Генрих Мунц: в робототехнике требуется больше обученных кадров

Во всем мире сейчас проходит тренд на роботизацию и внедрение технологий Индустрии 4.0, потому что это облегчает человеческий труд и повышает производительность. Однако для обеспечения высоких темпов роботизации пока не хватает кадров, которые обладают необходимыми компетенциями. О концепции Индустрии 4.0 и перспективах роботизации России в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ рассказал директор по цифровизации, главный архитектор "Индустрии 4.0" немецкого производителя промышленных роботов KUKA Генрих Мунц.

— Вы представляли концепцию Индустрии 4.0 Ангеле Меркель и Владимиру Путину. Как это было?

— Работа над статьей об Индустрии 4.0 началась еще в 2011 году. В 2013 году техническая статья была финализирована и презентована на выставке в Ганновере. Россия была партнером выставки — это был год России. Статья была на немецком языке, и в начале мы смутились, когда поняли, что надо было ее перевести на английский. Но потом мы поняли, что президент Путин в прошлом работал с Германией, и он хорошо знает немецкий и сможет ее прочитать. Конечно, сейчас есть уже перевод.

— Изменилась ли эта концепция с 2013 года? Прошло пять лет, возможно, что-то добавили? Изменили курс?

— Нет, на самом деле идеология осталась такая же — основные элементы этой концепции, которые планировались изначально, они и остались.

— На ваш взгляд, какова роль Индустрии 4.0 в повышении производительности предприятий?

— Основная идея интернета вещей — это все-таки цифровизация, переход на цифровые технологии, и здесь очень важен грамотно организованный процесс на предприятии. Потому что если он организован плохо, то у вас и внедрение цифровых технологий будет хромать. Если все хорошо, то вы добьетесь успеха и производительность будет расти.

— Какие риски вы видите при развитии умных производств? Сейчас все больше внимания уделяется кибербезопасности. Не смогут ли хакеры гораздо быстрее ломать умные производства благодаря Индустрии 4.0?