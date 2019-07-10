Генрих Мунц: в робототехнике требуется больше обученных кадров

Во всем мире сейчас проходит тренд на роботизацию и внедрение технологий Индустрии 4.0, потому что это облегчает человеческий труд и повышает производительность. Однако для обеспечения высоких темпов роботизации пока не хватает кадров, которые обладают необходимыми компетенциями. О концепции Индустрии 4.0 и перспективах роботизации России в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ рассказал директор по цифровизации, главный архитектор "Индустрии 4.0" немецкого производителя промышленных роботов KUKA Генрих Мунц.
— Вы представляли концепцию Индустрии 4.0 Ангеле Меркель и Владимиру Путину. Как это было?
— Работа над статьей об Индустрии 4.0 началась еще в 2011 году. В 2013 году техническая статья была финализирована и презентована на выставке в Ганновере. Россия была партнером выставки — это был год России. Статья была на немецком языке, и в начале мы смутились, когда поняли, что надо было ее перевести на английский. Но потом мы поняли, что президент Путин в прошлом работал с Германией, и он хорошо знает немецкий и сможет ее прочитать. Конечно, сейчас есть уже перевод.
— Изменилась ли эта концепция с 2013 года? Прошло пять лет, возможно, что-то добавили? Изменили курс?
— Нет, на самом деле идеология осталась такая же — основные элементы этой концепции, которые планировались изначально, они и остались.
— На ваш взгляд, какова роль Индустрии 4.0 в повышении производительности предприятий?
— Основная идея интернета вещей — это все-таки цифровизация, переход на цифровые технологии, и здесь очень важен грамотно организованный процесс на предприятии. Потому что если он организован плохо, то у вас и внедрение цифровых технологий будет хромать. Если все хорошо, то вы добьетесь успеха и производительность будет расти.
— Какие риски вы видите при развитии умных производств? Сейчас все больше внимания уделяется кибербезопасности. Не смогут ли хакеры гораздо быстрее ломать умные производства благодаря Индустрии 4.0?
— Эти риски применимы не только к цифровому производству, а ко всему. Взломать можно все что угодно. Поэтому вопрос больше в образовании людей, которые пользуются цифровыми технологиями, потому важно сформировать такую цифровую культуру на предприятии. Это не вопрос кибербезопасности. Разрешите привести пример. Например, если мы посмотрим на другие индустрии, такие как финансы, страхование, где цифровые технологии используются уже очень давно. Конечно, там случаются какие-то нехорошие ситуации, но они случаются крайне редко. И это говорит о том, что мы все-таки научились защищаться. Здесь опять же вопрос стоит именно о правильном способе использования информационных систем.
— Как можно подготовить людей и технику к этой роботизации? Нужны ли для этого отдельные образовательные программы? Видите ли вы дефицит в кадрах для обслуживания роботов?
— Да, это абсолютно так, я полностью согласен. Даже Германия, которая является одной из ведущих стран по количеству установленных роботов, все равно испытывает недостаток кадров. Нужно, безусловно, вкладываться в это. Университеты зачастую не готовят таких специалистов. Они не понимают, как готовить. Поэтому нужно заниматься разработкой специализированных образовательных программ — это будущее.
— В каких сферах внедрять Индустрию 4.0 наиболее сложно? Какие самые консервативные, закрытые для цифровизации?
— При серийном производстве, например, при производстве смартфонов или автомобилей, действительно имеет смысл использовать роботов, потому что стоимость продукции сразу снижается. Если же мы говорим о какой-то единичной уникальной продукции, то использовать роботов не имеет смысла. Это очевидно.
— Как мировой опыт может быть применим и полезен для России на пути цифровизации и роботизации? И есть ли у России шанс выйти в лидеры по робототехнике?
— Я противник того, чтобы выделять какой-то уникальный американский опыт, либо европейский опыт, либо японский. Глобальные корпорации, которые работают в мире, фактически копируют то, что у них уже внедрено. Взять, к примеру, Volkswagen, у него завод в Германии абсолютно такой же, как в России или в Америке. Поэтому можно просто перенять этот опыт — и пожалуйста, вот вам лучшие наработки других компаний.
Имеет смысл кооперироваться с этими компаниями и перенимать лучшие стандарты, внедрять их даже в локальные российские отрасли, которые до сих пор не выходят на международный рынок. Просто нужно смотреть, как это делают правильные иностранные компании, у которых процессы выстроены на высоком уровне, они уже набили свои шишки на всем этом.
Конечно, нужно выстраивать коммуникации именно с международными компаниями. Если взять, например, KUKA, то мы открыты, посещайте наши заводы, берите наши знания, распространяйте. Мы рады. Наша глобальная миссия — продвигать роботизацию в мире.
— В России утверждены национальные проекты, в их числе национальный проект "Цифровая экономика". Большая часть финансирования лежит на государстве. Как вы считаете, насколько эффективно участие государства в цифровизации и роботизации, или все-таки это должны быть инвестиции бизнеса?
— Промышленный интернет вещей захватывает огромное количество областей, но роботизация не во всех этих областях может быть внедрена. Правительство просто должно решить, во что оно хочет инвестировать и как, либо работать с какой-то узкой областью. Индустрия 4.0 захватывает только небольшой кусочек отраслей. В основном это фабрики, производства. Государство должно определиться с приоритетами: либо это умные здания, либо умная энергия, либо все-таки Индустрия 4.0. Цифровая экономика — понятие достаточно широкое.
Поскольку Индустрия 4.0 — это европейский подход, здесь идет фокус именно на производство, на промышленность. А если говорить об американском подходе, они внедряют интернет вещей и в здравоохранении, и в транспорте. С моей точки зрения, это не совсем правильно, потому что идет распыление, это не позволяет эффективно тратить ресурсы. Для российского правительства нужно решить, на что они сделать хотят акцент, в чем они хотят растить компетенцию: либо покрыть огромное количество отраслей, либо только сфокусироваться на производстве.
Беседовали Лана Самарина и Анна Дементьева