоченного единого подхода. Именно поэтому в первые два-три дня я встретился со всеми депутатами Госдумы, со всеми членами Совета Федерации от Астраханской области, с лидерами фракций в областной думе, с оппозиционными политическими лидерами. — Вы встречались, чтобы их послушать, или обсуждали совместные проекты? — Чтобы послушать. Сейчас я как губка впитываю информацию, потом все профильтрую, проанализирую. И в итоге все позитивное мы привнесем в работу. Более того, 12 июня, в День России, я обратился ко всем политическим силам с предложениями объединиться и работать на результат. Ведь главное — сделать качество жизни людей в регионе лучше. — А вы никогда не состояли ни в какой партии? — Нет. — Вы считаете, выдвинувшиеся кандидаты в губернаторы смогут составить вам серьезную конкуренцию на выборах? — Сегодня мне президент доверил исполнять обязанности губернатора области, и в рамках их исполнения у меня есть конкретные цели и задачи.

Я придерживаюсь принципа — делай, что должен, а люди разберутся, когда придет время оценить эту работу. Поэтому мне некогда думать о конкурентах

О мэре, команде и социальных лифтах — Почти все новые руководители регионов так или иначе проходят сложный период становления отношений с городской властью. Как выстраиваются ваши отношения с руководством Астрахани, была ли встреча, в частности, с главой администрации (сити-менеджером) Радиком Харисовым? — Отношения у нас рабочие, времени прошло мало. С сити-менеджером мы уже встретились, мне понятен путь, по которому он идет. — Правильный путь? — В целом он правильный. Мне сейчас предстоит углубиться и понять, хватит ли у него ресурсов для того, чтобы реализовать те цели и задачи, которые я готов ему поставить. У меня есть понимание, по какому пути надо идти, чтобы вернуть Астрахани былой лоск и красоту. Будет день — будет пища. На сегодняшний день пока кардинальных решений мы принимать не будем. — Вы уже определились, на кого будете опираться в своей работе? На местные кадры или у вас есть команда, которая готова к переезду в регион? — Разумеется, ставка должна быть сделана на местные кадры, не исключая при этом появления в команде специалистов из других регионов. Главное — не свой или чужой, основной критерий — профессионализм. Сделаю выбор в пользу того, кто ориентирован на результат. И без сожаления расстанусь с теми, кто не готов брать на себя ответственность.

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У меня есть время, чтобы познакомиться с ситуацией и принять соответствующие управленческие решения. К тому же у нас сейчас стартовал кадровый конкурс "Губернаторский резерв", который поможет привлечь лучших управленцев региона на госслужбу. Также мы готовы обратиться с предложениями к финалистам федерального кадрового проекта "Лидеры России". В этом конкурсе участвовали и представители Астраханской области. Я думаю, что смогу сбалансированно скомпоновать команду. Но подчеркну: главный принцип формирования — компетентность, профессионализм и ответственность. О прямой линии и проблемах людей — 20 июня вы первый раз смотрели "Прямую линию с Владимиром Путиным"? — Прямую линию с президентом я смотрю от начала до конца на протяжении многих лет. — По долгу службы? — В том числе и по долгу службы, потому что до этого я работал заместителем руководителя Росимущества, и, соответственно, вопросы могли возникнуть и к нам, необходимо было быть готовым реагировать быстро. Вопросы от жителей Астраханской области в прямом эфире не прозвучали, но я знаю, что их было много, жители региона отправляли и видеообращения.

Мы сделали запрос в администрацию президента и попросили предоставить нам весь перечень вопросов, которые поступили от астраханцев для изучения проблем, чтобы мы могли обработать обращения и дать обратную связь каждому заявителю

При этом я смотрел прямую линию с карандашом в руках и записывал все вопросы, которые обсуждались. Потому что проблемы в регионах практически идентичны. Лекарственное обеспечение, обустройство, строительство ФАПов, медицинские квалифицированные кадры, проблемы с поставкой чистой воды — это и наши проблемы тоже. Об обновлении Астрахани — Насколько мы понимаем, в Астрахани до назначения вы не были. Что слышали о регионе до того, как приехали сюда? На что обратили внимание в первую очередь? Как вам город? — Город очень красивый, старинный, самобытный. Белокаменный кремль, на центральных улицах — настоящее смешение эпох, разных временных пластов, архитектурных стилей. Это привлекает и завораживает. Не случайно Астрахань называли российской Венецией, столицей Каспия. Этот город однозначно заслуживает таких громких эпитетов, но, в то же время, есть большое количество проблем: ветхие здания, отсутствие нормальной ливневой канализации, недостаточная транспортная доступность, плохое состояние тротуаров.

Для меня было большим удивлением, что на территории Астраханской области газовое месторождение, но при этом есть населенные пункты, где нет газа. Шокировало и то, что Астрахань окружена водными ресурсами, есть Волга и Каспий, но при этом в некоторых селах нет воды, а если она есть, то техническая, ее пить нельзя

Кроме того, отдельного внимания заслуживает тот факт, что практически 80% зданий в городе имеют статус объектов культурного наследия (федерального и регионального значения — прим. ТАСС). И это накладывает на нас серьезные ограничения с точки зрения методов их реконструкции и приведения в порядок фасадов. Будем разбираться с этими вопросами, считаю, что мой предыдущий опыт работы в этом поможет.

Но хотел бы отметить, что активная работа сразу по нескольким направлениям уже идет. Например, проект "Обновленная Астрахань" подразумевает и благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, и развитие городского транспорта, и расселение ветхого жилья, и введение современной навигации, и озеленение города, и многое другое. Нужно не только довести до конца работу по облагораживанию центра, реставрации кремля и других объектов, но и задать комплексный и системный подход к развитию города, как настоящей прикаспийской столицы. Поэтому проблем и поставленных целей много. Еще очень приятное впечатление произвели люди — они открытые и доброжелательные. Несмотря на то, что мой график напряженный, я нахожу время выйти в город. Буквально через несколько дней после моего назначения я прошел по красивейшей набережной Волги. Люди узнавали меня, подходили, просили сделать совместную фотографию, желали удачи в работе. — Как вы оцениваете социально-экономическое положение Астраханской области в целом? Насколько сложный регион достался вам в управление? — Астраханская область — стратегический для России регион. Здесь большой потенциал развития, однако он не использовался в полной мере. С одной стороны — ресурсы Волги и Каспия, нефть и газ, возможности сельского хозяйства и рыбной промышленности, наличие прямого выхода на мировой рынок, взаимодействие с регионами России и, самое главное, уникальный человеческий капитал. С другой — колоссальный логистический потенциал развивается, в основном, в транзитном режиме. Сильно отстает перерабатывающая отрасль, в кризисном состоянии ряд флагманов судостроения, не используется потенциал земельного фонда, ресурсы возобновляемой энергетики покрывают лишь несколько процентов энергопотребления региона. Поступательному развитию Астраханской области сейчас уделяется большое внимание. Это обозначалось на совещании в Ахтубинске с участием главы государства Владимира Путина. В 2018 году валовой региональный продукт оценивался на уровне 499 млрд рублей. Темп его прироста за год составил 6,2%, что выше среднего показателя по стране. Внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2017 годом на 85%. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Решение бюджетных проблем, снижение госдолга позволит поэтапно усиливать социальную политику.

Нам нужно увеличить продолжительность жизни в Астраханской области до 78 лет, снизить в два раза уровень бедности

Очень важный момент — медицина. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех селах и для всех жителей области. В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Для этого предстоит обеспечить и ФАПы, и больницы достаточным количеством кадров. Ресурсов достаточно: национальные проекты, собственные дополнительные доходы региона и инвестиции. Например, в сельское хозяйство планируется привлечь инвестиции в объеме 30 млрд рублей. Это даст нам дополнительно 4,5 тыс. рабочих мест. Помимо этого, в настоящее время только в перечень особо важных входят шесть инвестпроектов на сумму более чем 45 млрд рублей. Методы решения проблем — модернизация и создание инфраструктуры, новых высокопроизводительных рабочих мест. Это положительно влияет на социальный климат в области, повышает качество жизни людей.

Мы обсудили с министром экономики РФ Максимом Орешкиным четыре главных точки роста. Первая — логистический потенциал: транспортные коридоры "Север — Юг" и "Восток — Запад", развитие инфраструктуры особой портовой экономической зоны и дорожной сети, включая северный и восточный обходы Астрахани, с дополнительным мостовым переходом

Вторая — промышленный потенциал, в первую очередь, развитие судостроения. Третья — рыбная отрасль: изменение квот, развитие аквакультуры. И, наконец, туризм, в том числе круизный. Нам необходимо сформировать качественный туристический продукт. Отдельный вопрос — повышение качества жизни. — Как планируете развивать отношения с компаниями "Лукойл" и "Газпром", которые являются крупнейшими налогоплательщиками в регионе? — С Вагитом Юсуфовичем Алекперовым (президентом "Лукойла" — прим. ТАСС) мы уже встречались, очень хорошо поговорили. Многие платформы, которые находятся на шельфе в Каспийском море, были построены на наших судостроительных заводах. Сегодня есть распоряжение президента об активизации работы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по наполнению заказами судостроительных заводов Астраханской области. Это касается завода "Лотос", "Красных Баррикад", который сегодня необходимо спасать, решать проблемы с выплатой задолженности по заработной плате. Поэтому "Лукойл" может стать для нас поставщиком крупных заказов, что позволит загружать наши заводы, это первое. Второе — у "Лукойла" большая благотворительная кампания, которую они реализуют на территории региона.

У "Газпрома" тоже очень большая благотворительная программа, с главой компании будем встречаться в ближайшее время, обязательно обсудим развитие нашего сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы эти компании у нас присутствовали, потому что, как вы правильно сказали, это наш основной источник пополнения и формирования бюджета, будем очень тесно взаимодействовать. В целом начал проводить встречи со всеми представителями бизнеса. И как оказалось, одна из проблем бизнеса — это то, что их не слышали, они не могли достучаться и преодолеть административные препоны. Будем решать эти проблемы. О нацпроектах и Каспии — В ходе совещания по развитию региона 14 мая текущего года президент отметил, что возможности региона используются скромно. Какая-то дополнительная поддержка необходима региону? — По итогам совещания в Ахтубинске 14 мая был озвучен ряд принципиальных для области решений. Например, восстановление работы судостроительного завода "Красные баррикады". На это нацелен меморандум о намерениях между правительством региона, инвестором и одним из российских банков. В регионе формируется портовая особая экономическая зона, которая станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг".

В порту будет создан крупнейший на Юге России контейнерный хаб. Через МТК должны пойти грузы из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Африки, стран Ближнего Востока в Европу и обратно — до 17–25 млн тонн в год

Есть поручение президента оперативно доработать вопрос по созданию особой экономической зоны. Неотъемлемая часть формирования МТК — ремонт дорог и мостов. Более половины из них находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии. Задача по ремонту мостов не была учтена в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сейчас речь идет о разработке профильной программы, в рамках реализации которой Астраханская область может стать пилотным регионом. В этом мы заручились поддержкой министра транспорта РФ Евгения Дитриха. — Какие еще проблемы Астраханской области удастся решить в рамках нацпроектов? Какие крупные проекты будут реализованы, какие объекты появятся? — В социальной сфере вопросы строительства значимых объектов решаются в рамках национальных проектов и профильных государственных и региональных программ. Регион активно участвует в национальных проектах "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Демография". У нас реализуются 50 федеральных проектов из 67. В регионе начато и будет активно вестись в ближайшие годы строительство и переоснащение медучреждений. В их числе — современный диагностический корпус онкодиспансера, второй корпус областного перинатального центра, хирургический корпус детской областной больницы. Выделено целевое финансирование на строительство до 2020 года двух школ, нескольких детских садов — это поможет в решении проблем и второй смены, и нехватки мест для детей младше 3 лет.

В рамках нацпроекта "Культура" в Астрахани построят крупный центр культурного развития и реконструируют единственный в стране кинотеатр с зимним садом "Октябрь"

В районах области в этом году откроется шесть новых Домов культуры. Всего же предусмотрено строительство 50 объектов, по 39 уже подтверждено финансирование. Общий объем финансирования нацпроектов в регионе в этом году — 9,4 млрд рублей, из них более 6 млрд — из федерального бюджета, 1,3 млрд — из Фонда ОМС и более 2 млрд вкладывают региональные и местные бюджеты. — Астраханскую область называют форпостом России на Каспии. Какие задачи ставятся в части развития сотрудничества с Прикаспийскими странами, что сейчас сдерживает развитие этого сотрудничества? Как будете развивать? — Ничего не сдерживает, сотрудничество активно развивается по нескольким направлениям. В Астрахани работают консульства Ирана, Казахстана и Туркменистана. В прошлом году был открыт Азербайджанский деловой центр. Также по предложению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева сформирована программа мероприятий по развитию сотрудничества на 2019 год. У региона есть договоренности по сотрудничеству с Туркменистаном в торгово-экономической сфере. Ведется работа по созданию астраханско-туркменского делового совета. Особо отмечу значительный рост астраханско-иранского сотрудничества: экспорт в эту страну вырос почти на 60% по итогам 2018 года к аналогичному уровню 2017 года. Налажено сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В прошлом году компания "Ариан Саид Индастриал Групп" начала работу по подготовке к созданию на территории нашей области пункта по отгрузке в Исламскую Республику Иран древесины. Еще одно направление — сельское хозяйство. Промышленная группа "Голранг" ("Гиг") и холдинг "Рейн Груп" готовятся к аренде 20 тысяч га земель сельхозназначения. На них планируется разместить фермы по содержанию крупного рогатого скота, предприятия по выращиванию кормовых трав. В перспективе — строительство кормоперерабатывающего завода и завода по производству сухого молока. — Поможет ли в развитии туризма на Каспии круизный лайнер, который строится на судостроительном заводе "Лотос"? На каком этапе работы? — Одна из моих первых поездок в регионе была на судостроительный завод "Лотос". На предприятии меня ознакомили с ходом строительства двух пассажирских судов проекта ПКС-180 "Золотое кольцо". Оба уже в достроечной стадии. И главную гордость "Лотоса" — круизное судно "Петр Великий" — мне тоже удалось посмотреть лично. Его недавно спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений. По предварительным расчетам, в свой первый рейс "Петр Великий" отправится в навигацию 2020 года.

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