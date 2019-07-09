Гендиректор ФПИ: полет российской возвращаемой ракеты "Крыло-СВ" запланирован на 2022 год

Фонд перспективных исследований (ФПИ) отвечает за поиск и воплощение в жизнь самых передовых инновационных научно-технических идей, конструкторских и технологических решений в продукции военного, специального и двойного назначения. В интервью ТАСС генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев рассказал о том, из каких "умных" материалов будет создаваться экипировка солдат в будущем, когда состоится полет возвращаемой ракеты-носителя, а также о развитии в России беспилотной авиации и боевых роботов. — Андрей Иванович, расскажите о разработках перспективных материалов экипировки лаборатории "Материалы специального назначения". На что способны данные материалы? Разработана ли спецодежда для работы в экстремальных условиях, например за полярным кругом? — Ключевая задача проекта — разработка материалов экипировки, которые обладали бы высокими защитными свойствами и в то же время обеспечивали бы достаточный уровень комфорта и жизнеспособность военнослужащего, в том числе и в экстремальных климатических условиях. Одной из технологических основ для создания таких материалов был выбран принцип получения ультратонких волокон с использованием электроформования.

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В рамках проекта созданы "дышащие" мембранные ткани с наивысшей скоростью отвода образующихся при потоотделении водяных паров, при этом полностью защищающие человека от действия атмосферных осадков. Также разработана технология получения легких фильтрующих материалов для средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов с рекордно высокой способностью задерживать мельчайшие аэрозольные частицы и свободно пропускающих воздух и водяной пар. По этим свойствам они существенно превосходят известные аналоги. Разработанные материалы позволят спроектировать принципиально новую экипировку, сочетающую в себе сверхвысокие защитные свойства и возможность максимально длительного комфортного ношения. Мембранные "дышащие" материалы и ткани на их основе будут востребованы в составе арктической спецодежды. Мы идем дальше и оцениваем перспективность "умных" терморегулирующих материалов экипировки, созданных на базе данных технологий. Они позволят аккумулировать тепло при физических нагрузках и выделять его обратно для оптимальной терморегуляции в экстремальных климатических условиях средней полосы, Арктики и Крайнего Севера. По количеству запасаемой тепловой энергии они в три-пять раз смогут превзойти лучшие зарубежные терморегулирующие материалы. — Кто уже заинтересовался новыми материалами? Налажено ли производство таких тканей? — К разработкам проявляют повышенный интерес как Министерство обороны РФ, так и производители военного обмундирования, гражданской спецодежды и средств защиты. В настоящий момент подготовлен и проходит согласование инвестиционный проект на промышленное производство таких материалов, участниками которого выступают ФПИ и Саратовский государственный университет. Идут переговоры с инвесторами, разработан перспективный план развития создаваемого предприятия с выходом на международные рынки мембранных материалов и фильтров. — ФПИ также занимается космической тематикой. Готово ли уже техническое задание на возвращаемую ступень ракеты-носителя "Крыло-СВ"? Когда планируется построить первые демонстраторы? — Работы по этому проекту ведутся давно. Техническое задание на возвращаемую ступень подготовлено. В его основу легли результаты реализованного в 2017–2018 годах аванпроекта фонда по определению облика изделия. В рамках аванпроекта проделана масштабная работа по математическому моделированию полета, предложены ключевые конструктивно-компоновочные решения, определены оптимальный тип и характеристики ракетного двигателя. В ходе реализации проекта планируется создать несколько демонстраторов возвращаемой ступени.

Уникальность изделия заключается в том, что во время полета по траектории ему предстоит в управляемом режиме сначала ускориться от нулевой до гиперзвуковой скорости, а потом произвести торможение в атмосфере и завершить полет посадкой на аэродром

На первом демонстраторе с массогабаритным макетом ракетного двигателя будет отрабатываться управляемый спуск ступени на дозвуковом режиме. Его полеты запланированы на 2021–2022 годы. — Скажите, в рамках проекта по развитию беспилотной авиации "Тайга" в Томской области когда появятся первые проекты по доставке грузов беспилотниками? — В январе 2019 года был завершен анализ текущих и перспективных потребностей государственных и коммерческих организаций в работах и сервисах, выполняемых с применением беспилотных авиационных систем. В исследовании приняли участие 115 организаций, как выяснилось, наиболее востребованными сервисами сегодня являются фотовидеосъемка и мониторинг протяженных и площадных объектов. При этом доставка грузов беспилотными аппаратами также является очень перспективным направлением их использования. Выполнение тестовых полетов запланировано на осень 2019 года. В настоящее время ведется согласование технических деталей, наиболее перспективных маршрутов, требований к грузу. — С 27 по 29 мая в Томске были проведены соревнования беспилотников "Авиароботех-2019". Расскажите, как они прошли, какие были задания? — В конкурсе "Авиароботех-2019" приняли участие команды, представляющие разработчиков авиационных беспилотных систем из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону и других регионов. Особенностью конкурса, которая качественно отличала его от подобных мероприятий, стало то, что все задачи были предоставлены потенциальными потребителями сервисов и решались на реальных объектах: осуществлен мониторинг участков действующего газопровода и ЛЭП, составлены ортофотопланы населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

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Также стоит упомянуть о состоявшемся эксперименте, в ходе которого была продемонстрирована возможность совместного полета нескольких беспилотных и пилотируемого воздушных судов в общем воздушном пространстве. Все участники эксперимента — руководитель полетов, внешние пилоты беспилотных аппаратов и пилот самолета, находившегося в воздухе, — наблюдали друг друга в режиме реального времени с помощью специального оборудования и были обеспечены бесперебойной связью. Развитие таких технологий является одним из ключевых факторов становления индустрии использования беспилотных авиационных систем. Итоги конкурса дают весомый повод для оптимизма. Первенство показало, что в России есть достаточное количество научных коллективов, способных создавать современные беспилотные системы и решать с их помощью самые сложные задачи. — А как сейчас обстоят дела с нормативной базой в сфере беспилотной авиации? Вносите ли вы какие-то инициативы? — Основные шаги по созданию благоприятной правовой среды применения беспилотной авиации зафиксированы в дорожной карте по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий НТИ "Аэронет". Создаваемый в Томске опытный район станет одним из инструментов реализации мероприятий этой дорожной карты. Фондом разработаны проекты паспорта и положения опытного района, которые станут основой для организации его функционирования.

Необходимо понимать, что наша инициатива не направлена на революционное изменение существующего законодательства, а в первую очередь — на создание возможности системного регулирования деятельности высокотехнологичной отрасли применения беспилотных воздушных судов