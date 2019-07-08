Отношениям России и Болгарии 140 лет: общая история, славянская душа, православие

Дипломатическим отношениям России и Болгарии исполняется 140 лет. В канун этой даты посол России в Болгарии Анатолий Макаров и посол Болгарии в России Атанас Крыстин ответили на вопросы ТАСС и болгарского агентства "Фокус". — 7 июля исполнилось 140 лет с момента вручения первым консулом России в Софии Александром Давыдовым верительных грамот болгарскому князю Александру Баттенбергу, что считается началом дипломатических отношений между нашими странами. На чем сегодня, спустя 140 лет, основывается наше сотрудничество? В какой степени оно отвечает интересам двух государств? Макаров: Отношения между Россией и Болгарией действительно особенные — как дипломат, работавший не в одной стране, могу утверждать это с полной уверенностью. Нас объединяют совместная история, общий культурный код, славянская душа и православная вера. Мы часто говорим об этом, но это не пустые слова. За ними — тысячи жизней, которые русские воины отдали за свободу Болгарии, сотни двусторонних проектов и начинаний. Сегодня, спустя 140 лет после того, как был дан отсчет нашим дипломатическим отношениям, в основе нашего сотрудничества лежит не только огромный исторический багаж, созданный нашими предками. Многое дают и новые перспективные направления — фармацевтика, цифровая экономика, IT-сфера. Совершенно уверен, что дальнейшее расширение и углубление взаимодействия полностью отвечает интересам наших стран и народов. Крыстин: Отношения между Болгарией и Россией строятся на прочном историческом фундаменте духовности, веры, письменности, культуры. История духовных связей наших двух народов — уникальный пример многовекового плодотворного, взаимного обогащения. Славяноболгарская письменность и культура, языковая и духовная близость, дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и еще ряда деятелей славянского просвещения веками связывали наши два народа.

Несомненно, вершина в летописи болгаро-российских отношений — освобождение Болгарии. Свобода воскресила к новой жизни болгарское государство и проложила путь современной европейской государственности. Мы помним и никогда не забудем, что за свободу Болгарии погибли тысячи русских воинов

Описание Встреча частей Красной армии в столице Болгарии, 1944 год © ТАСС

Всего через несколько дней мы отметим 140-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией. Это повод не только для подведения итогов, но и для глубокого осмысления вызовов, перед которыми сегодня стоят наши народы. Верю, что преимущества векового опыта в дипломатических отношениях между нашими странами и глубокие корни духовных и культурных связей — благодатная основа для полноценного понимания состояния и новых перспектив в развитии отношений между нашими странами. — В какой области взаимодействие России и Болгарии идет наиболее успешно и где отстает? Насколько успешно развивается политический диалог? Макаров: Начну, наверное, с политического диалога.

Его развитие в последнее время наконец получило устойчивый позитивный вектор — нам удалось прервать затянувшуюся на десять лет паузу в контактах на высшем уровне

В марте этого года в Софии с официальным визитом находился председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, кроме того, за последние полтора года Россию посетили президент Румен Радев, премьер-министр Бойко Борисов и председатель Народного собрания Цвета Караянчева. На регулярной основе проходят встречи парламентских Групп по сотрудничеству, болгарские делегации принимают участие в организуемых в нашей стране форумах. В экономической сфере мы также наблюдаем положительную динамику — наладилась работа Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное ее заседание готовимся провести в сентябре. Недавно в Софии прошла встреча рабочей группы по энергетике, успешно функционирует рабочая группа по недвижимости, так что процесс идет.

Описание Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, 2019 год © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Отчетливо заметен ренессанс межрегионального сотрудничества — за последние два года уже трижды проводился российско-болгарский Форум городов-побратимов. Общаются между собой мэры городов и сел, находят общие темы, подписывают новые соглашения о сотрудничестве. Это дает стимул для обмена творческими коллективами, культурными и спортивными делегациями, бизнес-миссиями.

В сентябре, кстати, в Варне и Бургасе планируется провести фестиваль "Неделя Северного Кавказа" — там будет и предпринимательский форум, и выставка народных промыслов, и концерты национальных ансамблей. Приглашаю!

Вообще, сфера культуры традиционно характеризуется большим количеством мероприятий, которые проходят не только в Софии, но и по всей стране. В апреле, например, здесь выступал известный российский исполнитель Григорий Лепс, в июне с гастролями в ряде городов Болгарии побывали Кубанский казачий хор и Филипп Киркоров. Я присутствовал на некоторых представлениях и видел, с какой теплотой болгарские зрители принимают наших артистов. Хорошие перспективы имеются для укрепления сотрудничества по линии музеев. В конце мая в Национальной галерее Болгарии была открыта выставка "Меч хана Кубрата. Дни Эрмитажа в Софии", на которой публике были представлены два очень ценных артефакта — меч и перстень хана Кубрата, которого наши болгарские друзья особо почитают. Динамично развиваются связи в области спорта. В прошлом году Болгарию посетил с визитом министр спорта России Павел Колобков, в этом году нацеливаемся на проведение ответного визита болгарского министра в Россию. На мой взгляд, потенциал этого направления сотрудничества далеко не исчерпан, и мы продолжим наращивать взаимодействие как по линии межведомственного общения, так и на уровне контактов между экспертами и спортсменами. На туризме и энергетике не буду заострять внимание — они и так у всех на слуху. К тому же туристический сезон сейчас в самом разгаре, и его итоги мы подведем позднее, а переговоры по энергопроектам идут своим чередом, пусть и не быстро. Будем надеяться, что на этот раз начатое, в интересах обеих стран, будет доведено до конца. Крыстин: Россия — традиционный и важный внешнеэкономический партнер Болгарии. Это касается в наибольшей степени энергоисточников, гарантирования энергетической безопасности и взаимовыгодного сотрудничества. Россия является нашим многолетним партнером в сфере энергетики. Следует отметить успешное сотрудничество по линии участия "Росатома" в продлении жизни пятого и шестого блоков АЭС "Козлодуй". Проект реализуется согласно всем европейским требованиям. Болгария пригласила "Росатом" участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора для возведения АЭС "Белене", причем с российской стороны была подтверждена готовность участия. Поддерживаем возможность прохождения второй нитки "Турецкого потока" через нашу территорию в контексте создания газового хаба "Балкан".

Описание Атанас Крыстин © Михаил Метцель/ТАСС

В 2017 году был отмечен значительный рост в двухсторонней торговле с Россией, но, к сожалению, в 2018 году эта положительная тенденция не сохранилась и двухсторонний товарооборот уменьшился на 4,1%. Однако, согласно данным за 2019 год, снова наблюдается небольшое увеличение товарооборота. Поэтому наше общее стремление — это активные торгово-экономические отношения и более высокий уровень двухстороннего товарооборота. Потенциал торгово-экономического сотрудничества позволяет достичь большего, и усилия обеих стран должны быть направлены на поиск новых возможностей и проектов взаимовыгодного сотрудничества. Существует потенциал для увеличения экспорта болгарских изделий, хорошо знакомых на российском рынке. В сфере туризма наши отношения достигли уровня стратегического партнерства. Для болгарского туристического бизнеса россияне не просто туристы, а желанные гости. Болгария традиционно является любимым местом для отдыха многих российских туристов.

В 2018 году туристический поток из России в Болгарию превысил полмиллиона посещений. Россия занимает шестое место по количеству иностранных туристов, посещающих Болгарию

В то же время и Россия является привлекательным направлением для болгар. В 2018 году рекордное количество туристов из Болгарии — более 60 тыс. — посетили Российскую Федерацию. Министерство туризма Болгарии и Федеральное агентство по туризму РФ работают совместно для объявления 2020 и 2021 годов соответственно Годами туризма Болгарии в России и России в Болгарии, согласно подписанной 4 марта 2019 года программе между Министерством туризма Республики Болгария и Министерством экономического развития Российской Федерации на период 2019–2021 годов. В области образования в последние годы наблюдается положительная динамика. Устанавливаются плодотворные и конструктивные отношения между болгарскими средними и высшими учебными заведениями и их российскими партнерами, о чем свидетельствуют подписанные многочисленные соглашения о сотрудничестве между учебными заведениями обеих стран. Возможности, предоставляемые российской стороной для обучения болгарских студентов в российских университетах по правительственной программе, привели к повышенному интересу со стороны болгарских граждан обучаться в России. На сегодня в Российской Федерации обучается около 600 болгарских студентов — бакалавров, магистров, аспирантов. Со следующего года российская сторона увеличит количество стипендий для болгарских студентов с 225 до 300. Созданы организации болгарских студентов и аспирантов в России. Радует, что благодаря принятым российской стороной законодательным изменениям с сентября 2019 года болгарские студенты в России будут иметь право на почасовую работу, помогать себе финансово.

Описание На международном туристическом форуме "Отдых" в ЦВК "Экспоцентр", Москва © Андрей Махонин/ТАСС

Следует отметить, что интерес к получению высшего образования в Болгарии со стороны российской молодежи также отмечает рост: по данным Министерства образования и науки Республики Болгария, у нас сегодня обучается более 300 российских граждан, которые по окончании университетов получат болгарский диплом, признающийся на территории всего Европейского союза. Не могу не отметить и традиционно хорошие болгаро-российские отношения в области культуры и духовности. Многочисленны события в культурной жизни Болгарии и России, обогащающие и развивающие двухстороннее сотрудничество и диалог в этой сфере. В прошлом году в связи со 140-летием освобождения Болгарии, а также в связи с первым Болгарским председательством в Совете ЕС, было проведено большое количество масштабных культурных событий, таких как исторические гастроли Софийской оперы и балета на сцене Большого театра в мае 2018 года, первая за 40 лет выставка "Шедевры церковного искусства Болгарии" в Третьяковской галерее (июнь — сентябрь 2018 года), выставка академика Светлина Русева в Галерее искусств Зураба Церетели (апрель 2018 года). В этом году прошли Дни Эрмитажа в Болгарии, во время которых болгарская публика имела возможность увидеть меч и перстень хана Кубрата из сокровища Малой Перещепины. В последний раз эти артефакты были показаны в Болгарии в 1989 году. Уже третий год подряд реализуется инициатива посольства подключения прямой телевизионной трансляции с празднования 24 мая в Болгарии во время торжественного концерта по случаю 24 мая на Красной площади в Москве. В 2018 году в Болгарии с большим успехом прошли Дни Москвы. Болгаро-российский диалог является доказательством устойчивых связей между нашими народами и опирается на солидный исторический фундамент. В последние полтора года политический диалог между Болгарией и Россией на самом высоком уровне, после периода застоя, продолжавшегося несколько лет, получил динамику. Было осуществлено два визита президента Румена Радева: в Москву (21–23 мая 2018 года) и в Санкт-Петербург во время Международного экономического форума (6–8 июня 2019 года), визит премьер-министра Бойко Борисова в Москву 30 мая 2018 года и ответный визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию (4–5 марта 2019 года). Совсем недавно закончился официальный визит председателя Народного собрания госпожи Цветы Караянчевой в Москву (24–26 июня 2019 года). Эти визиты и политические контакты являются гарантией развития двухсторонних отношений с широким спектром возможностей в разных областях. Они выражают готовность увеличить практическое взаимовыгодное сотрудничество. Для этого существует серьезный потенциал в разных областях. Мы хотим развивать с Российской Федерацией отношения, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимном учитывании интересов.

Описание Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Цвета Караянчева и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи в подмосковной резиденции "Горки" © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

— Что необходимо для дальнейшего развития двусторонних контактов и достижения конкретных результатов сотрудничества? Макаров: С нашим с вами серьезным заделом главное, как мне кажется, — поддерживать настрой на конструктивное сотрудничество с учетом национальных интересов и взаимного уважения. Мы открыты для углубления и расширения многопланового взаимодействия с Болгарией — отрадно, что в последнее время такой же подход все отчетливее наблюдается и с болгарской стороны. А для выхода на конкретные результаты нужны политическая воля, готовность и желание предпринимать необходимые усилия и практические шаги. При этом все возникающие вопросы гораздо проще и плодотворнее решать путем конструктивного диалога, не замалчивая возможные проблемы, но и не создавая их на пустом месте. Крыстин: В диалоге между нашими странами много тем, которые требуют увеличения динамики и развития. Это касается экономики, культуры, туризма и ряда других сфер. Независимо от динамических процессов, протекающих в международном плане, нам надо развивать отношения между нашими странами во благо наших народов.

Считаю, что на первом месте стоят межчеловеческие контакты. И в последние годы они развивались независимо от состояния политического диалога. Как вы знаете, более 400 тысяч российских граждан приобрели свой второй дом в Болгарии

Болгары и русские имеют схожие православные традиции, ценностную систему и восприятие жизни. Практически не существует языкового барьера при общении. Наши народы имеют искреннее желание и необходимость общаться друг с другом. Об этом также свидетельствуют активные региональные связи. Более 80 российских регионов являются побратимами с болгарскими городами и регионами. Это почти вся Россия!

Описание У Российского культурно-информационного центра в Софии © Лев Федосеев/ТАСС

— Какие еще мероприятия предстоят в этом году, в том числе в контексте чествования 140-й годовщины дипотношений? Макаров: 140 лет дипотношений, как я уже говорил, мы с вами встречаем в хорошей форме, поэтому, наверное, и празднования юбилея получаются широкими. 17 июня в МГИМО прошла международная конференция, посвященная истории и нынешнему состоянию российско-болгарского сотрудничества, в ней принял участие ректор университета Анатолий Торкунов. 28 июня мы презентовали сборник архивных материалов, изданный форумом "Болгария — Россия", и документальную выставку. В минувшую пятницу выставку, посвященную юбилейной дате, Сергей Лавров представил в Министерстве иностранных дел России. 4 июля торжественно открыли памятник генеральному консулу России в Пловдиве А.Н. Церетелеву в селе в Пловдивской области, носящем его имя, — он начал работать в Болгарии еще до Освобождения и внес немалый вклад в то, что Россия вступилась за болгарский народ и объявила войну Османской империи. В Софии, в Болгарской академии наук, на днях также прошла конференция по случаю 140-летия наших дипотношений. Мне действительно очень приятно, что и в Болгарии, и в России с большим уважением относятся к нашей общей истории. Отрадно, что усилия по сохранению исторической правды встречают деятельную поддержку болгарских граждан и властей на местах. Думаю, это хороший залог успешного будущего наших отношений. На этой неделе пройдет гашение марки, посвященной 140-му юбилею наших дипотношений. Осенью планируем организовать для школьников викторину — Игнатьевские игры, названные так в честь графа Николая Игнатьева, подписавшего Сан-Стефанский мирный договор. Ну и завершим праздничные события визитом министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой в Москву — дата в настоящий момент согласовывается, но мы все с нетерпением ждем этого посещения. Крыстин: В этом году продолжился диалог на высоком уровне. Сейчас идет подготовка осеннего визита вице-премьера и министра иностранных дел Екатерины Захариевой в Москву по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова. Хорошее сотрудничество существует между внешнеполитическими ведомствами двух стран и на других уровнях. Во время визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева был подписан протокол о консультациях между министерствами иностранных дел двух стран на 2019 год. В сентябре должна состоятся 17-я очередная сессия болгаро-российской Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Болгарии. Для Болгарии 2019 год особо значим, так как мы отмечаем 140-ю годовщину Болгарской дипломатической службы. 19 июля 1879 года князь Александр Баттенберг подписал указ о назначении первых трех дипломатических представителей Болгарии за границей. В этот день мы и сегодня отмечаем свой профессиональный праздник. Конечно, важным направлением в двухстороннем плане является чествование 140-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией. В этой связи планируется ряд событий, чтобы достойно отметить юбилей.

Описание Атанас Крыстин во время визита во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве © Антон Новодережкин/ТАСС

Международная конференция, посвященная юбилею и организованная Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО), Университетом национального и мирового хозяйства (УНСС) в Софии и посольством Республики Болгария, состоялась 14 июня 2019 года одновременно в Москве и в Софии. Доклады к конференции подготовили историки, ученые, преподаватели МГИМО, УНСС, Софийского университета им. святого Климента Охридского, МГУ им. М.В. Ломоносова, Института славяноведения Российской академии наук, Русского военно-исторического общества. 28 июня 2019 года в Софии состоялась презентация альбома "140 лет дипломатических отношений", подготовленного форумом "Болгария — Россия", при участии посольства России. В альбоме опубликованы приветствия от имени министров иностранных дел Болгарии и России. В процессе подготовки находится почтово-филателистский проект на тему "140 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Болгария и Российской Федерацией", содержащий почтовую марку и специальную почтовую печать. Реализуется инициатива посольства Болгарии в Москве по установления памятной мемориальной доски на здании в Самаре (Куйбышеве), в которое во время Второй мировой войны было эвакуировано болгарское посольство. — Как вы видите роль Болгарии в оптимизации диалога Россия — ЕС? Крыстин: ЕС и Россия имеют стратегическое значение друг для друга и схожие интересы во многих областях. ЕС остается самым крупным торговым партнером России, а инвестиции государств — членов ЕС в РФ составляют 70% всех иностранных инвестиций. Примером исключительно успешного сотрудничества между Россией и ЕС является область образования и науки. Россия на первом месте среди стран, не являющихся членами ЕС, по обмену студентами. Россия — ведущая страна по двум программам по линии "Эразмус Плюс". Успешно развивается взаимодействие между российскими и европейскими научными институтами. Как член ЕС Болгария придерживается политики Союза по отношению России. В настоящее время в диалоге между ЕС и Россией существуют различия — некоторые из них могут быть преодолены, другие пока остаются неразрешимыми. Восстановление доверия и развитие честных и прагматичных отношений между Брюсселем и Москвой представляет интерес как для Болгарии и ЕС в целом, так и для России. Болгария выступает за конструктивный диалог в этом направлении. — Как вам, послу РФ, работается в Болгарии? Что интересного и нового удалось узнать о Болгарии, что увидеть, с кем познакомиться? Макаров: Я часто отвечаю на этот вопрос и делаю это с большим удовольствием — пользуюсь каждой возможностью, чтобы сказать, насколько мне повезло работать в Болгарии, как я благодарен болгарскому народу за теплые чувства и гостеприимство. Я открывал для себя Болгарию с нуля — до назначения на должность посла никогда здесь не был, поэтому все мне было интересно. С любопытством, например, узнал, что у вас одни из лучших в Европе бальнеологических и горнолыжных курортов — в России больше знают про пляжный отдых на болгарском черноморском побережье.

Описание Горнолыжный курорт Боровец © Роман Денисов/ТАСС

У меня хорошие контакты с руководством страны, представителями партий, местными властями, но больше всего мне нравится общаться с обычными болгарскими гражданами. От них я получаю колоссальный заряд энергии, который, я уверен, будет и дальше помогать мне работать над укреплением наших отношений. — Чувствуете ли вы себя в России как дома и комфортно ли вам и вашей семье здесь? Крыстин: Во время своей дипломатической карьеры я работал в пяти разных странах Европы и Дальнего Востока. Такие вопросы всегда предполагают "обязательную дипломатическую любезность", но я отвечу совсем искренне. Благодаря нашей духовной, языковой и культурной близости я и моя семья действительно чувствуем себя тут как дома.

Моя супруга окончила известную русскую гимназию в Софии, а мой сын усиленно изучает русский язык здесь. Так что мы не нуждаемся в переводчике и общаемся с друзьями напрямую