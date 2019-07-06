Глава департамента горимущества Москвы: на пустырях появляются парковки

Глава столичного департамента городского имуществ Максим Гаман на полях Московского урбанистического форума рассказал в интервью ТАСС о том, легко ли конкурировать с коммерцией в реализации городской недвижимости, какие новые меры поддержки планируются для малого бизнеса, а также смогут ли москвичи арендовать или выкупать места на плоскостных, наземных, парковках недалеко от дома.

— Город владеет большим количеством недвижимости, которая должна каким-то образом работать и приносить доход. Как удается конкурировать с коммерческими объектами и привлекать инвесторов к аренде и покупке городской недвижимости?

— Действительно, город является одним из крупнейших владельцев недвижимости. Наша ключевая задача — максимальное вовлечение объектов в хозяйственный оборот за счет продажи и аренды. Но для того, чтобы быть конкурентоспособными с владельцами коммерческой недвижимости, мы вводим стимулирующие меры. Например, почти 1,5 года, как ввели возможность на повторных торгах выкупить лоты с 50-процентной скидкой от стоимости на первых торгах либо арендовать помещения со скидкой 30%. То есть если в первый раз объект не был реализован по каким-то причинам, то при вторичном размещении он реализовывается с дисконтом.

А с начала этого года мы пошли дальше: если помещения не были проданы с дисконтом, мы выставляем их на конкурс без объявления цены, то есть стоимость вовсе не называется, а определяется спросом в конкурентной борьбе. Так состоялось уже пять продаж. Эффект впечатляющий: число претендентов на лот стало зашкаливать за 90 участников, а цена продажи практически приближалась к той, что выставлялась ранее с 50-процентной скидкой и даже в ряде случаев к первоначальной цене. Парадокс психологии и законы рынка.

В целом по всем аукционам за год нам удалось повысить активность спроса с одного-двух участников на одно предложение до четырех-семи.

О каких объектах идет речь, которые требуют дисконтирования. Те, что не всегда ликвидны и не всегда вызывают высокий коммерческий интерес: это какие-то полуподвальные помещения, имеющие большие проблемы или требующие больших капитальных затрат, чтобы привести его в нормальное состояние, или отдельные маленькие объекты, которые тяжело приспособить под широкое назначение.

Стоит понимать, что в основном сейчас продаваемое имущество города состоит из небольших объектов, рассчитанных на спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Этап реализации крупных, знаковых объектов города практически завершился. Сейчас это в основном помещения до 1 тыс. кв. м, все более крупные расположены за МКАД: на Челобитьевском, Волынском шоссе, а также в Капотне.

Поэтому мы ищем стимулирующие меры для малого и среднего предпринимательства. Так, мы планируем создать пул небольших земельных участков, которые будут предназначены исключительно для аренды малым бизнесом.

— Какая часть госорганов Москвы уже переехала в офисы в "Сити"? Что с теми городскими помещениями, которые они занимали ранее?

— Ведется продажа этих зданий, процесс идет. Остались в основном небольшие объекты. По крупным объектам, которые занимали в том числе наш департамент, принимаются управленческие решения в части перераспределения, поэтому здесь пока итоги не подведены. Возможно, к концу года будет больше понимания. По числу переехавших в "Сити" — подавляющая часть не там. И идеи сконцентрировать в деловом центре все департаменты нет.

— Сейчас без торгов выставляются подземные машино-места из собственности города. Каков эффект этой акции?

— С февраля 2019 года мы начали системно предлагать прежде всего жителям многоквартирных домов в аренду подземные парковки, расположенные под этими зданиями. Локально по запросам граждан мы отдавали машино-места и ранее. Но программно подошли к этому только в этом году: требовалось время, чтобы разобраться с этой собственностью — она была на балансе различных организаций, как ГУПов, так и казенных предприятий и государственных бюджетных учреждений. Эти помещения не входят в общедолевую собственность жителей дома и передавались городу в рамках реализации инвестиционных контрактов.

С февраля по июнь 2019 года город сдал в аренду москвичам более 1000 машино-мест без проведения торгов. Такая услуга оказалась востребована: она дала жителям многоквартирных домов, которые по каким-либо причинам не могли парковаться во дворе своего дома, дополнительные возможности для хранения автомобилей. Самый популярный округ по аренде машино-места — Южный, средняя площадь одного места в таком округе составляет 15,5 кв. м. Сейчас городом предлагается более 3 тыс. машино-мест для аренды. Адресный перечень обновляется ежеквартально, по мере поступления мест в казну города.

— Продажа машино-мест предусмотрена и как она реализуется?

— Да, продажа машино-мест тоже предусмотрена. Но здесь есть определенные нюансы федерального законодательства. Так, что касается арендной ставки, город сам определяет ее, в зависимости от зоны, где находятся паркинги. А что касается отчуждения из казны, то федеральное законодательство предусматривает процедуру, по которой надо отчуждать исключительно по рыночной оценке. Поэтому в городе приняты отдельные нормативные акты, дающие возможность осуществлять продажи бюджетным учреждениям и предприятиям. А они уже могут выставлять свой объем на продажу с определенными льготными коэффициентами для жильцов.

На торгах с начала года продано 42 машино-места и одно здание паркинга, в том числе большие семейные машино-места, рассчитанные на два автомобиля, общей площадью 2,3 тыс. кв. м, в отношении которых уже заключены договоры купли-продажи на общую сумму 44 млн рублей. В настоящее время на торги по продаже выставлено еще 89 мест, в том числе семейных. Их площадь варьируется от 12,7 до 27,1 кв. м. Начальная цена составляет от 853 тыс. до 7,2 млн рублей. В 2019 году на торги по продаже планируется выставить порядка 230 машино-мест площадью от 10,8 до 75,8 кв. м.

— Появится ли возможность предложить москвичам плоскостные (наземные) парковки и когда?

— Город старается оперативно реагировать на потребности москвичей и ищет новые ресурсы для решения их проблем, в том числе связанных с паркингом. В апреле этого года мы впервые предложили столичным предпринимателям принять участие в открытых торгах на право заключения договоров на размещение некапитальных объектов "плоскостная парковка" без оформления земельного участка. Отмечу, что речь идет об объектах, которые находятся за границами дворовых территорий, а непосредственно около дома жильцы сами определяются в своих возможностях парковки.

Мы оперируем теми участками, которые есть в собственности города: смотрим, где есть пустыри, неиспользуемые земли, и стараемся на платной основе предоставить инвесторам возможность использовать эту территорию под паркинг.

В апреле 2019 года предприниматели Москвы впервые приняли участие в открытых торгах на право заключения договоров на размещение некапитальных объектов "плоскостная парковка". По итогам проведенных аукционов было реализовано 13 объектов на 763 машино-места, находящихся в девяти административных округах Москвы. Общая площадь парковок составила 9,7 тыс. кв. м, размер годовой арендной платы по результатам прошедших с апреля торгов составил 18,1 млн рублей.

Предприниматели, которые заключают с департаментом городского имущества договоры на пять лет, должны следить за исправным техническим состоянием объектов. По окончании срока действия договора им необходимо демонтировать и вывезти некапитальные объекты с территории их размещения в течение семи дней.

— Сегодня ведется масштабная работа по цифровизации госуслуг. Что уже сделано? Планируете ли вы предоставлять 100% своих услуг через МФЦ?

— Сейчас для нас цифровизация является приоритетным направлением, поскольку перевод в электронный вид всех госуслуг — это и удобство для заявителей, и сокращение наших трудозатрат. Сейчас в электронный вид переведено 23 услуги, а это порядка 65%. Перевести все сервисы мы планируем в течение полутора лет. И мы видим востребованность. Так, в прошлом году мы оказали таким образом около 490 тыс. услуг, а за половину текущего года эта цифра уже превысила 530 тыс.

Важно, чтобы все наши сервисы от и до оказывались в электронном виде, так как многие из них многоплановые. Например, многие услуги требуют цифровую подпись, но не везде пока мы можем ее внедрить, так как это пока не предусмотрено другими федеральными ведомствами, с которыми требуется согласование документов заявителя. Первая услуга, где можно будет удобно воспользоваться электронной цифровой подписью, станет доступна осенью. Речь идет о запросе на сверку расчетов по финансово-лицевому счету по договору аренды. До конца года такая возможность появится еще по шести услугам в сфере городского имущества, которые предназначены для бизнеса.

Сейчас 100% госуслуг департамента в сфере жилищного фонда оказывается через МФЦ, но госуслуги и сервисы для бизнеса, связанные с землей и недвижимостью, нецелесообразно переносить в Центр "Мои документы", так как мы активно переводим их в электронный вид, и большинство из них уже доступны на портале mos.ru.

— Какие меры вы используете для снижения рисков недобросовестного использования электронной цифровой подписи (ЭЦП)?

— Надо понимать, что риск мошеннических действий присутствует в любой сфере. Мы знаем достаточное количество случаев, когда используют и подложные документы, и неуполномоченные лица пытаются совершить те или иные правоотношения. Но могу точно сказать, что использование электронной цифровой подписи — это более защищенный с юридической и технологической точки зрения формат. От единичных случаев никто не застрахован, и по каждому будут вестись следственные действия и применяться ответственность.

— Есть ли какие-то сложности с интеграцией баз данных? Стоит ли перед Москвой задача по объединению баз данных в различных сферах?

— Да, такая задача стоит. Департамент информационных технологий Москвы уже использует технологию обработки "больших данных" (Big Data), и это будет развиваться. Главная цель — максимально интегрировать, повысить многофункциональность и упростить те программные продукты, которые есть. В частности, в департаменте городского имущества мы планируем к концу этого года перейти на единую информационную платформу, которой будет проще пользоваться и администрировать.

— Сегодня вступает в активную фазу реализация национальных проектов, в том числе по малому и среднему предпринимательству. Какие сегодня льготы в части городского имущества существуют для МСБ? Что будет меняться в рамках нацпроекта?

— Имущественная политика города всегда была развернута лицом к малому и среднему бизнесу. Уже многое сделано, начиная от льготных ставок на аренду недвижимости и земельных участков и заканчивая выделением в отдельный вид торгов для субъектов МСП, где стартовая стоимость лотов составляет 4,5 тыс. рублей. А есть подвальные помещения с ценой от 1 тыс. рублей за 1 кв. м. Предоставляя нежилые помещения субъектам малого предпринимательства по льготным ставкам, город помогает им экономить более 1,8 млрд рублей в год и развивать свой бизнес в каждом районе Москвы.

Также субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущественное право выкупа арендуемой недвижимости. С 2011 года таким образом заключено 6,4 тыс. договоров купли-продажи недвижимости общей площадью 1,3 млн кв. м на сумму 137,1 млрд рублей.

Кроме того, сейчас для таких предпринимателей будем вводить участие в торгах на аренду земельных участков. Речь идет о небольших земельных участках, на которых должны быть построены коммерческие или социальные объекты строительным объемом до 1,5 тыс. кв. м. Это мера поможет тем, кто хочет создать бизнес не на арендных площадях, а именно построиться — пекарни, салоны красоты, дома быта — и полностью его администрировать. В ближайшие два месяца мы такие процедуры объявим. Посмотрим, как будет это работать, и скорректируем по необходимости.

Практика показала, что для субъектов малого предпринимательства важно, чтобы входной билет в бизнес был недорогим. Исходя из этого, мы и выстраиваем здоровую конкуренцию среди них. У нас есть социальные программы для дошкольного образования, где после ремонта предоставленного помещения ставка аренды становится 1 рубль за квадратный метр. Порядка 100 объектов за эти годы мы воплотили в жизнь. Мы делаем упор на предоставление земельных участков для социально-ориентированной деятельности, расторговываем по минимальной стоимости. Для них мы переформатировали подход к аренде и начали торговать с 1,5% от кадастра. Практика показала, что все 100% земельных участков, реализованных по сниженной стоимости, нашли своего арендатора — это ФОКи, объекты культуры, медицина.

— Как вы оцениваете влияние этих программ на развитие бизнеса?

— Это легко сосчитать по количеству отчислений в городской бюджет: они ежегодно активно растут.

Беседовали Надежда Геращенко и Елена Рожкова