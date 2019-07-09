Министр ЕЭК: в Евразийском союзе будет обеспечена полная кооперация всех отраслей

— Александр Михайлович, вы относительно недавно сменили своего предшественника на посту министра ЕЭК. Некоторое время назад вы отмечали, что необходимо и дальше снижать препятствия во взаимном движении товаров ЕАЭС, а также повышать полномочия ЕЭК в курируемых сферах. Как идет работа по этим направлениям? Что еще предстоит сделать, а что уже, может быть, удалось?

Евразийский экономический союз в прошлом году завершил работу над созданием нормативной базы и приступил к реализации совместных проектов. О том, как обеспечить полную кооперацию компаний внутри объединения, не вынуждая их конкурировать, о перспективах создания транснациональной корпорации и о судьбе экономических союзов в условиях торговых войн в интервью ТАСС в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ рассказал министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Александр Субботин.

— Евразийский союз — достаточно молодое образование, но он уже прошел определенный путь в своем развитии, и поэтому уже можно сделать какие-то выводы, провести работу над ошибками.

В 2018 году мы завершили подготовительный процесс, была разработана необходимая нормативно-правовая база и сейчас мы перешли к этапу реализации реальных совместных проектов.

Конечно же, что-то может не получаться. Поэтому мы будем делать работу над ошибками, чтобы потом уже этот механизм осуществления совместных проектов работал более эффективно по всем предприятиям.

— В каких отраслях промышленности сейчас наиболее высока кооперация?

— У нас исторически сложилось, еще со времен Советского Союза, что огромное количество предприятий имели тесную кооперацию. Это тяжелое машиностроение, автомобилестроение, сельхозстроение, черная металлургия, легкая промышленность. И понятно, что, используя этот накопленный опыт, ряд совместных проектов в данных отраслях продолжает существовать. Но вместе с тем появляются новые кооперационные проекты. Я думаю, что в итоге мы придем к тому, что в Евразийском союзе все-таки будет обеспечена полная кооперация, которая охватит все отрасли, начиная от производства лекарственных средств и заканчивая тяжелым машиностроением.

— Если говорить о международной кооперации и развитии экспорта, то, по вашему мнению, на какие рынки сейчас лучше делать ставку? На Европу, Юго-Восточную Азию или развивающиеся страны Африки? Где, на ваш взгляд, наша промышленная продукция будет наиболее востребована? Есть ли уже конкретные планы по выходу на эти рынки?

— Одна из задач союза — чтобы наши компании не конкурировали между собой, не выбивали друг друга с потенциальных рынков. Чтобы максимально эффективно использовать те центры компетенций, которые сложились исторически и которые есть сейчас. Это первое. Второе — это, конечно же, экспорт в третьи страны, на внешний периметр. Для наших стран это очень важно, необходимо эффективное планирование на перспективу. Мы видим, что по ряду товаров есть уже перепроизводство на внутреннем рынке.

ЕЭК уделяет особое внимание тому, чтобы поддерживать страны, поддерживать наши предприятия для торговли с партнерами из третьих стран: начиная от помощи в организации выставок и заканчивая какими-то финансовыми стимулами.

Для наших стран очень интересен Китай с его огромным рынком, безумно быстро развивающимся, с огромными шагами развивающимся внутренним потреблением. Но в то же время интересен Европейский союз, который у нас находится рядом и который тоже имеет огромный и интересный для нас рынок. Конечно, туда сложно продвинуться: в ЕС очень много высокотехнологичных производств, и им не очень интересно пускать нас со своим товаром.

Но мы не ограничиваемся этими рынками, наше продвижение должно быть многовекторным — и Китай, и Соединенные Штаты, и Латинская Америка, и Индия, и нельзя забывать Ближний Восток.

— Ранее была идея создания транснациональной корпорации по примеру Boeing или подобной ей, когда производственные цеха будут находиться во всех странах союза, а ключевой офис — переезжать из страны в страну ЕАЭС. Есть ли уже конкретные наработки? И на ваш взгляд, в какой сфере такая корпорация может быть создана?

— Мы провели оценку. Оказалось, что реализовать идею создания такой транснациональной корпорации непросто. На первом этапе мы предлагаем выбрать два-три каких-то пилотных проекта, и на них уже посмотреть, как работают конкретные модели, чтобы потом тиражировать на другие отрасли.

Я думаю, что такого рода пилотные проекты могут быть реализованы на основе уже имеющихся кооперационных связей, например, в машиностроении и легкой промышленности. Можно также попробовать запустить такого рода пилотный проект в области сельскохозяйственного машиностроения, в сфере беспилотного управления сельхозтехникой.

Такие наработки есть в Республике Беларусь, у нас есть идеи в Казахстане, у нас есть огромные наработки в Российской Федерации. Почему бы не объединиться и не сделать что-то такое брендовое?

— В ЕЭК согласован ряд направлений поддержки импортозамещения. О каких именно направлениях идет речь и когда они могут заработать?